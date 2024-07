Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

6:51 Uhr Wohnhausbrand in der Heidenheimer Südstadt In der Südstadt von Heidenheim hat es gestern Abend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei dem SWR mit. 13 Menschen wurden aber vorsorglich in Sicherheit gebracht. Das Feuer war der Polizei zufolge in einer Küche im Obergeschoss ausgebrochen, die Ursache ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt ca. 400.000 Euro.

6:38 Uhr Wiederaufbau nach Hochwasser kostet über 500 Millionen Euro Anfang Juni haben Unwetter in Teilen von Baden-Württemberg zu Hochwasser geführt. Die dadurch entstandenen Schäden belaufen sich laut Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) auf über 500 Millionen Euro. Allein in der besonders von den Wassermassen betroffenen Gemeinde Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) kosten die Schäden nach Angaben der Kommune mehr als 120 Millionen Euro. Ein Teil davon ist über Versicherungen abgedeckt, so dass das Land nicht einspringen muss. Strobl rechnet aber mit einem "robusten dreistelligen Betrag", der dann noch offen ist. Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) hatte die Idee, für den Wiederaufbau auf Gelder aus bestehenden Förderprogrammen zurückzugreifen. Wie Innenminister Strobl jetzt erklärte, griffen die Förderprogramme jedoch nicht oder seien nicht ausreichend. Daher soll kurzfristig ein Hilfspaket in Höhe von 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Baden-Württemberg Nach Hochwasser im Juni in Teilen von BW Landesregierung rechnet mit hunderten Millionen Euro für Wiederaufbau Anfang Juni hat ein Hochwasser mehrere Teile von BW geflutet. Sechs Wochen danach gibt die Landesregierung eine erste Schadenseinschätzung ab. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:27 Uhr Landtag: Rettungswagen sollen per Gesetz schneller da sein Nochmal zurück zu den Rettungsdiensten: Der Landtag will heute ein neues Rettungsdienstgesetz auf den Weg bringen. Demnach sollen Einsatzkräfte schneller bei Notfällen eintreffen. Statt wie bisher 15 Minuten sollen sie nun innerhalb von zwölf Minuten da sein - einen Anspruch darauf soll es aber weiterhin nicht geben, so das Innenministerium. Auch eine Notfall-App soll durch das neue Gesetz flächendeckend eingeführt werden. Hierdurch können Ersthelferinnen und Ersthelfer in Notfall-Nähe direkt von der Leitstelle benachrichtigt werden und die Versorgung übernehmen, bis der Rettungswagen eintrifft. Besonders bei Herz-Kreislauf-Stillständen sei schnelle Hilfe entscheidend, heißt es dazu im Gesetzentwurf.

6:21 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Nach einem regnerischen Wochenstart hat sich das Wetter in Baden-Württemberg bereits am Dienstag wieder beruhigt und die letzten Schauer sind abgezogen. Und die restliche Woche ist vielversprechend: Am Mittwoch hängen nur noch im Allgäu ein paar kompaktere Wolken, ansonsten ist es sonnig im Land. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 28 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (31,8 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Der spektakuläre Transport des ausrangierten U-Boots U17 nach Sinsheim geht heute in Bad Rappenau weiter. Unter anderem muss ein Bahnübergang überquert werden. Die Rockband AC/DC kommt heute für ein Konzert auf den Canstatter Wasen in Stuttgart. Es werden mindestens 80.000 Fans erwartet. Bereits am Samstag spielte AC/DC vor fast 100.000 Zuschauern auf dem Hockenheimring. Am Abend feiert die Oper "Der Freischütz" von Carl Maria Weber Premiere auf der berühmten Seebühne im Bodensee. Damit eröffnen die 78. Bregenzer Festspiele. Sie gehen bis zum 18. August. Das SWR Studio Friedrichshafen verlost Karten für das kulturelle Highlight.

6:05 Uhr Hautpilz verbreitet sich rasant in Baden-Württemberg Apropos Gesundheit: Schon mal was von Trichophyton tonsurans gehört? Das ist ein Hautpilz und der verbreitet sich gerade recht schnell in Baden-Württemberg - vor allem über Barbershops. Denn der Pilz braucht keinen lebendigen Wirt, er breitet sich über Haare aus. Häufig werden Rasiermesser und Scherköpfe nicht ausreichend oder gar nicht desinfiziert, so hat der hochansteckende Pilz leichtes Spiel. Vor allem bei Trendfrisuren wie dem Undercut oder dem Fade Cut, wo die Haare bis auf wenige Millimeter gekürzt werden, ist die Gefahr einer Ansteckung hoch. Doch ein Dermatologe beruhigt: Der Pilz lässt sich gut behandeln. Wo die Hautpilz-Hotspots in Baden-Württemberg sind und wer besonders vorsichtig sein sollte: Rötungen, Abszesse, Haarausfall Hochansteckender Hautpilz verbreitet sich über Barbershops Über Trendfrisuren wie High Fade und Undercut verbreitet sich derzeit ein hochansteckender Hautpilz. Die Ansteckung erfolgt oft in Barbershops. 16:05 Uhr Impuls SWR Kultur