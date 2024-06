6:02 Uhr

Das wird heute wichtig

Nach dem Dauerregen und Überschwemmungen in vielen Orten in Baden-Württemberg werden auch heute die Aufräumarbeiten fortgesetzt. Die Lage im Land hatte sich zuletzt entschärft, Flusspegelstände sinken. In Bayern dagegen bleibt die Hochwasserlage angespannt - vor allem in Passau. Insgesamt lautet die vorläufige Bilanz des Hochwassers in Süddeutschland: fünf Tote, mehrere Vermisste und Schäden in noch nicht abschätzbarer Höhe.

Am Abend trifft sich die Haushaltskommission der BW-Landesregierung im Staatsministerium. Nach den jüngsten Steuerschätzungen droht in Ministerpräsident Kretschmanns (Grüne) letztem Haushalt ein Finanzloch. In den Beratungen geht es nun darum, wie dieses zu stopfen wäre. Für den Doppelhaushalt 2025/2026 fehlen laut Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) 2,5 Milliarden Euro.

Im Prozess gegen eine 25-Jährige wegen eines mutmaßlich geplanten Amoklaufs aus Rache am Staat werden heute in Stuttgart die Plädoyers gehalten. Die Frau soll seit 2021 einen Amoklauf mit Bomben, umgebauten Schusswaffen, Brandsätzen sowie mit Hieb- und Stichwaffen geplant haben. Dabei wollte sie laut Anklage bestimmte im Rathaus beschäftigte Mitarbeiter der Stadt Fellbach im Rems-Murr-Kreis sowie eine möglichst große Zahl an Unbeteiligten töten oder verletzen.