Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

6:42 Uhr Strobl: Lage nach Flutdrama im Griff Baden-Württemberg hat nach Einschätzung von Landesinnenminister Thomas Strobl die teils dramatische Lage nach den Überflutungen im Griff. "Wir sind im Bevölkerungsschutz in Baden-Württemberg gut aufgestellt", sagte der CDU-Politiker gestern Abend in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen). Wassermassen hatten in der Kommune Straßen überflutet, zahlreiche Gebäude wurden evakuiert. Zerstörte Häuser, weggeschwemmte Autos, verschlammte Straßen: Vielerorts wurden die Folgen tagelanger heftiger Regenfälle im Land deutlich sichtbar. Bewohner und Einsatzkräfte begannen mit Aufräumarbeiten. Strobl sagte, im Alb-Donau-Kreis sei es ein Netzumspannwerk vom Wasser bedroht gewesen. Auch die Nahversorgung hätte ausfallen können: "Das wären Zigtausende von Menschen gewesen, die dann ohne Stromversorgung gewesen wären." Die Wasserstände an den meisten Gewässern in Baden-Württemberg fallen der Hochwasservorhersagezentrale zufolge wieder. An großen Flüssen wie Donau und Rhein gebe es allerdings an einigen Stellen noch steigende Pegelstände, teilte die Einrichtung am späten Montagabend mit. An der Donau ab dem Pegel Hundersingen im Kreis Sigmaringen flussabwärts, sowie an Bodensee, Hoch- und Oberrhein steige das Wasser an. BW-Innenminister Strobl sieht Baden-Württemberg beim Bevölkerungsschutz gut aufgestellt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/onw-images.de | Lion Metzger

6:33 Uhr Brand in Keller in Mannheim: 13 Verletzte In der Nacht hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses in Mannheim gebrannt. Wie die Polizei Mannheim berichtet hatten sich mehrere Bewohner des Hauses beim Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst bereits auf die Straße gerettet. Insgesamt 15 Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt, 13 von ihnen erlitten eine leichte Rauchvergiftung, darunter sechs Kinder. Wie es zum Brand kam, ist noch unklar, auch der Sachschaden muss erst noch ermittelt werden. Die Bewohner des Hauses kamen in den umliegenden Krankenhäusern und bei Freunden und Verwandten unter, wie die Polizei berichtet.

6:25 Uhr Kleiner Stimmungsdämpfer für DFB-Elf Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist im vorletzten Test vor der Europameisterschaft nicht über ein 0:0 gegen die Ukraine hinausgekommen. Euphorie für das große Heim-Turnier konnte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gestern Abend in Nürnberg nicht weiter entfachen. Gegen die Ukraine vergab die DFB-Auswahl zahlreiche Möglichkeiten. Elf Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland griff sich Nagelsmann immer wieder verzweifelt an den Kopf, weil der Ball nicht im Tor landete. Wer spielte von den BW-Teams? VfB-Stuttgart-Spieler Anton und Mittelstädt spielten von Beginn an, Führich wurde eingewechselt. Später ins Spiel kam auch Maximilian Beier. Für den TSG Hoffenheim-Spieler war es das Debüt in der Nationalmannschaft. Testspiel vor EM-Beginn Testspiel vor EM-Beginn: Deutschland torlos gegen die Ukraine Im Testländerspiel gegen die Ukraine hatte die deutsche Nationalmannschaft oft den Ball und einige Chancen, doch ein Tor erzielte sie nicht. Debütant Maximilian Beier war einem Tr…

6:15 Uhr Wetter: Ende des Dauerregens in BW Der Dauerregen in Baden-Württemberg hat ein Ende gefunden: In den kommenden Tagen wird es längere Zeit trocken bleiben. Der Regen zieht nach Südosten ab. Am Dienstag scheint über weiten Teilen des Landes die Sonne - lediglich ein paar Quellwolken sind zu sehen. Nur vereinzelt kann es mal Schauer geben. Die Temperaturen erreichen 19 bis 25 Grad. Der Wetterbericht von gestern Abend mit Claudia Kleinert zum Nachschauen: Video herunterladen (36,8 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute auch wichtig Das Hochwasser ist heute auch Thema im baden-württembergischen Kabinett. Innenminister Thomas Strobl (CDU) wird in der grün-schwarzen Landesregierung einen Bericht zur aktuellen Lage geben. Strobl und Ministerpräsident Winfried Kretschmann wollen sich danach auf einer Pressekonferenz äußern. Heute veröffentlicht die BW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit die Arbeitsmarktzahlen für den Mai. Im Vergleich zum Vormonat dürfte sie nach Experteneinschätzung wohl gesunken sein, liegt aber wohl trotzdem über dem Niveau der Vorjahresmonate. Eine große Abordnung von Bürgermeistern aus dem Schwarzwald will am Mittag Vertretern der grün-schwarzen Landesregierung in Stuttgart eine "Wolfresolution" übergeben. Gefordert wird eine Bejagung des Wolfs, um Viehhalter und ihre Herden zu schützen.

Bei Abpumparbeiten im Keller eines Hauses sind in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) zwei Leichen gefunden worden. Gestern Abend konnte die Polizei Aalen die Toten identifizieren. Es handelt sich um den 58-jährigen Hausbewohner und seine 84-jährige Mutter. Laut Zeugenaussagen hatten sie am Sonntagabend das in das Haus eingedrungene Wasser im Keller abgepumpt. Wie es letztendlich zu dem tragischen Unglück kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.