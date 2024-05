Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

7:15 Uhr Grünen-Fraktionschef zur Wirtschaftslage: "Bild nicht schwärzer malen als es ist" Die wirtschaftliche Lage bleibt weiter angespannt, auch in Baden-Württemberg. Dennoch hat Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz vor zu viel Pessimismus gewarnt. "Es gibt wirtschaftliche Anzeichen, die mir Sorgen machen. Aber wir müssen das Bild nicht schwärzer malen als es ist", sagte der Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Schon das Steuer-Plus zeige, dass Baden-Württemberg eine starke Wirtschaft habe. Die Steuerschätzer hatten dem Land am Freitag für die kommenden beiden Jahre Steuermehreinnahmen von insgesamt rund 630 Millionen Euro prognostiziert. Allerdings reiche das bei weitem nicht aus, um die geplanten Ausgaben im Doppelhaushalt 2025/2026 zu decken, hatte Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) am Freitag erklärt.

7:11 Uhr Zwei Brände in Patientenzimmern Über Pfingsten kam es zu zwei Bränden in Patientenzimmern von Krankenhäusern. Am Samstag haben zwei Pflegerinnen bei einem Brand im Tübinger Universitätsklinikum leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Bettdecke in einem Patientenzimmer gebrannt. Die beiden Pflegerinnen löschten den Brand, bevor die Einsatzkräfte ankamen. Dabei wurden sie leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. In der Nacht zum Dienstag brannte es in einem Krankenhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt. Das Pflegepersonal bekämpfte den Brand mit einem Feuerlöscher. Die zwei Patienten aus dem betroffenen Zimmer und ein weiterer Patienten aus einem benachbarten Zimmer wurden in Sicherheit gebracht. In beiden Fällen weiß man noch nichts zur Ursache der Brände.

7:00 Uhr Babykatze gerettet Gute Nachricht vom Pfingstwochenende: Eine Babykatze in Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) ist in der Nacht zum Montag von der Feuerwehr gerettet worden. Gegen 1:30 Uhr hörte ein Anwohner in Malsch ein Miauen in einer Gasse zwischen zwei Häusern. Da der Durchgang durch ein Metalltor gesperrt ist, konnte auch die dazu gerufene Polizei die Katze nicht retten, sagte ein Sprecher dem SWR. Erst die Feuerwehr konnte das Tor zwischen den Hauswänden mit einem speziellen Spreizer aus den Angeln heben und die Babykatze befreien. Die Polizei kümmerte sich nachher um sie. Malsch Katze steckte in Gasse fest Feuerwehr Malsch rettet eingesperrte Babykatze Eine Babykatze in Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) musste in der Nacht zum Pfingstmontag von der Feuerwehr gerettet werden. Ein Anwohner ist auf ihr Miauen aufmerksam geworden. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:50 Uhr Wetter in Baden-Württemberg: Teils anhaltender und starker Regen Über die Gewitterlage am Nachmittag habe ich ja gerade schon geschrieben. Hier noch mehr zum Wetter: Heute regnet es in Baden-Württemberg immer wieder, zum Teil auch anhaltend und stark. Vom Odenwald über Tauberfranken bis zur Frankenhöhe ist es zunächst trocken. Hier bilden sich später teils kräftige Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad im Hotzenwald bis 22 Grad am Main. Zeitweise muss mit Windböen gerechnet werden. Ab Mittwoch ist es weiterhin wechselhaft und mäßig warm mit Höchstwerten um 20 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (40 MB | MP4)

6:50 Uhr Lebensgefährlich bei Brand verletzt Bei einem weiteren Wohnungsbrand ist eine Person lebensgefährlich verletzt worden. Der Brand ereignete sich vergangene Nacht in Spaichingen (Kreis Tuttlingen). Zurzeit ist die Feuerwehr noch dort und löscht. Laut Polizei hat das Feuer auch umliegende Häuser in Mitleidenschaft gezogen, es hat aber nicht übergegriffen. Warum es gebrannt hat, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Sendung am Di. , 21.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Nachrichten

6:45 Uhr Sieben Verletzte bei Wohnhausbrand in Stuttgart Ein schlechtes Ende hat das Pfingstwochenende für Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart-Zuffenhausen genommen. Bei einem Brand am Montagabend gab es laut Feuerwehr sieben Verletzte. Menschen waren vorübergehend mit ihren Kindern in verrauchten Wohnungen eingeschlossen, eine Person sprang laut Feuerwehr wegen der Hitze vom Balkon und lag verletzt vor dem Haus. Glück im Unglück: Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und die Menschen in Sicherheit bringen. Stuttgart Person springt vom Balkon Sieben Verletzte bei Brand in Stuttgart-Zuffenhausen In Stuttgart hat nach Angaben der Feuerwehr am Montagabend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Dabei waren auch Menschen mit Kindern in verrauchten Wohnungen eingeschlossen. Sendung am Di. , 21.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart - Nachrichten

6:31 Uhr Suchaktion nach vermisstem Mann im Bodensee Im Bodensee vor Friedrichshafen hat es gestern stundenlang eine große Suchaktion gegeben. Gesucht wurde nach einem Mann, der nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich der Hafeneinfahrt von einem Tretboot aus ins Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht ist. Die Suche an Land und auf dem Wasser - unter Leitung der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen mit Beteilung von Dutzenden Kräften der Feuerwehr, DLRG-Gruppen aus dem Bodenseekreis und dem benachbarten Kreis Lindau mit Tauchern sowie der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums Ravensburg - dauerte bis zum Einbruch der Dunkelheit an. Bislang konnte die vermisste Person nicht gefunden werden. Friedrichshafen Nach Sprung von Tretboot ins Wasser Große Suchaktion nach vermisstem Mann im Bodensee vor Friedrichshafen Im Hafenbereich von Friedrichshafen haben Einsatzkräfte stundenlang nach einem Mann gesucht, der offenbar von einem Tretboot aus ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht ist. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Di. , 21.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Nachrichten

6:19 Uhr Probleme mit defekten Zugtoiletten Wer regelmäßig mit der Bahn fährt, kennt das Problem: defekte Zugtoiletten. Immer wieder fallen die stillen Örtchen aus. Unangenehm, vor bei längeren Fahrten. Auch für die Bahn-Unternehmen ist der Zustand ihrer Zug-Toiletten ein steter Pannenindikator - und Grund für Ärger. Zumeist seien nicht die Bahnbetreiber verantwortlich, argumentieren sie. Vielmehr gelinge es sehr oft nicht, die stinkenden Inhalte in den Tanks unter den Latrinen auf Schienen loszuwerden. Go-Ahead sieht den Fehler vor allem in einer verpassten Modernisierung: "Wir erleben Entsorgungsanlagen, die oft Jahrzehnte alt und sehr störanfällig sind sowie sehr lange Ausfallzeiten haben wegen fehlender Bevorratung von vermutlich bereits abgängigen Ersatzteilen." Zusätzlich zur maroden Technik gehe das Bedienpersonal in den Entsorgungsstellen teilweise nur mäßig bis gar nicht motiviert und oftmals auch nicht ausreichend qualifiziert an seine Aufgaben heran. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Auf welchen Strecken gibt es öfter Probleme? Schreibt mir gerne an eine Mail an newsticker-bw@SWR.de.

6:16 Uhr Das wird heute wichtig Feindeslisten, Umsturzpläne, Hunderte Waffen und mittendrin ein Prinz, eine ehemalige Bundestagsabgeordnete und Ex-Soldaten: Ab heute müssen sich neun Mitglieder der "Reichsbürger"-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß in Frankfurt vor dem Oberlandesgericht verantworten. Laut Bundesanwaltschaft sollen die Angeklagten Mitglieder in einer terroristischen Vereinigung gewesen sein beziehungsweise diese unterstützt haben. Reuß und ein weiterer Angeklagter sollen dabei als Rädelsführer agiert haben. Unter den Angeklagten ist auch eine 53-Jährige aus dem Bodenseekreis. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, jetzt müssen sich die beiden Fluchthelfer vor Gericht verantworten: Ein Häftling der JVA Mannheim hatte 2023 einen Termin im Klinikum Ludwigshafen zur Flucht genutzt. Ein Komplize soll vor Ort mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen und mit dem Mann auf einem Motorroller geflohen sein. Beide wurden später in Weinheim nahe Heidelberg festgenommen. Eine JVA-Mitarbeiterin soll dem Häftling bei der Planung seiner Flucht geholfen haben. Zum Prozess geladen sind vier Zeugen, darunter die ermittelnden Polizeibeamten. In Ulm präsentiert heute das Stadthaus-Team den einzigen von Künstler Jonathan Meese entworfenen und gebauten Bienenkasten. Im vergangenen Jahr lud das Magazin der "Süddeutschen Zeitung" Meese und weitere Künstler ein, "Bienenstöcke neu zu denken". Überwacht vom Stadthaus-Imker und Veranstaltungsmanager Franz Nögele wird das Bienenvolk seine neue Residenz beziehen.

6:05 Uhr Wetterdienst warnt vor Gewitter mit Starkregen in BW Im Norden von Baden-Württemberg rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute ab dem frühen Nachmittag gebietsweise mit schweren Gewittern. Es sei punktueller Starkregen mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter in der Stunde möglich. Lokal könnten innerhalb weniger Stunden auch große Regenmengen mit bis zu 80 Litern pro Quadratmeter herunterkommen. "Die Zugbahn ist ähnlich wie beim letzten Unwettertief: Es kommt über Frankreich, Belgien und Luxemburg herangezogen und trifft dann vor allem auch wieder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie das Saarland", so SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer. Das Problem seien vor allem die ohnehin schon hohen Grundwasserstände. In unserem Artikel halten wir euch auf dem Laufenden. Hier findet ihr auch die aktuellen Unwetterwarnungen: Baden-Württemberg Auch Starkregen möglich DWD-Warnung: Wieder Regen und Gewitter in Baden-Württemberg erwartet Nach einem mancherorts doch sonnigen Pfingstwochenende, drohen ab Dienstag auch in Baden-Württemberg erneut Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor teils schweren Gewittern. Sendung am Di. , 21.5.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten