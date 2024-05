Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

6:35 Uhr Kaum Unwetterschäden in der Region Tübingen Wie meine Kollegen aus dem Studio Tübingen berichten, hat das Unwetter in der vergangenen Nacht in ihrer Region verhältnismäßig wenig Schaden angerichtet. Laut Polizei hat in ein Wohnhaus im Zollernalbkreis ein Blitz eingeschlagen. Das habe aber lediglich zu einem Schmorbrand geführt, Menschen seien nicht verletzt worden. Auf den Straßen gebe es derzeit viel Wasser, deswegen habe es auf der A81 einige Unfälle mit Blechschaden gegeben. Allerdings ist im Lauf des Tages noch mit viel Regen zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst warnt, dass Bäche und Flüsse über die Ufer treten können. Sendung am Fr. , 17.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

6:24 Uhr Pfingstferien beginnen - Staus sind vorprogrammiert Schon die Koffer gepackt und gedanklich im Urlaub? Nach dem heutigen Schultag beginnen in Baden-Württemberg die Pfingstferien. Entsprechend voll könnte es deshalb auf den Straßen werden. Laut ADAC hat vergangenes Jahr der Freitag vor Pfingsten Rang zwei in der Liste der staureichsten Tage des Jahres in Baden-Württemberg belegt: An dem Tag registrierte der ADAC zusammengerechnet 267 Stunden Stillstand auf allen Straßen im Land. Und auch in diesem Jahr könnte es wieder sehr voll werden. Vor allem auf der A8 zwischen Karlsruhe, Stuttgart und Ulm ist die Staugefahr hoch. Andrang auf Straßen und an Flughäfen Hohe Staugefahr zum Start der Pfingstferien in BW Der ADAC Württemberg rechnet mit einem hohen Stauaufkommen zum Ferienstart in Baden-Württemberg. Die erste große Reisewelle des Jahres beginnt jedoch mit trüben Wetteraussichten.

6:15 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Tief "Katinka" wird Baden-Württemberg weiter ziemlich fest im Griff haben. Der Deutsche Wetterdienst rechnet heute landesweit mit teils kräftigem, länger anhaltendem Regen, der erst im Tagesverlauf allmählich nach Norden abzieht. Es könne auch zu Überflutungen kommen. In Baden-Württemberg ist heute der letzte Schultag vor den zweiwöchigen Pfingstferien. Entsprechend voll dürfte es auf den Straßen werden. Der ADAC spricht davon, dass es vor allem heute "heftig werden" wird. In Baden-Württemberg gibt es zum Internationalen Tag gegen Homophobie zahlreiche Veranstaltungen und Kundgebungen.

6:03 Uhr Innenstadt von Singen nach Gasalarm evakuiert Gestern ist in Singen (Kreis Konstanz) der Bereich der Innenstadt großräumig evakuiert worden. Offenbar war dort ein bislang unbekannter Stoff ausgetreten. Feuerwehr, Polizei und andere Einsatzkräfte waren im Großeinsatz. Um welchen Stoff es sich handelte, ist noch nicht geklärt. Noch am Abend gab die Polizei aber Entwarnung: Es sei kein Kampf- oder Gefahrstoff gewesen. Video herunterladen (48,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Weiterhin im ganzen Land viel Starkregen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es vielerorts in Baden-Württemberg heftige Niederschläge. Beispielsweise wurden in dem Ort Heubach im Ostalbkreis gegen 22 Uhr durch Starkregen Straßen teilweise geflutet. Einige Pkw mussten von der Feuerwehr aus dem Wasser geschleppt werden. Die Einsatzkräfte waren laut Polizei knapp zwei Stunden damit beschäftigt, die Abläufe der Straßen wieder freizubekommen und Schlamm zu entfernen. Bereits am Abend zogen Unwetter über das Land - zum Teil mit Hagel und Starkregen. So wurden etwa in Gruibingen (Kreis Göppingen) zahlreiche Straßen überflutet, weil innerhalb kürzester Zeit zum Teil größere Niederschlagsmengen zusammen kamen. Eine Gewitterzelle war von Bad Urach (Kreis Reutlingen) kommend an der Schwäbischen Alb entlang Richtung Gruibingen gezogen. Unwetterwarnungen für Baden-Württemberg Auf der Karte werden aktuelle Warnungen des Deutschen Wetterdienstes für Baden-Württemberg angezeigt.