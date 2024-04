BW-Newsticker am Morgen: Nach Unfall Einschränkungen auf der Gäubahn, Polizei ermittelt wegen Leichenfund in Waldbronn, Pessach-Fest beginnt

Fändet ihr eine No-Show-Gebühr in eurem Lieblingslokal in Ordnung oder eher übertrieben? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare:

Werfen wir noch einen Blick in Social Media: Ordentlich Gesprächsstoff liefert euch bei Instagram aktuell die No-Show-Gebühr, die einige Restaurants mittlerweile verlangen. Damit wollen sich die Gastronomen wirtschaftlich absichern, wenn Gäste Tische reservieren, aber nicht kommen. Eine Nutzerin meint: "Absolut berechtigt! Ich verlange auch eine Ausfallgebühr. Wird diese nicht beglichen, dann gibt es auch in Zukunft keinen Termin mehr bei mir im Salon." Ein anderer Nutzer meint dagegen: "Ja gut, bei einem Sternerestaurant mit Menü ist das ja wohl logisch, aber sollte jetzt nicht zur Regel in jedem Restaurant werden."

In unserem Online-Special finden Sie alle Informationen rund um die Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg.

Alle fünf Jahre sind die Menschen in Baden-Württemberg zur Kommunalwahl aufgerufen: Am 9. Juni 2024, also in gut sieben Wochen - ist es wieder so weit. Was es Neues gibt, wie die Wahl funktioniert, was ihr wissen müsst - all das könnt ihr hier bei uns lesen und erfahren:

Eigentlich wollte er nur das Konto seiner Mutter auflösen, die vor etwa einem Jahr gestorben war: Anfangs hat Volker Wierzba aus Lauterbach (Kreis Rottweil) sich gut vorbereitet gefühlt, um die bürokratischen Hürden des Nachlasses zu meistern. Denn seine Eltern hatten ein Testament hinterlassen und ihm eine Generalvollmacht für Bankgeschäfte übertragen. Doch das erwies sich als nicht ausreichend. Schon über 20-mal sei er persönlich bei seiner Bank in Schramberg (Kreis Rottweil) und anderen zuständigen Stellen gewesen, sagt Wierzba. Immer wieder hätte man von ihm neue Dokumente gewünscht. Er sei sich bewusst gewesen, dass es länger dauern könne, da seine Schwester in Kalifornien lebt. Dass es so langwierig werden würde, hatte er aber nicht erwartet. Mehr zu der Geschichte gibt es hier:

Seit der Corona-Pandemie hat die Hochschule Heilbronn mit sinkenden Studierendenzahlen zu kämpfen. Gerade an den naturwissenschaftlichen und technischen Fächern haben den Angaben zufolge immer weniger junge Menschen Interesse, obwohl es in der Branche einen hohen Bedarf an Fachkräften gibt. Deshalb setzt die Hochschule verstärkt auf Beratung und Orientierung. Die ersten Ideen wurden bereits umgesetzt. Zum Beispiel wurde die Orientierungswoche am Campus im Heilbronner Stadtteil Sontheim neu aufgelegt. Mit einer Rallye oder einer Casino-Nacht konnten die Studierenden im ersten Semester die Hochschule kennenlernen.

Im Juni 2023 ist ein inzwischen 24 Jahre alter Mann mit seinem Auto mit einer Regionalbahn im Sinsheimer Stadtteil Reihen (Rhein-Neckar-Kreis) zusammengestoßen. Heute beginnt vor dem Amtsgericht Sinsheim der Prozess gegen ihn. Ihm wird ein fahrlässiger gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorgeworfen. Der Mann soll mit seinem Kleintransporter auf einen Bahnübergang gefahren sein. Weil der Verkehr sich vor ihm staute und die Bahnschranken geschlossen waren, soll er noch auf den Schienen gestanden haben, als der Zug kam. Der Lokführer konnte zwar noch eine Notbremsung einleiten, aber der Zug touchierte den Kleintransporter trotzdem. Der Wagen wurde schließlich zwischen Schranke und Regionalbahn eingeklemmt. An der Regionalbahn entstand laut Anklage ein Sachschaden in Höhe von 500.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wenn wir gerade schon beim Verkehr sind: Die Allianz pro Schiene und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) beklagen, dass die Bundesregierung ihr im Koalitionsvertrag verankertes Ziel von 75 Prozent Elektrifizierung bis zum Jahr 2030 bei gleichbleibendem Tempo nicht mehr erreichen werde. Dafür fehlten noch rund 4.500 Streckenkilometer. Baden-Württemberg steht im Vergleich besser da als andere Länder: 72 Prozent des Bundesschienenetzes im Land verfügen über elektrische Oberleitungen - im Bundesschnitt sind es nur 62 Prozent. Bis 2030 soll der Anteil in BW um voraussichtlich zwei Prozentpunkte steigen, wie die Allianz pro Schiene unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom Februar mitteilte. Damit sei der Bedarf aber weiterhin nicht gedeckt. Weitere Strecken müssten elektrifiziert werden, verlangt das Bündnis. Nach Angaben des baden-württembergischen Verkehrsministeriums soll die Hochrheinbahn von Basel Badischer Bahnhof nach Erzingen bis 2027 elektrifiziert werden. Auch die Bodenseegürtelbahn , die Brenzbahn , die Zollernalbbahn und weitere Strecken sollen in den kommenden zehn Jahren folgen. Für andere Strecken wie die Nagoldtalbahn oder die Donaubahn Ulm-Tuttlingen seien batterieelektrische Fahrzeuge ohne durchgehende Oberleitung vorgesehen.

Kommen wir zum Sport: Der SSV Ulm hat gestern sein Spitzenspiel gegen Jahn Regensburg gewonnen. Mit dem Sieg gegen die hartnäckigen Verfolger macht der Tabellenführer einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga. Entscheidend für den Erfolg der Ulmer war das Können des Braslilianers Léonardo Scienza: Der tanzte mehrere Regensburger aus und bediente Felix Higl perfekt mit einem Traumpass zum 1:0 in der 70. Minute. Die Ulmer liegen vier Spieltage vor Schluss mit vier Punkten vor Regensburg, sieben vor Preußen Münster (Relegationsplatz) und zehn vor dem Vierten Dynamo Dresden.

Im sogenannten Raser-Prozess könnte am Landgericht Heilbronn heute das Urteil gesprochen werden. Seit acht Monaten läuft der Prozess bereits. Die Staatsanwaltschaft forderte, den 21-jährigen Angeklagten wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen nach Jugendstrafrecht zu neun Jahren Haft zu verurteilen. Laut Staatsanwaltschaft raste der Angeklagte im Februar vergangenen Jahres mit seinem über 300 PS-starken Auto in einer Tempo-40-Zone mit rund 100 Kilometern pro Stunde in das Auto eines Familienvaters. Wie ein verkehrstechnisches Gutachten ergab, hatte dieser keine Chance, den Unfall zu verhindern. Der 42 Jahre alte Mann starb noch an der Unfallstelle, seine Frau wurde schwer, die beiden Kinder leicht verletzt.

6:53 Uhr

Merz: CDU-Debatte über den Islam nicht zu Ende

Ein Blick in die Bundespolitik: Laut CDU-Chef Friedrich Merz ist die parteiinterne Debatte zum Umgang mit Muslimen in der CDU noch nicht zu Ende. Er gehe davon aus, dass ein Textvorschlag für das CDU-Grundsatzprogramm, der auf dem Parteitag Anfang Mai in Berlin beschlossen werden soll, dort noch einmal diskutiert werde. "Wir haben - und das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten - in Deutschland mit dem politischen Islam und radikalisierten Muslimen gravierende Probleme", sagte Merz. In Deutschland gebe es eine klare Trennung zwischen Staat und Religion, "die ein Teil der Muslime in Deutschland nicht akzeptieren will. Für sie steht die Scharia über dem Grundgesetz." Dieser Auffassung trete die CDU entschieden entgegen, auch um die Polarisierung der Gesellschaft einzudämmen. "Wir überlassen diese Debatte nicht anderen."

Die CDU hatte in der vergangenen Woche eine Formulierung zu Muslimen im Entwurf des neuen Grundsatzprogramms geändert. Ursprünglich hatte es dort in einer Zwischenüberschrift geheißen: "Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland." Daraus wurde nun: "Muslime sind Teil der religiösen Vielfalt Deutschlands und unserer Gesellschaft." In den folgenden Absatz wurde dann dieser Satz eingefügt: "Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland."