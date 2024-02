Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

10:16 Uhr Arbeitsmarktzahlen für Februar Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist erneut gestiegen. Im Februar waren im Land 268.566 Menschen arbeitslos gemeldet - 487 oder 0,2 Prozent mehr als im Januar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,2 Prozent. Im Vergleich zum Februar 2023 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 11,0 Prozent. Damals hatte die Agentur 241.912 Arbeitslose erfasst. Die Quote hatte bei 3,8 Prozent gelegen. Der Stichtag für die aktuellen Zahlen war nach Angaben der Arbeitsagentur der 14. Februar. Sendung am Do. , 29.2.2024 10:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:53 Uhr Vollsperrung der A6 bei Schwetzingen bis Montagmorgen Am Wochenende wird die Autobahn 6 bei Schwetzingen für mehrere Tage gesperrt. Schon heute Abend um 20 Uhr sollten die Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim geschlossen werden, teilte die Autobahn GmbH Südwest mit. Von Freitag 20 Uhr bis Montag 5 Uhr wird die A6 dann in beide Richtungen gesperrt sein. Die Autobahn GmbH plant, den Verkehr großräumig umzuleiten und mit Wegweisern darauf hinzuweisen. Reisenden wird empfohlen, sich an die Umleitungen zu halten und eigene Navigationssysteme auszuschalten. Das vermeide Belastungen auf vermeintlichen Schleichwegen und schone die Anwohner. Während der Vollsperrung soll eine Überführung der B39 abgebaut werden.

9:53 Uhr Das ändert sich im März Der 1. März steht vor der Tür - und mit ihm wichtige Änderungen. So steigt etwa die Umzugspauschale für die Steuererklärung und der Anspruch auf Impfungen gegen das Coronavirus ändert sich. Außerdem werden auch wieder die Uhren umgestellt. Das kommt sonst noch auf uns zu: Das wird wichtig im März 2024 in BW und RLP

9:49 Uhr Autobahn zwischen Merklingen und Hohenstadt wieder gesperrt Die Autobahn zwischen Merklingen und Hohenstadt ist wieder gesperrt, sagte mir Sebastian Frisch vom SWR1 Verkehrsservice gerade. Laut Polizei muss die Fahrbahn nach dem Lkw-Brand gereinigt werden. Das Ganze wird wohl bis in den frühen Nachmittag dauern. Vermutlich bleibt die Autobahn bis dahin gesperrt. Gegen 9 Uhr war die Sperrung kurz aufgehoben worden, damit der Verkehr, der sich direkt hinter der Unfallstelle staute, durchgelassen werden konnte. Sendung am Do. , 29.2.2024 9:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:40 Uhr Baumfällung durch Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern in der Kritik Wollte die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern Leib und Leben schützen, oder hat sie schlicht gegen Denkmal- und Naturschutz verstoßen? Bäume, die ohne Genehmigung gefällt wurden, sorgen in Hechingen (Zollernalbkreis) für Ärger. Die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern ließ auf dem Grundstück der Villa Silberburg im Hechinger Fürstengarten Bäume fällen. Grundstück und Villa gehören zwar dem Fürsten, die zuständigen Behörden hätte er dennoch vorher fragen müssen. Landratsamt und Stadt prüfen nun, ob ein Bußgeld in Höhe von bis zu 250.000 Euro fällig wird. Die Unternehmensgruppe teilte dem SWR mit, man habe eine dringende "Verkehrssicherungsmaßnahme" durchgeführt und dabei auch noch Sturmholz vom Grundstück entfernt. Der Vorgang liege beim Rechtsanwalt.

9:36 Uhr Landgericht Hechingen: Prozess wegen versuchten Mordes Am Landgericht Hechingen läuft ein Prozess wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Beihilfe dazu. Heute ist der zweite Verhandlungstag. Laut Staatsanwaltschaft sind zwei Männer angeklagt: Einer der beiden soll mehrfach mit einem Messer auf einen Mann eingestochen haben. Das Opfer soll wenige Tage vorher auf den mutmaßlichen Täter uriniert haben, als dieser betrunken war. Das wurde gefilmt. Der andere Angeklagte soll den Hauptbeschuldigten zum Tatort gefahren und von dort wieder mitgenommen haben. Sendung am Do. , 29.2.2024 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

9:27 Uhr Beifahrerin in letzter Minute gerettet: Auto komplett ausgebrannt Während der Fahrt ist gestern Abend nahe Schwäbisch Hall ein Kleinwagen in Brand geraten. Der 65 Jahre alte Fahrer brachte das brennende Fahrzeug an der nächsten Bushaltestelle zum Stehen, stieg aus und wollte seiner 72-jährigen Beifahrerin aus dem Fahrzeug helfen. Doch das brennende Auto rollte weg. Vermutlich, weil es nicht richtig gesichert war, so die Polizei. Nach etwa 30 Metern kam das Auto an einem Zaun zum Stehen. Ein Zeuge konnte die Frau dann in letzter Minute aus dem Auto befreien, das anschließend völlig ausbrannte. Schwäbisch Hall Zwei Verletzte nach Fahrzeugbrand in Schwäbisch Hall Brennendes Auto bei Schwäbisch Hall: Zwei Schwerverletzte Am Mittwochabend ist eine Frau aus einem brennenden Fahrzeug gerettet worden. Sie und ihr Mitfahrer wurden - anders als zunächst von der Polizei berichtet - schwer verletzt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

9:19 Uhr Lokführer-Ausbildung in Freiburg Eine Weichenstellung gegen den Fachkräftemangel? Die Deutsche Bahn hat in Freiburg einen neuen Ausbildungsstandort an den Start gebracht. Seit September können sich junge Menschen zu Nachwuchs-Eisenbahnern ausbilden lassen. Sie lernen Züge zu steuern und auf Rangierbahnhöfen oder auf einem Stellwerk zu arbeiten. Ein großer Vorteil für die Azubis aus der Region Freiburg: Sie müssen nicht mehr zu den bisherigen Standorten nach Esslingen oder Ettlingen (Kreis Karlsruhe) pendeln. Das soll Zeit sparen und noch mehr Nachwuchskräfte für die Arbeit auf der Schiene motivieren. Freiburg Neuer Standort der Deutschen Bahn Ausbildung zum Lokführer? Das geht jetzt in Freiburg Die Deutsche Bahn hat einen neuen Ausbildungsstandort in Freiburg eröffnet. 45 junge Menschen lassen sich dort zu Lokführern und Fahrdienstleitern ausbilden.

9:10 Uhr Nach Angriff auf Lehrer noch keine Spur Zwei Tage nach dem Angriff auf einen Lehrer in Ulm-Wiblingen fehlt von dem Täter noch jede Spur. Die Polizei wollte auch gestern keine weiteren Einzelheiten mitteilen. Ermittelt werde gegen Unbekannt wegen versuchten Mordes, hieß es weiterhin. Der Lehrer war am Montagnachmittag vor der Sägefeldschule mit einem Gegenstand niedergeschlagen und verletzt worden. Der Angreifer flüchtete laut Polizei zu Fuß. Für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte der Schule gibt es ein psychologisches Betreuungsangebot. Sendung am Do. , 29.2.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

9:02 Uhr Verkehr entspannt sich wieder Durch die Warnstreiks sind rund um die betroffenen Städte viele heute aufs Auto umgestiegen. In den meisten Städten hat sich der Verkehr wieder entspannt, sagt Sebastian Frisch aus dem SWR1 Verkehrsservice. Längere Staus gibt es allerdings weiterhin auf vielen Straßen in und rund um Stuttgart, wie etwa auf der B14 und B27. Und noch eine Info: Die Sperre auf der A8 von Ulm nach Stuttgart bei Hohenstadt ist aufgehoben. Hier brannte heute Morgen ja ein Lkw. Die Bergung dauert noch, sagt die Polizei, aber immerhin eine Spur ist inzwischen wieder frei. Sendung am Do. , 29.2.2024 9:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:56 Uhr Österreich beschlagnamt Autos von Rasern Das sollten Urlauber aus Baden-Württemberg wissen: Raser werden in Österreich ab morgen härter bestraft. Bei extremer Geschwindigkeitsüberschreitung kann die Polizei das Auto beschlagnahmen und versteigern. Ist jemand schon als Raser vorbestraft, ist das Auto sogar schon bei geringerer Geschwindigkeitsüberschreitung weg. Ähnliche Strafen gibt es schon in Italien und der Schweiz. Erst vergangene Woche hat die Tiroler Polizei einen 18-jährigen Deutschen in einer 60 km Zone mit 164 km/h erwischt. Sendung am Do. , 29.2.2024 6:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

8:14 Uhr Pfadfinder veröffentlichen Studie zu Missbrauch Die deutschen Pfadfinder veröffentlichen am Vormittag eine Studie zu sexualisierter Gewalt in ihrem Verband. Vorab wurde bisher nur bekannt, dass die Täter oft Jugendliche selbst waren. Es ist die erste derartige Untersuchung in Deutschland, die sich auf einen Jugendverband bezieht. Sendung am Do. , 29.2.2024 8:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

7:54 Uhr Warnstreik macht sich auf Straßen bemerkbar Der Warnstreik im kommunalen Nahverkehr, wie unten im Bild aus Karlsruhe, macht sich so langsam in den betroffenen Städten bemerkbar, sagt Sebastian Frisch vom SWR1 Verkehrsservice. Demnach stockt es nun auch immer mehr auf den Strecken rund um Esslingen und Heilbronn. Auch in Karlsruhe wird der kommunale Nahverkehr bestreikt. SWR Fabiola Germer

7:35 Uhr Fischer-Dübel aus BW mit Umsatzrekord Der Dübel-Hersteller "Fischer" aus Waldachtal im Landkreis Freudenstadt hat im vergangenen Jahr Waren für knapp 1,2 Milliarden Euro verkauft - so viel wie noch nie in der Firmengeschichte. Sendung am Do. , 29.2.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:26 Uhr So ist die Lage auf den Straßen Wegen des Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr könnten die Straßen heute etwas voller sein. Mein Kollege Sebastian Frisch vom SWR1 Verkehrsservice sagt, dass rund um Stuttgart gerade mehr los ist auf den typischen Strecken in die Stadt rein, wie etwa auf der B14, B27 oder B297, aber kein Chaos. In den anderen Städten von den Warnstreiks betroffenen Städten sei es im Moment noch weitgehend entspannt. Vorsicht auf der A8 München in Richtung Stuttgart, zwischen Merklingen und Hohenstadt, steht ein brennender Lkw auf dem Standstreifen. Hier gibt es aktuell zwei Kilometer Stau, bitte eine Rettungsgasse freihalten. Auf der A5 Basel in Richtung Karlsruhe, zwischen Weil am Rhein/Hüningen und Dreieck Neuenburg liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der A8 Stuttgart in Richtung Karlsruhe, zwischen Pforzheim-West und Karlsbad steht ein defektes Fahrzeug auf dem Standstreifen. Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr hier nachlesen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:40 Uhr Dietenheimer Sportverein rodet Waldstück Eigentlich sollten 15 kranke Bäume beim Fußballplatz in Dietenheim-Regglisweiler im Alb-Donau-Kreis gefällt werden. Aber jetzt liegen da um die 150 umgesägte Bäume direkt hinter dem Fußballplatz. Naturschützer sind entsetzt, und es stellt sich die Frage, wie groß ist der Schaden? Wie es dazu kam und wie es weitergeht - meine Kollegin Maja Nötzel hat sich erkundigt:

6:28 Uhr So wird das Wetter in BW Nach einem kühlen Morgen startet der Vormittag mit Hochnebelfeldern, vor allem Richtung bayerische Grenze und Bodensee - ansonsten ist es recht sonnig. Dieser Nebel bricht dann im Laufe des Nachmittags immer weiter auf, Baden-Württemberg erwartet also ein freundlicher Tag. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35,1 MB | MP4)