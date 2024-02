Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

9:57 Uhr Ausblick: Streik im Nahverkehr am Donnerstag Der Ticker geht zu Ende, wie er begonnen hat - mit einer Meldung über Warnstreiks. Für den morgigen Donnerstag hat die Gewerkschaft ver.di in Baden-Württemberg dazu aufgerufen, den kommunalen Nahverkehr zu bestreiken. Grund dafür sind Verhandlungen über neue Manteltarifverträge für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe. Ausfälle im ÖPNV sind unter anderem in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz zu erwarten. Auch am Freitag sollen die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen. Mehr Informationen zum Warnstreik findet ihr hier: Warnstreik im Nahverkehr: Einschränkungen am Donnerstag und Freitag Video herunterladen (16,7 MB | MP4)

9:22 Uhr Schlägerei als Bilderrätsel Das Heilbronner Polizeipräsidium berichtet auf Facebook und der Plattform X (früher Twitter) regelmäßig von Polizeieinsätzen. Dabei sehen die Nachrichten allerdings nicht immer so bunt aus wie gestern. Anstatt mit Buchstaben hat die Polizei hierbei nämlich mit Emojis, also Piktogrammen, informiert: Tanzende Männchen, Boxhandschuhe, Autos und eine Explosion sollen einen Vorfall in Leingarten (Kreis Heilbronn) zusammenfassen. Die Community auf den Social-Media-Plattformen erfreute sich an der Art und Weise des Berichts und zeigte sich größtenteils belustigt.

9:11 Uhr LKA: Weitere gefasste Person ist kein RAF-Terrorist Bei der zweiten in Berlin festgenommenen Person handelt es sich nicht um einen der beiden gesuchten früheren Terroristen der linksextremistischen Roten Armee Fraktion (RAF), Burkhard Garweg oder Ernst-Volker Staub. Das hat das Landeskriminalamt in Niedersachsen mitgeteilt. Der Mann wurde aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gestern ist die unter anderem wegen versuchten Mordes gesuchte, ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette aus Karlsruhe in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Kreuzberg festgenommen worden. Nach Staub und Garweg wird weiter gefahndet. Erfolgreiche Fahndung Ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen Mehr als 30 Jahre lang war sie untergetaucht - nun wurde die ehemalige mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette in einer Wohnung in Berlin festgenommen. Die Polizei stellte offe… Sendung am Mi. , 28.2.2024 9:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:58 Uhr Gelingt den Stuttgarter Volleyballerinnen Historisches? Volleyballfans werden heute Abend, 18 Uhr, mitfiebern, denn die Spielerinnen des Allianz MTV Stuttgart können in der Champions League etwas Historisches schaffen und in das Final-Four-Turnier einziehen. Bisher gelang das noch keiner deutschen Mannschaft, seit der Wettbewerb zur Saison 2000/01 umbenannt wurde. Im Hinspiel erarbeitete sich der Bundesligist gegen Fenerbahce Istanbul dank eines 3:2-Erfolgs eine gute Ausgangslage. Nun kommt es in der Türkei zum entscheidenden Duell ums Weiterkommen. Istanbul Volleyball | Champions League Allianz MTV Stuttgart träumt vom Halbfinale Nach dem sensationellen Hinspiel-Sieg gegen Fenerbahce Istanbul träumen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart vom Einzug ins Halbfinale der Champions League. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

8:36 Uhr VGH bestätigt Urteile zur Erstattung von Verdienstausfällen von zwei Ungeimpften Das Land Baden-Württemberg muss zwei Ungeimpften Verdienstausfälle aufgrund der Quarantäne-Maßnahmen während der Corona-Zeit bezahlen. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg hat zwei entsprechende Urteile des Verwaltungsgerichts Stuttgart und des Verwaltungsgerichts Karlsruhe bestätigt. Zwar besagt das Infektionsschutzgesetz, dass man keine Entschädigung erhält, wenn durch eine Schutzimpfung eine Quarantäne hätte vermieden werden können. Allerdings verwies der VGH darauf, dass die zum damaligen Zeitpunkt zugelassenen Impfstoffe nur zu etwa 70 Prozent vor einer Infektion schützten. Um die Übernahme von Verdienstausfällen ausschließen zu können, brauche es dagegen einen Wirksamkeitsgrad von mindestens 90 Prozent, entschied das Gericht. Daher bestehe trotz der fehlenden Impfung ein Anspruch auf Entschädigung für den Verdienstausfall. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wenn das Land dagegen vorgeht, gehen die Fälle zum Bundesverwaltungsgericht.

8:17 Uhr Deutschland und die Welt Zeit für einen Blick über die baden-württembergischen Landesgrenzen ... Fregatte "Hessen" schießt Huthi-Drohnen ab: Zum ersten Mal hat die Bundeswehr-Fregatte "Hessen" im Roten Meer einen Angriff der Huthi-Rebellen aus dem Jemen abgewehrt. Das Einsatzführungskommando sagt, das Kriegsschiff habe zwei feindliche Drohnen abgeschossen. Vorwahlen in den USA: Im November finden die Präsidentschafts- und Kongresswahlen statt. Auf dem möglichen Weg ins Weiße Haus müssen sich Bewerberinnen und Bewerber den parteiinternen Vorwahlen der Republikaner und Demokraten stellen. Während es für den Republikaner Donald Trump in Michigan gut läuft, bekommt Präsident Joe Biden den Unmut der Wählerinnen und Wähler zu spüren. Aktuelle Ergebnisse der US-Vorwahlen 2024 Azubis und Handwerker fehlen: Die Handwerksbetriebe in Deutschland suchen weiter dringend Auszubildende. Im vergangenen Jahr konnten rund 20.000 Lehrstellen nicht besetzt werden. Insgesamt sind 250.000 Stellen offen. Der Zentralverband des Handwerks fordert deshalb, dass an allen Schularten über die Bildungs- und Berufschancen und die vielfältigen Möglichkeiten von Handwerksberufen informiert wird. Außerdem müsse die Bundesregierung Betriebe bei der Ausbildung unterstützen und berufliche und akademische Bildung auf eine Stufe setzen. Sendung am Mi. , 28.2.2024 8:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

7:41 Uhr Millionenverlust beim Diakoniekrankenhaus in Schwäbisch Hall erwartet Der Klinikbetreiber Diakoneo ist finanziell unter Druck. Das Gesundheits- und Sozialunternehmen mit Sitz im bayerischen Neuendettelsau betreibt unter anderem das Diakoniekrankenhaus (Diak) in Schwäbisch Hall. Seit Jahren erwirtschaftet das Diak Defizite: Die Verluste der vergangenen zwei Jahre summieren sich auf mehr als 14 Millionen Euro. Allein in diesem Jahr wird ein Minus von mehr als elf Millionen Euro erwartet. Landrat Gerhard Bauer (parteilos) schlägt eine Beteiligung des Landkreises am Klinikum von 50 Prozent vor. Schwäbisch Hall Landkreis soll Defizit beim Diak Schwäbisch Hall ausgleichen Klinikbetreiber Diakoneo erwartet Millionenverlust Der Klinikbetreiber Diakoneo mit dem Diak Klinikum in Schwäbisch Hall erwartet für das laufende Jahr im Gesundheitsbereich Verluste in Millionenhöhe. Der Landkreis soll nun helfen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:30 Uhr Staus und Unfälle in Baden-Württemberg Ein kurzer Blick auf die Straßen im Land: Besonders aufpassen müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A5 von Karlsruhe in Richtung Basel wegen eines Unfalls zwischen Herbolzheim und Riegel am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen). Viel Geduld braucht ihr derzeit auf der A81 von Singen in Richtung Stuttgart zwischen Böblingen/Sindelfingen und Sindelfingen-Ost - hier ist eine Unfallstelle mittlerweile geräumt, trotzdem dauert es noch bis zu 25 Minuten länger, fünf Kilometer Stau. Wie fast jeden Tag stockt der Verkehr auch auf der A8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart zwischen dem Rastplatz Am Waisenrain und Pforzheim-Süd, heute auf etwa fünf Kilometer Länge. Ihr müsst mit bis zu zehn Minuten Verzögerung rechnen. Außerdem staut es sich auf der B14 von Backnang in Richtung Stuttgart zwischen dem Abzweig nach Waiblingen und Fellbach-Süd (Rems-Murr-Kreis) auf drei Kilometern. Und auf der B29 von Aalen in Richtung Stuttgart zwischen Remshalden-Grunbach und Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) gibt es zwei Kilometer Stau wegen zwei Unfällen. Auch hier dauert es jeweils etwa zehn Minuten länger. Kommt gut und sicher an! Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr hier immer hier nachschauen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR. Sendung am Mi. , 28.2.2024 7:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:14 Uhr 55.000 Häuser in Baden-Württemberg von Hochwasser bedroht In Baden-Württemberg sind laut einer Untersuchung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) rund 55.000 Gebäude von Hochwasser bedroht. Die Gebäude - darunter Wohnhäuser, gewerbliche Bauten, landwirtschaftliche oder öffentliche Gebäude - liegen größtenteils in Überschwemmungsgebieten (54.566). In sogenannten Hochwassergefahrenflächen liegen nur 27 von mehr als drei Millionen Häuser landesweit, wie der GDV gestern mitteilte. Mit 7,3 Prozent sind im Landkreis Rastatt statistisch gesehen die meisten Gebäude von Hochwasser gefährdet. Es folgen der Main-Tauber-Kreis mit 4,4 Prozent und der Rems-Murr-Kreis, dort liegen 3,5 Prozent der Gebäude in Überschwemmungsgebieten. Würde euch ein Grundstück nah am Wasser abschrecken? Diskutiert gerne auf unserem Instagram-Kanal mit. Zehntausende Gebäude in BW und RLP von Hochwasser bedroht

7:00 Uhr Liftbetreiber am Feldberg wohl in Finanznot Die Betreibergesellschaft der Skilifte am Feldberg steckt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten. Nach SWR-Informationen droht der GmbH die Zahlungsunfähigkeit. Grund sind die schlechten Winter der letzten Jahre. In einer internen Mail, die dem SWR vorliegt, schreibt der Geschäftsführer der Feldbergbahnen, Julian Probst, er habe auf die Gefahr einer Insolvenz bereits am 6. Februar ausdrücklich hingewiesen. Auch über Schulden und Darlehen in Millionenhöhe wird in der Mail informiert. Öffentlich ist das bislang nicht. Auf Anfrage will Geschäftsführer Probst die finanziellen Schwierigkeiten der GmbH nicht bestätigen. Eine Insolvenz stehe so wörtlich nicht zur Debatte. Man sei in diesem Winter mit einem blauen Auge davongekommen und blicke mit Zuversicht auf die kommenden Jahre. Nach SWR-Informationen leidet das größte Skigebiet des Landes auch betriebswirtschaftlich unter den Folgen des Klimawandels. Vor allem in den wichtigen Weihnachts- und Fastnachtsferien war der Liftbetrieb aufgrund der Witterung nur sehr eingeschränkt möglich.

6:40 Uhr Scholz verspricht Landwirten bei seinem Besuch in BW weniger Bürokratie Gestern war Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Baden-Württemberg zu Gast. Nach dem Spatenstich für das neue Dietenbach-Viertel in Freiburg hat der Kanzler unter anderem das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), das größte Solarforschungsinstitut Europas, besichtigt. Sein Besuch war von Protesten begleitet, verlief aber überwiegend friedlich. Allerdings war Scholz auch recht abgeschottet, wie Vertreterinnen und Vertreter der "Letzten Generation" beklagten, die dort protestierten. Auch demonstrierende Landwirtinnen und Landwirte wurden auf Distanz gehalten. Auf seiner letzten Station in Emmendingen sagte Scholz bei einem Bürgergespräch den Bäuerinnen und Bauern jedoch zu, bürokratische Hürden abzubauen: "Was wir versuchen ist schon, diesen unglaublichen Vorschriftendschungel zu reduzieren", so Scholz auf die Frage eines Landwirts. Es solle weniger Dokumentationspflichten geben. Auch mit Blick auf Künstliche Intelligenz könnten Vorschriften "bürokratiearm" gestrickt werden, sagte er. Wer jedoch Geld vom Staat wolle, werde weiterhin Formulare ausfüllen müssen, erklärte der Kanzler. Video herunterladen (39 MB | MP4) Sendung am Di. , 27.2.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:32 Uhr Wetterbericht: Das sind die Aussichten für Baden-Württemberg Heute ist der Himmel über Baden-Württemberg weitgehend bewölkt, dabei regnet es nur vereinzelt in den östlichen Gebieten von Württemberg. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 13 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39,4 MB | MP4)

6:21 Uhr Einsatz wegen Flüssigkeit in Schulzentrum In einem Schulzentrum in Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg waren gestern wegen einer stark riechenden Flüssigkeit Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Flüssigkeit wurde auf dem Flur des Schulzentrums ausgeschüttet. Der Rettungsdienst untersuchte laut Polizei 91 Schülerinnen und Schüler wegen des Verdachts einer Reizung der Atemwege. Ein Hausmeister wurde deshalb vor Ort behandelt. Die Polizei ermittelt jetzt, wer die Flüssigkeit ausgeschüttet hat und um was es sich dabei handelt. Sendung am Di. , 27.2.2024 16:00 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:17 Uhr Landtag debattiert über Ausschreitungen am Politischen Aschermittwoch der Grünen Die Ausschreitungen am Aschermittwoch in Biberach sind auf Antrag der SPD-Opposition heute Thema einer aktuellen Landtagsdebatte. Der Politische Aschermittwoch der Grünen wurde nach dem eskalierten Protest wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Die Landtagsopposition kritisiert die Vorbereitung des Polizeieinsatzes und sieht dafür die Verantwortung bei Innenminister Thomas Strobl (CDU). Er müsse die Frage beantworten, warum Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) als höchster Repräsentant des Landes aufgrund der schwierigen Sicherheitslage in Biberach nicht auftreten und reden konnte, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch dem SWR. Es reiche nicht zu sagen, dass so etwas in Baden-Württemberg nie wieder passieren darf. Strobl hatte vergangene Woche im Landtags-Innenausschuss die Einsatzplanung verteidigt. Die Polizei sei ausreichend vorbereitet gewesen, vor der Veranstaltung habe nichts auf einen unfriedlichen Verlauf schließen lassen.