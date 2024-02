BW-Newsticker am Morgen: Frühlingswetter im Februar, Proteste und Grünen-Absage in Biberach, Ricarda Lang beschimpft

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

9:57 Uhr Zum Internationeln Kinderkrebstag Etwa 80 Prozent der Kinder, die in Deutschland eine Krebsdiagnose erhalten, können Experten zufolge geheilt werden. Anders sieht es dagegen in einkommensschwächeren Ländern aus. Darauf weist das Hopp-Kindertumorzentrum in Heidelberg zum heutigen Welt-Kinderkrebstag hin. Sendung am Do. , 15.2.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:56 Uhr Nach Protesten gegen Grüne: Polizeigewerkschaft fordert Traktor-Verbot bei Demos Nach den eskalierten Protesten gegen den Politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ein Verbot von Traktoren bei Demonstrationen. "Die Versammlungsbehörden und die Polizei müssen umgehend reagieren und Traktoren bei Versammlungen untersagen", sagte der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). "Wir haben auf die Gefährlichkeit von Traktoren und Zugmaschinen hingewiesen und an die Vernunft bei angemeldetem Protest appelliert", sagte Kopelke weiter. "Die vielen unterschiedlichen Proteste in Deutschland zeigen: Wir brauchen mehr Hundertschaften und Wasserwerfer, um den Rechtsstaat durchzusetzen", sagte Kopelke.

9:50 Uhr Biberacher Oberbürgermeister zum Ablauf der Proteste Der Oberbürgermeister von Biberach, Norbert Zeidler (parteilos), hat die Vorfälle gestern rund um den Politischen Aschermittwoch der Grünen als "beklemmend und beschämend" bezeichnet. Außerdem äußerte sich Zeidler zum Ablauf der teils gewaltsamen Proteste. Bereits morgens habe es in der Stadt Hupkonzerte der Demonstranten und Böllerschüsse gegeben, berichtet der Oberbürgermeister in seiner Stellungnahme. An zehn Orten sei vorsätzlich Feuer gelegt worden. Einsatzkräfte seien an der Durchfahrt gehindert und angepöbelt worden. Zeidler erklärte, er könne die Absage der Grünen nachvollziehen. Es sei nicht um Diskussion oder Protest, sondern nur um Tumult gegangen. Die konsens- und dialogfähige Gesellschaft sei für ihn der größte Verlierer des Tages.

9:48 Uhr Zimmerpflanze leuchtet im Dunkeln grün In den USA kommt die erste Zimmerpflanze auf den Markt, die im Dunkeln grün leuchtet. Möglich ist das durch einen Leuchtpilz, der in die Gene der Pflanze eingefügt wurde. Tagsüber sind ihre Blüten nicht so auffällig, wenn es dunkel ist, schimmern sie dann in einem leichten Grün, das aber nicht so hell ist, dass es beim Schlafen stört. Obwohl die Pflanze genmanipuliert ist, besteht laut Fachleuten kein Risiko für andere Pflanzen. Sendung am Do. , 15.2.2024 7:00 Uhr, DASDING News

9:41 Uhr ADAC warnt vor Warnwesten Der ADAC warnt vor mangelhaften Warnwesten, die in Deutschland verkauft werden. In einem Test hätte jede dritte Weste nicht richtig oder gar nicht reflektiert, sagt der Auto-Club. Das sorge für doppelte Risiken - zum Beispiel für Radfahrerinnen und Radfahrer oder Kinder auf dem Schulweg. Die Autofahrerinnen und Autofahrer würden sie nicht sehen - die Menschen fühlten sich wegen der Warnweste aber sicherer und seien deshalb möglicherweise unvorsichtiger. Der ADAC wies auch darauf hin, wer eine mangelhafte, nicht reflektierende Warnweste im Auto hat, sei nicht korrekt ausgestattet und verstoße gegen die Straßenverkehrsordnung. Sendung am Do. , 15.2.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:40 Uhr Kundgebung und Protest an verschiedenen Orten In Biberach fanden gestern zeitgleich eine Kundgebung auf dem Gigelberg und eine Protestveranstaltung vor der Stadthalle statt. Bei der angemeldeten Kundgebung von Landwirten sprach Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zu den Bäuerinnen und Bauern. Özdemir nannte die Kundgebung später "fair und anständig". Auch das Gespräch mit Vertretern der Landwirtschaft vor Ort sei sehr gut gewesen, so der Grünen-Politiker. Zeitgleich eskalierte etwa 300 Meter entfernt in der Biberacher Innenstadt aber Protest vor der Stadthalle, wo die Grünen ihren Politischen Aschermittwoch abhalten wollten. Wie ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag sagte, wurden beim Polizeieinsatz mehrere Polizeibeamte verletzt. Die Beamten seien unter anderem mit Gegenständen beworfen worden und hätten deswegen Pfefferspray gegen die Protestierenden eingesetzt. Eine Person sei festgenommen worden. Zu verletzten Demonstrantinnen und Demonstranten konnte der Sprecher nichts sagen.

8:49 Uhr Schömberg zeigt ehemaligen Feuerwehrmann an Die Stadt Schömberg im Zollernalbkreis hat den ehemaligen Kassierer der Freiwilligen Feuerwehr angezeigt. Er soll über Jahre hinweg Geld aus der Kameradschaftskasse genommen haben. Wie viel Geld insgesamt fehlt, ist laut Stadtverwaltung noch unklar. Nachdem die Stadt Anzeige gestellt hat, ist der Betroffene aus der Feuerwehr ausgetreten. Im Moment prüft die Staatsanwaltschaft, ob der Verdacht stimmt, sagte ein Sprecher dem SWR. Sendung am Do. , 15.2.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

8:40 Uhr Video zeigt Protest gegen Ricarda Lang in Schorndorf Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang wurde gestern Abend in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) bei einer Veranstaltung von Protestierenden bei der Abreise behindert und beschimpft. Eindrücke von dem Vorfall hier im Video:

8:32 Uhr Varta in Ellwangen steht weiter still Beim Batteriehersteller Varta in Ellwangen (Ostalbkreis) steht die Produktion nach dem Hackerangriff immer noch still. Betroffen von der Cyberattacke sind außer dem Firmensitz in Ellwangen auch die Standorte Dischingen (Kreis Heidenheim) und im bayerischen Nördlingen sowie in Rumänien und Indonesien, wo die Batterien normalerweise zusammengebaut werden. Wann die Produktion wieder anlaufe, könne noch nicht gesagt werden, so ein Sprecher. Sendung am Do. , 15.2.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

8:21 Uhr Prozess nach Messerangriff in Reutlingen beginnt Ein 18-Jähriger muss sich ab heute vor dem Landgericht Tübingen verantworten. Dem Mann werden versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung sowie Volksverhetzung vorgeworfen. Laut Anklage soll der Mann Anfang Juni vergangenen Jahres in Reutlingen mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen haben. Das Opfer wurde dabei nahe des Kulturzentrums "Kulturschock Zelle" lebensgefährlich verletzt und habe nur durch eine Notoperation gerettet werden können. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 18-jährige Angeklagte die Absicht hatte, zu töten. Wenige Tage zuvor soll der Angeklagte auf dem Marktplatz in Reutlingen ein rechtsextremes Lied abgespielt und den Hitlergruß gezeigt haben. Tübingen 18-Jähriger soll zuvor Hitlergruß gezeigt haben Nach Messerangriff in Reutlingen: Prozessbeginn am Landgericht Tübingen Nach einem Messerangriff im Juni 2023 in Reutlingen ist der Prozess gestartet. Dem mutmaßlichen Täter wird versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Volksverhetzung vorgeworfen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:41 Uhr Meinung zu Grünen-Absage: Kein guter Tag für die Demokratie Zu den Protesten, die gestern in Biberach zur Absage des Politischen Aschermittwochs der Grünen geführt haben, hat mein Kollege Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik eine klare Meinung: "Sie wollten gar nicht demonstrieren und sie wollten keinen ernsthaften Meinungsaustausch nach demokratischen Spielregeln. Sie wollten nur stören, streiten, schreien wie Hooligans voller Wut und Hass." Video herunterladen (26,8 MB | MP4) Sendung am Mi. , 14.2.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

7:06 Uhr Streik verlängert: Bahnen in Karlsruhe auch kommende Woche betroffen In Karlsruhe kann es bis in die kommende Woche hinein weiterhin zu Ausfällen im Straßenbahn-Verkehr kommen. Die Gewerkschaft ver.di hat den Streik in der Werkstatt der Verkehrsbetriebe Karlsruhe um zwei Tage verlängert. Der Fahrbetrieb sollte eigentlich nach zwei Tagen Streik heute Morgen wieder reibungslos funktionieren. Da aber Tarifbeschäftigte der sogenannten Unterflurdrehmaschine der Verkehrsbetriebe Karlsruhe heute und morgen streiken, kann das Auswirkungen auf den Bahnverkehr haben. Auf der Maschine werden normalerweise die Bahnen gewartet. Durch den Streik könne ein Wartungsstau entstehen, der sich noch bis in die nächste Woche ziehen könne. Karlsruhe Ausfälle auch am Donnerstag möglich Streik verlängert: Bahnen in Karlsruhe auch kommende Woche betroffen Seit Dienstag standen in Karlsruhe wegen eines Warnstreiks Straßenbahnen und Busse still. Die Gewerkschaft ver.di hat den Streik in einer Werkstatt der Verkehrsbetriebe Karlsruhe verlängert. 6:00 Uhr SWR4 BW Konfetti-Radio SWR4 Baden-Württemberg

6:56 Uhr Kretschmann zu den Protesten und Blockaden in Biberach Im Interview mit dem SWR sprach Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gestern nach den Ereignissen in Biberach von einem "Einschnitt": Video herunterladen (79 MB | MP4)

6:32 Uhr Sportheim in Höpfingen abgebrannt Ein Sportheim in Höpfingen im Neckar-Odenwald-Kreis ist heute Morgen vollständig abgebrannt. Das berichtet das Polizeipräsidium Heilbronn. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist auch ein Mannschaftsbus durch die Flammen zerstört worden. Sendung am Do. , 15.2.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

6:20 Uhr Nach Protesten in Biberach: Polizeieinsatz im Fokus Ein Misthaufen wurde vor die Treppe zur Stadthalle gekippt, Polizisten wurden mit Gegenständen beworfen, die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Mehrere Beamte wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt, mindestens ein Randalierer wurde festgenommen. Nachdem die Grünen ihre Veranstaltung zum Politischen Aschermittwoch in Biberach aus Sicherheitsgründen abgesagt haben, steht jetzt der Polizeieinsatz im Fokus. Grünen-Urgestein Jürgen Trittin, der auch nach Biberach gekommen war, sagte der "taz": "Ich glaube, dass sich die Polizei in Baden-Württemberg ernste Fragen stellen lassen muss, warum sie nicht in der Lage war, eine Veranstaltung des eigenen Ministerpräsidenten so abzusichern, dass sie durchgeführt werden kann." Aus Sicht von Gewerkschaftschef Ralf Kusterer hat die Polizei gut gehandelt. Biberach Aufarbeitung der Ereignisse am Politischen Aschermittwoch War Polizei auf Proteste in Biberach gut genug vorbereitet? Nach den Tumulten vor dem Politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach wird Kritik an der Vorbereitung der Polizei laut. Polizeigewerkschaftschef Kusterer verteidigt den Einsatz. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Do. , 15.2.2024 6:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:09 Uhr Was zur Absage der Grünen-Veranstaltung führte Schauen wir zurück auf gestern, als die Absage des Politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach für viel Aufregung gesorgt hat. Als Grund für die Absage nannte der Vorsitzende des Kreisverbands Biberach, Michael Gross, aggressive Stimmungen bei Demonstrationen im Umfeld. In einer Mitteilung hieß es kurz darauf, dass die Absage in Absprache mit den Sicherheitsbehörden vor Ort erfolgt sei. Zahlreiche Bauern mit Traktoren in der Stadt vor Ort, ein Misthaufen wurde vor dem Veranstaltungsort abgelegt und mehrere Polizeibeamte verletzt. Diese wurden mit Gegenständen beworfen. An einem der Fahrzeuge, das auf dem Weg zur Veranstaltung war, wurde eine Scheibe eingeschlagen. Nach SWR-Informationen handelt es sich um ein Begleitfahrzeug des Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir (Grüne), der als einer der Redner beim Politischen Aschermittwoch vorgesehen war. Auch ein Polizeifahrzeug wurde beschädigt. Biberach Mehrere Polizisten verletzt Chaos durch Bauernproteste: Grüne sagen Politischen Aschermittwoch in Biberach ab Massive Proteste unter anderem von Landwirten haben in Biberach für Chaos gesorgt. Der Politische Aschermittwoch der Grünen wurde daher kurzfristig von der Partei abgesagt. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Mi. , 14.2.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:06 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg Heute und morgen rechnen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit ungewöhnlich milden Temperaturen. Im Raum Reutlingen seien morgen bis zu 18 Grad möglich, sagte ein Wetterexperte. Am Oberrhein im Breisgau kann man sich wohl auf bis zu 17 Grad einstellen. Das seien außergewöhnlich milde Temperaturen für Mitte Februar. "So etwas hat man nicht oft", so der Meteorologe. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,3 MB | MP4)