Straßenbahnen und Busse in Karlsruhe stehen wegen eines Warnstreiks am Dienstag und Mittwoch erneut still. Damit soll der Druck auf den Kommunalen Arbeitgeberverband im Tarifstreit erhöht werden.

Dienstag und Mittwoch Streik: Nahverkehr in Karlsruhe steht still

Am Dienstag und Mittwoch werden Busse und Straßenbahnen in Karlsruhe nicht wie gewohnt fahren. ver.di hat einen zweitägigen Warnstreik angekündigt. Hier die Details:

Nach siebenjähriger Bühnenpause haben die Hardrocklegenden AC/DC vergangenes Jahr ihr Konzertcomeback in den USA gegeben. Für diesen Sommer haben sie nun wieder eine große Tour angekündigt. Die erste nach dem Tod von Bandgründer Malcolm Young 2017. Die Australier kommen auf ihrer "Power Up"-Tour auch nach Baden-Württemberg und werden in Stuttgart ein Konzert geben. Der Ticketvorverkauf startet am 16. Februar.

Nochmal ein schneller Blick zum Sport, dieses Mal Fußball statt Football. Der Hamburger SV trennt sich von seinem Trainer Tim Walter . Zuletzt lief es für den Traditionsklub mit Aufstiegsambitionen nicht sehr gut. Der sechste Anlauf für einen Wiederaufstieg ist in Gefahr. Sportchef Jonas Boldt teilte mit: "Unsere Leistungsschwankungen in den zurückliegenden Spielen waren zu groß und uns fehlt die volle Überzeugung, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unserem Spiel in dieser Konstellation nachhaltig in den nächsten Wochen erreichen werden."

Die Bahn spricht zwar von "Vandalismusschäden", verantwortlich für die aktuellen Behinderungen auf der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim sind aber wohl erneut Metalldiebe. Der Diebstahl sei zwischen Lampertheim in Hessen und dem Mannheimer Hauptbahnhof am Morgen entdeckt worden, teilte die Bahn mit. Am Abend soll die Störung behoben sein. Bereits kurz vor Weihnachten sorgte ein Kabeldiebstahl bei Mannheim für starke Verkehrsbeeinträchtigungen. Damals wurden zwischen Mannheim-Waldhof und Lampertheim mehrere Kilometer Kupferkabel aus einem wegen Bauarbeiten geöffneten Kabelschacht zerschnitten und mehrere hundert Meter Kabel gestohlen. Kupfer aus solchen Kabeln erzielt gerade hohe Preise, und ob es sich um gestohlene Ware handelt, ist schwer zu erkennen. Das ruft wohl gut organisierte und mit speziellem Werkzeug ausgestattete Diebe auf den Plan.

Der Ausbau der Windkraft in BW kommt ja weiterhin nicht so schnell voran, wie man sich das in der Landesregierung einmal vorgestellt hat. Woran liegt's? "Wir müssen die Planungszeit reduzieren", sagt Matthias Pavel, der stellvertretende Landesvorsitzende des Bundesverbands Windenergie Baden-Württemberg, heute im Interview mit der "Südwest Presse". "Wir brauchen kürzere Untersuchungen und weniger Gutachten." Regionalpläne wiesen bereits Gebiete aus, dort habe es also schon eine strategische Umweltprüfung auf höherer Ebene gegeben. "Da sollten in den konkreten Verfahren dann wenig bis gar keine zusätzlichen Untersuchungen mehr gefordert werden", schlägt er vor. Im Genehmigungsverfahren müssten die Behörden zudem digitaler, vernetzter, schneller arbeiten. Weil der Windkraftausbau schleppend vorangeht , hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ja bereits die Ausbauziele seiner eigenen Regierung in Frage gestellt. Bundesweit kommt der Ausbau der Windenergie dagegen deutlich besser voran. 745 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 3,57 Gigawatt gingen den Angaben zufolge in ganz Deutschland im vergangenen Jahr in Betrieb - fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Spitzenreiter beim Ausbau der Windenergie waren erneut Bundesländer im Norden Deutschlands.

Am Mannheimer Handelshafen ist am Samstagnachmittag eine neue Krananlage aufgebaut worden. Sie ist eine der größten im Land und soll das Verladen von Containern effizienter machen.

Naja, nicht ganz. Unsere Insta-Community diskutiert eigentlich natürlich nicht über die Froschkutteln an sich - sind ja auch Rinderinnereien, die bei der Fastnachtstradition verspeist werden. Thema ist die Kritik des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) am Ausschluss von Frauen beim traditionellen Froschkuttelnessen in Riedlingen (Kreis Biberach) - weil dadurch auch Journalistinnen ausgeschlossen werden. BW-DJV-Geschäftsführer Gregor Schwarz sieht die Praxis "äußerst kritisch", sei sie doch eine "erhebliche Einschränkung der Pressefreiheit". "Wir machen da jetzt keinen Unterschied zwischen Teilnehmern und externen Berichterstattern bei der vorübergehenden Geschlechtertrennung während der Veranstaltung", sagt Zunftmeister Thomas Maichel zur Kritik. Das historische Rollenspiel, "nicht bös oder negativ" gemeint, solle nicht durch Ausnahmen verwässert werden.

Werteunion in BW will keine Brandmauer zur AfD

Der Matheunterricht in BW wird gerade überarbeitet, im kommenden Schuljahr tritt dann der neue Bildungsplan in Kraft. Im neuen Kompetenzbereich "Mit Medien mathematisch arbeiten" sollen Schülerinnen und Schüler etwa den Umgang mit Geometrie-Software und Stochastik-Tools lernen. Nach dem schlechten Abschneiden baden-württembergischer Schülerinnen und Schüler beim jüngsten PISA-Test reicht das aus Sicht des Stuttgarter Mathematik-Professors Christian Hesse jedoch nicht. Er fordert eine grundlegende Reform samt Entrümpelung des Lehrplans:

Wird in Deutschland jemand von seinem (Ex-)Partner oder Ehepartner getötet, ist in über 90 Prozent der Fälle das Opfer weiblich. 2021 wurde rechnerisch alle drei Tage eine Frau von ihrem (Ex-)Partner oder Ehepartner getötet. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts hervor. Ein versuchtes Tötungsdelikt gegen eine Frau durch (Ex-)Partner oder Ehemann gab es rechnerisch sogar fast jeden Tag. In Notfällen könne sich betroffene Frauen auch an das Hilfetelefon unter der Nummer 0800 0116 016 wenden.

Eine Fußfessel schlägt Alarm, wenn der Täter sich einem gefährdeten Menschen nähert. Es können unmittelbar Schritte zum Schutz des Opfers unternommen werden und das Opfer kann rasch reagieren. Zudem erhöht die ständige Kontrolle die Hemmschwelle für erneute Annäherungen. In Spanien können Gerichte seit 2009 das Tragen von Fußfesseln bei massiver Bedrohung anordnen. Seitdem ist laut dem Weißen Ring die Zahl tödlicher Angriffe auf Frauen rapide zurückgegangen. In Deutschland waren im Jahr 2022 laut Bundesinnenministerium 133 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet worden. Auch 19 Männer verloren ihr Leben infolge von Partnerschaftskonflikten.

Immer wieder berichten wir von Femiziden - Morden an Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Sehr häufig gehen diesen Taten Fälle von Partnerschaftsgewalt voraus. Für die Polizei und Opferschutzorganisationen ist es aber schwer, die Frauen vor ihren gewalttätigen Partnern oder Ex-Partnern zu schützen - gerichtliches Annäherungsverbot hin oder her. Nun bringt der Landeschef der Opferschutzorganisation Weißer Ring, Hartmut Grasmück, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur eine elektronische Fußfessel ins Spiel. "Es ist nicht nachvollziehbar, warum wir nicht den erfolgreichen Weg, den etwa Spanien eingeschlagen hat, auch hierzulande gehen", sagt Grasmück. Zwar sehe das deutsche Gewaltschutzgesetz ein gerichtliches Annäherungsverbot vor, aber man müsse das auch überwachen können.

Nach dem unerfreulichen Blick auf die Schiene schauen wir nun auf die Straßen im Land. Dort sieht es - vielleicht aufgrund der Schulferien - relativ ruhig aus. Auf der A8 Stuttgart in Richtung Karlsruhe steht in der Einfahrt Heimsheim aktuell ein defekter Pkw. Aufpassen solltet ihr auch im zwischen Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) und Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) - dort liegt ein totes Tier auf der Fahrbahn. Kommt gut an euer Ziel!

Etliche Fernverkehrszüge sind wegen Metalldieben zwischen Frankfurt und Stuttgart am Montagmorgen ausgefallen. Auf der Strecke zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof in Baden-Württemberg und Lampertheim in Hessen sei der Diebstahl am Morgen entdeckt worden, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Laut Bahn kann es bis heute Abend dauern, bis die Störung behoben ist. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die DB erwartete Verspätungen und Teilausfälle im Fern- und Regionalverkehr, wie es weiter hieß. Betroffen waren den Angaben zufolge alle ICE-Züge zwischen Frankfurt und Stuttgart und einzelne ICE-Züge zwischen Frankfurt - Stuttgart - München. Auf der Strecke Frankfurt - Mannheim rechnete die DB mit Verspätungen. Fahrgäste werden gebeten, sich vor ihrer Fahrt zu informieren.

Auch am Wochenende wurde in Deutschland wieder für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Bei der größten Demo kamen in München laut Polizei zwischen 75.000 und 100.000 Menschen zusammen . Genauer ließ sich die Teilnehmerzahl aufgrund der Dunkelheit demnach nicht bestimmen. In Baden-Württemberg gab es mehrere kleine Kundgebungen und Demos. Bei "Sinsheim ist bunt!" kamen am Samstag rund 1.500 Menschen zusammen. Aufgerufen hatten zahlreiche Vereine, Gewerkschaften, Parteien, das Deutsche Rote Kreuz und die TSG Hoffenheim.

7:14 Uhr

Geplante BW-Pflegekammer: Frust über Vorgehen

Nach einer Idee von Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) und der Landesregierung soll sie Pflegefachkräften in Baden-Württemberg eine Stimme geben, ihnen politisches Gewicht verleihen und ihre Lage verbessern. Doch anstatt die Branche zu einen, sorgt die Pflegekammer schon vor ihrer Gründung für Streit. Das schreibt mein Kollege Michael Ströbel und zeigt mit seiner Recherche, warum: Versprochen wurde, dass alle Pflegefachkräfte im Land darüber abstimmen dürfen, ob die Kammer gegründet wird. Doch nach SWR-Recherchen sind allein 6.300 Fälle bekannt, in denen aufgrund technischer Probleme kein Anschreiben ankam. Am Freitag schrieb der Gründungsausschuss nun, dass 3.100 dieser Fälle, also 2,5 Prozent der insgesamt Angeschriebenen, "wahrscheinlich nicht in der Lage sein (werden), sich zu beteiligen". Die Gewerkschaft ver.di wiederum berichtet von Fällen, in denen Personen gefragt wurden, die längst in Rente seien und die eine Pflegekammer nicht mehr betreffen würde.

ver.di-Generalsekretär Simon Wiese sagt sogar: "Das Verfahren ist undemokratisch und dazu noch fehlerhaft durchgeführt. Eine demokratische Legitimation kann so nicht erreicht werden." Jana Langer, Fachkrankenschwester und Personalrätin am Universitätsklinikum Ulm, macht das Verfahren fassungslos. "Das Problem ist nicht die Kammer an sich, sondern die Art und Weise, wie sie eingeführt wird und wie sie umgesetzt werden soll." Sie will sich möglicherweise sogar juristisch wehren, sollte die Pflegekammer kommen.