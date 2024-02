Allen, die sie haben, wünsche ich zwei tolle freie Tage. Das war es mit dem BW-Newsticker für diese Woche. Am Montag versorgt euch mein Kollege Johannes Böhler mit dem Neuesten aus dem Land. Bis dahin findet ihr wie immer alle Nachrichten aus Baden-Württemberg auf SWRAktuell.de/bw , in der SWR Aktuell App , in unserem Newsletter am Morgen , bei Instagram , Facebook und X , früher Twitter, und natürlich auch im Radio und TV . Auf bald!

9:50 Uhr

ESC: Floryan aus Künzelsau im deutschen Vorentscheid

Zum Schluss wird es hier musikalisch: Sänger Floryan wird als neunter Act in den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) gehen. Das haben die Zuschauerinnen und Zuschauer der ARD-Sendung "Ich will zum ESC!" gestern Abend entschieden. Der 28-Jährige aus Künzelsau (Hohenlohekreis), der derzeit für ein Praxissemester in Hamburg lebt, war mit dem englischsprachigen Lied "Scars" angetreten und hatte sich mit seinem Auftritt gegen zwei weitere Acts - Anne und Luca - durchgesetzt. Eine vierte Kandidatin der neuen Castingshow mit den Coaches Conchita Wurst ("Rise Like a Phoenix") und Rea Garvey ("Supergirl", "The Voice of Germany") war kurzfristig wegen Krankheit ausgefallen.

In der ESC-Entscheidungsshow am 16. Februar in Berlin muss sich Floryan dann nicht nur gegen Max Mutzke durchsetzen. Im Rennen um den deutschen Platz beim ESC im schwedischen Malmö sind auch die Sängerinnen Marie Reim, Bondine Monet und Leona sowie die Sänger NinetyNine, Isaak, Ryk und die Band Galant.