Ein Mann hat in der Nacht in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) wohl betrunken und mit überhöhter Geschwindigkeit einen Frontalzusammenstoß verursacht. Dabei wurden sowohl er als auch ein 68-Jähriger schwer verletzt, so die Polizei. Der 36 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher soll in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten sein. Dort kam ihm der 68-Jährige mit seinem Fahrzeug entgegen und die Autos stießen frontal zusammen. Beide Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn geschleudert. Der Rettungsdienst brachte die beiden Schwerverletzten in eine Klinik. Die Geschwindigkeit an der Unfallstelle soll auf Tempo 60 begrenzt sein. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 36-Jährige zu schnell gefahren. Außerdem soll er unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Eine Serie von Sachbeschädigungen bei der Arbeitsagentur und dem Jobcenter in Aalen ist geklärt. Nach Mitteilung der Polizei ist ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Zwei Ermittler des Polizeireviers Aalen haben den 39-Jährigen demnach in der Innenstadt wiedererkannt. Von einem der Angriffe gibt es nämlich ein Foto. Ein Unbekannter hatte im April vergangenen Jahres an der Agentur für Arbeit und am Jobcenter in Aalen rund 100 Scheiben eingeschlagen. Dabei entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Das Motiv ist unklar.

Fast eine Viertelmillion Euro - um so viel Geld soll ein Mann aus Nusplingen (Zollernalbkreis) das Landratsamt Calw betrogen haben. Der 59-Jährige gab fälschlicherweise an, dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein. Mit auf der Anklagebank sitzen ein Nagolder Ehepaar und ein Mann aus Brandenburg. Gemeinsam sollen die Angeklagten zwischen Februar 2018 und Dezember 2020 Anträge gestellt und als Begründung gefälschte Belege für Pflegeleistungen vorgelegt haben. Wie sich die mutmaßliche Bande kennengelernt hat, muss laut Staatsanwaltschaft in der Verhandlung vor dem Tübinger Landgericht genauer geklärt werden.

8:25 Uhr Sonderkontrollen von Fastnachtsprodukten in BW Das könnte die Fastnachtsbegeisterten interessieren: Bei den Sonderkontrollen der Lebensmittelüberwachung in BW zu Schadstoffen in Fastnachtsprodukten gibt es laut baden-württembergischen Verbraucherschutzministerium eine erfreuliche Entwicklung etwa beim Frittierfett für Fastnachtsgebäck. Die Kontrolleure und Kontrolleurinnen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts haben von insgesamt 27 untersuchten Frittierfetten zur Herstellung von Berlinern nur 4 bemängelt und aus dem Verkehr gezogen. Die Kontrollen zeigten, dass die allermeisten Produzenten Frittierfette regelkonform nutzten, so Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU). Bei den Transfetten lagen sogar die Werte aller 93 in Stuttgart, Freiburg und Karlsruhe untersuchten Fastnachtskrapfen unter dem gesetzlichen Höchstwert von 2 Prozent. 3 von 15 Fastnachtskostümen wiesen allerdings einen potenziell allergieauslösenden Stoff auf, den ausnahmslos schwarze oder sehr dunkle Textilien abgeben. Um Hautirritationen zu vermeiden, sollte Kleidung unter den Kostümen getragen werden, heißt es aus dem Verbraucherschutzministerium.

Die Stadt Ulm warnt vor Haustürbesuchen, die angeblich mit der OB-Wahl zu tun hätten. Bürgerinnen und Bürger hätten die Stadt darüber informiert, dass sie an der Haustür wegen angeblicher Ungereimtheiten beim Ergebnis gefragt wurden. Außerdem ging es darum, wen sie gewählt hätten. Die Ulmer Stadtverwaltung stellte in einer Mitteilung klar, dass seitens der Stadt keinerlei Umfragen zur OB-Wahl in Auftrag gegeben worden sind und niemand Auskunft geben müsse. Es gelte das Wahlgeheimnis. Wer hinter der Aktion steckt, ist unklar.

Vier Tage lang haben mehr als 1.200 Teilnehmende aus 55 Nationen auf dem Messegelände Stuttgart die Olympiade der Köche ausgetragen. Auch Deutschland war mit seiner Nationalmannschaft und Jugend-Nationalmannschaft sowie einem Team im Catering-Wettbewerb im Medaillenrennen dabei. Gestern wurden die Sieger gekürt: Platz eins geht in diesem Jahr an die finnische Nationalmannschaft. Sie konnte die Jury mit Präzision und kunstvollem Handwerk überzeugen, heißt es in der Mitteilung des Verbands der Köche Deutschlands. Silber konnten die Schweizer nach Hause holen, Bronze ging nach Island. Die deutsche Nationalmannschaft erreichte Platz 9 in der Gesamtwertung.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) will Kleider, Isomatten und Schlafsäcke in seinem Kältebus am Hauptbahnhof vorerst nur noch an Menschen ausgegeben, die den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bekannt sind. Denn offenbar wurden Spenden, die eigentlich für Obdachlose gedacht waren, teilweise ins Ausland weitergeleitet und dort verkauft. Das berichtet das DRK in einem Schreiben, das auch dem SWR vorliegt. In der Vergangenheit hatten sich laut DRK Unbekannte unter die Obdachlosen gemischt, die die Sachen im Ausland zu Geld gemacht haben sollen.

7:00 Uhr Warnstreik bei Lufthansa endet Der Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa soll in dieser Minute beendet werden. Es wird aber auch heute noch mit einigen Flugausfällen gerechnet. Gestern waren wegen der Arbeitsniederlegungen bundesweit viele Verbindungen gestrichen worden. Etwa 100.000 Passagierinnen und Passagiere waren betroffen. Die Gewerkschaft ver.di drohte mit weiteren Streiks, wenn die Lufthansa ihr Tarifangebot nicht nachbessert.

6:59 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Heute soll es vielerorts regnen, im Laufe des Nachmittags gibt es aber längere trockene Phasen. Im Süden Baden-Württembergs lässt sich auch die Sonne zwischendurch blicken. Bei lebhaftem Südwestwind erreichen die Temperaturen 9 bis 15 Grad. Am Freitag sieht es ähnlich aus, am Samstag wird es jedoch insgesamt etwas freundlicher. Mehr Infos zum Wetter gibt es im TV-Wetterbericht aus den SWR Aktuell Nachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (38,4 MB | MP4)

6:51 Uhr AfD scheitert mit Eilantrag gegen Verfassungsschutzbericht 2022 Etwa 10.000 AfD-Mitglieder, also 30 bis 40 Prozent aller Mitglieder, hätten extremistisches Potenzial, hieß es im Verfassungsschutzbericht 2022. Die AfD wollte diese Passage aus dem Bericht streichen lassen, ist jedoch mit einem entsprechenden Eilantrag gescheitert, wie gestern bekannt wurde. Das Verwaltungsgericht Berlin kam jedoch zu dem Schluss, dass das Bundesinnenministerium berechtigt ist, die Öffentlichkeit über Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung zu informieren, wenn dafür hinreichend gewichtige Anhaltspunkte vorliegen.

Aus mehreren Regionen des Landes werden Protestaktionen von Bauern vor Großlagern der Lebensmittelbranche gemeldet. In der Nacht haben zum Beispiel laut Polizei Landwirte das Logistikzentrum von Kaufland in Möckmühl (Kreis Heilbronn) blockiert. Von 21 bis 3 Uhr hätten Lieferanten keine Ware bringen oder holen können, heißt es. Als die Polizei darum bat, die Blockade aufzulösen, sei dies sofort geschehen. Protestierende Bauern blockierten auch gestern Abend mit Traktoren das Edeka-Zentrallager in Balingen (Zollernalbkreis) sowie das Netto-Zentrallager in Tuningen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Laut Polizei versammelten sich außerdem etwa 55 Landwirte mit 28 Fahrzeugen vor dem Lidl-Zentrallager in Hüfingen und der Aldi-Zentrale in Donaueschingen (beide Schwarzwald-Baar-Kreis). Die unangemeldeten Blockaden begannen hier jeweils um 22 Uhr und konnte von der Polizei durch Verhandlungen gegen 5 Uhr aufgelöst werden.

6:12 Uhr Das wird heute wichtig Heute ist Schmotziger Donnerstag und überall in Baden-Württemberg sind die Närrinnen und Narren los. Vor dem Stockacher Narrengericht muss sich in diesem Jahr Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verantworten. Alles zur Fastnacht lest ihr in unserem Liveticker. Wegen eines Warnstreiks von Beschäftigten in Arztpraxen müssen Patientinnen und Patienten heute mehr Zeit für den Arztbesuch einplanen. Zu dem Warnstreik hat der Verband medizinischer Fachberufe (vmf) bundesweit 330.000 medizinische Fachangestellte, Arzthelfer und Arzthelferinnen aufgerufen. Das Praxispersonal fordert im Schnitt 14,6 Prozent mehr Gehalt. Neben längeren Wartezeiten könnten auch einzelne Praxen geschlossen sein, die Not- und Akutversorgung soll aber gesichert bleiben. Unter anderem in Stuttgart ist eine Protestaktion geplant.

Die Parteien und Vereine in Baden-Württemberg haben teilweise Schwierigkeiten, genügend Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl im Juni zu finden. "Einige Kommunen berichten von Herausforderungen der Parteien und Wählervereinigungen bei der Suche nach ausreichend Kandidaten für die Kommunalwahllisten", teilt der baden-württembergische Gemeindetag mit. Das sei, wie insgesamt im Ehrenamt, vor allem auf demografische Entwicklungen und gesellschaftliche Trends zurückzuführen. So nehme man etwa wahr, dass die Bereitschaft abnehme, sich in der Kommunalpolitik für eine Wahlperiode von fünf Jahren zu verpflichten. Am 9. Juni werden bei den Kommunalwahlen die Gemeinderäte in den 1.101 Städten und Gemeinden und die Kreisräte in den 35 Landkreisen gewählt. Zeitgleich findet auch die Europawahl statt.