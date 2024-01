Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Christina Erdkönig.

7:03 Uhr Evangelische Landeskirchen in BW betroffen nach Missbrauchsstudie Die Studie zu sexualisierter Gewalt und Missbrauch in der evangelischen Kirche hat auch in Baden-Württemberg Betroffenheit ausgelöst. "Wir müssen uns den erschütternden Geschichten der Betroffenen stellen", erklärten die badische Landesbischöfin Heike Springhart und der Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Baden, Urs Keller. "Auch in unserer Kirche und Diakonie war der Umgang mit Übergriffen und sexualisierter Gewalt lange Zeit von Versagen und Wegsehen geprägt." Das Vertrauen der betroffenen Personen sei auf schreckliche Weise missbraucht worden. Die badische Landeskirche hatte für die Studie im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) nach Aktenlage 88 Beschuldigte und 178 betroffene Personen anonymisiert gemeldet. Die Fälle sexualisierter Gewalt hätten zwischen 1946 und 2020 in Gemeinden und Einrichtungen von Kirche und Diakonie stattgefunden. Der württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl bat alle Kirchenmitglieder und Mitarbeitenden: "Tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass bei sexualisierter Gewalt nicht weggesehen wird oder Meldungen überhört werden." Video herunterladen (89,8 MB | MP4) Sendung am Do. , 25.1.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:44 Uhr Aktuelle Verkehrslage in Baden-Württemberg Es gibt derzeit zwei Warnhinweise: Auf der Bundesstraße 14 in Stuttgart zwischen Benzstraße und Wangen steht ein defektes Fahrzeug auf der linken Spur. Außerdem: auf der Bundesstraße 30 Biberach Richtung Ulm steht ein kaputtes Fahrzeug in der Ausfahrt Laupheim Mitte. Hier bitte besonders vorsichtig fahren! Alle Verkehrsmeldungen findet ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR. Sendung am Fr. , 26.1.2024 6:33 Uhr, SWR1 BW Verkehrsnachrichten

6:30 Uhr Wetter in BW: Ab dem Vormittag sehr regnerisch Heute Morgen ist es in den meisten Landesteilen Baden-Württembergs zunächst noch trocken. Zwischen dem späteren Vormittag und dem früheren Abend zieht dann eine Regenfront durch das Land. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 13 Grad, im Hochschwarzwald und auf der Alb bei 7 bis 9 Grad. Es weht teils böiger Südwest- bis Westwind. Am Wochenende gibt es ruhiges Hochdruckwetter: Örtlich neblig, sonst recht sonnig. Insgesamt kälter, meist 3 bis 9 Grad, nachts leichter Frost. Mehr zum Wetter in BW im Video aus der SWR Aktuell Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (37,6 MB | MP4)

6:22 Uhr Neun Verletzte nach Karambolage auf A5 bei Freiburg Neun Menschen sind gestern Abend bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos auf der A5 bei Freiburg verletzt worden. Es handle sich eher um leichtere Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefährlich verletzt wurden demnach niemand. Beide Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe wurden gesperrt. Der Verkehr wurde über eine Abfahrt umgeleitet. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Wie es zu der Karambolage kam, war zunächst unklar. Sendung am Fr. , 26.1.2024 6:30 Uhr, Regionalnachrichten Südbaden

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Nach dem gewaltsamen Tod einer 18-Jährigen an einer Schule in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) soll der 18-jährige Tatverdächtige laut Staatsanwaltschaft und Polizei heute im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Er soll die junge Frau mit einem Messer niedergestochen haben. Bei einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus will der Landtag von Baden-Württemberg im Konzerthaus Karlsruhe heute vor allem die Erinnerung an die badischen Jüdinnen und Juden in den Mittelpunkt stellen. Sie gehörten zu den Opfern der ersten großen Deportationsaktion im Dritten Reich. Am Abend lädt die baden-württembergische Landesregierung um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zum Neujahrsempfang ins Neue Schloss in Stuttgart. Unter dem Motto "Baden-Württemberg - jung und engagiert" stehen insbesondere junge Menschen im Mittelpunkt, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich einsetzen.

6:03 Uhr Nach Gewalttat an Schule in St. Leon-Rot: Entscheidung über U-Haft Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine Schülerin soll das Amtsgericht Heidelberg heute entscheiden, ob der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft kommt. Ein 18-jähriger Schüler desselben Gymnasiums in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) steht unter Verdacht, das gleichaltrige Opfer gestern mit einem Messer umgebracht zu haben. Nach der Gewalttat flüchtete der Tatverdächtige mit einem Auto. Nach ihm wurde mit einem Großaufgebot gefahndet. Stunden später wurde er in Niedersachsen festgenommen, wo er einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Laut Staatsanwaltschaft hatte die Schülerin gegen den Beschuldigten bereits im November Strafanzeige wegen körperlicher Gewalt erstattet. Video herunterladen (58,3 MB | MP4) Sendung am Do. , 25.1.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW