8:15 Uhr Wolf im Ostalbkreis gesichtet Bei Oberkochen (Ostalbkreis) ist ein Wolf aufgetaucht: Das Umweltministerium teilte gestern mit, dass Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) ein Video ausgewertet haben, dass eine Privatperson zugeschickt hatte und die Aufnahme tatsächlich einen Wolf zeige. Nach SWR-Informationen haben mehrere Augenzeugen das Tier gesehen - so auch Thomas Nölke. Von einem Feldweg aus hat er den Wolf gefilmt und dann versucht, ihn zu vertreiben. Wie nah er dem Wolf dabei kommen konnte, seht ihr im Video: Video herunterladen (33,7 MB | MP4)

8:02 Uhr Schnee und Eis legen Stadtbahnen lahm Im Raum Karlsruhe sind immer noch zwei Stadtbahnlinien gesperrt. Schnee und Eis haben dafür gesorgt, dass der Betrieb eingestellt werden musste. Gesperrt sind laut dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) die Bahnstrecken der S1 und S11 zwischen Ettlingen und Ittersbach sowie Ettlingen und Bad Herrenalb. Grund laut KVV sind vereiste Oberleitungen. Die Sperrung könne noch bis zum späten Vormittag andauern, hieß es. Sendung am Fr. , 19.1.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

7:54 Uhr Tödlicher Unfall an Bahnübergang in Tübingen An einem Bahnübergang in Tübingen ist gestern ein Fahrradfahrer tödlich verunglückt. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Demanch wollte der Radfahrer gestern Nachmittag den Bahnübergang überqueren und wurde von einem Zug erfasst. Die Ammertalstrecke Tübingen-Herrenberg war deshalb mehrere Stunden lang gesperrt. Sendung am Fr. , 19.1.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

7:46 Uhr Dank an Einsatzkräfte nach Explosion in Stuttgart Damit runter von den Straßen und ab in dei Landeshauptstadt: Nach der Explosion an einem Wohnhaus in Stuttgart-Vaihingen hat sich die Stadt bei allen Einsatzkräften bedankt. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste und Technisches Hilfswerk hätten nach der Explosion am Mittwoch Tag und Nacht herausragend gearbeitet, erklärte der Stuttgarter Ordnungsbürgermeister Clemens Maier. Bei dem Unglück war eine Seite des Wohnhauses komplett weggerissen worden. Die Stadt habe für die Familie, die ihr Heim verloren hat, eine Unterkunft organisiert, hieß es. Die Ursache könnte möglicherweise eine undichte Gasleitung aus dem Jahr 1932 sein. Diese wurde gestern vom Netz abgeklemmt und ausgegraben, teilte der Betreiber Netze BW mit. Stuttgart Gasleitung konnte abgetrennt werden Stuttgart: Nach Explosion in Vaihingen: Häuser haben wieder Strom In Stuttgart-Vaihingen hat es am Mittwochnachmittag in einem Wohngebäude eine Explosion gegeben. Die Suche nach der Ursache läuft. Etwa 30 Haushalte haben zur Zeit keinen Strom. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW Sendung am Fr. , 19.1.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

7:37 Uhr Stundenlange Sperrung wegen Bergung von 72-Tonnen-Kran Wir bleiben noch kurz auf den Straßen im Land: Schnee und Eis haben gestern in der Rhein-Neckar-Region für zahlreiche Unfälle gesorgt. Wegen der Bergung eines Mobilkrans musste die B535 bei Schwetzingen sogar fast neun Stunden lang gesperrt werden. Der 72 Tonnen schwere Mobilkran war gestern Vormittag auf der glatten Straße ins Rutschen geraten - aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei. Er schob sich über die Leitplanke und fuhr sich im Grünstreifen fest. Für die Bergung musste unter anderem ein schwerer Lkw mit Seilwinde eingesetzt werden. Er zog den 72-Tonnen-Kran mit einer Schwerlastkette aus dem Grünstreifen. Der 72 Tonnen schwere Lastkran kam bei Glätte von der Straße ab und fuhr sich im Grünstreifen fest. Priebe/ PR Video Sendung am Fr. , 19.1.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

Und damit schauen wir auch direkt auf die aktuelle Lage auf den Straßen in Baden-Württemberg. Bislang ist relativ wenig los, aber aufgepasst auf der A5 zwischen Basel und Frankfurt: Auf der Strecke zwischen Rastatt-Nord und Kronau herrscht in beiden Richtungen Gefahr von Straßenglätte. Fahrt also vorsichtig und kommt gut an euer Ziel!

7:04 Uhr Wetteraussichten für heute und das Wochenende Ein Blick auf das Wetter in Baden-Württemebrg: Die Temperaturen im Land fallen heute Morgen auf minus zwei bis minus acht Grad. Bereits am Vormittag scheint aber an vielen Orten auch die Sonne - im Südosten hängen aber noch ein paar Wolken und im Norden kann zunächst Nebel auftreten. Im Laufe des Nachmittags setzt sich die Sonne aber durch. Die Temperaturen steigen auf minus drei bis plus drei Grad. Ähnlich sonnig bleibt es voraussichtlich auch am Wochenende - nur Nachts wird es sehr kalt bei Temperaturen von bis zu minus zwölf Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-TV-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,4 MB | MP4)

6:55 Uhr Krankenstand laut DAK auf Rekordniveau Der Krankenstand in Deutschland hat im vergangenen Jahr wieder Rekordniveau erreicht. Das geht aus Daten der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor. Wie schon 2022 lag der Krankenstand bei 5,5 Prozent - der höchste Wert seit Beginn der Analyse. Das heißt: An jedem Tag des vergangenen Jahres waren von 1.000 Beschäftigten im Schnitt 55 krankgeschrieben. Beschäftigte fehlten damit 20 Arbeitstage des Jahres im Job. In den Jahren davor lag der Krankenstand nach den DAK-Zahlen bei 4 Prozent. Über mögliche Gründe und Auswirkungen des hohen Krankenstands berichtet Michael Wegmer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion:

6:46 Uhr Vier Verletzte bei Unfall nahe Freudenstadt Bei einem Unfall auf der B294 nahe Freudenstadt mit fünf Fahrzeugen sind gestern Abend vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Unter den Verletzten befand sich auch ein Kind, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Ein Lkw fuhr demnach von Freudenstadt in Richtung Besenfeld, blieb dann aber wegen des Glatteises stehen. Ein Auto mit fünf Insassen überholte den Lkw, wodurch ein entgegenfahrendes Auto abbremsen musste. Das erkannte ein Fahrer eines dahinter fahrenden Autos zu spät und prallte mit seinem Wagen erst auf das bremsende Auto und kollidierte dann mit dem überholenden Fahrzeug sowie dem Lkw. Ein weiteres Auto konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lkw auf. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 70.000 Euro. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt. Sendung am Fr. , 19.1.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:23 Uhr Unzufriedenheit mit Politik: So reagieren die Parteien Die BW-Trend festgestellte Unzufriedenheit der Menschen mit der Politik bekommen auch die meisten Parteien im Landtag zu spüren: SPD, FDP und AfD verloren bei der Sonntagsfrage an Zustimmung. Die Grünen stagnieren bei 22 Prozent - nur die CDU kann sich über ein Plus von drei Prozentpunkten freuen. Auf die Ergebnisse reagieren die Parteien recht unterschiedlich: Während Grüne, SPD und FDP ihre für sie enttäuschenden Ergebnisse auf die Politik der Ampel-Koalition im Bund zurückführen, spricht der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Anton Baron, von einer "Schmutzkampagne" gegen seine Partei. Video herunterladen (67,2 MB | MP4)

6:18 Uhr BW-Trend: Mehrheit im Land ist unzufrieden mit der Demokratie Gestern lieferte der BW-Trend, eine repräsentative Umfrage im Auftrag des SWR zur Politik in Baden-Württemberg, aufsehenerregende Ergebnisse. Es zeigte sich, dass mehr als die Hälfte der Menschen im Land unzufrieden ist mit der Demokratie. Woher die Unzufriedenheit vermutlich kommt und was sie für die Demokratie bedeutet, erklärt der Freiburger Politikwissenschaftler Michael Wehner: Video herunterladen (125,6 MB | MP4)

6:11 Uhr Nach Protesten: Kretschmann trifft Bauern Wie vorhin schon kurz erwähnt, besucht BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) heute einen Bauernhof in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg), um sich über die Situation der landwirtschaftlichen Betriebe zu informieren. Danach soll ein Gespräch mit Landwirten aus der Region stattfinden. Vergangene Woche hatten Landwirte bundesweit gegen die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung protestiert. In Baden-Württemberg fanden 770 Versammlungen unter Beteiligung von insgesamt rund 54.500 überwiegend landwirtschaftlichen Fahrzeugen statt.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) besucht heute einen Bauernhof in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg), um sich über die Situation der landwirtschaftlichen Betriebe zu informieren. Im Anschluss an die Betriebsbesichtigung will sich Kretschmann mit konventionellen sowie ökologischen Landwirtinnen und Landwirten aus der Region austauschen. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) informiert am Vormittag über eine mögliche Teilsperrung des Stuttgarter Flughafentunnels zugunsten des Radverkehrs. Bei einem Pressegespräch im Verkehrsministerium will der Minister den aktuellen Untersuchungsstand sowie erste Schlussfolgerungen präsentieren. Die Polizei stellt heute Mittag in Göppingen sogenannte Datenträgerspürhunde vor. Das sind Hunde, die Datenträger mit ihrer Nase ausfindig machen können. Vor Ort dabei sind Innenminister Thomas Strobl (CDU) und der Präsident des Polizeipräsidiums in Göppingen.