9:45 Uhr IKEA ruft USB-Ladegerät wegen möglicher Gefahren zurück Der Möbelhändler IKEA ruft wegen möglicher Gefahren das "ÅSKSTORM USB-Ladegerät 40W dunkelgrau" zurück. Das Ladegerät mit der Artikelnummer 50461193 könne über einen längeren Zeitraum beschädigt werden und so Verbrennungen oder Stromschläge verursachen, teilte IKEA heute in seiner Deutschlandzentrale in Hofheim-Wallau mit. Das Ladegerät lasse sich über die Modellnummer ICPSW5-40-1 auf der Rückseite identifizieren. Es könne in jedem IKEA-Einrichtungshaus gegen Erstattung des vollen Kaufpreises ohne Kassenbon zurückgegeben werden.

9:37 Uhr Lauterbach kündigt Reform der Hausärzte-Bezahlung an Nach einem Spitzentreffen mit Ärztevertreterinnen und -vertretern hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Reform der Hausärztevergütung angekündigt. Gleichzeitig sollen die Patientinnen und Patienten künftig besser und effizienter versorgt werden. Schon in diesem Jahr sollen die Erleichterungen für Hausarztpraxen und ihre Patienten spürbar sein, so Lauterbach in den ARD-Tagesthemen. Der Gesetzentwurf soll noch im Januar kommen, das Ziel ist weniger Bürokratie. Außerdem sollen die Hausarztpraxen jede einzelne Behandlung vergütet bekommen und die Deckelung des Budgets soll wegfallen. Der Opposition ist nicht klar, wie die Neuregelungen finanziert werden sollen. Das kritisiert Tino Sorge, Gesundheitspolitiker der CDU/CSU, beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er spricht von erheblichen finanziellen Folgen für die Krankenkassen und womöglich den Bundeshaushalt. Lauterbach hatte einen dreistelligen Millionenbetrag genannt, in den Tagesthemen erklärte er: Das könne aufgefangen werden, weil die Krankenkassen derzeit mehr Einnahmen haben. Durch die Reform werde der Beitragssatz nicht steigen. Kritik kommt auch vom Koalitionspartner: Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Andrew Ullmann, fordert, Fachärzte nicht zu benachteiligen. Weil dort die Honorar-Deckelung bleiben soll, hat der Virchowbund, der auch die niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzte vertritt, bereits weitere Proteste angekündigt. Der Hausärzteverband zeigte sich dagegen zufrieden. Sendung am Mi. , 10.1.2024 8:30 Uhr, SWR2 Nachrichten

9:25 Uhr Tatverdächtiger nach Hausbrand in Heidelberg festgenommen Nach dem Hausbrand mit etwa 200.000 Euro Schaden ist in Heidelberg ein möglicher Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Kriminalpolizei prüfe nun, ob das Feuer vorsätzlich gelegt worden oder fahrlässig entstanden sei, sagte ein Polizeisprecher. Der Brand war in der Nacht zum Mittwoch im Speicher des Gebäudes ausgebrochen. Daraufhin musste das Mehrfamilienhaus mit etwa 25 Bewohnerinnen und Bewohnern evakuiert werden. Vier Menschen wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst behandelt. Das Gebäude war vorerst nicht mehr bewohnbar. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt. Heidelberg Tatverdächtiger festgenommen Feuer in Heidelberg-Pfaffengrund: Möglicherweise Brandstiftung In einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg ist womöglich Feuer gelegt worden. Bei dem Brand am Mittwoch entstand ein Schaden von 200.000 Euro. Eine Person wurde festgenommen.

9:17 Uhr Neues Update zum Bahnstreik: Viele Ausfälle, ruhigere Lage an Bahnhöfen Zwar haben sich die Menschen in Baden-Württemberg weitestgehend auf den Bahnstreik vorbereitet und Alternativen gefunden beispielsweise für ihren Weg zur Arbeit. So ist unter anderem am Hauptbahnhof Karlsruhe deutlich weniger los. Doch manche Pendler haben in den Morgenstunden bereits über eine Stunde auf eine Verbindung gewartet: Teils wird berichtet, dass Verbindungen nicht gefahren sind, obwohl sie im Internet angezeigt waren. Auch am Ulmer Hauptbahnhof ist wegen des Streiks deutlich weniger los als sonst. In der Region Stuttgart fallen fast alle S-Bahn-Linien aus. Nur die nachfragestärkste Linie S1 soll durchgängig im Stundentakt zu fahren - zwischen Stuttgart-Vaihingen und Kirchheim/Teck. Im Regionalverkehr rund um Stuttgart unterscheiden sich die Auswirkungen des Streiks je nach Verbindung: Die Gäubahn zwischen Stuttgart, Singen und Konstanz fällt beispielsweise ganz aus, auf anderen Strecken gibt es vereinzelt Züge.

8:57 Uhr Mehrere Wohnungen nach Dachstuhlbrand in Heidelberg unbewohnbar Um kurz vor zwei Uhr am Morgen ist im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Dach über insgesamt drei der nebeneinander liegenden Gebäude in Flammen. Die Feuerwehr brachte mehr als zwanzig Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit. Zwei von ihnen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Die Bewohner wurden zuerst in einem Kälte-Bus der Stadt Heidelberg untergebracht, später in einer Schule. Im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Heidelberg-Pfaffengrund ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen Priebe

Auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Rust und Freiburg-Nord gibt es 20 Kilometer streckenweise stockenden Verkehr wegen einer Baustelle. Hier müsst ihr mit einer Verzögerung von bis zu 40 Minuten rechnen. Auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Kreuz Mannheim und Viernheimer Kreuz gab es einen Unfall, der allen Fahrstreifen betrifft. Hier aktuell acht Kilometer Stau und fast eine Stunde Verzögerung. Und auf der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen Heilbronn/Untergruppenbach und Pleidelsheim läuft weiterhin eine Unfallaufnahme, inzwischen 12 km Stau. Hier gibt es eine Verzögerung von bis zu einer Stunde und 20 Minuten.

8:28 Uhr Galeria Karstadt-Insolvenz: Deutscher Städtetag zuversichtlich Gestern wurde sie bekannt, die dritte Insolvenz der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Der Deutsche Städtetag ist zuversichtlich, dass zumindest einzelne Standorte erhalten bleiben können. "Die Insolvenz kann auch eine Chance für einen Neustart außerhalb der Signa-Gruppe sein. Gute, zukunftsfähige Konzepte für die Häuser finden sich am besten gemeinsam mit den Städten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetags, Helmut Dedy, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dedy forderte, die Städte frühzeitig mit einzubeziehen, auch in Gespräche mit möglichen Investoren. "Die Städte sollten so früh wie möglich erfahren, was in ihren Innenstädten mit den Warenhäusern passiert. Schließlich geht es darum, jede Chance zu nutzen, die Häuser zu halten." Sendung am Mi. , 10.1.2024 0:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

8:17 Uhr Meta will Teenager besser schützen Der Mutterkonzern von Instagram und Facebook, Meta, will Teenager besser schützen. Den Userinnen und User sollen bestimmte Inhalte nicht mehr angezeigt werden - damit reagiert der Konzern auf anhaltende Kritik zum Jugendschutz. Gesperrt werden sollen zum Beispiel Beiträge über Selbstmord, Selbstverletzung und Essstörungen. Das funktioniert aber nur, wenn die Minderjährigen ihr Alter auch ehrlich im Profil angeben. Sendung am Mi. , 10.1.2024 6:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

8:09 Uhr Update: Wie läuft der Bahnstreik? Fahrgäste der Bahn müssen ab heute Alternativen finden - und haben diese offensichtlich gefunden. Die SWR-Reporterinnen und Reporter in Baden-Württemberg berichten von leeren Bahnsteigen und einer ruhigeren Lage an den Bahnhöfen als an einem normalen Morgen. So warten am Bahnhof in Heilbronn an den Gleisen nur vereinzelt Fahrgäste, die Stimmung ist gelassen. Die Bahn erwartet dort in der Region heute einzelne Ausfälle beim Metropolexpress 19 von Stuttgart nach Crailsheim. Die Linie wird zwar von einem privaten Unternehmen betrieben, aber auch hier wurde ja bereits angekündigt, dass es dennoch zu Störungen kommen könnte. In Stuttgart sind die Züge der privaten Anbieter, die angekündigt waren, bisher pünktlich angekommen. Im Mex18 der SWEG von Stuttgart nach Tübingen war nicht viel los. Im weiteren Verlauf des Morgens kann es in den Metropolexpressen dennoch etwas voller werden, weil Pendlerinnen und Pendler auf diese Linien ausweichen könnten.

7:59 Uhr Innenministerium stoppt Volksbegehren gegen "Genderpflicht" Kurzer Rückblick auf eine Nachricht von gestern Abend, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: Das baden-württembergische Innenministerium hat die Initiative für ein Volksbegehren gegen eine Pflicht zum Gendern an Schulen und Behörden gestoppt. Der Antrag sei sowohl aus formalen wie inhaltlichen Gründen unzulässig, sagte eine Sprecherin gestern dem SWR. Sie erklärte die Ablehnung des Antrags unter anderem damit, dass die Texte, die den Menschen bei der Unterschriftensammlung vorgelegt worden seien, und der Gesetzentwurf nicht identisch seien, der im Ministerium eingereicht worden sei. Außerdem erwecke der Antrag den Eindruck, dass die Verwendung geschlechtsneutraler Sprache in den Behörden damit generell verboten werden soll, so die Sprecherin. Tatsächlich sehe der Antrag aber lediglich vor, das amtliche Regelwerk zur deutschen Rechtschreibung anzuwenden - damit blieben zahlreiche Möglichkeiten der geschlechtsneutralen Sprache zulässig.

Auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Bad Krozingen und Freiburg-Mitte läuft eine Unfallaufnahme - hier aktuell fünf Kilometer Stau. Das bedeutet eine Verzögerung von bis zu 20 Minuten. Die A81 Heilbronn Richtung Stuttgart ist zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim wegen einer Unfallaufnahme blockiert. Hier staut sich der Verkehr ab Ilsfeld auf sechs Kilometern. Und auf der B31 Freiburg Richtung Donaueschingen ist der Schützenalleetunnel in Freiburg wegen einer Unfallaufnahme blockiert. Wer sich auskennt, sollte das Gebiet meiden.

7:35 Uhr Viele kleine Unfälle wegen Schnee und Glätte Im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg hat es seit gestern Abend etwa 35 Unfälle wegen Schnee und Glätte gegeben. Mehrere Menschen seien leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Betroffen waren auch die A5 und die A98. Heute Morgen hat es im Norden Freiburgs bereits mehrere kleine Unfälle gegeben. Es wird im gesamten Stadtgebiet von Freiburg weiterhin vor Blitzeis gewarnt.

7:28 Uhr Welche Bahnen fahren heute trotz Streik? Der Bahnstreik im Personenverkehr hat also in der Nacht begonnen. Was fährt dann heute überhaupt auf der Schiene? Zum einen gibt es den Notfallfahrplan der Deutschen Bahn. Dieser sei so angelaufen wie geplant, sagte eine Sprecherin am Morgen. Demnach bietet die Bahn im Fernverkehr nur 20 Prozent ihres üblichen Angebots an. Außerdem gibt es noch einige private Bahnunternehmen in Baden-Württemberg. Auch bei ihnen kann es zwar zu Zugausfällen kommen, falls sich zum Beispiel DB-Fahrdienstleiter dem Streik anschließen, doch direkt betroffen vom Streik sind diese Unternehmen nicht. Weitere Infos aus der SWR-Wirtschaftsredaktion: Baden-Württemberg Kein kompletter Stillstand Private Bahnunternehmen in BW fahren trotz GDL-Streik Die GDL bestreikt die Deutsche Bahn. Aber es gibt gerade in Baden-Württemberg zahlreiche private Bahnanbieter. Die sind vom Streik nicht unmittelbar betroffen. Wer fährt?

7:19 Uhr Ermittlungen wegen Plakat auf Pforzheimer Bauern-Demo In Pforzheim hat eine Protestaktion der Bauern vom Montag ein juristisches Nachspiel: Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen einem Plakat, das auf der Demo verwendet wurde. Dieses war an einem Traktor angebracht. Darauf wurde dazu aufgerufen, auf die Minister Cem Özdemir und Robert Habeck (beide Grüne) zu schießen. Die Staatsanwaltschaft Pforzheim hat nun ein Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet - wegen des Verdachts auf Bedrohung. Der Traktor hatte am bundesweiten Bauernprotest beteiligt.

7:08 Uhr Etwas weniger Straftaten von "Reichsbürgern" In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Straftaten aus der Szene: Doch nun ist die Zahl der Straftaten aus dem Milieu der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter nach Angaben des Innenministeriums in Baden-Württemberg leicht zurückgegangen. Auf Basis vorläufiger Zahlen deute sich "für das Jahr 2023 ein leichter Rückgang der Fallzahlen insgesamt sowie der Gewaltdelikte an", teilte das Ministerium mit. Eine detaillierte Bilanz zum Jahr 2023 werde erst in den kommenden Wochen veröffentlicht. In den vergangenen Jahren und vor allem im Zuge der Corona-Pandemie hatte die Zahl der Straftaten in dem Milieu stark zugenommen und 2022 mit 138 Fällen einen Höhepunkt erreicht. Davon waren den Angaben nach 18 Gewaltdelikte.

6:56 Uhr Wegen Bahnstreik: SBB setzt Sonderzüge zwischen Basel und Freiburg ein Das wird die Lokführergewerkschaft GDL nicht gerade freuen: Die Schweizer Bundesbahnen SBB setzen während des Bahnstreiks Sonderzüge zwischen Basel und Freiburg ein. Die SBB und das Land Baden-Württemberg haben das organisiert. Konkret bietet die SBB von heute bis einschließlich Freitag acht Züge pro Tag zwischen Freiburg und Basel Badischer Bahnhof an. Sie verkehren zwischen 5:30 Uhr und 19:45 Uhr, halten an den üblichen Stationen und können mit den regulären Tickets benutzt werden.

6:48 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Welche Themen beschäftigen uns heute? Hier ein kurzer Überblick: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bestreikt von heute an bis einschließlich Freitag den Personenverkehr bei der Deutschen Bahn. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) wird heute bei der "Bauernkundgebung" beim Kalten Markt in Ellwangen (Ostalbkreis) sprechen. Angesichts der Proteste der Landwirtinnen und Landwirte der letzten Tage sicher kein leichter Auftritt. Gestern Abend wurde er bei einem Bürgerdialog in Erlenbach (Kreis Heilbronn) mit lauten Buh-Rufen empfangen.

6:31 Uhr Bauernproteste: Wieder Aktionen im Land geplant Wie ist der Stand bei den Bauernprotesten und was ist da heute zu erwarten? Nach vereinzelten Protesten gestern haben die Bauernverbände in Baden-Württemberg wieder mehrere Aktionen angekündigt. So soll es nach Angaben des Landesbauernverbands eine Bauernkundgebung in Ellwangen (Ostalbkreis) geben. Auch eine Schlepperfahrt in Tübingen und eine Mahnwache in Nürtingen (Kreis Esslingen) sind geplant. Bei der Veranstaltung in Ellwangen wird auch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) erwartet. Die Proteste der Landwirte richten sich gegen die Pläne der Bundesregierung, die Steuervergünstigung für Agrar-Diesel auslaufen zu lassen. Seit Montag läuft eine bundesweite Aktionswoche gegen die geplanten Subventionskürzungen der Ampel-Regierung.

6:26 Uhr Das Wetter in BW: Es bleibt kalt im Land Zunächst ist es heute fast überall in Baden-Württemberg trüb. Vor allem um den Schwarzwald herum fällt Schnee. Hier heißt es: Achtung Glätte! Tagsüber kommt dann auch hier und da die Sonne heraus. Von der Kurpfalz und vom Main bis zur Ostalb wird es heute am sonnigsten. Die Temperaturen liegen zwischen minus 4 bis plus 2 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,7 MB | MP4) Sendung am Di. , 9.1.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Nachrichten

6:15 Uhr Warnung vor Blitzeis in Freiburg Eine eisige Nacht liegt hinter uns - und auch jetzt sind die Temperaturen in Baden-Württemberg noch im Minus-Bereich. In Freiburg wird heute Morgen im gesamten Stadtgebiet vor Blitzeis gewarnt. Hier solltet ihr besonders vorsichtig fahren oder laufen. Aber auch in anderen Orten im Land ist dies wegen der Kälte nicht auszuschließen.

6:01 Uhr Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn hat begonnen Nachdem sich wegen der Bauerndemos die Verkehrsbehinderungen in den vergangenen Tagen eher auf der Straße abgespielt haben, müssen wir heute vor allem auf die Schiene gucken. Bundesweit hat am frühen Morgen der Streik der Lokführer im Personenverkehr begonnen. Der Ausstand, zu dem die Lokführergewerkschaft GDL aufgerufen hat, ging um 2 Uhr los. Enden soll der Streik am Freitag um 18 Uhr. Bis dahin gilt ein Notfahrplan der Deutschen Bahn. Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt am Main hatte gestern Abend den Eilantrag der Deutschen Bahn gegen den Streik in zweiter Instanz abgewiesen. Laut Bahn bietet der Notfahrplan "nur ein sehr begrenztes Angebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr". Fahrgästen wurde empfohlen, ihre Reise wenn möglich zu verschieben oder sich zu erkundigen, ob die Verbindung nach dem Notfahrplan verkehrt oder nicht. Tickets behalten nach Bahn-Angaben ihre Gültigkeit, die Zugbindung ist aufgehoben. Konkrete Infos zu eurer Zugverbindung bekommt ihr am besten über die Webseite der Deutschen Bahn oder über die DB Navigator App.