BW-Newsticker am Morgen: Zwei Tote bei Unfall im Ortenaukreis, Rattenproblem an Herrenberger Schule behoben, Deutsche Bahn verklagt GDL

Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

9:58 Uhr Zwei Menschen sterben bei Feuer in Ladenburg Bei einem Brand sind heute morgen in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) zwei Menschen gestorben. Das Feuer war im Dachstuhl eines Wohnhauses ausgebrochen. Laut Feuerwehr konnten die zwei Menschen nur noch tot aus der Wohnung im Dachgeschoss des Hauses in Ladenburg geborgen werden. Eine weitere Person ist verletzt. Alle anderen Bewohner konnten sich offenbar selbst aus dem brennenden Gebäude in der Nähe des Bahnhofs ins Freie retten. Die Löscharbeiten laufen noch. Ladenburg Mutter und Sohn kommen ums Leben Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Ladenburg Bei einem Brand am Mittwochmorgen sind in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) zwei Menschen gestorben. Das Feuer war im Dachgeschoss eines Wohnhauses ausgebrochen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

9:55 Uhr Arbeitslosenquote in BW leicht gestiegen Die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg ist im Dezember leicht angestiegen: auf 4 Prozent. Vor einem Jahr lag sie noch bei 3,6 Prozent. Gleichzeitig hat die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einen neuen Höchststand erreicht. Im Vergleich zur schwachen Konjunktur stehe der Arbeitsmarkt immer noch relativ gut da, teilte die Regionaldirektion Baden-Württemberg mit. Ihre Chefin Susanne Koch erklärte, die angespannte Lage sei ein Ansporn, auch Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. So werde ein Beitrag zur Fachkräftesicherheit geleistet. Derzeit sind in Baden-Württemberg rund 250.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Auffällig dabei: Im Dezember kamen deutlich mehr Arbeitslose aus Erwerbstätigkeit als noch vor einem Jahr – die meisten aus der Metall- und Elektroindustrie. Sendung am Mi. , 3.1.2024 10:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:34 Uhr Social Media: Schwäbische Metzgerlehrlinge aus Simbabwe gefallen über 3.000 mal Werfen wir noch einen Blick in die Sozialen Medien: Viel Zustimmung findet sich dort aktuell unter unserem Beitrag bei Instagram über eine Metzgerei in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg), die mehrere Lehrlinge aus dem afrikanischen Simbabwe eingestellt hat. Mehr als 3.600 Menschen haben den Beitrag bislang geliked. "Sehr gute Aktion. Genau solche Menschen braucht es - die, die lernen wollen und die, die lernen lassen wollen. Und die Ware ist top - weiß ich aus eigener Erfahrung", kommentiert ein Nutzer. Ein anderer schlägt vor: "Kundschaft, die sich rassistisch äußert, könnte man das Hundeschild vor die Nase halten: 'wir müssen draußen warten'."

9:08 Uhr Korrektur: Urteil wegen Bandenbetrugs bereits gefallen Ich muss euch um Entschuldigung bitten: Heute früh hatte ich in "Das wird heute wichtig" berichtet, dass heute vor dem Landgericht Heilbronn ein Urteil wegen Betrugs mit dem Verkauf von zum Schein gemieteten Fahrzeugen fallen soll. Das ist jedoch nicht richtig. Wie das Gericht dem SWR auf Anfrage einer Drehgenehmigung mitteilte, ist das Urteil in dem Prozess bereits im Dezember gefallen. Ein Angeklagter wurde wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs und Urkundenfälschungsdelikten, insgesamt elf Taten, schuldig gesprochen. Weil er schon eine Vorstrafe hatte und nach Überzeugung des Gerichts nach diesem Betrugsfall noch weitere Taten beging, wurde er zu fünf Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt, außerdem muss er 200.000 Euro aus den Betrugsfällen zurückzahlen.

8:35 Uhr Insolvenz bei Modeunternehmen: Rund 400 Menschen verlieren ihren Job Beim insolventen Mode-Unternehmen Peter Hahn mit Sitz in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) können rund 600 der 1.000 Beschäftigten vorerst ihre Jobs behalten. Das teilte das Unternehmen mit. Rund 400 Beschäftigte verlieren demnach ihren Arbeitsplatz. Im Herbst hatte das Unternehmen ein sogenanntes Schutzschirm-Insolvenzverfahren beantragt. Sendung am Mi. , 3.1.2024 8:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:21 Uhr Breitbandausbau im Land kommt voran - mit Einschränkungen Die Internetversorgung in Baden-Württemberg wird laut dem Breitbandbericht der Landesregierung immer besser. Allerdings wurden im zurückliegenden Jahr so wenige Projekte gefördert wie seit 2016 nicht. 183 Projekte in Baden-Württemberg bekamen 2023 eine Förderzusage von Bund oder Land. 2021 wurden noch mehr als 700 Projekte bewilligt. Die Versorgung mit gigabitfähigen Anschlüssen in Baden-Württemberg liegt laut dem Bericht inzwischen bei rund 70 Prozent. Der FDP-Digitalpolitiker Daniel Karrais kritisierte, dass das Land den Ausbau des Breitbandes nur kofinanziere und der Bund die entscheidenden Weichen stelle. Der Großteil der gigabitfähigen Anschlüsse sei durch Unternehmen eigenwirtschaftlich entstanden. Echte Glasfasernetze bis ins Haus gebe es immer noch wenige. Sendung am Di. , 2.1.2024 19:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:53 Uhr Deutsche Bahn verklagt GDL Mitten im Tarifstreit hat die Deutsche Bahn die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) verklagt. Damit könnten Streiks der GDL in Zukunft rechtswidrig werden. Hintergrund ist laut Bahn eine Leiharbeiter-Genossenschaft, welche die GDL gegründet hat. Über diese können Lokführer als Leihlokführer bei der Bahn arbeiten, sind aber über die Gewerkschaft angestellt. Die Bahn sieht darin einen Interessenskonflikt: Die GDL sei damit nicht nur Gewerkschaft, sondern auch Arbeitgeber und habe quasi einen Tarifvertrag mit sich selbst geschlossen.

7:37 Uhr Lkw auf A7 umgekippt Auf der A7 ist gestern Abend ein Lastwagen umgekippt - für die Bergung war die Autobahn in südlicher Richtung zwischen Nietheim und Heidenheim für mehrere Stunden gesperrt. Der Lastwagen war laut Polizei auf Höhe der zu Heidenheim gehörenden Ortschaft Waibertal ins Schleudern geraten, beim Gegenlenken verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lastwagen kippte um und landete im Grünstreifen, der Fahrer blieb unverletzt. Sendung am Mi. , 3.1.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

7:11 Uhr Zigarette war Ursache für Brand in Flüchtlingsunterkunft Das Feuer in einer Unterkunft für Geflüchtete in Bretzfeld-Dimbach (Hohenlohekreis) ist wohl von einer glimmenden Zigarette verursacht worden. Das teilte die Polizei gestern mit. Gegen 4 Uhr ging in der Nacht auf vergangenen Samstag der Alarm bei der Rettungsleitstelle ein: Im Zimmer eines 62-jährigen war ein Feuer ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich insgesamt vier Bewohner in der Flüchtlingsunterkunft. Alle blieben unverletzt, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro. Bretzfeld Rund 100.000 Euro Schaden am Gebäude Zigarette hatte Feuer in Bretzfelder Flüchtlingsunterkunft verursacht In der Nacht auf Samstag war in einer Asylbewerberunterkunft in Bretzfeld Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr waren mit vielen Kräften vor Ort, verletzt wurde niemand. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4

6:43 Uhr Bauerndemo am Bodensee Am Bodensee haben gestern mehrere hundert Bauern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstriert. Sie zogen mit ihren Traktoren nach Stockach (Kreis Konstanz), wo ein großes Mahnfeuer auffordern sollte, die Pläne zu überdenken. In ganz Deutschland protestieren die Landwirte seit Wochen gegen die geplante Kürzung der Subventionen beim Agrardiesel und den Wegfall der Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Sendung am Di. , 2.1.2024 22:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:30 Uhr Die Wetteraussichten für Baden-Württemberg Auch heute dürfen wir in Baden-Württemberg die Regenjacke nicht vergessen. Denn tagsüber ist mit Schauern zu rechnen, gegen Abend sind auch Gewitter möglich. Rund um Oberschwaben kommt am ehesten mal die Sonne durch. Dazu weht in Böen starker bis stürmischer Südwestwind. Die Temperaturen erreichen 7 bis 14 Grad.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg gibt heute die Arbeitsmarktdaten für den Dezember bekannt. Nach Einschätzungen von Experten dürfte die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat gestiegen sein. Im November 2023 lag die Arbeitslosenquote bei 3,9 Prozent. Landesweit waren in Baden-Württemberg 249.138 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosigkeit im Dezember dürfte über dem Vorjahreswert liegen. Im Dezember 2022 hatte die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent gelegen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) blickt heute bei einer Pressekonferenz auf das Jahr 2023 zurück. Außerdem soll es um den Ausblick auf 2024 gehen.

6:01 Uhr Zwei Menschen sterben bei Autounfall Bei einem schweren Autounfall im Ortenaukreis sind in der Nacht zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei kam ein 51-jähriger Autofahrer, der auf der B3 zwischen Appenweier und Renchen unterwegs war, mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Dort kollidierte sein Auto mit einem Kleinwagen, der von einer 20-jährigen Frau gefahren wurde. Beide starben noch an der Unfallstelle. Die B3 war für mehrere Stunden gesperrt.