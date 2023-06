Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

9:49 Uhr Keine Gefahr mehr durch Esel auf Landstraße Heute Morgen habe ich in der Verkehrsübersicht davor gewarnt, dass auf einer Landstraße zwischen Ühlingen und Birkendorf (Kreis Waldshut) ein Esel den Verkehr stört. Laut Polizei ist die Gefahr mittlerweile gebannt. Wie sich herausstellte, hatte eine Eselhalterin sogar die Kontrolle über mehrere Esel verloren. Gegen 5 Uhr hatten Autofahrer das erste Tier erblickt und die Polizei alarmiert. Diese verständigte die Halterin und nannte ihr den genauen Ort. "Mittlerweile gibt es keine Anrufe mehr, deswegen gehen wir davon aus, dass die Esel alle wieder bei der Halterin sind", sagte ein Sprecher dem SWR.

8:25 Uhr Pforzheim: Ermittlungen nach Tod eines Patienten Das Helios-Klinikum in Pforzheim hat in Zusammenhang mit dem Tod eines Patienten bei einem Brand neun Mitarbeiter freigestellt. Die Klinikleitung reagiert damit auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Was war passiert? Bei einem Feuer in der Notaufnahme war Anfang Mai ein Patient gestorben. Weil er betrunken war und sich aggressiv zeigte, war der Mann zuvor fixiert worden. Es besteht der Verdacht, dass der Patient nicht ununterbrochen überwacht wurde. Das Feuer habe er vermutlich selbst verursacht, so die Staatsanwaltschaft.

7:49 Uhr Tierhalterin aus Mengen wegen Tierquälerei zu Haftstrafe verurteilt - ohne Bewährung Der Fall hat vor drei Jahren für viel Wirbel gesorgt - jetzt hat das Amtsgericht in Bad Saulgau das Urteil gegen eine Frau aus Mengen (beides Kreis Sigmaringen) gesprochen, die Tiere auf ihrem Hof unter schlimmsten Bedingungen gehalten hatte. Ein Jahr Haftstrafe ohne Bewährung lautete das Urteil, außerdem darf die 58-Jährige fünf Jahre lang keine Tiere mehr halten. Im Prozess ging es um den Tod von 19 Hängebauchschweinen. Angeklagt waren auch drei Söhne und eine Schwiegertochter der Frau, sie wurden freigesprochen.

7:48 Uhr Altbach: Handgranatenwurf auf Trauergemeinde wird Fall für Politik Der Handgranatenwurf auf eine Trauergemeinde in Altbach (Kreis Esslingen) wird nun auch ein Fall für die Politik. Der Innenausschuss des Landtages will sich nächste Woche mit dem Fall beschäftigen. Ungewöhnlich: Bei der Tat waren zwar Fahnder vor Ort, diese sollen aber "fluchtartig" den Tatort verlassen haben, als die Granate explodierte. Bei der Attacke waren mehrere Menschen verletzt worden - darunter auch der mutmaßliche Angreifer, der von einigen Trauergästen verfolgt und geschlagen wurde. Mehrere Menschen sitzen mittlerweile in U-Haft. Bis alle Hintergründe aufgeklärt sind, wird wohl noch einige Zeit vergehen.

7:07 Uhr Das bedeutet das Heizungsgesetz für die Menschen in BW Nach zähen Verhandlungen hat sich die Bundesregierung auf das Heizungsgesetz geeinigt. Nun hat sich der Bundestag damit beschäftigt. Was die Regeln für Kommunen und Menschen in Baden-Württemberg bedeutet, haben wir für euch hier zusammengefasst: Video herunterladen (43,2 MB | MP4)

6:52 Uhr Ulmer Basketballer stehen vor dem ersten Meistertitel Nach der Machtdemonstration vorgestern in Spiel drei in Ulm fehlt ratiopharm Ulm nur noch ein Sieg bis zum ersten Meistertitel in der Basketball-Bundesliga. Ein Heimsieg heute Abend gegen die Telekom Baskets Bonn genügt, um den Titel zu holen.

6:39 Uhr Southside-Festival startet so richtig durch Es gibt nur einen Gott, BelaFarinRod. Eingefleischte Musikfans werden bei diesem Spruch gleich wissen, was Sache ist. Eine der Headliner des heutigen Tages auf dem Southside-Festival in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) sind heute die Ärzte. Bereits gestern hat sich das Festival-Gelände in eine gigantische Zeltstadt verwandelt, bis Sonntag geht es auf einem der größten Festivals in Deutschland so richtig ab. Partystimmung kam bereits zum Auftakt gestern auf. Auf dem Programm: Blasmusiker aus dem Landkreis Tuttlingen. Die gut 70 Mitglieder der Musikvereine aus Neuhausen, Schwandorf und Worndorf traten als "Southside Festival Brass" auf. Impressionen der Blasmusiker gibt es hier:

6:32 Uhr Trockene Felder Apropos Schattenseiten des guten Wetters Teil zwei: Landwirte mehrerer Regionen in Baden-Württemberg warnen vor einer "Notreife". Auf den Feldern ist es in diesen Wochen staubtrocken, es klaffen teils tiefe Risse im Boden! Erste Einbußen werden nach Angaben des Landesbauernverbands auf schlechteren Böden bereits erwartet, weil das Korn beim Trockenstress nicht voll ausgebildet wird. Nicht nur die Hitze wird für die Pflanzen ein Problem, auch der trockene Wind macht ihnen zu schaffen. Zieht er über die Getreidefelder, nimmt er auch die letzte Feuchtigkeit mit. Vor allem der Raum Karlsruhe stöhnt unter der Last, auch im Neckar-Odenwald-Kreis sind die Erwartungen der Landwirte laut Verband eher düster.

6:25 Uhr Prozess gegen Polizeiinspekteur: Werden heute die Plädoyers gehalten? Seit knapp zwei Monaten versucht das Stuttgarter Landgericht zu klären, ob der oberste Polizeibeamte im Land eine junge Kommissarin sexuell genötigt hat. Jetzt nähert sich der Prozess langsam dem Ende, heute könnten bereits die Plädoyers gehalten werden. Zuvor wird der Prozess mit weiteren Zeugenvernehmungen fortgesetzt. Dabei könnte es besonders pikant werden, denn es geht es um Nacktbilder, die der Inspekteur zwei Jahre vor dem jetzt angeklagten Fall an eine Polizistin verschickt haben soll. Deren Mann hatte die Fotos auf dem Tablet der Frau entdeckt und den Inspekteur unter anderem damit konfrontiert, dass die Intimbilder im Kinderzimmer aufgenommen wurden.

6:20 Uhr Warnung vor UV-Strahlen Und apropos gutes Wetter - alles hat seine Schattenseiten, Teil eins: Bei fast wolkenlosem Himmel steigt auch die Gefahr durch UV-Strahlung. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Schon in den vergangenen Tagen zeigte der UV-Index des DWD eine hohe bis sehr hohe gesundheitliche Gefährdung an. "Auch am Wochenende ist es wahrscheinlich, dass sich der Gefahrenindex in diesem Bereich bewegt", sagte eine Expertin des DWD. UV-Strahlung sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn neben akuten Folgen wie Sonnenbrand, sind auch Spätfolgen wie Hautkrebs möglich. Tipps: Mindestens mittags im Schatten bleiben, Sonnencreme verwenden, Hut und Sonnenbrille auf. Sieht manchmal auch ganz cool aus.

6:13 Uhr So wird das Wetter in BW Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt auch heute größtenteils sonnig und trocken, jedoch kann es im Nordosten und Südosten des Landes zu Schauern kommen. Es werden Höchsttemperaturen von bis zu 29 Grad erreicht, der Wind weht aus nordwestlicher Richtung. Am Samstag bleibt es trocken und sonnig bei bis zu 30 Grad. Am Sonntag gibt es erste Schauer, am Montag weitere Schauer und Gewitter bei Temperaturen bis zu 31 Grad. Die Wetteraussichten aus der gestrigen Fernsehsendung SWR Aktuell zum Nachschauen: Video herunterladen (38,1 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig In Stuttgart geht der Prozess gegen den freigestellten Inspekteur der Polizei in Baden-Württemberg weiter. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, eine jüngere Kommissarin sexuell genötigt zu haben. Heute sollen weitere Zeugen vernommen werden.

Mit den Ärzten, Clueso, Wanda und weiteren Acts geht heute das "Southside Festival" in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) weiter. Bis Sonntag treten nach Angaben des Veranstalters rund 80 nationale und internationale Künstler und Bands auf - darunter auch Placebo, Marteria und Peter Fox.

Die Basketballer von Ratiopharm Ulm können im Duell mit den Telekom Baskets Bonn erstmals die deutsche Meisterschaft gewinnen. Dem Team würde ein Heimsieg im vierten Finalduell am Abend genügen, um erstmals den Titel zu erobern.