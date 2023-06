BW-Newsticker am Morgen: Solaranlage verursacht Brand, Krankenhäuser in BW von Insolvenz bedroht, ratiopharm Ulm siegt

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

9:37 Uhr So leben und fahren Baden-Württembergs Studierende Tisch und Bett im Wohnheim, Party in der eigenen WG? Weit gefehlt - das Kinderzimmer bei den Eltern ist unter Studierenden in Baden-Württemberg die häufigste Wohnform. Das hat das "Centrum für Hochschulentwicklung" (CHE) in einer Befragung herausgefunden. Allerdings keine deutliche Mehrheit: 31,2 Prozent der Befragten gaben an, bei den Eltern zu leben. 29,3 Prozent der befragten Studierenden wohnten in einer Wohngemeinschaft, weitere 18,9 Prozent in einer privaten Mietwohnung und 16,2 Prozent sind in einem Wohnheim zuhause. Wenig überraschend: Die Hälfte der Studis nimmt Bus und Bahn zur Hochschule. Auch das wurde erfragt. Ein Drittel hat aber ein eigenes Auto oder Motorrad.

9:03 Uhr Zunehmende Hitzewellen in Baden-Württemberg Nach einem kühlen und nassen Frühjahr freuen sich viele über wärmeres Wetter. Die sengende Sonne des Sommers kann aber auch zur echten Gefahr werden. 1.700 Menschen sind 2020 in Baden-Württemberg durch Hitze gestorben, so das Statistische Landesamt. Und die Hitze wird künftig zunehmen, warnen Ärzte, Politiker und Meteorologen. Hitzepläne könnten da helfen. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sieht dafür die Kommunen in der Verantwortung. Bislang geht Mannheim mit gutem Beispiel voran - als eine der wenigen Städte in Deutschland.

8:55 Uhr Mehr zum brennenden Lkw auf der A8 In der Verkehrsmeldung heute früh hatte ich es ja schon kurz erwähnt: Aufgrund eines brennenden Lkws gab es auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim West und Karlsbad eine gefährliche Situation. Jetzt gibt es weitere Informationen: Der Fahrer eines Aufliegers hatte am frühen Morgen bemerkt, dass sein Gefährt brennt, den Seitenstreifen angesteuert und seine Zugmaschine abgekuppelt. Gerade noch rechtzeitig, das Feuer griff schnell auf die Ladung über. Ursache des Brandes war wohl eine heiß gelaufene Bremse.

7:54 Uhr Freiburg muss Parkgebühren für Anwohner senken Die Menschen in Freiburg mit Auto können vorerst aufatmen: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Freiburger Regeln zum Anwohnerparken gekippt. Die Stadt kehrt nun vorerst zur alten, bundesgesetzlichen Regelung zurück, wodurch sich der die Gebühren für Anwohnerparkausweise drastisch reduzieren - von bis zu 480 Euro auf gerade mal 30 Euro. Langfristig will Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) jedoch wieder höhere Gebühren einführen. Über diese müsse der Gemeinderat nun allerdings neu verhandeln.

7:42 Uhr Bandenkrieg in der Region Stuttgart? Der Angriff auf eine Trauerfeier in Altbach (Kreis Esslingen) hätte fast noch schlimmer enden können - das legen neue Erkenntnisse nahe: Bei dem Angriff wurde wahrscheinlich eine Handgranate geworfen. Dass dabei niemand gestorben ist, lag wohl nur daran, dass diese an einem Ast abprallte.

7:21 Uhr Solaranlage verursacht Brand Bei einem Brand an einem Einfamilienhaus im Kreis Biberach ist in der Nacht ein Schaden in Höhe von rund 250.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Eine Solaranlage am angebauten Wintergarten in Bad Schussenried hatte sich aus noch ungeklärten Gründen entzündet. Der Wintergarten brannte demnach nieder und die Flammen griffen auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses über. Die vier Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen.

7:08 Uhr Salafisten wieder in BW aktiv Es ist schon eine Weile her, dass Salafisten zuletzt in Deutschland Schlagzeilen machten - zwischenzeitlich dominierten der sogenannte Islamische Staat (IS) und seine Anhänger die Berichterstattung über islamistischen Extremismus in Deutschland. Doch jetzt beobachten baden-württembergische Sicherheitsbehörden wieder verstärkte Aktivitäten der Salafisten. Demnach versuchen die Islamisten, mit Infoständen neue Anhänger anzuwerben - etwa in den Fußgängerzonen von Villingen-Schwenningen, Rottweil und Stuttgart. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) will die Extremisten deshalb stärker bekämpfen - und hat auf der Innenministerkonferenz in Berlin einen entsprechenden Beschlussantrag eingebracht.

6:20 Uhr So wird das Wetter in BW Heute zeigt sich wieder häufig die Sonne im Land. Im Verlauf des Tages ziehen besonders in Württemberg ein paar Wolken durch. Bei meist schwachem Nordostwind wird es 21 bis 28 Grad warm. Wer das Wetter ausnutzen kann, genießt es bitte ausgiebig. Die Wetteraussichten aus der gestrigen Fernsehsendung SWR Aktuell zum Nachschauen: Video herunterladen (44 MB | MP4)

6:15 Uhr Kretschmann bei "Markus Lanz" Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war gestern Abend bei "Markus Lanz". Dort verteidigte er recht energisch die EU-Einigung auf verschärfte Asylverfahren. Arbeitsmigration müsse legalisiert, irreguläre Migration aber eingedämmt werden. Der Kompromiss sei ein sehr guter Anfang. Seine Ansicht dazu ist so neu nicht, wir haben sie - und auch innerparteiliche Kritik daran - schon in den vergangenen Tagen thematisiert. Angesprochen auf die Kritik, dass die Migranten an den EU-Außengrenzen wie in Gefängnissen leben sollen, entgegnete er: "Die Leute können ja zurück. Das ist doch keine Haft." Das Asylrecht sei mit der Vereinbarung weiter gewährleistet, so Kretschmann.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In der Landesregierung schaut man heute nach Berlin, denn dort beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Ein Thema auf der Agenda ist die Finanzierung von Flüchtlingskosten . Außerdem will der Bund laut Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen Vorstoß für eine Reform der Strom-Netzentgelte vorlegen. Vor allem die Bundesländer im Norden fordern, diese anzugleichen. Dagegen wehren sich besonders Bayern und Baden-Württemberg.

der Länder. Ein Thema auf der Agenda ist die Finanzierung von . Außerdem will der Bund laut Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen Vorstoß für eine Reform der vorlegen. Vor allem die Bundesländer im Norden fordern, diese anzugleichen. Dagegen wehren sich besonders Bayern und Baden-Württemberg. Vor dem Bundesverwaltungsgericht geht es heute um Privatsphäre in Flüchtlingsunterkünften. Asylbewerber hatten gegen das Betreten ihrer Zimmer im Rahmen einer Kontrolle in einer Unterkunft in Freiburg geklagt.

Asylbewerber hatten gegen das Betreten ihrer Zimmer im Rahmen einer Kontrolle in einer Unterkunft in Freiburg geklagt. In Stuttgart beginnt heute ein besonderes Konzert, nämlich das erste Glockenspielfestival in der Landeshauptstadt! Es läuten die Glocken im Rathausturm. Auf dem Programm stehen Stücke von Bach bis zu den Beatles. Der Stuttgarter Marktplatz ist für das Festival extra bestuhlt.

beginnt heute ein besonderes Konzert, nämlich das erste in der Landeshauptstadt! Es läuten die Glocken im Rathausturm. Auf dem Programm stehen Stücke von Bach bis zu den Beatles. Der Stuttgarter Marktplatz ist für das Festival extra bestuhlt. Etwas andere Dimensionen hat das Southside-Festival, das heute in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) beginnt und zu den größten in Deutschland gehört.