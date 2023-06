Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

10:05 Uhr Anschlag auf Trauergemeinde in Altbach mit Handgranate verübt Im Raum Ludwigsburg hat es am Morgen mehrere Razzien gegeben. Hintergrund war der Anschlag auf eine Trauergemeinde in Altbach im Kreis Esslingen. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat jetzt bestätigt: Der Anschlag wurde mit einer Handgranate verübt. Weitere Infos dazu findet ihr auf www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg

Auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe ist zwischen Stuttgart-Degerloch und Stuttgart-Möhringen ein Unfall passiert. Hier gibt es Behinderungen auf dem linken und dem mittleren Fahrstreifen. Auf der A81 Stuttgart in Richtung Singen steht zwischen Gärtringen und Raststätte Schönbuch West ein defekter Bus auf dem Standstreifen - hier bitte besonders vorsichtig fahren. Und: Auf der B10 gibt es immer wieder Stau, zum Beispiel in Stuttgart zwischen Dreieck Stuttgart-Zuffenhausen und Zuffenhausen-Süd Friedrichswahl sowie zwischen Plochingen/Deizisau-Ost und Deizisau-West. Auch dort gab es am Morgen einen Unfall.

8:58 Uhr Stadt Freiburg hält an höheren Parkgebühren fest Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) hat überrascht auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu den Anwohnerparkgebühren in Freiburg reagiert. Das Gericht hatte gestern die Regelung in der Stadt im Breisgau gekippt. Im SWR sagte Horn, das Urteil ermutige ihn jetzt, an der Gebührenerhöhung generell festzuhalten, wenn die rechtliche Grundlage neu geschaffen sei. Das eingenommene Geld werde in Fußgänger- und Radprojekte gesteckt.

8:46 Uhr Good News: Landwirte freuen sich über "Jahrhundertspargel" Die Spargelbauern in Baden-Württemberg sind zufrieden mit der diesjährigen Saison. Der Spargel habe einen würzigen, aber nicht bitteren Geschmack. "Für mich ist es ein Jahrhundertspargel", so Simon Schumacher vom Verband der Süddeutschen Spargel- und Erdbeerbauern. Grund für den Geschmack sei das gute Wetter gewesen: Gesunde Pflanzen aus dem Vorjahr hätten dadurch genügend Energie für Wachstum und Nährstoffe mitgebracht, so Schumacher. Außerdem seien die Pflanzen langsam gewachsen. Das Preisniveau war nach Verbandsangaben in der diesjährigen Hauptsaison etwas höher als im Vorjahr.

8:38 Uhr SPD fordert besseren Tierschutz in BW Die SPD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag fordert einen besseren Tierschutz im Land. Tierschutzexperte Jonas Weber sagte dem SWR, die Grünen hätten für diese Legislaturperiode Besserung gelobt - doch es habe sich nichts getan. In einem Positionspapier, das dem SWR vorliegt, fordert die SPD nun mehr Kontrollen in der Tierhaltung und an Schlachthöfen. Gebraucht werde dafür eine neue Tierschutzeinheit als neue Kontrollbehörde auf Landesebene. Außerdem müssten die Veterinärämter personell besser ausgestattet werden. Und: Bei einer Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft Tierschutz sollen Verfahren gebündelt werden, um effektiver gegen Verstöße vorzugehen.

7:16 Uhr Ulmer Basketballer: "Wir werden eine Antwort geben!" Über sieben Jahre mussten die Basketball-Fans von Ratiopharm auf diesen Tag warten. Heute Abend (20:30 Uhr) ist es so weit und in der Arena in Neu-Ulm findet wieder ein Finalspiel statt. Die Tickets für die Begegnung waren innerhalb einer Minute verkauft, ebenso für Spiel vier am Freitagabend. In der Serie um die deutsche Basketball-Meisterschaft zwischen Favorit Telekom Baskets Bonn und dem Überraschungsteam ratiopharm Ulm steht es 1:1. Trainer Anton Gavel ist zuversichtlich: "Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft eine Antwort geben wird", sagte er bei der Pressekonferenz am Dienstag vor den beiden Heimspielen.

6:10 Uhr Das Wetter: Es bleibt sommerlich, kein Regen in Sicht Ein Hoch über Nordeuropa bestimmt unser Wetter und bringt trockene und warme Luft zu uns. Das heißt, im Laufe des Tages ziehen zwar ein paar lockere Wolken vorbei, es bleibt aber weiter sommerlich. Regen ist nicht in Sicht. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 26, am Rhein bei 27 oder 28 Grad. Der Wind ist nicht mehr so kräftig wie zuletzt und weht nur noch schwach aus Nordost. Die Wetteraussichten aus der gestrigen Fernsehsendung SWR Aktuell zum Nachschauen: Video herunterladen (36,7 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Apotheken in Baden-Württemberg wollen sich heute an einem bundesweiten Protesttag beteiligen. Kundinnen und Kunden müssen sich deshalb auf Einschränkungen einstellen. Apotheken im Notdienst sollen die Notversorgung mit Medikamenten sicherstellen. Dazu gleich mehr. Das Thema Hitze steht heute auf dem Programm der Landespressekonferenz. Anlass ist der bundesweite Hitzeaktionstag der Bundesärztekammer. Zu Gast sind Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne), der Präsident der Landesärztekammer, Wolfgang Miller, und ein Vertreter des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Sie wollen die Bürgerinnen und Bürger über die Gefahren des heißen Sommerwetters informieren - vor allem für ältere und vorerkrankte Menschen sowie für Säuglinge und Kinder. Die Basketballer von ratiopharm Ulm bestreiten am Abend das dritte Finalspiel der Basketball Bundesliga (BBL) gegen die Telekom Baskets Bonn. Ulm hatte Hauptrundensieger Bonn im Auftaktspiel der Best-of-five-Serie überrascht, war im zweiten Auswärtsspiel am Sonntag aber chancenlos. Die Ulmer haben jetzt zwei Heimspiele hintereinander und könnten damit in eigener Halle die Meisterschaft klarmachen.