10:05 Uhr Ciao! Es ist 10 Uhr und ich darf mich von euch verabschieden. Morgen begrüßt euch an dieser Stelle meine Kollegin Natalja Kurz.

9:45 Uhr Illerkirchberg-Prozess: Angeklagter schweigt zu Vorwürfen In Ulm ist heute der Prozess um den Messerangriff auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) fortgesetzt worden. Wer sich vom Angeklagten Aufklärung über das schreckliche Geschehen erhoffte, wurde enttäuscht: Der 27-Jährige äußerte sich am zweiten Prozesstag nicht zu den Tatvorwürfen und machte zunächst auch keine Angabe zu seiner Person. Angeklagt ist der Eritreer wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Dezember zwei Mädchen mit einem Messer attackiert zu haben. Eine 14-Jährige überlebte den Angriff nicht, ihre 13 Jahre alte Freundin konnte schwer verletzt fliehen. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Ulm, am 13. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

9:31 Uhr Bahn-IT kollabiert unter riesigem Interesse an Freundschaftspass Der deutsch-französische Freundschaftspass soll Bahnfahren für junge Leute grenzübergreifend und gratis möglich machen. Das ließen sich viele junge Reisende offenbar nicht zweimal sagen. Doch der Ansturm verursachte große IT-Probleme. Userinnen und User auf Instagram berichten von einer unerreichbaren Website, über die eigentlich die Tickets vergeben werden sollten. Deshalb blieben viele der jungen Erwachsenen auf der Strecke - beziehungsweise werden sie eher daheim bleiben. In Deutschland und Frankreich wurden am Montag je 30.000 Bahntickets für junge Menschen zur Verfügung gestellt. Dieser Freundschaftspass gilt für Personen zwischen 18 und 27 Jahren, die das jeweilige Nachbarland entdecken wollen. Er ist ein Angebot zum 60. Jubiläum der deutsch-französischen Freundschaft. Inzwischen sind offenbar alle Gratis-Bahntickets vergeben. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 12. Juni 2023 um 14:30 Uhr.

9:05 Uhr Bundesweit deutlich mehr Nachfrage nach Solaranlagen Deutschland diskutiert seit Wochen über Wärmepumpen - aber auch auf den Dächern tut sich einiges: Die Nachfrage nach Solaranlagen in Deutschland ist nämlich sprunghaft angestiegen. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) hat im ersten Quartal ein Plus bei Privathaushalten von fast 150 Prozent gemeldet. In den ersten drei Monaten des Jahres sind demnach bundesweit knapp 160.000 Anlagen für Privathäuser in Betrieb gegangen. Für das gesamte Jahr geht der BSW davon aus, dass die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen zum siebten Mal nacheinander prozentual zweistellig wächst. Das liegt neben privaten Hausbesitzern auch an anderen Investoren wie zum Beispiel Landwirten, die Solaranlagen auf ihren Flächen errichten lassen.

8:45 Uhr Verbraucherschützer sorgen sich wegen Inflation Die deutschen Verbraucherzentralen warnen vor dauerhaften Problemen wegen der hohen Inflation. Sie lag im Mai in Deutschland noch bei 6,1 Prozent, das hat das Statistische Bundesamt bestätigt. Nach einer aktuellen Umfrage des Bundesverbandes der Verbraucherschützer zwingen hohe Preise immer mehr Menschen, in allen Bereichen des Alltags zu sparen.

8:18 Uhr "Radio Dreyeckland": OLG Stuttgart lässt Anklage gegen Redakteur zu Ein Journalist des nicht-kommerziellen Freiburger Senders "Radio Dreyeckland" soll in einem Artikel die Seite einer verbotenen Vereinigung verlinkt haben. Das Landgericht Karlsruhe hatte die Klage in erster Instanz mit Verweis auf die Pressefreiheit abgewiesen - jetzt hob das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) diese Entscheidung auf. Der Verdacht gegen den Redakteur sei hinreichend. Damit kann es in Karlsruhe erneut zum Prozess kommen. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Freiburg, am 13. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

7:01 Uhr Angriff auf Trauerfeier: Verdächtiger erhält Haftbefehl Ein unglaublicher Vorgang hat sich am Freitag in Altbach im Kreis Esslingen ereignet: Eine Trauergemeinde wurde auf dem Friedhof mit einem Sprengkörper beworfen. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart gestern mitteilte, sitzt der Verdächtige mittlerweile in U-Haft. Geäußert haben soll sich der 23-Jährige noch nicht. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 12. Juni 2023 um 20 Uhr.

6:50 Uhr NATO-Übung auch über BW Über uns könnte es in den kommenden Tagen etwas lauter werden als sonst - denn gestern hat das internationale Luftwaffenmanöver "Air Defender 2023" begonnen. Mit 25 Nationen, knapp 240 Flugzeugen und 10.000 beteiligten Soldatinnen und Soldaten ist es die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO. Auch über Baden-Württemberg wird geflogen. Dafür wird zeitweise der Luftraum gesperrt. Der betroffene Korridor führt quer durch Baden-Württemberg von Lechfeld in Bayern kommend bis ins südliche Saarland. Er ist laut Bundeswehr 37 Kilometer breit und führt nördlich an Stuttgart vorbei. Baden-Württemberg Verspätungen bei zivilen Flügen möglich "Air Defender 2023": Luftraum über BW zeitweise gesperrt Luftkampf und Luftbetankungen - all das wird bei der NATO-Übung ab Montag trainiert. Auch über BW wird geflogen. Die Bürger sollen davon aber kaum etwas mitbekommen. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 13. Juni 2023 um 1 Uhr.

6:30 Uhr Bundesverwaltungsgericht entscheidet über Freiburger Parkgebühren 360 statt 30 Euro - Autofahrerinnen und Autofahrer in Freiburg müssen für einen Anwohnerparkausweis deutlich mehr zahlen als zuvor. Ab 9 Uhr befasst sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig damit, ob die Regelung rechtmäßig ist - geklagt hatte ein FDP-Stadtrat. Seiner Meinung nach ist das eine unzumutbare Belastung, außerdem würden nachvollziehbare Berechnungsgrundlagen fehlen. Die Entscheidung könnte ein Signal für andere Kommunen sein. Freiburg im Breisgau/ Leipzig Entscheidung am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Sind die hohen Parkgebühren für Anwohner in Freiburg gerechtfertigt? Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschäftigt sich am Dienstag mit den erhöhten Parkgebühren für Anwohnerinnen und Anwohner in Freiburg. Entscheidung könnte von bundesweitem Interesse sein. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 13. Juni 2023 um 6 Uhr.

6:10 Uhr Weiter sommerliches Wetter in BW Die Sonne hat uns die vergangenen Tage ja wirklich verwöhnt - und es geht gerade so weiter. Auch heute können in den westlichen Regionen des Landes Temperaturen von an die 30 Grad erreicht werden. Allerdings sorgt kalte Luft aus dem Osten dafür, dass es in den nächsten Tagen allmählich wieder etwas kühler wird, was viele Menschen in BW ja vielleicht sogar freut. Heute gibt es aber nochmal Sonne satt und nur vereinzelte Quellwolken. Die Wetteraussichten aus der gestrigen Fernsehsendung SWR Aktuell zum Nachschauen: Video herunterladen (38 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Gießen startet heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der 14-jährigen Ayleen aus dem südbadischen Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Die Staatsanwaltschaft wirft dem 30-jährigen Tatverdächtigen vor, das Mädchen aus sexuellen Motiven getötet zu haben.

aus dem südbadischen Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Die Staatsanwaltschaft wirft dem 30-jährigen Tatverdächtigen vor, das Mädchen aus sexuellen Motiven getötet zu haben. Bei der Landespressekonferenz in Stuttgart wird heute der Ausbau der erneuerbaren Energien im Mittelpunkt stehen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Umweltministerin Thekla Walker (beide Grüne) werden über den Abschluss der Task Force zur Beschleunigung des Ausbaus informieren.

im Mittelpunkt stehen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Umweltministerin Thekla Walker (beide Grüne) werden über den des Ausbaus informieren. In Mannheim wird heute der Deutsche Kinderschutzpreis vergeben. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Deutschen Präventionstages statt. Zwei Tage lang geht es dort um Hass und sexuelle Gewalt im Netz und wie dagegen vorgegangen werden kann.

6:01 Uhr Fall Ayleen: Auftakt im Mordprozess Im Fall der getöteten Ayleen aus dem südbadischen Gottenheim beginnt heute im hessischen Gießen der Prozess. Dem 30-jährigen Tatverdächtigen wird unter anderem Mord vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die 14-Jährige im Juli letzten Jahres mit seinem Pkw in Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwwald) abgeholt zu haben und mit ihr nach Hessen in eine Waldgemarkung bei Langgöns-Cleeberg (Kreis Gießen) gefahren zu sein. Im Bereich eines Feldweges soll der Angeklagte das Mädchen aus sexuellen Motiven getötet und anschließend ihren Leichnam zum Teufelsee bei Echzell (Wetteraukreis) gebracht haben. Gießen/Gottenheim 14-Jährige in Hessen getötet Mordprozess im Fall Ayleen aus Gottenheim hat begonnen Im Fall der getöteten Ayleen aus dem südbadischen Gottenheim hat am Dienstag der Prozess in Gießen begonnen. Dem 30-jährigen Tatverdächtigen wird unter anderem Mord vorgeworfen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 13. Juni 2023 um 5 Uhr.