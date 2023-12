BW-Newsticker am Morgen: Polizei bereitet sich auf Silvester vor, Kretschmann stimmt Land auf magere Jahre ein, Schonzeit für Bodensee-Felchen beginnt

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

9:41 Uhr Experten: Mieten ziehen 2024 weiter an, Immobilienpreise fallen Aufgrund des Wohnungsmangels und hoher Zuwanderung erwarten Experten auch 2024 einen deutlichen Anstieg der Mieten in Deutschland. Bei den Immobilienpreisen dürfte es hingegen weitere Abschläge geben, vor allem bei Objekten mit schlechter Energiebilanz ist der Druck groß. "Für das Jahr 2024 rechnen wir mit einer anhaltend hohen politischen Unsicherheit und sehen wenig Spielraum für Impulse im Wohnungsneubau", sagte Roman Heidrich, Experte für Wohnimmobilienbewertungen beim Immobilienspezialisten Jones Lang LaSalle. Besonders bei Mietwohnungen werde sich der Nachfrageüberhang noch verschärfen.

9:28 Uhr Hunderte weitere Ausländer sollen Gazastreifen verlassen können Im Gazastreifen sollen heute weitere Ausreisen von Ausländern und Palästinensern mit doppelter Staatsbürgerschaft ermöglicht werden. Wie aus einer Liste der palästinensischen Grenzbehörde am Grenzübergang Rafah hervorging, sollen Hunderte Menschen heute den abgeriegelten Küstenstreifen in Richtung Ägypten verlassen dürfen. Darunter sollten auch neun Deutsche sein. Den Angaben nach handelt es sich zudem etwa um Menschen mit britischer, kanadischer oder russischer Staatsbürgerschaft. Seit Beginn des Gaza-Kriegs sind bereits Hunderte Ausländer und Doppelstaatler über Rafah nach Ägypten ausgereist. Viele von ihnen werden an der Grenze von Vertretern ihrer jeweiligen Botschaften empfangen, die dann die Weiterreise über den Flughafen Kairo organisieren. Nach Angaben des ägyptischen Außenministeriums vom November hielten sich zeitweise etwa 7.000 Menschen aus 60 Ländern im Gazastreifen auf, die ausreisen wollten. Wie viele Ausländer und Palästinenser mit Zweitpass sich derzeit noch in Gaza aufhalten, ist unklar.

9:11 Uhr Polizisten aus BW auf Friedensmission Seit genau 30 Jahren beteiligt sich die baden-württembergische Polizei an internationalen Friedensmissionen im Ausland, um beim Aufbau eines funktionsfähigen Polizeiapparats zu helfen. Baden-Württemberg stellt dabei nach Angaben des Innenministeriums im Vergleich aller Bundesländer die größte Zahl an Beamten. Demnach sind 45 deutsche Polizeibeamte derzeit an internationalen Einsätzen beteiligt, davon kommen allein 14 aus Baden-Württemberg. Sie sollen örtliche Polizeikräfte ausbilden, Führungskräfte beraten und in Grenzregionen die Schleuserkriminalität bekämpfen. Beamte aus Baden-Württemberg sind unter anderem in Armenien, Georgien, Somalia und Gambia im Einsatz. Nach SWR-Informationen haben bis zum Terrorangriff der Hamas auf Israel auch zwei Polizisten aus Baden-Württemberg am Aufbau der Polizei in Palästina mitgewirkt. Ihr Einsatzgebiet beschränkt sich inzwischen auf den Großraum Jerusalem. Die aktuelle Lage in der Welt zeige, wie wichtig Polizei- und Friedensmissionen auch heute noch sind, so Innenminister Thomas Strobl (CDU) gegenüber dem SWR.

8:55 Uhr Nach Tod von Wolfgang Schäuble: Lob und Kritik für Politiker in den Sozialen Medien Werfen wir einen Blick auf die Sozialen Medien: Große Beachtung hat dort gestern der Tod des CDU-Politikers Wolfgang Schäuble gefunden. In den Kommentaren unter unseren Facebook- und Instagram-Beiträgen zu Schäubles Tod drücken viele Menschen ihr Beileid aus. Aber auch Lob und Kritik an seiner Person findet sich. So urteilt ein Nutzer bei Facebook über Schäuble: "Ein Politiker mit Verstand und Fachwissen. Eine echte Persönlichkeit. Ein Attribut das vielen heute fehlt. Über ihn schmunzelte man nicht in anderen Ländern. Er konnte Deutschland repräsentieren und vor ihm hatten andere Respekt." Eine Nutzerin bei Instagram meint dagegen: "Man darf auch gerne daran erinnern, dass er die treibende Kraft für den radikalen Sparkurs in Griechenland war und wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten die Griechen aus dem Euroraum austreten sollen. Und die Schuldenbremse ist auch sein Vermächtnis an künftige Generationen."

8:42 Uhr Verfolgungsjagd in Freiburg mit 180 Stundenkilometern Zwei Unbekannte haben sich gestern Abend mit ihrem Auto in Freiburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - teilweise mit einem Tempo von rund 180 Kilometern pro Stunde. Wie die Polizei heute mitteilte, wollten Polizisten das Auto am Abend in Freiburg kontrollieren, weil es zu schnell unterwegs war. Doch statt anzuhalten, gab der unbekannte Fahrer Gas. Die rund 13 Kilometer lange Flucht führte durch Gundelfingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sowie über zwei Bundesstraßen und endete schließlich in Denzlingen (Kreis Emmendingen). Dort stellten die Unbekannten ihr Auto laut Polizei ab und flüchteten weiter zu Fuß. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei hat jedoch das Auto sichergestellt und ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

8:27 Uhr Schonzeit für Bodensee-Felchen beginnt Damit sich die Bestände der Felchen im Bodensee erholen, startet am Montag, 1. Januar, eine dreijährige Schonzeit. Bis 2027 dürfen die Fische dann nicht mehr gefangen werden. Die Effekte der Schonung sollen regelmäßig geprüft werden, wie die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) erklärte. Die Felchenerträge gehen seit Jahren zurück. 2022 waren sie auf etwas mehr als 20 Tonnen eingebrochen. 2021 gingen der Statistik nach noch rund 107 Tonnen Felchen ins Netz. Das Fangverbot ist aus Sicht der Wissenschaft alternativlos, um die Blaufelchenfischerei zu retten. Die Gründe für den dramatischen Ertragsrückgang sind vielfältig. Zum einen finden die Fische weniger Futter, weil der Bodensee wieder nährstoffarm geworden ist. Zum anderen sorgt der Stichling für Probleme: Die kleine, silberne Fischart frisst den Felchen nicht nur den Plankton weg, sondern macht sich auch noch über ihre Eier und Larven her.

8:13 Uhr Polizei bereitet sich auf Silvester vor Nach mehreren Angriffen mit Silvesterraketen auf Einsatzkräfte in Baden-Württemberg zum Ende des vergangenen Jahres bereitet sich die baden-württembergische Polizei nach Angaben des Innenministeriums intensiv auf die Neujahrsnacht vor. "Wir werden auch in diesem Jahr vorbereitet und hellwach sein", sagte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU). In die Einsatzplanung flössen auch die Erkenntnisse und Erfahrungen der vergangenen Silvesternächte ein. Landesweit stünden neben den Polizeibeamtinnen und -beamten des täglichen Dienstes mehrere Hundert Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz bereit. Genaue Zahlen zu eingesetzten Polizeikräften nennt das Ministerium nicht.

7:58 Uhr Hoher Schaden nach Brand in Industriegebiet in Breisach Bei einem Brand in einem Industriegebiet gestern Abend in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist laut Polizei ein Schaden von etwa 400.000 Euro entstanden. Zehn Quads und ein Lieferwagen seien in Brand geraten. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie es hieß. Neben den Fahrzeugen sei auch ein Gebäudeteil leicht beschädigt worden. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus. Die Beamten baten um Hinweise von Zeugen.

7:19 Uhr Telefonseelsorge in Ulm stark gefragt Schwere persönliche Krisen und Familienkonflikte sind vor allem auch zum Jahresende Themen, mit denen sich Verzweifelte an die Telefonseelsorge in Ulm wenden. Derzeit kommen ständig Anrufe, so die Verantwortlichen. Manche müssten es mehrfach versuchen, weil die Leitungen dauernd besetzt seien. Vor Weihnachten sei auffällig gewesen, dass mehr junge Männer angerufen hätten, oft zum ersten Mal, oft in der Nacht und viele so verzweifelt, dass sie für sich zunächst keinen Ausweg gesehen hätten. Allerdings haben direkt an den Weihnachtstagen auch viele Menschen angerufen, vor allem ältere, die sich bedankt und schöne Feiertage gewünscht haben. Die Telefonseelsorge Ulm arbeitet rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Zu erreichen ist die Telefonseelsorge unter den Nummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. Alternativ ist auch eine Kontaktaufnahme per E-Mail oder Chat möglich.

7:04 Uhr Seit Oktober auf der Zugspitze vermisst: Mann aus dem Kreis Heilbronn tot Gesucht wurde nach dem Mann bereits seit Anfang November, sein Auto stand tagelang verwaist auf dem Parkplatz der Zugspitz-Seilbahn am Eibsee bei Grainau (Kreis Garmisch-Partenkirchen): Seit gestern haben die Angehörigen Gewissheit, dass der 23-Jährige aus Nordheim (Kreis Heilbronn) tot ist. Der Mann wurde am ersten Weihnachtsfeiertag auf der Zugspitze von Skifahrern gefunden, wie die Polizei gestern bestätigte. Nach einer aufwendigen Bergung sei der Mann im Tal dann als der vermisste Nordheimer identifiziert worden. Die Todesursache ist bisher unklar, heißt es weiter, die Kriminalpolizei ermittelt. Allerdings gibt es bisher wohl keine Hinweise auf eine Straftat.

6:51 Uhr So wird heute das Wetter Am Vormittag ist es in der Südhälfte Baden-Württembergs noch sonnig, während es im Norden des Landes bereits leicht regnet. Der Regen breitet sich am Nachmittag über die Mitte und den Süden aus. Die Temperaturen erreichen sieben bis zwölf Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,8 MB | MP4)

6:38 Uhr Wolfgang Schäuble - ein Leben für die Politik Am Dienstag verstarb der langjährige CDU-Politiker Wolfgang Schäuble im Alter von 81 Jahren. Der Freiburger hat die deutsche Politik geprägt wie kaum ein anderer: Kanzleramtschef, Fraktionschef, CDU-Chef, Minister, Bundestagspräsident - Schäuble war schon fast alles, was man in der deutschen Politik werden konnte. Video herunterladen (94,4 MB | MP4)

6:15 Uhr Früherer BW-Innenminister Frieder Birzele gestorben Der Tod von Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Nachrichten überlagert, aus landespolitischer Sicht wurde gestern allerdings ein weiterer Todesfall von Prominenz bekannt. Der einstige baden-württembergische Innenminister Frieder Birzele (SPD) ist am vergangenen Montag im Alter von 83 Jahren gestorben. Höhepunkt von Birzeles politischer Karriere war die Berufung zum Landesinnenminister während der Großen Koalition unter Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) von 1992 bis 1996. Anschließend war Birzele bis zu seinem Ausscheiden aus dem Landtag 2006 erster stellvertretender Landtagspräsident. Video herunterladen (16 MB | MP4)

6:11 Uhr Hunderte bei Mahnwache nach tödlichem Polizeieinsatz in Mannheim Einen Tag vor Heiligabend ist in Mannheim ein Mann durch Schüsse aus einer Polizeiwaffe gestorben. Es ist nicht der erste Fall dieser Art. Viele Menschen wollen deshalb ein Zeichen setzen - Hunderte sind gestern Abend zu einer Mahnwache gekommen. Die Teilnehmer legten am Tatort Blumen und Kerzen nieder. Einige hielten Plakate in der Luft - unter anderem mit der Aufschrift "Das war Mord!". Eine Polizeisprecherin teilte dem SWR mit, dass die Stimmung vor Ort "emotional aber friedlich" gewesen sei. Video herunterladen (58,8 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in BW Händler in Baden-Württemberg starten heute mit dem Verkauf von Raketen und Böllern für die Silvesternacht. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechnet in diesem Jahr mit einer ähnlich hohen Nachfrage nach Silvesterfeuerwerk wie im vorigen Jahr. 2022 hatte die Branche einen Rekordumsatz von 180 Millionen Euro erzielt. Mit der Qualifikation in Oberstdorf (Kreis Oberallgäu) beginnt am Nachmittag die 72. Vierschanzentournee der Skispringer. Für die Lokalmatadoren Karl Geiger, Andreas Wellinger und Co. geht es darum, die erste Pflichtaufgabe zu meistern und das Ticket für das Auftaktspringen am morgigen Freitag zu lösen. Keine Verschnaufpause zwischen den Jahren für die Eishockey-Profis aus Baden-Württemberg: In der DEL müssen die Adler Mannheim heute Abend bei den Straubing Tigers ein schweres Auswärtsspiel bestreiten - die Schwenninger Wild Wings empfangen in der heimischen Arena das Schlusslicht der Tabelle, die Iserlohn Roosters.