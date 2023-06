BW-Newsticker am Morgen: Aktivist festbetoniert - "Letzte Generation" blockiert A5-Ausfahrt, Keine Amnestie für Corona-Sünder, NATO-Übung beginnt

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

9:42 Uhr Bahn und EVG: Neue Gespräche - kein Streik Mehrere Warnstreiks haben in der Vergangenheit Nah- und Fernverkehr lahmgelegt. Zuletzt konnte die Deutsche Bahn einen Streik sogar gerichtlich abwenden. Doch noch immer haben die Gewerkschaft EVG und die Bahn im Tarifkonflikt nicht zueinander gefunden. Heute Mittag soll weiter verhandelt werden. Es ist die mittlerweile fünfte Verhandlungsrunde. Die Gespräche sind bis Freitag angesetzt. Zumindest Streiks soll es bis dahin nicht geben.

Social-Debatte: Was bringen Klimaproteste? Immer wieder kleben sich Mitglieder der "Letzten Generation" auf Straßen fest, um so auf den Klimawandel und seine Gefahren aufmerksam zu machen. Die Aktionen hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg kritisiert. "Man kann den Wandel nicht erzwingen. Es nützt nichts, sich an der Straße festzukleben", so Kretschmann. Hat er recht? Auf unserem Instagram-Kanal diskutieren unsere Leserinnen und Leser recht kontrovers. "Festkleben schürt nur Hass und bringt nichts. Ich erwarte von der jungen Generation produktive Vorschläge und passende Demos, die der Regierung schnell umsetzbare Lösungsansätze aufzeigt. Nur gegen etwas zu sein, treibt Menschen in die Extreme", schreibt etwa eine Leserin. "Man müsste gar nichts erzwingen, wenn sich die Regierung an den Vertrag halten würde - Just saying ...", entgegnet eine andere. Wie seht ihr das? Diskutiert gerne mit.

8:30 Uhr "Letzte Generation" blockiert auch in Mannheim Berufsverkehr Während in Freiburg mehrere Blockaden der "Letzten Generation" den Verkehr lahm legen, haben sich auch in Mannheim Aktivistinnen und Aktivisten festgeklebt. Die Polizei berichtet von "mehreren Personen", die zwischen Wasserturm und Hbf den Berufsverkehr behindern. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort.

8:22 Uhr Autofahrer versuchen Klima-Demonstranten wegzuziehen - Aktivist einbetoniert Verärgerte Autofahrer haben versucht, Mitglieder der "Letzten Generation" von der Straße wegzuziehen. Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten blockieren derzeit die A5-Ausfahrt Freiburg-Nord. Sie nutzten eine Rot-Phase der Ampel, um die Straße zu versperren. Ein Aktivist betonierte sogar seine Hand ein, ein anderer klebte sich fest. Feuerwehr und Polizei versuchen derzeit die Aktivisten von der Fahrbahn zu lösen.

7:53 Uhr Prozess gegen "Reichsbürger": Polizisten werden vernommen Im Prozess gegen einen mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) will das Gericht heute zwei Polizeibeamte und einen Sachverständigen vernehmen. Der Angeklagte soll mit einem vollautomatischen Gewehr auf insgesamt 14 Polizisten geschossen und einen Beamten verletzt haben. Der Prozess findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in Stuttgart-Stammheim statt.

7:42 Uhr Ulmer Basketballer verlieren gegen Bonn Nach dem Sieg im ersten Finalspiel hat ratiopharm Ulm auswärts gegen die Telekom Baskets Bonn verloren. Nach der recht deutlichen Niederlage (104:75) findet das dritte und vierte Spiel in Ulm statt. Ein mögliches fünftes Spiel würde wieder in Bonn ausgetragen werden. Den Titel bekommt die Mannschaft, die aus fünf Begegnungen die Mehrheit für sich entscheidet.

7:36 Uhr "Letzte Generation" blockiert Ausfahrt von A5 bei Freiburg Vier Klimaaktivisten der "Letzten Generation" blockieren die Abfahrt Freiburg-Nord der A5. Sie haben sich gegen 7 Uhr an der Straße festgeklebt. Außerdem wollen Mitglieder der "Letzten Generation" auch die B31 in Höhe der Turnseestraße, die B3 in Höhe des Bauhauses und den Europaplatz blockieren. Weil bei anderen Aktivistinnen und Aktivisten Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, rief die Freiburger Ortsgruppe unter dem Motto "Jetzt erst recht" zum bisher größten Blockade-Protest in der Stadt auf. Aktivisten der "Letzten Generation" auf Autobahnabfahrt Freiburg-Nord SWR

7:22 Uhr Klassenzimmer verwüstet: Unterricht fällt aus Der Unterricht an der Pestallozzi-Grundschule in Stutensee (Kreis Karlsruhe) fällt heute aus. Unbekannte waren am Samstagabend dort eingebrochen und hatten die Klassenzimmer verwüstet und Löschpulver verteilt. Die Schulleiterin, Simone Wiehl, sprach gegenüber dem SWR von einer "Sauerei". Auf dem Flur befinde sich eine zentimeterhohe Pulverschicht. "Das ist viel Arbeit für uns, das aufzuräumen", sagte sie. Heute soll mithilfe einer Reinigungsfirma alles wieder sauber gemacht werden.

7:11 Uhr Staus und Einschränkungen in BW Nach den Pfingstferien ist es noch vergleichsweise ruhig auf den Straßen. Ihr braucht auf der A8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart etwa 15 Minuten länger. Wegen der Baustelle zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost stockt es auf einer Strecke von fünf Kilometern. Außerdem staut es sich auf der A5 von Karlsruhe in Richtung Basel zwischen Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) und dem Grenzübergang Weil am Rhein/Basel. Dort stehen auf etwa drei Kilometern Lkw auf der rechten Spur. Und besonders aufpassen müsst ihr ebenfalls auf der A5 von Basel in Richtung Karlsruhe. Zwischen Achern und der Raststätte Bühl liegt ein Gegenstand auf der linken Spur. Kommt gut und sicher an! Alle weiteren Verkehrsmeldungen könnt ihr jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder hier nachlesen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:00 Uhr NATO-Übung "Air Defender 23" startet Heute beginnt die NATO-Übung "Air Defender 23". Bis zu 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge sind daran beteiligt. Sie üben auch über Baden-Württemberg den Luftkampf, laut Bundeswehr soll unter deutscher Leitung das sogenannte Artikel-5-Beistandsszenario der NATO nachempfunden werden. Der Fall also, dass ein oder mehrere NATO-Partner angegriffen werden und die anderen Bündnispartner Beistand leisten. Ein Teil der Übung findet laut Bundeswehr in einem Korridor statt, der quer durch Baden-Württemberg reicht. Auch an den Flughäfen im Land kann es zu Einschränkungen kommen. Bei "Air Defender 23" üben insgesamt 25 Nationen gemeinsame Luftoperationen in drei Lufträumen über Deutschland. Pressestelle Bundeswehr/Marco Parge

6:47 Uhr Wetter in BW: Es bleibt sommerlich warm Die neue Woche in Baden-Württemberg startet sommerlich. Es bleibt warm und trocken. Am Tag scheint verbreitet die Sonne, nur am Nachmittag ziehen vereinzelt kleinere Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf 23 Grad auf der Schwäbischen Alb und bis zu 30 Grad im Rhein-Neckar-Gebiet. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost. Im Bergland kann es teils auch kräftige Böen geben. Die Wetteraussichten mit Sven Plöger aus der gestrigen SWR Aktuell-Sendung zum Nachschauen: Video herunterladen (37,3 MB | MP4)

6:37 Uhr "Hausarrest" für Katzen in Walldorf In Teilen von Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) müssen Katzen seit April wieder drinnen bleiben. Der Grund: Die vom Aussterben bedrohte Haubenlerche. Doch der Bruterfolg will sich in diesem Jahr nicht so richtig einstellen - nur ein Paar zieht Jungvögel auf. Ein anderer Brutversuch wurde abgebrochen, teilte das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis auf Anfrage mit. Um die seltenen Vögel zu schützen, dürfen Katzen im südlichen Teil der Stadt bis 2025 jeweils vom 1. April bis einschließlich 31. August das Haus oder die Wohnung nicht verlassen.

6:29 Uhr Bald weniger Briefzustelltage? Die Bundesnetzagentur zeigt sich bereit, die Zahl der Tage bei der Briefzustellung bei der Post zu reduzieren. Präsident Klaus Müller sagte der "Funke-Mediengruppe", noch sei die Post zwar verpflichtet, sechs Tage die Woche zuzustellen, aber die Gesellschaft und deren Kommunikationsverhalten habe sich geändert. In anderen Ländern seien Zustellzeiten von zwei, drei oder vier Tagen vollkommen normal. Daher sei er offen, dass so etwas auch hier möglich werde.

6:14 Uhr Kostenlos mit der Bahn nach Frankreich Ich habe es euch schon in der Begrüßung angekündigt: Heute um 10 Uhr können junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren kostenlose Bahntickets nach Frankreich ergattern. Es gilt das "Windhundprinzip" - first come, first served, ihr müsst schnell sein. Anlass ist das 60. Jubiläum der deutsch-französischen Freundschaft. Die Tickets sind vor allem für einen Aufenthalt im Nachbarland gedacht. Mit dem sogenannten Freundschaftspass können Deutsche Nah- und Fernverkehrszüge in Frankreich an sieben frei wählbaren Tagen innerhalb eines Monats kostenlos nutzen. Die Tickets gelten vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2023. Weitere 30.000 Tickets werden in Frankreich an junge Französinnen und Franzosen vergeben. Damit können sie Deutschland erkunden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum deutsch-französischen Freundschaftspass

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Heute startet die groß angelegte Übung der NATO-Luftstreitkräfte. Bis zum 23. Juni werden 10.000 Soldatinnen und Soldaten mit 250 Flugzeugen aus 25 Ländern den Ernstfall proben. Ein räumlicher Schwerpunkt dabei: Der Luftraum über Baden-Württemberg.

Heute und morgen findet in Mannheim der Deutsche Präventionstag mit dem Schwerpunkt "Krisen & Prävention" statt. Schirmherr ist der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Vor dem Landgericht Hamburg beginnt der erste Zivilprozess gegen das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech. Eine Klägerin fordert wegen eines mutmaßlichen Impfschadens durch den Corona-Impfstoff Comirnaty ein Schmerzensgeld von mindestens 150.000 Euro.