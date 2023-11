BW-Newsticker am Morgen: Schüler erschossen, Ermittlungen nach Hundeangriff, Warnstreiks im Einzelhandel

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

9:10 Uhr SWR-Community nach tödlichem Schuss auf Schüler betroffen Dass ein Schüler an einer Schule in Offenburg von einem Mitschüler erschossen wurde, macht viele Menschen fassungslos. Auch in der SWR-Community herrschen Trauer und Mitgefühl. Nach wie vor ist völlig unklar, wie der tatverdächtige 15-Jährige an die Waffe kommen konnte.

8:55 Uhr Nach Brand in Backnang: Junge Familie kämpft mit den Folgen Vor einer Woche wurde die Wohnung der Familie Feist aus Backnang im Rems-Murr-Kreis bei einem Brand zerstört. Sie verlor ihr gesamtes Hab und Gut und der Familienvater fast auch sein Leben. Denn er ist querschnittsgelähmt und konnte sich nicht selbst aus der Wohnung retten. Seine schwangere Frau brachte den zweijährigen Sohn in Sicherheit und holte Hilfe. Den Flammen sind sie zwar entkommen und haben auch eine Wohnung für den Übergang gefunden. Doch die Miete dafür, die Raten für die zerstörte Wohnung und eine neue Einrichtung bereiten ihnen finanzielle Sorgen. Backnang Nachbar rettete querschnittsgelähmten Mann Nach Brand in Backnang: Junge Familie hat alles verloren Eine junge Familie aus Backnang hat ihre Wohnung bei einem Brand verloren. Mittlerweile lebt sie in einer Übergangswohnung - doch die Kosten bereiten ihnen Schwierigkeiten. 18:15 Uhr Landesschau Baden-Württemberg SWR BW

8:11 Uhr Narren fiebern fünfter Jahreszeit entgegen Am 11.11. um 11:11 Uhr beginnt traditionell der rheinische Karneval. Offiziell startet die schwäbisch-alemannische Fasnacht zwar erst am 6. Januar, doch auch hierzulande würden viele Narren am liebsten schon morgen in die Saison starten. Ein bisschen Vorfreude sei vollkommen in Ordnung, sagt der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle. Der 11.11. sei "ein wunderschöner Tag, um die Fastnacht etwa mit einer Sitzung zu beginnen". Streng verboten sei an dem Tag aber das Tragen von Maske und Häs, also das Kostüm der Narren, öffentlich auf der Straße. Das komme erst am Dreikönigstag. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am Freitag, 10. November 2023, um 8 Uhr.

6:55 Uhr Metzingerin ist Deutsche Meisterin im Gebäudereiniger-Handwerk Wenn wir gerade bei Siegern sind: Die beste Gebäudereinigerin Deutschlands kommt aus Baden-Württemberg, genauer gesagt, aus Metzingen (Kreis Reutlingen). Sarah Lutz ist 20 Jahre alt und verwies die männliche Konkurrenz bei der Deutschen Meisterschaft im Gebäudereiniger-Handwerk in Düsseldorf auf ihre Plätze. Die neun Gesellen und Lutz maßen sich in den Disziplinen Bodenreinigung, Glasreinigung und Polsterreinigung. Sie reinigten beispielsweise die Fenster der Basilika St. Lambertus auf einer Arbeitsplattform von außen, befreiten im Inneren den Boden mit Reinigungsautomaten von Verschmutzungen und entfernten Wachsflecken auf Kirchenbank-Sitzpolstern mit Bügeleisen und Löschpapier. An jeder Station wurden Organisation, Arbeitsablauf und das Endergebnis der Reinigung von je zwei Juroren bewertet, so die Organisatoren. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am Donnerstag, 9. November 2023, um 22 Uhr.

Nun zum Wetter: Der November macht weiter das, was von ihm erwartet wird, und beschert uns wechselhaftes Wetter. Am Vormittag ist es in weiten Teilen Baden-Württembergs zunächst für längere Zeit trocken. Im Osten hängen noch ein paar Regenwolken aus der Nacht, die dann weiter in Richtung Bayern ziehen. Im Westen kann sogar für einige Zeit die Sonne herauskommen. Am Nachmittag bekommt dann auch der Osten ein paar Sonnenstrahlen ab, dafür ziehen im Westen des Landes wieder Wolken auf. Dann kann es am Rhein, im Schwarzwald und im Nordwesten auch wieder regnen. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 9 bis 12 Grad. Im Schwarzwald und auf der Alb sind maximal 8 Grad drin.

6:09 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Im Tarifstreit des Einzel-und Versandhandels ruft die Gewerkschaft ver.di heute in mehreren Städten des Landes zu ganztägigen Warnstreiks auf, unter anderem in Karlsruhe, Pforzheim, Tübingen, Reutlingen und Konstanz. Betroffene Unternehmen sind zum Beispiel Kaufland, Ikea, dm und Media Markt. ver.di rechnet nicht damit, dass deshalb Filialen geschlossen bleiben. Die Schwarzwaldbahn feiert heute ihren 150. Geburtstag. 1865 begannen die Bauarbeiten für den ersten Streckenabschnitt. Am 10.11.1873 wurde sie dann eingeweiht. Die Schwarzwaldbahn gilt als technische Meisterleistung, die das Land dem badischen Eisenbahntechniker Robert Gerwig verdankt. In Friedrichshafen versammeln sich die Mitglieder des internationalen Bodensee-Fischereiverbandes zu ihrer Hauptversammlung. Die Berufsfischer wollen auf ihre Situation aufmerksam machen. Sie war laut den Veranstaltern "noch nie so dramatisch" und die Zukunftsperspektiven noch nie so schlecht wie heute.

6:05 Uhr Hoher Sachschaden nach Brand in Halle in Hechingen In Hechingen (Zollernalbkreis) hat in der Nacht eine Lagerhalle eines holzverarbeitenden Betriebes gebrannt. 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass das Feuer auf angrenzende Gebäude übergriff. Laut Polizei sind die Halle und ein davor stehender Lastwagen ausgebrannt. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am Freitag, 10. November 2023 um 6:30 Uhr.



6:01 Uhr Innehalten in Offenburg nach tödlichem Schuss auf Teenager Die meisten von euch haben es vermutlich schon gehört: In einer Schule in Offenburg ist gestern ein Jugendlicher erschossen worden. Der mutmaßliche Täter ist ein Mitschüler. Gegen den 15-Jährigen wurde noch am Abend Haftbefehl wegen mutmaßlichen Totschlags erlassen, er kam in U-Haft. Die genauen Hintergründe müssen noch ermittelt werden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aber derzeit von einem persönlichen Motiv aus. Die Schule bleibt heute geschlossen, der Unterricht fällt aus. Für die rund 180 Schülerinnen und Schüler gab es gleich im Anschluss psychologische Betreuung, die auch weiterhin angeboten werden soll. Offenburg Tatverdächtiger in U-Haft Jugendlicher stirbt nach Schuss an Offenburger Schule An einer Schule in Offenburg hat ein Jugendlicher auf einen Mitschüler geschossen. Das Opfer erlag seinen schweren Verletzungen. Der tatverdächtige 15-Jährige kam in U-Haft. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg