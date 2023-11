Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

8:43 Uhr Hilfe aus BW für Palästinenser in Gaza und dem Westjordanland Trotz der schwierigen Lage im Kriegsgebiet engagieren sich Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte verschiedener Hilfsorganisationen in Gaza und dem Westjordanland. Sie werden auch aus Baden-Württemberg unterstützt. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen.

8:29 Uhr Nach Schüssen auf 14 Polizisten: Plädoyers im Prozess um mutmaßlichen "Reichsbürger" Im Prozess gegen den mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) soll heute die Verteidigung ihr Plädoyer halten. Aus Sicht der Anklage ist der Mann des vierfachen versuchten Mordes schuldig. Deswegen fordert die Bundesanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Er habe bewusst und zielgerichtet im April vergangenen Jahres mit einem Schnellfeuergewehr auf 14 SEK-Beamte geschossen und zwei zum Teil erheblich verletzt. Später entdeckte die Polizei ein großes Waffenlager mit Gewehren und Maschinenpistolen. Laut Bundesanwaltschaft wollte der heute 56-Jährige verhindern, dass seine Waffen gefunden werden und die Polizei fernhalten. Der Angeklagte sagte, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass er auf Polizeibeamte schieße. Er habe nur seinen kranken Sohn schützen wollen, dann habe er einen Filmriss gehabt.

7:51 Uhr Debatte bei Instagram um Zimtschnecken-Hype Nach "Zeit für Brot" eröffnet mit "Cinnamood" ein weiteres auf Zimtschnecken spezialisiertes Geschäft in Stuttgart. Durch geschicktes Marketing ist um das süße Gebäck ein regelrechter Hype entstanden. Gleichzeitig schließen Traditionsbäcker: Im Schnitt 40 Betriebe in Baden-Württemberg müssen jedes Jahr schließen. Auf unserem Instagram-Kanal sehen viele Leserinnen und Leser den Hype kritisch. "Trends kommen und gehen", schreibt etwa ein Leser. Viele kaufen bei Traditionsbäckereien ein und berichten von ihren Erfahrungen. Manche beklagen die mangelnde Wertschätzung für Bäckerinnen und Bäcker: "Die Wertschätzung für das Bäckereihandwerk und gute Lebensmittel ist leider in Deutschland nach meiner Wahrnehmung nicht weit verbreitet. Das, was wir über die Ernährung zu uns nehmen, ist für unsere Gesundheit von großer Bedeutung. Deshalb Augen auf bei der Wahl der Backwaren und Bäckereien! Unser Essen muss uns mehr wert sein", schreibt ein Leser. Aber es gibt auch Kritik an Traditionsbäckern. "Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit", heißt es etwa in den Kommentaren. Dass man beide Konzepte nicht unbedingt als Konkurrenz sehen muss, betont ein Anderer: "Ein gutes Brot oder eine Brezel bekomme ich bei einem Bäcker, die Zimtschnecken woanders. Solange Vielen egal ist, mit welchen Zutaten Backwaren hergestellt werden und die Kaufentscheidung in erster Linie der Preis ist, solange wird die größte Konkurrenz die Supermarktware sein." Was ist eure Meinung? Schreibt es uns gerne bei Instagram in die Kommentare!

7:43 Uhr Antisemitische Straftaten nehmen zu Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober erlebt auch Deutschland eine größere Bedrohung durch antisemitische Parolen und Gewalt. Doch die Zahl antisemitischer Straftaten hat schon vor Beginn des Krieges deutlich zugenommen. Das berichtet die "Rheinische Post". Aus einer Kleinen Anfrage der Linksfraktion im Bundestag gehe hervor, dass im dritten Quartal 2023 bisher 540 antisemitisch motivierte Straftaten polizeilich erfasst worden seien und damit deutlich mehr als in früheren Quartalen. In Baden-Württemberg wurden 87 antisemitische Straftaten erfasst. In Brandenburg waren es 63, in Bayern und Niedersachsen je 48. Unter den 540 antisemitischen Straftaten aus dem dritten Quartal 2023 waren dem Bericht zufolge insgesamt 14 Gewalttaten und 44 Propagandadelikte. Der überwiegende Teil dieser Taten (450) werde dem rechten politischen Spektrum zugeordnet. Im dritten Quartal des Vorjahres lag die Zahl der Straftaten mit einem judenfeindlichen Hintergrund bundesweit bei 306, im ersten Quartal 2023 waren es 379 und im zweiten Quartal 446.

7:36 Uhr Versorgungslage im Winter: Deutsche Gasspeicher voll Die Erdgasspeicher in Deutschland sind voll. Der europäische Gasspeicherverband meldet eine Füllmarke von 100 Prozent. Mit der Menge lassen sich laut Bundesregierung zwei bis drei durchschnittliche Wintermonate abdecken. Laut Bundesnetzagentur ist Deutschland viel besser auf den Winter vorbereitet als im vergangenen Jahr. Für eine vollständige Entwarnung sei es aber noch zu früh. Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell Radio am 6. November 2023 um 7 Uhr.

7:24 Uhr DFB-Pokal: VfB Stuttgart empfängt Borussia Dortmund Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt der BVB nach Stuttgart. "Schön, dass wir ein Heimspiel haben. Anspruchsvolle Aufgabe, wir wollen was reißen im Pokal und dafür müssen wir die Dortmunder aus dem Weg räumen. Das werden wir entsprechend vorbereiten, wenn es soweit ist", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß im Gespräch mit SWR Sport gestern nach der Auslosung. Auch der zweite Klub aus dem Südwesten, der 1. FC Kaiserslautern, darf im Pokal vor heimischer Kulisse auflaufen. Die "Roten Teufel" spielen gegen Liga-Konkurrent Nürnberg.

7:12 Uhr Demo in Stuttgart für freies Palästina Am Sonntagabend protestierten in Stuttgart rund tausend Menschen für ein freies Palästina. Gegenüber dem SWR sprach die Polizei von einer "emotionalen, aufgeheizten Stimmung". Während die Demo selbst friedlich verlief, wurde am Rande der Veranstaltung ein 41-Jähriger offenbar von drei Männern krankenhausreif geschlagen. Er hatte selbst nicht an der Demonstration teilgenommen. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest, die Ermittlungen dauern an. Video herunterladen (19,5 MB | MP4)

7:10 Uhr Suche nach verurteiltem Mörder geht weiter Der im rheinland-pfälzischen Germersheim entkommene Häftling Alexandr Perepelenko ist weiter auf der Flucht. Der 43-Jährige, der in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) eigentlich eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes verbüßt, war vor einer Woche bei einer Ausführung in der Südpfalz entkommen. Mittlerweile wird er europaweit gesucht - bislang ohne Erfolg. Angaben zu Hinweisen aus der Bevölkerung wollte ein Sprecher der Polizei Pforzheim gestern nicht machen. Warum der Häftling in Germersheim ausgeführt wurde, lest ihr hier.

7:06 Uhr Unfälle und Stau in BW - so ist die Verkehrslage Länger dauert es unter anderem auf der A81 von Heilbronn in Richtung Stuttgart zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim. Nach einem Unfall auf der linken Spur staut es sich hier auf etwa drei Kilometern. Außerdem Unfälle auf der B32 von Sigmaringen in Richtung Ravensburg zwischen Ertringen und Bad Saulgau in beiden Richtungen. Und ebenfalls ein Unfall auf der B30 in von Ravensburg in Richtung Friedrichshafen zwischen Ravensburg und Wernerhoftunnel. Aufpassen müsst ihr auf der A8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart. Zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. Vorsicht ist auch auf der A8 von Stuttgart in Richtung München angesagt. Auf Höhe Aichelberg steht ein defekter Lkw auf der rechten Spur und dem Standstreifen. Eure Route war nicht mit dabei? Alle aktuellen Meldungen für eure Strecke findet ihr jederzeit auch hier.

6:51 Uhr BW-Duell: Heidenheim schlägt VfB Stuttgart In der Bundesliga-Duell der beiden BW-Klubs am Sonntag jubelt am Ende der Aufsteiger: Mit 2:0 gewinnt der 1. FC Heidenheim am Ende vor heimischem Publikum gegen den VfB Stuttgart. Jan Schöppner traf in der 70. Minute zur Führung für den FCH - zuvor liesen die Stuttgarter die Chance zur Führung ungenutzt. In der Nachspielzeit sorgte schließlich Tim Kleindienst mit dem zweiten Treffer für den Schlusspunkt. Heidenheim liegt nun in der Tabelle auf Rang 13, Stuttgart kann sich trotz zwei Niederlagen in Folge auf dem dritten Platz halten.

6:44 Uhr So wird das Wetter in BW Nach den Schauern der letzten Tage wird es auch zum Wochenstart eher ungemütlich. Zwar scheint am Morgen noch an manchen Orten die Sonne, doch nachmittags und abends breiten sich von Westen her neue Regenwolken aus. Auch wenn es windig bleibt, so stürmisch wie am Wochenende wird es heute nicht. Die Temperaturen erreichen 8 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 15 Grad im Breisgau. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (41,6 MB | MP4)

6:32 Uhr Länderchefs sprechen mit Scholz über Asylpolitik Heute treffen sich die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt. Es stehen viele Themen auf der Tagesordnung, aber am drängendsten ist für die Länder die Frage der Finanzierung der Unterbringung von Flüchtlingen. Außerdem wollen sie darüber beraten, wie irreguläre Migration begrenzt werden kann. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat schon im Vorfeld betont, dass er eine schnelle Umstellung auf eine Bezahlkarte und Sachleistungen anstelle von Bargeld für Geflüchtete erwartet. Außerdem fordert er bei der Finanzierung der Versorgung eine Aufteilung, die den tatsächlichen Herausforderungen entspreche. Dafür wollen die Länder eine Rückkehr zu einer Kopf-Pauschale für jeden einzelnen Flüchtling. Welche Forderungen Baden-Württemberg konkret an den Kanzler stellt - und welche Position die Landesregierung vertritt, lest - oder hört - ihr hier.

6:20 Uhr Mann schießt am Bundesverfassungsgericht in Richtung Polizei Auf dem Gelände des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe hat am Samstagabend ein Mann mit einem Luftgewehr in Richtung einer Polizeistreife geschossen. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Bundespolizei sei dabei niemand verletzt worden. Jedoch verletzte er bei seiner Festnahme zwei Polizisten, einen davon schwer. Laut Polizei sollte der 41-Jährige gestern dem Haftrichter vorgeführt werden. Wie dieser entscheidet, werde erst heute bekannt gegeben.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute werden im Boxberg-Prozess gegen einen mutmaßlichen "Reichsbürger" vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart das Plädoyer der Verteidigung erwartet. Der Angeklagte soll mit einem Gewehr durch die heruntergelassenen Rollläden mehrere Schüsse auf 14 Polizisten abgegeben haben. Die Beamten wollten seine Wohnung durchsuchen. Ein Polizist wurde an den Beinen getroffen. (Anmerkung: In einer früheren Version hieß es, dass bereits das Urteil erwartet würde. Das stimmt nicht, wir haben den Fehler korrigiert.) Winfried Kretschmann (Grüne) und die 15 weiteren Ministerpräsidenten wollen heute mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) die angespannte Flüchtlingssituation besprechen. Dabei soll unter anderem geklärt werden, ob der Bund sich stärker an den Kosten für Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen beteiligt. In Stuttgart starten heute die Jüdischen Kulturwochen. Zum Auftakt findet eine Podiumsdiskussion zum Motto "Zeitenwende - 20 Jahre Jüdische Kulturwochen Stuttgart" statt. Zu Gast sind unter anderem BW-Justizministerin Marion Gentges (CDU) und Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung. Die Kulturwochen enden am 19. November 2023.