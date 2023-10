Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jens Fischer.

9:18 Uhr Aktuelle Infos zum Schulbus-Unfall Nach dem Unfall mit einem Schulbus im Königheimer Ortsteil Gissigheim (Main-Tauber-Kreis) sind nun weitere Einzelheiten bekannt. Kräfte der Feuerwehr konnten den Busfahrer mittlerweile aus dem Fahrzeug befreien, so eine Polizeisprecherin. Auch die Kinder, alle im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, sind bereits nicht mehr in dem Bus, die meisten konnten von ihren Eltern abgeholt werden, heißt es. Viele Kinder seien bei dem Unfall leicht verletzt worden und hätten laut Polizei unter anderem Schürfwunden davongetragen. Unklar ist momentan noch, wie es zu dem Unfall kommen konnte, sagte eine Polizeisprecherin auf SWR-Anfrage. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Heilbronn, am 27. Oktober 2023 um 8:30 Uhr.

8:30 Uhr Rauchverbot auf Spielplätzen in Aalen kommt Bis zu 150 Euro Bußgeld drohen künftig Menschen, die auf einem Spielplatz in Aalen (Ostalbkreis) beim Rauchen erwischt werden. Das Rauchverbot angestoßen hatte eine Elterninitiative, die viel Unterstützung erhielt - unter anderem auch vom Aalener Oberbürgermeister persönlich. Frederick Brütting (SPD) ist selbst Vater von zwei kleinen Kindern und viel auf den Spielplätzen in der Stadt unterwegs. "Tatsächlich ist mir auch aufgefallen, dass immer wieder Kippen auf den Spielplätzen liegen und dass geraucht wird." Er kündigte an, dass das Rauchverbot kontrolliert werde, appellierte aber auch an die Eltern, mit uneinsichtigen Erwachsenen das Gespräch zu suchen.

7:45 Uhr Kommt die Waffenverbotszone in Mannheim? Die Stadt Mannheim will heute Vormittag Details zu einer geplanten Waffenverbotszone bekannt geben. Sie soll in weiten Teilen der Innenstadt gelten. In letzter Zeit hatte es laut Stadt mehr Straftaten mit Messern gegeben. Hier hört ihr mehr zu den Plänen der Stadt Mannheim:

7:35 Uhr Tempolimit in Tübinger Innenstadt Zahlreiche Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg haben für ihren Verkehr längst Lärmaktionspläne. Nun hat auch der Gemeinderat in Tübingen Nägel mit Köpfen gemacht. In der Innenstadt kommt Tempo 30 und Tempo 40.

7:15 Uhr Schwerer Unfall auf der A8 Zu schnell bei Regen und schlechter Sicht: Ein Autofahrer ist gestern Abend bei einem Unfall auf der A8 bei Leipheim im Kreis Günzburg schwer verletzt worden. Verkehrsteilnehmer benötigten nach dem Unfall viel Geduld. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

7:10 Uhr Verbraucherzentrale BW: Kosten für Wärmepumpen-Einbau gestiegen Kleiner Verbraucher-Tipp am Morgen: Das neue Heizungsgesetz ist verabschiedet, aber die Unsicherheit bei Hausbesitzern ist nach wie vor groß. Vor allem geht es um die Frage, ob man für eine effizient arbeitende Wärmepumpe das Haus sanieren muss. Eine Energieberatung sei daher wichtig, rät deshalb die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Gegebenenfalls könnten kleinere Umrüstungen bereits reichen. Allerdings seien die Kosten für den Einbau von Wärmepumpen aufgrund von Krieg und Krisen deutlich gestiegen. Hier gibt es weitere Informationen:

7:00 Uhr ver.di ruft zu Warnstreiks auf In einigen Regionen in Baden-Württemberg könnten die Menschen heute bei Kaufland, Ikea, Media Markt, Obi, dm, Primark, H&M und anderen Groß- und Einzelhandelsgeschäften vor verschlossenen Türen stehen. Die Gewerkschaft ver.di hat zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Aktionen sind unter anderem in Karlsruhe, Pforzheim, Freudenstadt, Mannheim, Heidelberg, Stuttgart, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Ulm, Reutlingen, Göppingen, Esslingen sowie Konstanz, Radolfzell und Singen geplant.

6:50 Uhr Nahost-Konflikt: Viele Straftaten in BW Seit dem Überfall der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel hat es in Baden-Württemberg dem Landeskriminalamt (LKA) zufolge rund 30 Straftaten in Verbindung mit Israel-Flaggen gegeben. Dies seien überwiegend Sachbeschädigungen und Verletzungen von Flaggen und Hoheitszeichen gewesen, teilte das LKA mit. Zu dem aktuellen Stand können den Angaben nach noch Neu- und Nacherfassungen hinzukommen.

Und gleich noch einmal ein bisschen Sport, und diesmal kein Fußball: Der Sprung an die Tabellenspitze sollte für die Eishockey-Cracks der Adler Mannheim eigentlich nur Formsache sein, doch es kam anders: Die Adler verloren gestern Abend ein wildes Spiel beim bisherigen Schlusslicht, den Iserlohn Roosters, mit 4:7. Nach zwei Dritteln hatten die Mannheimer einen Zwei-Tore-Rückstand durch einen Dreierpack von Nationalspieler Matthias Plachta ausgleichen können, doch im letzten Drittel drehte Iserlohn noch einmal so richtig auf und erzielte drei weitere Treffer.

Wer es mit dem SC Freiburg hält, wird heute mit einem Lächeln aufgestanden sein - und einem Spieler danken. Mit drei Toren hat Vincenzo Grifo nahezu im Alleingang die Partie der Breisgauer in der Europa-League bei Backa Topola aus Serbien entschieden. Nach einem 0:1-Pausenrückstand drehte der italienische Nationalspieler richtig auf und erzielte alle Treffer zum 3:1-Auswärtssieg. Mit jetzt sechs Punkten aus drei Spielen stehen die Chancen der Freiburger gut, die Gruppenphase zu überstehen und in Europa zu überwintern.

6:35 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Gewerkschaft ver.di hat in Karlsruhe zu einer Solidaritätskundgebung für ein Ehepaar aufgerufen, deren Kündigungen vor dem Arbeitsgericht verhandelt werden. Hintergrund ist die fast zeitgleiche Kündigung der beiden, die 12 und 17 Jahre lang bei der Drogeriemarktkette dm beschäftigt waren. Die Kündigungen seien für die fünfköpfige Familie existenzbedrohend, betont die Gewerkschaft. Dem Ehepaar wurde laut ver.di Ende Mai dieses Jahres gekündigt. Als Grund wurde die angeblich zu hohe Zahl an Krankheitstagen genannt. In Mannheim wollen Stadt und Polizei heute im Rahmen einer Pressekonferenz über die Einführung einer Waffenverbotszone informieren. Nach Einschätzung der Mannheimer Polizei ist die Einrichtung einer Waffen- und Messerverbotszone in Bereichen der Mannheimer Innenstadt erforderlich, um die Sicherheit für alle Besucherinnen und Besucher zu erhöhen. Nur noch ein Mal in die Schule - dann beginnen für über eine Million Schulkinder in Baden-Württemberg die Herbstferien. Der Blick auf die Wettervorhersage verheißt aber wenig Gutes: Regen und Gewitter könnten den Feriengenuss trüben. Die deutschen Fußballnationalspielerinnen wollen die leidige Debatte rund um die pausierende Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg beenden - am liebsten durch einen Sieg gegen Wales heute Abend. Bei der wichtigen Nations-League-Partie in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) wird erstmals seit 2018 wieder Horst Hrubesch das Team betreuen.

6:30 Uhr Wetter in BW: Erst Sonne, dann regnerisch Heute wird es wechselhaft und regnerisch in Baden-Württemberg. Am Morgen kann es noch etwas Sonne geben, vor allem in Württemberg. Im Laufe des Tages ziehen jedoch von Westen her dichte Wolken auf, die verbreitet Regen bringen. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen 9 Grad in den höheren Lagen und bis 16 Grad im Breisgau und am Neckar. Der Wind weht mäßig aus Südwest, mit frischen bis starken, im Bergland und bei Gewittern stürmischen Böen. Auf den Schwarzwaldgipfeln sind auch schwere Sturmböen zu erwarten. Mehr zum Wetter seht ihr im Beitrag aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend:

Schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft hier im Land: Die Mannheimer Familienbäckerei Zorn ist in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Wie der Mannheimer Insolvenzverwalter Steffen Rauschenbusch dem SWR bestätigte, verhandelt er mit Interessenten aus der Bäckereibranche wegen einer Übernahme des Unternehmens. Bis Ende November soll demnach eine Entscheidung fallen, was mit den 13 Filialen passiert. Zwei der 13 Zorn-Filialen seien derzeit geschlossen, weil viele Angestellte krank seien. In den anderen Bäckereigeschäften laufe der Verkauf weiter, so Geschäftsführer Christian Zorn gegenüber dem SWR. Die rund 115 Fest- und Teilzeitbeschäftigten bekommen statt ihrer Löhne drei Monate lnsolvenzgeld bezahlt.

6:10 Uhr Angeblich zu viele Krankheitstage: Kundgebung nach Kündigung durch dm Die Gewerkschaft ver.di hat heute Vormittag in Karlsruhe zu einer Solidaritätskundgebung für ein Ehepaar aufgerufen, deren Kündigungen vor dem Arbeitsgericht verhandelt werden. Hintergrund ist die fast zeitgleiche Kündigung der beiden, die 12 und 17 Jahre lang bei dm beschäftigt waren. Die Kündigungen seien für die fünfköpfige Familie existenzbedrohend, betont die Gewerkschaft. Dem Ehepaar wurde laut ver.di Ende Mai dieses Jahres gekündigt. Als Grund wurde die angeblich zu hohe Zahl an Krankheitstagen genannt.

6:03 Uhr Entführung von Zehnjährigem verhindert: Bauarbeiter berichtet Eine wirklich unfassbare Geschichte: Bauarbeiter haben am Mittwochmorgen wahrscheinlich die Entführung eines Kindes verhindert. Ein 51-jähriger Mann soll in Böblingen versucht haben, einen Zehnjährigen zu entführen. Bauarbeiter bemerkten den schreienden Jungen und hielten den Tatverdächtigen auf. Meinen Kollegen hat einer von ihnen die Ereignisse geschildert. "Der Kleine hat gesagt: Bitte hilf mir", so Zeki Yasik. Die genauen Hintergründe der Geschichte könnt ihr hier noch einmal anschauen: