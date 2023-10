BW-Newsticker am Morgen: ++ Brandbrief der Kommunen zu Geflüchteten ++ Frist für Heiz-Hilfen endet ++

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Eva Röder.

9:47 Uhr "Mannheim liest ein Buch" mit Dimitrij Kapitelman gestartet Die zweite Runde "Mannheim liest ein Buch" hat gestern Abend begonnen. Das Buch in diesem Jahr ist "Eine Formalie in Kiew" von Dimitrij Kapitelman. In dem Buch beschreibt er unter anderem seine eigenen absurden Erfahrungen mit der deutschen Bürokratie. Bei verschiedenen Veranstaltungen in Mannheim wird das Buch in den nächsten Wochen Thema sein. Gestern hat der Autor selbst aus seinem Buch in der Uni gelesen. Das Projekt soll Menschen aller Altersstufen für deutsche Gegenwartsliteratur begeistern. SWR4 berichtete über das Thema um 8:30 Uhr

9:27 Uhr Frösche, Kröten und Molche - Schutzprojekt für Amphibien in BW zieht positive Zwischenbilanz Im Rahmen des Projekts "220 Amphibiengewässer - ein Feuerwehrprogramm für Amphibien in Baden-Württemberg" sollen noch bis Juni 2024 insgesamt 220 Gewässer in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern amphibienfreundlich gestaltet werden. Finanziert vom Land sind fünf Gewässer in jedem Land- und Stadtkreis geplant. Jetzt haben der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und der Naturschutzbund Deutschland (NABU) in Ötisheim (Enzkreis) den Zwischenstand bekannt gegeben. Ötisheim Ein Jahr nach Projektstart Schutzprojekt für Amphibien zeigt erste Erfolge im Enzkreis Das Amphibienschutzprojekt "220 Amphibiengewässer" zeigt erste Erfolge. Ein Jahr nach dem Start sind am Donnerstag erste Ergebnisse in Ötisheim (Enzkreis) vorgestellt worden. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

8:40 Uhr Eismeisterschaften in Rangendingen: Sieger-Eis steht fest „Gelato alla Insalata con Joghurtdressing“ heißt das Gewinner-Eis bei den Eismeisterschaften in Rangendingen. Giuseppe Cimino aus Rastatt hat sich die Eis-Kreation ausgedacht und sich gegen 13 weitere Teilnehmende aus Süddeutschland durchgesetzt. Wenn er bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin auch überzeugt, darf er zur Weltmeisterschaft in Italien fahren. Giuseppe Cimono darf mit seiner Kreation "Insalata mit Joghurtdressing" bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin antreten. SWR

8:28 Uhr Arbeitsplätze am Hubschrauberstandort Laupheim sollen bleiben Der Standort Laupheim habe eine große Bedeutung für die Bundeswehr. Und das bleibe auch weiterhin so - so hat es der parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Thomas Hitschler (SPD), jetzt formuliert. Zuletzt hatten geplante Umstrukturierungen dort für Unruhe gesorgt. Doch die Stellen am Standort sollen - Stand jetzt- erhalten bleiben. SWR4 BW berichtete über das Thema um 6:30 Uhr. Laupheim Verteidigungsministerium plant Investition Bekenntnis zu Hubschrauberstandort Laupheim Das Verteidigungsministerium hat sich zum Bundeswehrstandort in Laupheim (Kreis Biberach) bekannt. Zuletzt hatten geplante Umstrukturierungen dort für Unruhe gesorgt. 10:00 Uhr SWR4 BW am Donnerstag SWR4 Baden-Württemberg

8:02 Uhr Ein Drittel der Farn- und Blütenpflanzen in BW gefährdet Der Frauenschuh (Cypripedium calceolus) gehört zu den gefährdeten Pflanzenarten in Baden-Württemberg. dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | AHO Thüringen/Volker Kögler Er hier gehört auch dazu - der Frauenschuh, eine schon seit langem gefährdete Orchideenart. Etwa ein Drittel der Farn- und Blütenpflanzen in Baden-Württemberg ist gefährdet. Das geht aus der aktuellen Roten Liste für diese Gewächse hervor, die die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) veröffentlicht hat. Demnach sind vor allem Ackerwildkräuter wie der Zwerg-Gauchheil und Waldorchideen wie der Kriechständel und der Frauenschuh bedroht. Als Ursachen für schlechte Lebensbedingungen der Pflanzen nennt die LUBW die Versiegelung von Flächen, Pestizide in der Landwirtschaft oder intensive Bewirtschaftung von Ackerland, was für zu viel Stickstoff im Boden sorge.

7:24 Uhr Verbände empfehlen auch Amateur-Fußballerinnen und -Fußballern Gedenkminuten Nach dem Vorbild der Profivereine soll es auch bei Amateur-Fußballspielen in Baden-Württemberg am Wochenende eine Schweigeminute für die "unschuldigen Opfer im Nahost-Konflikt" geben. Das hätten die baden-württembergischen Fußballverbände ihren Vereinen empfohlen, teilte der Badische Fußballverband mit. Zuvor hatte sich die Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga (DFL) für eine Gedenkminute unter anderem in den Bundesliga-Stadien ausgesprochen.

6:49 Uhr Ursprung von neuer Sahra-Wagenknecht-Partei in Karlsruhe? Sahra Wagenknecht und ihre Anhängerinnen und Anhänger in der Partei Die LINKE beraten seit Monaten über die Gründung einer neuen Partei. Im Vereinsregister des Mannheimer Amtsgerichts steht seit 26. September ein Verein, der die Keimzelle der neuen Partei sein könnte - Vereinssitz Karlsruhe. Er trägt den Namen "BSW - für Vernunft und Gerechtigkeit". Das Kürzel "BSW" soll für "Bündnis Sahra Wagenknecht" stehen. Aber warum dort? Der SWR hat in diesem Zusammenhang recherchiert, warum sich dieser Verein in Mannheim gegründet und als Vereinssitz Karlsruhe angemeldet hat. Hier geht es zu den Details: Mannheim Wagenknecht bestätigt Pläne für Parteigründung Keimzelle von neuer Sahra-Wagenknecht-Partei in Mannheim? Im Vereinsregister des Mannheimer Amtsgerichts steht seit 26. September ein Verein, der die Keimzelle einer neuen Sahra-Wagenknecht-Partei sein könnte. Warum ausgerechnet Mannheim? 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:37 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg Der Herbst ist gekommen, um zu bleiben! Heute wird es in Baden-Württemberg fast überall regnerisch und trüb. Nur im Südwesten des Landes scheint ab und zu mal die Sonne. Die Temperaturen bleiben aber mild und erreichen beispielsweise am Bodensee bis zu 19 Grad. Alle Details nochmal hier in der Wettervorhersage von SWR Aktuell von gestern Abend: Video herunterladen (42,7 MB | MP4)

6:25 Uhr Doch keine Bombe am EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg Mehrere Hundert Reisende mussten gestern den EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg verlassen. Der Flughafen wurde wegen der Bombendrohung am frühen Nachmittag gegen 13:30 Uhr evakuiert. Zahlreiche Flüge mussten am Nachmittag annulliert werden, wie auf der Website des EuroAirports zu lesen ist. Die Präfektur des Département Haut-Rhin ruft die Passagiere, die sich heute auf den Weg zum Flughafen machen, dazu auf, sich vorab über ihre Reise zu informieren. Darüber berichtete SWR4 BW um 7 Uhr. Basel/Mulhouse Hunderte Flugreisende betroffen Bombendrohung am EuroAirport in Basel war Fehlalarm Die Polizei hat den Basler Flughafen EuroAirport am Donnerstagmittag geräumt. Grund dafür ist eine Bombendrohung. Mittlerweile konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:14 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Mit einem Tag der offenen Baustelle gibt der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW heute Nachmittag in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) Einblick in das Gleichstromvorhaben "Ultranet". Das Unternehmen baut auf dem Gelände des stillgelegten Kernkraftwerks ein Gleichstrom-Umspannwerk (Konverter). Das ist notwendig, um den über die Leitung übertragenen Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln und in die Region zu verteilen. Die wichtigsten Politiker und Politikerinnen der Regierung, der Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP und der Parteien kommen heute zu ihren turnusmäßigen Beratungen im Koalitionsausschuss zusammen. Dabei dürfte es unter anderem um Konsequenzen aus der Niederlage aller Ampel-Parteien bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen, das Thema Migration und den Umgang mit dem Nahost-Konflikt gehen. Im Doppelmord-Prozess vor dem Landgericht Hechingen wird heute ein Urteil erwartet. Der 53 Jahre alte Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses die Taten gestanden und Reue gezeigt. Er soll im Dezember 2022 erst seine 20 Jahre alte Nichte in ihrer Wohnung in Albstadt (Zollernalbkreis) erdrosselt und ihre Leiche dann im Garten vergraben haben. Drei Tage später soll er einen 23 Jahre alten Freund der Nichte im Zentrum von Albstadt erschossen haben.

6:06 Uhr Frist für Heiz-Hilfen endet heute Härtefallhilfen für die vergangene Heizperiode können heute noch den ganzen Tag beantragt werden - die Frist für die Einreichung endet um Mitternacht. Das Geld für die Hilfen hatte die Bundesregierung den Ländern zur Verfügung gestellt, um die gestiegenen Energiekosten nach dem russischen Angriffskrieg abzumildern. Sie können rückwirkend für 2022 abgerufen werden. Stellen können einen solchen Härtefallantrag private Haushalte, die mit Öl, Flüssiggas, Holzpellets, Hackschnitzel, Briketts, Scheitholz und Kohle heizen. Ob ein Antrag für euch infrage kommt, könnt ihr auch mithilfe eines Online-Rechners auf der Website des Landesumweltministeriums ermitteln. Über das Thema hat unter anderem SWR1 BW um 6 Uhr berichtet.

6:01 Uhr Bürgermeister von Pfullingen mit Forderungen wegen Geflüchteten Die Städte und Kommunen sind bei der Aufnahme von Geflüchteten nach eigenen Angaben am Limit. Immer öfter kommen Hilferufe, der Bund und das Land müssten sie zur Bewältigung der Aufgabe besser unterstützen. Stefan Wörner (parteilos) ist einer von 26 Bürgermeistern aus dem Kreis Reutlingen, die an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Landesmigrationsministerin Marion Gentges (CDU) einen Brandbrief geschrieben haben. Im SWR sagte der Bürgermeister von Pfullingen gestern Abend: "Wir brauchen vor allem mehr Geld." Pfullingen Unterstützung kommt von der Landesregierung Bürgermeister von Pfullingen: "Kommunen brauchen mehr Geld wegen Geflüchteten" In einem Brandbrief haben sich Bürgermeister aus dem Kreis Reutlingen an die Bundes- und Landespolitik gewandt. Die Kommunen seien am Limit. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW