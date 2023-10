Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

10:00 Uhr Tschüss! Damit sind wir für heute am Ende unseres BW-Newstickers am Morgen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf. Morgen ist dann meine Kollegin Eva Röder für euch da. Bis dahin findet ihr alle Nachrichten aus Baden-Württemberg wie gewohnt auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, in unserem Newsletter am Morgen, bei Instagram, Facebook und X, früher Twitter, und natürlich auch im Radio und Fernsehen.

9:56 Uhr Filmtipp: "Das Tabu im Tabu" - Kindesmissbrauch durch Frauen Wir nähern uns dem Ende des Tickers. Allerdings habe ich noch einen Filmtipp: Sexualisierte Gewalt an Kindern - verübt von Frauen? Ein Tabu im Tabu. Tatsächlich soll Studien zufolge bei jedem fünften Missbrauch eine Frau die Täterin sein - in vielen Fällen die eigene Mutter. Strafverfolgungsbehörden, Jugendämter und Gerichte und die Gesellschaft sind dafür oft blind, weil es nicht ins gängige Bild der liebenden Mutter passt. Der SWR zeigt heute unter anderem anhand eines Falls in Staufen bei Freiburg, warum viele in der Gesellschaft das Thema noch unterschätzen. Ausgestrahlt wird die SWR Story "Das Tabu im Tabu - Kindesmissbrauch durch Frauen" heute, am 19. Oktober, um 21 Uhr im SWR Fernsehen. SWR Story „Das Tabu im Tabu“: SWR Story zu Kindesmissbrauch durch Frauen „Das Tabu im Tabu – Kindesmissbrauch durch Frauen“ am 19. Oktober um 21 Uhr im SWR Fernsehen.

9:39 Uhr Menschen mit Behinderung hinter dem Steuer Da es auf unseren Social-Kanälen gerade eher ruhig ist, hier noch ein Reel, das in der Community sehr gut ankam und intensiv diskutiert wurde. Menschen mit Behinderung, die eigentlich nicht Auto fahren dürfen, konnten kürzlich an einem Aktionstag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) doch hinter das Steuer.

9:13 Uhr Trinkwasser für drei Millionen Menschen trotz Stromausfall Wer das Buch "Blackout" von Marc Elsberg gelesen hat, der hört beim Stichwort Stromausfall sicher etwas genauer hin. Schließlich wird in dem Thriller ein erschreckendes Szenario für einen europaweiten Stromausfall skizziert. Für solch einen Fall wäre Baden-Württemberg nun etwas besser gerüstet. Dank des Wasserkraftwerks Leipheim (Kreis Günzburg) und des Wasserwerks in Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) könnte nun Trinkwasser für drei Millionen Menschen in Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt werden, wenn der Strom ausfällt. Das steckt dahinter: Video herunterladen (52,1 MB | MP4)

8:57 Uhr Satellitentechnik vom Bodensee für das Bürgerkriegsland Myanmar? Satellitentechnik vom Bodensee für das Bürgerkriegsland Myanmar? Dazu ermittelt die Staatsanwaltschaft in Ravensburg. Konkret geht es um die Firma NDSatcom aus Immenstaad (Bodenseekreis). Sie soll seit 2017 Bauteile für Satelliten an die Militärs in Myanmar geliefert haben. Immenstaad Satellitentechnik für Bürgerkriegsland? Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Rüstungsfirma vom Bodensee Satellitentechnik eines Unternehmens aus Immenstaad gelangte offenbar in die Hände des Militärs in Myanmar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Friedrichshafen, am 18. Oktober 2023 um 17:30 Uhr.

8:29 Uhr Entscheidung im Prozess um Kurzzeitkennzeichen Kurzzeitkennzeichen gelten maximal fünf Tage und werden für Autoprobefahrten oder Überführungen verwendet. Ehemalige Mitarbeiterinnen der Kfz-Zulassungsstelle in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) sollen 188.000 dieser Kennzeichen für einen Unternehmer ausgestellt haben. Die Staatsanwaltschaft hatte allen drei Angeklagten Bestechung beziehungsweise Bestechlichkeit vorgeworfen - das Gericht hält diesen Vorwurf aber für unbegründet. Es verurteilte den Unternehmer dennoch zu einer Haftstrafe von einem Jahr wegen des Missbrauchs von Personendaten und Anstiftung zur falschen Beurkundung. Sie wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die mitangeklagten Frauen wurden jeweils zu Geldstrafen verurteilt - wegen Anstiftung zur falschen Beurkundung im Amt. Mannheim Urteil am Landgericht Mannheim Prozess um Kurzzeitkennzeichen endet mit Geld- und Bewährungsstrafen Das Landgericht Mannheim hat im Prozess um Kurzzeitkennzeichen die Angeklagten zu einer Bewährungsstrafe und zu Geldstrafen verurteilt. Allerdings habe es keine Bestechung gegeben. 18:00 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR Fernsehen BW

7:57 Uhr Geflüchtete bekommen in BW teilweise Sachleistungen Eine Bezahlkarte anstelle von Bargeld für Geflüchtete? Derzeit prüfen die Bundesländer die technischen Voraussetzungen für eine solche Lösung. In Baden-Württemberg bekommen Flüchtlinge in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen nach Angaben des Justiz- und Migrationsministeriums den notwendigen Bedarf grundsätzlich als Sachleistungen. Für den persönlichen Bedarf bekommen alleinstehende Erwachsene in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes 164 Euro als Taschengeld in bar, mitunter werden Kosten für ÖPNV-Tickets abgezogen. Der Leistungssatz von 205 Euro für den sogenannten notwendigen Bedarf wird Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen als Sachleistung gewährt, also in Form von Pflege- und Haushaltsprodukten, Essen und Trinken oder Kleidung. Derzeit liegt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Erstaufnahme wegen der hohen Zugangszahlen bei einem Monat.

7:24 Uhr Verkehrsinfos für BW: Unfall auf der A81 Es wird Zeit für einen Blick auf die Straßen im Land. Auf der A81 Heilbronn in Richtung Stuttgart hat es zwischen Mundelsheim und Ludwigsburg-Nord einen Unfall gegeben. Aktuell gibt es hier fünf Kilometer Stau und eine Verzögerung bis zu einer Viertelstunde. Außerdem ist auf der A8 von Karlsruhe nach Stuttgart schon wieder ziemlich viel los. Zwischen Pforzheim-Nord und dem Rastplatz Pforzheim steht ein defektes Fahrzeug auf dem Standstreifen. Außerdem stockt der Verkehr auf einer Länge von drei Kilometern. Hier müsst ihr eine Verzögerung von etwa zehn Minuten einplanen. Wie es aktuell auf eurer Strecke aussieht, erfahrt ihr jederzeit hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:55 Uhr Das Wetter in BW: Nass und mild Schauen wir mal auf das Wetter: Größtenteils bleibt es heute in Baden-Württemberg wieder bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen liegen am Morgen bei Werten zwischen 9 und 14 Grad. Nur selten gibt es ein paar Lücken in der Wolkendecke. Die Sonne zeigt sich am Vormittag vor allem in der Nordhälfte Baden-Württembergs, im Süden kann es regnen. Am Nachmittag breitet sich der Regen in der Mitte und im Norden des Landes aus. Es bleibt recht mild. Die Temperaturen steigen bis 14 Grad auf der Schwäbischen Alb, 17 Grad am Main und knapp 20 Grad entlang des Oberrheins. Nach einem ebenfalls stark bewölkten und nassen Freitag könnte aber ein etwas trockeneres Wochenende auf Baden-Württemberg zukommen. Alle Details nochmal hier in der Wettervorhersage von SWR Aktuell von gestern Abend: Video herunterladen (37,4 MB | MP4)

6:31 Uhr Nahostkonflikt in der Schule: Neue Online-Beratung für Lehrkräfte Die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas haben auch Folgen für die Schulen in Baden-Württemberg. Dort, wo Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunft auf dem Schulhof oder in einem Klassenzimmer zusammen kommen, ist der Umgang für Lehrkräfte mit dem Thema nicht leicht. Seit Anfang der Woche gibt es nun eine Online-Beratung für die Schulen im Land - jeden Tag von 14 bis 15 Uhr. Unterstützt wird das Ganze vom Kultusministerium, der Landeszentrale für politische Bildung und dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL). Stuttgart Neues Online-Angebot Umgang mit dem Angriff der Hamas: BW bietet Beratung für Lehrkräfte an Die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas beschäftigen auch die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg. Beim Umgang damit hilft den Lehrkräften nun ein Programm des Landes. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:24 Uhr Regierungserklärung von Scholz erwartet Bundeskanzler Scholz will am Morgen im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben. Dabei soll es um den für die kommende Woche geplanten Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs gehen. Im Zentrum dürfte erneut die Krise im Nahen Osten stehen. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 19. Oktober 2023 um 3 Uhr.

6:17 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Der Bürgermeister von Löwenstein (Kreis Heilbronn) muss sich ab heute wegen Vorteilsannahme vor Gericht verantworten. Im Prozess am Landgericht Heilbronn sind auch zwei Erdbauunternehmer angeklagt. Diese sollen dem Bürgermeister von November 2019 an ein Jahr lang die Rate für dessen Auto bezahlt haben, um sich dessen Wohlwollen zu sichern, so die Anklage. Es geht um insgesamt 33.000 Euro. Die beiden Unternehmer sind wegen Vorteilsgewährung angeklagt. In Stuttgart treffen sich heute rund 200 Expertinnen und Experten der Solarbranche. Die Branche erlebt einen wahren Boom, seitdem auf Neubauten Photovoltaikanlagen installiert werden müssen. Wie eine sichere und klimafreundliche Energieversorgung in Baden-Württemberg aussehen kann, darum geht es bei dem Kongress, an dem auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilnehmen wird. Heute Abend wird in Essen in Nordrhein-Westfalen der Alfried-Krupp-Förderpreis verliehen. Er ist mit einer Millionen Euro dotiert und geht an die Informatikerin Zeynep Akata Schulz. Die 37-Jährige forscht auf dem Gebiet des maschinellen Lernens an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Mit dem Preis kann ihre Forschung in den kommenden fünf Jahren finanziert werden.

6:06 Uhr BW-Antisemitismusbeauftragter erhielt Morddrohung Die antisemitischen Vorfälle in Baden-Württemberg nehmen nach dem Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel zu. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes, Michael Blume, erhielt nach eigener Aussage eine Morddrohung. Diese sei aus dem Umfeld der Hamas gekommen, erzählte Blume gestern Abend im SWR. Video herunterladen (70,7 MB | MP4)