9:51 Uhr UN: Gaza-Flüchtlingszahl stark gestiegen Heute morgen habe ich noch von rund 187.000 Vertriebenen berichtet. Diese Zahl ist nun bereits stark gestiegen. Als Reaktion auf die Angriffe der Terrororganisation Hamas vom Wochenende beschießt Israel massiv den Gazastreifen, wo die Hamas ihren Sitz hat. "Mehr als 263.934 Menschen im Gazastreifen haben mutmaßlich ihre Häuser verlassen", erklärte das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) in Genf. "Diese Zahl dürfte noch steigen."

9:48 Uhr Weinheim: Arzt oder Dealer? Da scheint einer ein gutes Geschäft gerochen zu haben: Einem Mediziner aus dem Rhein-Neckar-Kreis wird vorgeworfen, in 300 Fällen Rezepte für medizinisches Cannabis ausgegeben zu haben, für die es keinen medizinischen Grund gegeben haben soll. Stattdessen soll er die Rezepte auf Wunsch seiner Patientinnen und Patienten und gegen Geld verteilt haben - Zahlungen von jeweils bis zu 1.500 Euro stehen im Raum. Bei einer Durchsuchung hat die Staatsanwaltschaft außerdem Ecstasy gefunden. Nun wurde Anklage gegen den Arzt erhoben, mitangeklagt ist einer seiner Angestellten. Ihr wirft die Behörde Beihilfe zum unerlaubten Verschreiben von Betäubungsmitteln vor. Sie soll zweimal bereits unterschriebene Blankorezepte ausgedruckt und an Patienten gegeben haben. Darüber berichtete SWR 4 BW am Dienstag, 10.10., um 16 Uhr.

9:28 Uhr Eine Rose für die Königin Königin Silvia von Schweden tauft heute am Bodensee eine neu gezüchtete Rosenart auf den Namen "Mentor". Das ist der Name einer Stiftung mit Sitz auf der Insel Mainau, die sich für die Belange von Jugendlichen einsetzt. Mit jeder verkauften "Mentor"-Rose soll künftig ein Euro an die Stiftung gehen. Falls ihr euch schon gefragt habt, wie die Rose denn nun aussieht, will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen: Wird bereits bei Onlinefloristen angeboten: die "Mentor"-Rose. Pressestelle Mentor Stiftung/Kordes Darüber berichtete SWR 4 BW am Mittwoch, 11.10., um 6 Uhr.

9:13 Uhr BW-Schüler sicher in Deutschland gelandet Die beiden Schülergruppen aus Baden-Württemberg sind sicher wieder in Deutschland angekommen. Beide Gruppen befanden sich in Israel, als die Terrororganisation Hamas ihren Großangriff auf das Land startete. Nach einem Zwischenstopp in Island sind Jugendliche und Betreuende aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) bereits gestern Abend in Stuttgart gelandet. Auch die zweite Gruppe von Berufsschülern aus Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ist inzwischen wieder zurück auf deutschem Boden. Die Jugendlichen seien am späten Dienstagabend gelandet und konnten nach sorgenvollen Tagen von ihren Familien wieder in die Arme geschlossen werden, wie es hieß. Die Erleichterung sei groß, sagte Landrat Christoph Schnaudigel. "Die Rückreise haben wir ohne Zögern direkt nach den Ereignissen in Israel eigenständig organisiert." Dabei habe man jederzeit auf die Expertise der israelischen Freunde vor Ort setzen können. Den Angaben zufolge flog die elfköpfige Gruppe von Berufsschülern gemeinsam mit drei Begleitpersonen zuerst in die Türkei nach Antalya. Von dort reisten sie parallel in zwei Kleingruppen weiter nach Stuttgart. Darüber berichtete SWR 1 BW am Mittwoch, 11.10., um 9 Uhr.

8:24 Uhr Heilbronn: Israel-Flagge am Rathaus heruntergeholt Unbekannte haben in der Nacht eine Israel-Flagge vor dem Heilbronner Rathaus entfernt. Das bestätigte Polizeisprecher Micheal Unser dem SWR. Die Stadt hatte die Flagge gestern aufgehängt. Das Fehlen war Mitarbeitern der Tageszeitung "Heilbronner Stimme" aufgefallen, die die Polizei informierten. Die Israel-Flagge am Heilbronner Rathaus ist über Nacht abgerissen worden. SWR Christoph Schöneberger

8:10 Uhr Leimen: OB tritt wegen Anfeindungen nicht mehr an Der Oberbürgermeister von Leimen (Rhein-Neckar-Kreis), Hans Reinwald (CDU), hat überraschend bekannt gegeben, dass er bei der Wahl im kommenden Jahr nicht mehr antritt. Hintergrund ist offenbar eine Kampagne gegen ihn und seine Familie, berichtet mein Kollege Christian Hauck. In einer Videobotschaft sagt Leimens Oberbürgermeister Reinwald, er habe in den letzten Tagen und Wochen mit vielen ihm nahestehenden Menschen gesprochen - insbesondere mit seiner Familie. Dabei sei er zu dem Entschluss gekommen, auf die Kandidatur im kommenden Jahr zu verzichten. Reinwald hatte sich seit einigen Monaten gegen Verleumdungen gegen ihn und seine Familie wehren müssen. In einem anonymen Brief war ihm außerdem gedroht worden. Im Sommer hatte Reinwald erklärt, es werde gezielt versucht, ihn und seine Familie zu diffamieren. Er wolle der Kampagne aber entgegentreten. Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald (CDU). Louis Stadtherr Darüber berichtete SWR 4 BW am Mittwoch, 11.10., um 8 Uhr.

7:57 Uhr Dienstagabend in Ulm: Straßenbahnverkehr lahmgelegt Ein Schaden an einer Oberleitung hat im Ulm gestern am späten Abend für Ärger gesorgt. Ein Lastwagenfahrer war vom Zentralen Omnibusbahnhof auf die Straße eingebogen und hatte vergessen, seinen Ladekran einzufahren. Dieser blieb laut Polizei an den Oberleitungen der Straßenbahn hängen. Mehrere Seile rissen ab. Wegen des Kurzschlusses wurde der Fahrstrom automatisch abgeschaltet. Straßenbahnen der Linie 1 und 2 blieben auf freier Strecke stehen. Die Fahrgäste konnten die Bahnen unverletzt verlassen. Als Ersatz für die Bahnen fuhren Busse. Gegen 3 Uhr heute Nacht waren Mitarbeitende der Stadtwerke Ulm dann mit den Reparaturen fertig. Heute früh, zum Berufsverkehr, fuhr alles wie gewohnt. Auch wenn ich nicht in Ulm wohne - danke an alle, die dafür eine Nachtschicht geschoben haben! Die Reparatur der Leitung dauerte bis in den Morgen. Thomas Heckmann Darüber berichtete SWR 4 BW am Mittwoch, 11.10., um 6 Uhr.

7:45 Uhr Ukraine: Deutschland stockt Militärhilfe massiv auf Apropos Ukraine: Gestern wurde bekannt, dass die deutsche Bundesregierung dem angegriffenen Land unter anderem mit Flugabwehrsystemen, Panzern und Munition durch den Winter helfen möchte. Insgesamt soll das Verteidigungspaket einen Wert von einer Milliarde Euro haben. Hinzu komme ein Unterstützungspaket für ukrainische Spezialkräfte mit Fahrzeugen, Waffen und Ausrüstung im Wert von 20 Millionen Euro. "Deutschland unterstützt die Ukraine auch künftig damit, was sie am dringendsten braucht - mit Luftverteidigung, Munition und Panzern", teilte dazu Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit. Die Verteidigungsminister der 31 NATO-Staaten kommen heute zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Kurz vor Beginn des NATO-Treffens organisieren die USA Beratungen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Über sie werden Waffenlieferungen an das von Russland angegriffene Land koordiniert. Eine mobile Startstation des Luftverteidigungssystems IRIS-T SLM der Firma Diehl Defence. Ein drittes System dieser Art liefere Deutschland im Oktober, hieß es. dpa

7:23 Uhr TikTok-Hit: Im Riesenrad vergessen Angesichts der düsteren Nachrichtenlage hier mal eine Geschichte mit Happy End: Tim Bügenburg hat mit einem TikTok-Video einen Hit gelandet. Millionen Menschen sahen sich auf TikTok an, wie der 18-Jährige mit dem gleichaltrigen Ronny James weit oben im Riesenrad über der Mannheimer Mess festsaß. Denn: Trotz der zwei Fahrgäste hatte das Fahrgeschäft bereits geschlossen, die Lichter waren aus, das Rad stand still. Auch das Festgelände war bereits dunkel. Mit Handytaschenlampen und lauten Rufen machten die beiden schließlich das Sicherheitspersonal am Boden auf sich aufmerksam. Das informierte Veranstalterin Christine Igel. "Wir haben dann sofort Kontakt zu den Schaustellern aufgenommen und sie kamen umgehend zum Riesenrad, um den Strom wieder anzustellen", erzählt sie. Bügenburg und James mussten die Nacht nicht in der Gondel verbringen - und sind um einen virales Videos reicher.

6:45 Uhr Israel: Wie geht es den Schülergruppen aus BW? Die schrecklichen Ereignisse in Nahost bewegen uns seit Tagen. Nach den verheerenden Angriffen der radikalislamischen Hamas auf Israel mit zahlreichen Toten und Geiseln, bombardiert Israel nun nach eigenen Angaben Hamas-Ziele im Gazastreifen. Auch eine Bodenoffensive könnte noch folgen. Im Liveblog der Tagesschau könnt ihr die aktuelle Lage in Nahost verfolgen. Zuletzt haben wir auch über mehrere Schulklassen berichtet, die kurz vor oder zum Zeitpunkt der Hamas-Angriffe in Israel waren. Carina Nele Welker, Nils Henning Wefel und Philipp Alexander, Gymnasiasten aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn) waren vor zwei Wochen zum Schüleraustausch in Tel Aviv. Der Angriff am Wochenende habe sie zutiefst schockiert, in Gedanken seien sie bei ihren Gastfamilien, berichten sie dem SWR. Ganz in der Nähe, in Givatayim bei Tel Aviv, befand sich bis gestern eine Schülergruppe aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen). Gestern Vormittag berichtete uns dann die Kreisverwaltung Esslingen, dass sie über Reykjavik aus Israel ausgeflogen wurden. Eine dritte Gruppe mit Jugendlichen, dieses Mal aus Ettlingen (Kreis Karlsruhe), konnte gestern schließlich ebenfalls Israel verlassen. Sie alle sind nach SWR-Informationen wohlauf. Das Auswärtige Amt rät aufgrund der "gravierenden militärischen Auseinandersetzungen im Gebiet" aktuell dringend von Reisen nach Israel und in das Gebiet um den Gazastreifen ab. Die Lage sei "volatil". Die Mutter der mutmaßlich von den Hamas entführten und schwer verletzten Shani Louk appellierte gestern an die Bundesregierung, alles zu tun, um auch die Geiseln der Hamas zu befreien und nach Hause zu bringen. Mutter Ricarda Louk stammt aus Ravensburg: Video herunterladen (73 MB | MP4) Darüber berichtete SWR4 BW am Dienstag, 10.10., um 6 Uhr.

6:30 Uhr Schwedische Königin auf Insel Mainau erwartet Die Bodensee-Insel Mainau (Landkreis Konstanz) erwartet heute royalen Besuch. Königin Silvia von Schweden hat sich angekündigt. Anlass ist die Taufe einer neu gezüchteten Rose auf der "Blumeninsel", die einer von ihr mitgegründeten Initiative für Jugendliche zugutekommen soll. Empfangen wird die schwedische Monarchin von Bettina Gräfin Bernadotte und ihrem Ehemann Björn Graf Bernadotte. Zuletzt hatte Königin Silvia, die gebürtig aus Heidelberg stammt, die Insel im Jahr 2019 besucht. Darüber berichtete SWR4 BW am Mittwoch, 11.10., um 6 Uhr.

6:23 Uhr Deutschland fliegt Menschen aus Israel aus Die Lufthansa wird morgen und am Freitag mit mehreren Sondermaschinen deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger aus Israel ausfliegen. Das Auswärtige Amt teilte mit, es seien vier Flüge pro Tag geplant. Bisher hatten Polen, Österreich und Spanien ihre Staatsbürgerinnen und -bürger teils mit Militärmaschinen außer Landes gebracht. Zehntausende Deutsche sollen sich in Israel aufhalten. Auf der Krisen-Vorsorgeliste des Auswärtigen Amtes haben sich rund 4.500 Personen eingetragen. Mit der Liste können die Behörden nachvollziehen, wo in Israel sich deutsche Staatsbürger aufhalten. Krieg in Israel Lufthansa soll Deutsche aus Israel ausfliegen Auf Bitte des Auswärtigen Amtes wird die Lufthansa an diesem Donnerstag und Freitag mit mehreren Sonderflügen Deutsche aus Israel ausfliegen. Etwa 4500 Deutsche wollen ausreisen, … Darüber berichtete SWR1 BW am Mittwoch, 11.10., um 6 Uhr.

6:10 Uhr Wetter in BW: Noch einmal Sonne satt und sommerliche Temperaturen Heute Morgen scheint in Baden-Württemberg verbreitet die Sonne, aber zunächst ist es noch frisch mit 4 Grad auf der Schwäbischen Alb und 6 bis 14 Grad im restlichen Land. Im Laufe des Tages wird der strahlende Sonnenschein nur von vereinzelten lockeren Wolken getrübt und es wird noch einmal sommerlich warm: In Freiburg klettern die Temperaturen auf bis zu 29 Grad. In Karlsruhe und im Rhein-Neckar-Kreis sind 28 beziehungsweise 27 Grad drin. Am Bodensee ist es morgens noch neblig, die Temperaturen erreichen hier im Tagesverlauf maximal 23 Grad. Kalte Luft aus dem Norden sorgt zum Wochenende hin für einen Temperatursturz. Dann liegen die Werte sogar bis zu drei Grad unter dem für die Jahreszeit üblichen Mittelwert. Alle Details seht ihr in der Wettervorhersage von SWR Aktuell von gestern Abend: Video herunterladen (35,8 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Nach dem Großangriff der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas auf Israel beginnt der baden-württembergische Landtag seine Debatte heute mit einer Gedenkminute. Diese werde den Opfern des islamistischen Terrors gewidmet, teilte die Landtagsverwaltung mit. Auch die Tagesordnung wurde nach dem Hamas-Angriff kurzfristig verändert. Heute nimmt eine der größten Wärmepumpen Europas in Mannheim ihre Arbeit auf. Im Auftrag des Energieversorgs MVV hat das Großkraftwerk Mannheim die Anlage gebaut - nun wird sie das Flusswasser des Rheins als Wärmequelle nutzen. Und sie soll nur ein erster Schritt sein, denn die Wärmepumpe ist Teil des "Reallabors Energiewende" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Mit Erkenntnissen aus Bau und Betrieb sollen künftig weitere solcher Anlagen entstehen. Allein in Mannheim könnten nach Schätzungen mit der Energie aus Rhein und Neckar rund 50.000 Haushalte mit Wärme versorgt werden, so MVV. Prominenter Besuch: Königin Silvia von Schweden kommt heute als Ehrengast auf die Insel Mainau (Kreis Konstanz). Dort will sie eine neu gezüchtete Rose taufen. Aus den Erlösen aus dem Verkauf der sogenannten Mentor-Rose wird die Akademie der Mentor Stiftung Deutschland unterstützt. Die Akademie bietet Ausbildungen für den "achtsamen Umgang mit Jugendlichen" an.