Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

6:38 Uhr Schüler aus Kirchheim/Teck sitzt in Israel fest Über die Berufsschüler aus Ettlingen, die wegen eins Austauschprogramms in Israel festsitzen, haben wir ja gestern schon berichtet. Jetzt wurde bekannt, dass auch eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus Kirchheim/Teck in Israel gestrandet ist. Zehn Jugendliche und zwei Lehrkräfte der Friedrich-Schöllkopf-Schule seien am 4. Oktober zu einem Austausch nach Israel geflogen, jetzt sitzen sie nach dem Angriff der Hamas fest. Das berichten mehrere Medien. Eigentlich sollte die Gruppe am 12. Oktober wieder zurückfliegen, doch wegen der Kämpfe haben viele Fluglinien die Verbindungen nach Israel vorerst eingestellt. "Wir versuchen nun alles, die Schüler so schnell wie möglich zurückzuholen", sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung Esslingens der "Stuttgarter Zeitung".

6:30 Uhr Kretschmann zu Angriff auf Israel: "Ich verurteile diesen entsetzlichen Terrorangriff" In vielen Ländern der Welt sorgen die tödlichen Großangriffe der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel für Empörung und Betroffenheit - auch in Baden-Württemberg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte gestern Abend, er "verurteile diesen entsetzlichen Terrorangriff aufs Entschiedenste". Sein Statement im Video: Video herunterladen (10,2 MB | MP4)

6:18 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Im ganzen Land Sonne und warme Temperaturen Wir haben vorhin ja schon auf das Wetter gegen Ende der Woche geguckt, aber wie wird das Wetter heute? Heute erwartet ganz Baden-Württemberg nochmal viel Sonnenschein! Er wird höchstens von ein paar lockeren Wolken beeinträchtigt. Die Temperaturen liegen morgens bei sechs bis 13 Grad, am Nachmittag dann bei spätsommerlichen 23 bis 26 Grad. Alle Details seht ihr in der Wettervorhersage von SWR Aktuell von gestern Abend: Video herunterladen (38,3 MB | MP4)

6:08 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die baden-württembergische Landesregierung tagt heute in einer auswärtigen Kabinettssitzung im Residenzschloss Rastatt. Nach SWR-Informationen soll es dort auch um die Folgen des Terrorangriffs der Hamas auf Israel gehen. Daimler Truck stellt am Vormittag den ersten Elektro-Fernverkehrs-Lkw "eActros 600" der Öffentlichkeit vor. Nach Unternehmensangaben handelt es sich bei der Präsentation des in Wörth bei Karlsruhe gebauten Prototypen um eine Weltpremiere. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe beschäftigt sich heute mit der Klage eines Bürgers gegen die Mannheimer Oberbürgermeisterwahl. Wer der Kläger ist und was genau er an der Wahl des Mannheimer Oberbürgermeisters auszusetzen hat, ist noch nicht bekannt. Klar ist: Solange die Klage nicht rechtskräftig abgewiesen ist, ist Christian Specht von der CDU offiziell nur als "bestellter" Oberbürgermeister im Amt. Specht hatte sich Anfang Juli knapp gegen den SPD-Kandidaten Thorsten Riehle durchgesetzt.

6:04 Uhr Regen? Meteorologen erwarten Wetterwechsel Mit sehr milden Temperaturen hat sich der Herbst bisher eher wie ein Spätsommer angefühlt und sich von seiner goldenen Seite gezeigt. Für das Wochenende rechnen Meteorologen aber mit einem Wetterwechsel. Eine kleine Kaltfront werde über Baden-Württemberg ziehen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Diese kündige sich gebietsweise schon am Donnerstag und Freitag an. Große Regenschauer erwartet der Experte nicht. Fünf bis zehn Liter pro Quadratmeter seien zu erwarten. Bisher sei der Herbst überdurchschnittlich warm und trocken. Große Hochdruckgebiete würden sich halten und warme Luft aus dem Mittelmeerraum ins Land bringen. Im Norden Deutschlands sei es deutlich kühler und regnerischer. Doch auch im Süden sei ab Montag eine Abkühlung zu erwarten. "Nach dem Wetterwechsel fallen die Temperaturen voraussichtlich um fünf bis sechs Grad", erklärte der DWD-Meteorologe.