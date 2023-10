Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Wolfgang Lickert.

9:48 Uhr Krokodil-Skelett in Paket aus Russland gefunden Da haben Zollbeamte einen außergewöhnlichen Fund gemacht: In einem Paket aus Russland entdeckten sie das Skelett eines Krokodils. Da keine Einfuhrgenehmigung vorlag, wurde es beschlagnahmt, wie das zuständige Hauptzollamt Karlsruhe am Donnerstag mitteilte. Das Skelett des artengeschützten Krokodils war den Angaben nach als ein Geschenk bereits Mitte September nach Ludwigshafen geschickt worden. Der Empfänger behauptete zunächst, dass es sich bei dem rund 25 Zentimeter langen Stück um eine Nachbildung handele. Das konnte das Bundesamt für Naturschutz widerlegen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

9:35 Uhr Community diskutiert über Jugendhilfe in BW Ein Blick in die sozialen Netzwerke: Auf Facebook und Instagram diskutiert unsere Community über die Jugendhilfe im Land. Wer 21 wird, wächst aus dem Hilfsangebot heraus. Pflegekinder, Heimkinder und andere brauchen oft aber auch danach noch Unterstützung, um auf eigenen Beinen zu stehen. Dann sollte laut Gesetz eigentlich eine weitere Hilfe greifen. Die gibt es in BW aber nur in wenigen Landkreisen. Einige Userinnen und User berichten von ihren eigenen Erfahrungen im Hilfssystem - und davon, wie hart die Zeit war, als sie plötzlich alleine dastanden.

9:26 Uhr Nachrichten aus Deutschland und der Welt An dieser Stelle ein Blick aus Baden-Württemberg hinaus auf die Nachrichten aus Deutschland und der Welt: Im spanischen Granada kommen heute Staats- und Regierungschefs der EU zusammen. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine soll von dem Gipfel erneut ein klares Signal der Einigkeit Richtung Moskau gesendet werden. Nach der Absetzung des republikanischen Repräsentantenhaus-Vorsitzenden Kevin McCarthy hat sich US-Präsident Joe Biden mit Blick auf die vom Weißen Haus geforderten US-Hilfen für die Ukraine besorgt geäußert. Er wisse jedoch, dass es "im Repräsentantenhaus und im Senat eine Mehrheit von Abgeordneten beider Parteien gibt, die sich für die Finanzierung der Hilfe für die Ukraine ausgesprochen haben". Viele Familienunternehmen sind zur Zeit unzufrieden mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Münchner ifo-Instituts im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen. Hauptkritikpunkt der Unternehmen ist dabei die angeblich überbordende Bürokratie hierzulande.

9:05 Uhr Zukunft der Kliniken Thema bei "Zur Sache Baden-Württemberg" Vielen Kliniken im Land geht es seit Jahren schlecht. Die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll das ändern, ist aber umstritten. Über die Zukunft der Krankenhäuser diskutieren heute Abend im SWR Fernsehen bei "Zur Sache Baden Württemberg" unter anderem BW-Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) und der Medizinethiker Giovanni Maio aus Freiburg. Die Sendung beginnt um 20:15 Uhr und ist auch im Livestream in der ARD Mediathek zu sehen.

8:45 Uhr Nach Messer-Attacke gegen Nachbarn: Urteil erwartet Am Landgericht Stuttgart fällt heute voraussichtlich das Urteil gegen einen 62-Jährigen. Ihm wird ein tödlicher Messerangriff auf einen 64-jährigen Nachbarn in Herrenberg (Kreis Böblingen) vorgeworfen. Mitte Februar soll der Angeklagte an der Wohnungstür des Nachbarn geklingelt und, als dieser öffnete, unvermittelt mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Das Opfer verblutete nach kurzer Zeit, der mutmaßliche Täter wurde auf einem nahegelegenen Spielplatz festgenommen.

7:57 Uhr Pilotprojekt in Heilbronn: Mit Laufpaten sicher zur Schule Jeden Tag wird es jetzt morgens später hell - und Kinder sind auf ihrem Schulweg für Autofahrerinnen und Autofahrer schlechter zu erkennen. Damit Erstklässler sicher zur Schule kommen, startet in Heilbronn ein Pilotprojekt des ADAC: Bei "Alvies Laufbus" werden die Kinder zwei Wochen lang von ehrenamtlichen Laufpatinnen und Laufpaten begleitet. Die sollen den Schülerinnen und Schülern unter anderem zeigen, wo mögliche Gefahren lauern. Neues Sicherheitsprogramm des ADAC wird getestet: Pilotprojekt in Heilbronn: Mit Laufpaten sicher zur Schule

7:40 Uhr Weil am Rhein: Zwei Leichtverletzte bei Brand in Hochhaus In einem 16-stöckigen Hochhaus in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) hat es am Mittwochabend gebrannt. Zwei Menschen erlitten dabei leichte Verletzungen durch eine Rauchvergiftung. Brandursache sei womöglich ein defektes Elektrogerät, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer war im achten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte die Flammen zügig unter Kontrolle, die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Eine Schätzung des Schadens gibt es bislang noch nicht.

7:18 Uhr Auktion mit 56 weißen Porsches Wer seine Porsche-Sammlung noch ergänzen will, den könnte das hier interessieren: Im US-Bundesstaat Texas sollen 56 der Sportwagen versteigert werden, alle in weiß. Ein Mann, der zumindest vorerst anonym bleiben wolle, habe die Autos über Jahrzehnte zusammengekauft, teilte das Auktionshaus RM Sotheby's mit. Es handele sich um viele seltene Modelle, alle seien sehr gepflegt und hätten vergleichsweise wenige Kilometer zurückgelegt, hieß es. Dafür muss man aber voraussichtlich ziemlich tief in die Tasche greifen: Das Auktionshaus schätzt, dass die Autos zwischen 200.000 Dollar (etwa 190.000 Euro) und drei Millionen Dollar (etwa 2,8 Millionen Euro) pro Stück einbringen könnten.

7:00 Uhr Das Wetter in BW: Kalter Morgen, freundlicher Nachmittag Bevor es Richtung Wochenende wieder spätsommerlich und ungewöhnlich warm in Baden-Württemberg wird, gönnt sich das Wetter heute eine Herbstpause. Nach einem kalten Morgen zeigt sich ab und zu die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen auch mal dichtere Wolken vorbei, es bleibt aber überall trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 15 Grad auf der Alb und 20 Grad am Rhein. Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Mehr dazu gibt es in der Wettervorhersage von SWR Aktuell von gestern Abend: Video herunterladen (38,2 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Der Untersuchungsausschuss zur Polizei-Affäre in Baden-Württemberg wird fortgesetzt. Der Ausschuss befasst sich unter anderem mit dem Vorgehen von Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU). Hintergrund sind Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den mittlerweile vom Dienst freigestellten Inspekteur der Polizei Baden-Württemberg. Das Stuttgarter Landgericht fällt heute vorraussichtlich ein Urteil im Prozess wegen Mordes an einem Nachbarn. Der Angeklagte soll im Februar in Herrenberg (Kreis Böblingen) seinen Nachbarn an der Wohnungstür mit einem Küchenmesser unvermittelt dreimal in die Brust gestochen haben. Vor Gericht hat er die Tat eingeräumt. Der SC Freiburg trifft heute Abend in der Gruppenphase der Europa League auf den Londoner Club West Ham United. Das Spiel beginnt um 18:45 Uhr.