Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

10:00 Uhr Tschüss! Damit endet der BW-Newsticker am Morgen für heute. Ich wünsche euch ein schöne vorerst letzten Sommertag. Bis bald! Morgen ist Jakob Fandrey für euch da. Bis dahin findet ihr alle Nachrichten aus Baden-Württemberg auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und X, früher Twitter, und natürlich auch in Radio und Fernsehen.

9:50 Uhr Gotthard-Tunnel soll Ende der Woche wieder öffnen Wegen eines Risses in der Tunneldecke ist der Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt worden. Das hatte das Bundesamt für Straßen (Astra) gestern mitgeteilt. Der Tunnel verbindet die Zentralschweiz mit dem südlichen Kanton Tessin. Die Schweiz will den Gotthard-Tunnel möglichst zum Ende der Woche wieder öffnen. In der vergangenen Nacht haben die Abbrucharbeiten dort begonnen. Am Sonntag war die wichtigste Nord-Süd-Verbindungen durch die Schweizer Alpen gesperrt worden, weil plötzlich Betonteile von der Decke gestürzt waren.

9:45 Uhr Brennende Boote bei Ruderclub in Stuttgart Die Feuerwehr in Stuttgart hat in der vergangenen Nacht zwei Boote gelöscht. Ein Katamaran und ein Ruderboot gerieten in Brand, wie die Feuerwehr heute mitteilte. Bei dem Katamaran auf einem Nebenarm des Neckars seien die Flammen rund einen Meter hoch gestanden. Beide Boote seien schnell gelöscht worden. Auf dem Weg zur Einsatzstelle seien auf dem Gelände eines Ruderclubs in Stuttgart-Untertürkheim mehrere zerstörte Ruderboote entdeckt worden. Weitere Gewässerverunreinigung durch austretende Kraftstoffe sei verhindert worden. Angaben zur Brandursache gab es zunächst nicht.

9:39 Uhr Drogen statt Spielzeug in Paket gefunden Beim Zollamt Metzingen (Kreis Reutlingen) hat sich angebliches Spielzeug in einem Paket aus den USA als eineinhalb Kilo Marihuana entpuppt. Wie jetzt bekannt wurde, war Anfang August war ein 21-Jähriger aus dem Raum Metzingen ins Zollamt gekommen, um seine Bestellung aus den USA abzuholen. Auf die Frage des Zöllners, was denn in dem Paket drin sei, erzählte der Mann, es sei "Spielzeug für die Nichte" - ein Geschenk einer Freundin aus den USA. Laut Zollamt begann dann ein Beamter, einzelne Teile der Spielekartons zu öffnen. Das sei dem jungen Mann angeblich auf die Blase geschlagen. Mit dem Hinweis, mal eben zur Toilette zu müssen, verließ der Mann den Raum und kam nicht wieder. Aus gutem Grund: Denn nach und nach holten die Zöllner eineinhalb Kilo Drogen aus dem Paket. Gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen läuft deshalb ein Ermittlungsverfahren. Über dieses Thema berichtete SWR4 in den Regionalnachrichten aus Tübingen um 8:30 Uhr.

9:23 Uhr Mutmaßlicher Täter von Wiesloch kommt in Klinik in Weinsberg Der psychisch kranke Mann, der in Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis eine Frau getötet haben soll, soll im Laufe der Woche in die Psychiatrie nach Weinsberg (Kreis Heilbronn) verlegt werden. Der 33-Jährige war am Freitag aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) geflüchtet, kurz danach kam es zur tödlichen Messerattacke. Wie lange der Täter in Weinsberg bleibt, steht noch nicht fest. "Der Patient kommt hierher, um einfach erstmal in Wiesloch Ruhe reinzubringen. Auch, um die Mitarbeitenden, die alle betroffen sind von diesem Vorfall, zu entlasten", sagte Matthias Michel von der Klinik am Weissenhof. Der Mann werde in der forensischen Station, einer hoch gesicherte Station, untergebracht und auch keine Lockerungen erhalten. Es brauche sich vor Ort niemand Sorgen zu machen, dass sich ähnliche Vorfälle wiederholen könnten, so der Ärztlicher Direktor weiter.

9:06 Uhr NABU pocht auf Erweiterung des Nationalparks Mit Blick auf Differenzen innerhalb der Landesregierung in Bezug auf die eigentlich vereinbarte Erweiterung des einzigen Nationalparks in Baden-Württemberg mahnt der Naturschutzbund NABU Vertragstreue an. Im Koalitionsvertrag heißt es: "Wir erweitern und entwickeln den Nationalpark Schwarzwald auf Basis fachlicher Kriterien in einem transparenten Beteiligungsprozess weiter." CDU-Forstminister Peter Hauk sorgt seit dem Wochenende für Schlagzeilen, weil er nach eigener Aussage am liebsten keine oder höchstens eine minimale Erweiterung des Nationalparks will. "Im Nationalpark Schwarzwald muss zusammenwachsen, was zusammengehört", teilte der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle der Deutschen Presse-Agentur nun mit. "Was der Minister persönlich will oder nicht will, ist dabei unerheblich. Wir erwarten, dass sich auch der Waldminister von der CDU an das hält, was Grün-Schwarz gemeinsam im Koalitionsvertrag der Bevölkerung versprochen hat." Den Nationalpark gibt es seit 2014. Hier wird der Wald sich selbst überlassen und nicht bewirtschaftet; Totholz bleibt beispielsweise liegen. Das Schutzgebiet ist rund 10.000 Hektar groß und besteht aus zwei Teilen, die zusammengeführt werden sollen. Dafür müssen Wald- und Grundbesitzern die dazwischen liegenden Gebiete abgekauft werden.

8:27 Uhr Sechsstelliger Schaden bei Hausbrand in Karlsruhe Puh, noch ein Brand: In Karlsruhe ist beim Brand eines Hauses nach ersten Schätzungen ein Schaden zwischen 300.000 und 400.000 Euro entstanden. Das Feuer war gestern Abend aus bislang unklarer Ursache im Keller der Doppelhaushälfte ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher heute mitteile. Nach Angaben der Feuerwehr vom Montag breiteten sich die Flammen auf zwei weitere Etagen aus. Das Dachgeschoss des angrenzenden Hauses war ebenso stark verraucht. Alle Bewohner konnten sich ins Freie retten. Zwei Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Über dieses Thema berichtete SWR4 in den Regionalnachrichten aus Karlsruhe um 7:30 Uhr.

7:50 Uhr Der Verkehr in Baden-Württemberg Die Ferien sind vorbei - das spürt man auch auf den Straßen. Aktuell ist der Berufsverkehr im Land in vollem Gange. Geduld braucht es aktuell auf den üblichen Einfallstrecken nach Stuttgart, beispielsweise der B10 bei Zuffenhausen und der B14 von Esslingen kommend. Wegen der Baustelle auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost gibt es 5 km Stau, es kann 20 Minuten länger dauern. Wie es auf eurer Strecke aussieht, erfahrt ihr immer in der SWR Aktuell-App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:41 Uhr Update zum Brand: Warnung vor Rauch aufgehoben Ein kleines Update zum Brand der Winzergenossenschaft in Schliengen: Die Warnmeldung, wegen starker Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten, wurde jetzt durch die Integrierte Leitstelle Lörrach aufgehoben. Zuvor gab es eine Warnmeldung, dass der Rauch des Brands weiterziehe in Richtung Steinenstadt - Auggen - Müllheim - Neuenburg. Durch das Feuer ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden. Laut dem Leiter der Winzergenossenschaft Schliengen beträgt allein der Schaden an zerstörten Weinen eine Million Euro, der am Gebäude 1,5 bis 2 Millionen. Bei der Winzergenossenschaft in Schliengen war in der Nacht ein ausgebrochen. Landratsamt Lörrach

6:40 Uhr Bundesweiter Warntag am Donnerstag Übermorgen - also am Donnerstag - ist es mal wieder so weit: Der bundesweite Warntag steht an. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) löst beim Warntag einen Probealarm aus. So soll die technische Infrastruktur für den Ernstfall getestet und Menschen dafür sensibilisiert werden. Schnelle Reaktionen seien bei Gefahr überlebenswichtig, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). "Damit das im Ernstfall auch funktioniert, müssen wir üben." Gewarnt wird am Donnerstag etwa über Radio und Fernsehen, Warn-Apps wie NINA oder durch Sirenen. Auch über Cell Broadcast soll der Probealarm direkt auf Handys verbreitet werden.

6:20 Uhr Wetterwechsel in BW steht kurz bevor Nach den hochsommerlichen Temperaturen ist demnächst Abkühlung in Sicht. Der Tag beginnt heute noch mit viel Sonne, bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 26 bis 32 Grad. Mächtigere Quellwolken können dann bereits für erste Regenschauer und Gewitter sorgen. Richtig ungemütlich wird es voraussichtlich morgen, mit teils unwetterartigen, kräftigen Gewittern - bevor es am Donnerstag wieder freundlicher, aber deutlich kühler wird. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,6 MB | MP4)

6:08 Uhr Brand in Winzergenossenschaft Schliengen In der Nacht ist ein Brand in der Winzergenossenschaft in Schliengen (Kreis Lörrach) im Markgräflerland ausgebrochen. Die Löscharbeiten laufen noch. Anwohner meldeten der Feuerwehr gegen 1:30 Uhr, dass der Dachstuhl des großen Gebäudes brenne, sagte ein Polizeisprecher in Freiburg auf SWR-Anfrage. Zwei Menschen wurden aus dem brennenden Gebäude geholt - verletzt seien sie aber nicht, so die Feuerwehr. Die Löscharbeiten gestalten sich aufgrund der großen Rauchentwicklung schwierig, heißt es. Der Rauch ziehe Richtung Steinenstadt - Auggen - Müllheim - Neuenburg bis in die Stadt Müllheim, die Bevölkerung soll Fenster und Türen geschlossen halten. Die Brandursache ist noch unbekannt.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Bei der ersten Regierungspressekonferenz nach der Sommerpause wird auch die Performance der Landesregierung Thema sein. Die grün-schwarze Koalition hat Halbzeit und auch wir werden Bilanz ziehen. Darüber hinaus soll es bei der Konferenz um den Einsatz künstlicher Intelligenz gehen. Am Universitätsklinikum Freiburg wird heute ein neuartiger Magnetresonanztomograph (MRT) eingeweiht - eines der europaweit modernsten Geräte. Damit sollen bestimmte Strukturen im Gehirn besonders gut erkannt werden. Am Landgericht Freiburg beginnt der Prozess gegen einen 38-jährigen Mann. Er soll die neunjährige Tochter seiner Mitbewohnerin mehrmals vergewaltigt haben.