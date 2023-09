Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Eva Röder.

9:14 Uhr Der Blick in die Welt An dieser Stelle wollen wir mal über die Grenzen von Baden-Württemberg hinausschauen: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) besucht zum vierten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 die Ukraine. Bei ihrer Ankunft sagte Baerbock der Ukraine anhaltende Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union zu, pochte aber auch auf weitere Reformbemühungen etwa im Kampf gegen die Korruption. Zwei Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko hat ein Nachbeben die Region erschüttert. Mittlerweile gibt es über 2.100 Todesopfer, mindestens 2.400 Menschen wurden verletzt. Deutsche Hilfskräfte wurden bisher nicht um Unterstützung gebeten. Die Klimaforscherin Friederike Otto wird mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Dank ihrer Zuordnungsforschung kann die Rolle des Klimawandels bei Extremwetter deutlicher bestimmt werden. Sie selbst beschreibt ihre Arbeit so: "Ich versuche die Frage zu beantworten, ob und, wenn ja, wie sehr der menschengemachte Klimawandel die Wahrscheinlichkeit und Intensität von Extremwetterereignissen verändert hat."

8:58 Uhr Immer mehr Ü-60-Jährige in BW studieren An den Unis und Hochschulen im Land sind immer mehr Menschen mit mehr als 60 Jahren eingeschrieben. Laut Wissenschaftsministerium besuchten 418 ältere Menschen im Alter von 60 und darüber im Wintersemester 2021/22 Vorlesungen und Seminare. Der Akademische Verein der Senioren in Deutschland meint, den Grund zu kennen: Viele Menschen, die etwa wegen Kindererziehung in jungen Jahren nicht studiert hätten, holten diese Lebensphase jetzt nach.

7:33 Uhr Wer wird Flicks Nachfolger? Einer muss es ja machen - denkt sich wahrscheinlich der DFB derzeit. Gestern wurde der Bundestrainer der Männer, Hansi Flick, rausgeschmissen - nach der letzten Pleite gegen Japan (1:4). Und jetzt muss ein neuer her. Unsere Kolleginnen und Kollegen von der Tagesschau haben mal überlegt, wer das sein könnte.

83:77 für Deutschland gegen Serbien - das war der Endstand beim Basketball-WM-Finale gestern in Manila. Und die Freude am Titel können auch die Diskussionen um den Fußball-Bundestrainer den deutschen Basketballern sicher nicht nehmen. Viele Expertinnen und Experten haben im Vorfeld der WM an ein gutes Team geglaubt. Aber, dass sie wirklich Weltmeister werden? So ging es auch dem sportlichen Leiter der HAKRO Merlins Crailsheim: "Wenn mir einer gesagt hätte, dass ich mal sagen kann, dass Deutschland Weltmeister ist - und das im Basketball - dann hätte ich ihn vor einiger Zeit noch für verrückt erklärt."

Es geht hochsommerlich weiter - vorerst zumindest. Heute erwarten uns Höchsttemperaturen zwischen 29 und 33 Grad mit vereinzelten Wolken. Doch der Wetterwechsel rückt näher: Morgen bleibt es noch warm, im Laufe des Dienstags sind jedoch erste Schauer und Gewitter möglich. Ab Mittwoch wird's dann ungemütlicher, örtlich sind kräftige Gewitter, Regenschauer und Hagel möglich. Und es wird deutlich kühler mit Temperaturen um die 22 Grad.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in BW Nach dem Ende der Sommerferien beginnt heute für 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler wieder der Unterricht. Vor allem an den Grundschulen ist dabei die Schülerzahl deutlich gewachsen. Gleichzeitig bleiben an den rund 4.500 Schulen im Land mehr als 500 Stellen für Lehrkräfte unbesetzt. Angesichts drohender Engpässe bei der Versorgung mit Arzneimitteln will Bayern mit weiteren Ländern über Lösungen beraten. Zur "Südschienenkonferenz" heute in München sind die Gesundheits- und Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg und Hessen zu Gast. Auch der rheinland-pfälzische Minister Clemens Hoch (SPD) war eingeladen, hatte seine Teilnahme aber abgesagt. Gegenüber dem SWR erklärte er seine Entscheidung mit dem antisemitischen Flugblatt, das beim bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gefunden wurde. Heute beginnt der Prozess gegen fünf Angeklagte wegen Menschenhandels. Den Personen im Alter zwischen 23 und 33 Jahren wird vorgeworfen, als Mitglieder einer rockerähnlichen Gruppierung im Raum Villingen-Schwenningen diverse Straftaten begangen zu haben.