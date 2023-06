Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

10:01 Uhr Ciao und ein schönes Wochenende! Die Ticker-Zeit ist für heute schon wieder abgelaufen. Damit verabschiede ich mich. Am Montag übernimmt dann an dieser Stelle mein geschätzter Kollege Marcel Kuntz. Bis dahin findet ihr alle wichtigen Nachrichten auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch im Radio und Fernsehen. Nun wünsche ich euch aber ein schönes Wochenende! Lasst es euch gut gehen, genießt die Sonne und bis bald!

9:50 Uhr Einstimmung auf das erste Finalspiel der Ulmer Basketballer Ich hatte es ja schon kurz erwähnt, dass die Ulmer Basketballer heute Abend das erste Spiel um die deutsche Meisterschaft haben. Daher hier zur Einstimmung für alle Basketball-Freunde der letzte Sieg im Halbfinale gegen Bayern München in der kurzen Zusammenfassung:

9:39 Uhr Das sagen Motorradfahrer zu Geschwindigkeit und Risiken Das Thema Motorrad hatten wir heute ja schon einmal. Wie wichtig der richtige Umgang damit und eine angepasste Geschwindigkeit sind, zeigt sich in den Kreisen Heilbronn und Hohenlohe. Dort sind in der noch jungen Saison bereits fünf Menschen tödlich verunglückt. Das sagen die Motorradfahrer selbst dazu:

9:12 Uhr Schweizer Studie zu legalem Cannabis-Verkauf Kurzer Blick über die Grenze: In Basel wird seit Januar in einer Studie der legale Cannabis-Verkauf getestet. 370 Personen sowie neun Apotheken nehmen an dem Pilotprojekt "Weed Care" teil. Eine Hoffnung der Forscherinnen und Forscher: Dass die Teilnehmenden immer weniger starkes Cannabis konsumieren oder sogar ganz aufhören. Video herunterladen (38,4 MB | MP4)

9:03 Uhr Gewitter an Fronleichnam: Zugausfälle, Unfall, Blitzeinschläge Gestern hat es in manchen Teilen des Landes ordentlich gekracht. Die Gewitter haben in Stuttgart zeitweise den Nah- und Fernverkehr ausgebremst, in Baden-Baden war wegen eines Blitzeinschlags in einem Umspannwerk zeitweise der Strom weg. Derweil gab es auf der A81 bei Boxberg (Main-Tauber-Kreis) einen schweren Unfall mit drei schwer und vier leicht verletzten Personen. Wir haben das alles in einem Artikel zusammengefasst - und richten den Blick auch auf das bevorstehende Wochenende, gerade hinsichtlich des zu erwartenden Verkehrsaufkommens. Baden-Württemberg Alles rund um den Feiertag Fronleichnam: Gewitter in Teilen BWs - schwerer Unfall auf A81 Fronleichnam bedeutet für viele ein langes Wochenende. Am Donnerstag kam es mancherorts zu Unwettern. In Stuttgart gab es erhebliche Probleme im S-Bahn- und Zugverkehr. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 8. Juni 2023 um 19 Uhr.

8:47 Uhr Urwälder in BW für den Klimaschutz Das ist mal ein interessanter Ansatz um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten: Urwälder in Baden-Württemberg. Doch ist das offensichtlich auch nicht ganz einfach ...

8:33 Uhr Ex-Präsident Trump wohl in Dokumentenaffäre angeklagt Werfen wir mal einen Blick über den Tellerand - oder gleich über den großen Teich. Denn dort wird der ehemalige US-Präsident Donald Trump nach eigener Aussage wegen seines Umgangs mit Geheimdienstdokumenten angeklagt. Eine offizielle Bestätigung des Justizministeriums liegt zwar noch nicht vor, doch berichten mehrere US-Medien übereinstimmend von sieben Anklagepunkten. Darunter auch: illegales Aufbewahren von geheimen Regierungsdokumenten, Behinderung der Justiz und Verschwörung. Ex-US-Präsident Ex-US-Präsident: Trump in Dokumentenaffäre angeklagt Der Fund geheimer Regierungsdokumente in seinem Anwesen hat für Ex-US-Präsident Trump ein juristisches Nachspiel. Laut eigener Aussage wurde Anklage gegen ihn erhoben. Seit Monate… Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 9. Juni 2023 um 7 Uhr.

8:19 Uhr Sind religiöse Feiertage noch zeitgemäß? Gestern wurde in Baden-Württemberg der katholische Feiertag Fronleichnam gefeiert. In manchen anderen Bundesländern war ein ganz normaler Werktag. Das haben wir zum Anlass genommen, die SWR-Community auf Facebook zu fragen, ob religiöse Feiertage noch zeitgemäß sind. Auch wenn die Meinungen auseinander gehen, sprechen sich doch recht viele Userinnen und User für die kirchlichen Feiertage aus. Die meisten Feiertage in Deutschland haben einen christlichen Anlass, auch Fronleichnam. Gleichzeitig verliert die Kirche an Bedeutung. Braucht unser Kalender ein Update?Posted by SWR Aktuell on Thursday, June 8, 2023

7:17 Uhr 15.000 Zuschauer beim Stocherkahnrennen in Tübingen Es ist eine dieser Traditionen in Baden-Württemberg: Seit 1956 treten an Fronleichnam studentische Teams auf dem Neckar gegeneinander an. Die Gewinner - in diesem Jahr eine Abordnung der Studentenverbindung "ATV Arminia" - werden mit einem Fass Bier belohnt. Die Verlierer müssen pro Kopf einen halben Liter Lebertran hinunterwürgen. Mein Kollege Harry Röhrle war gestern vor Ort:

6:43 Uhr Wetter in BW: Von "schwül und dampfig" zu viel Sonne An Fronleichnam gab es bei feuchtheißer Luft einige Gewitter in Baden-Württemberg. 30 Liter Regen auf den Quadratmeter fielen etwa in kurzer Zeit in Balingen (Zollernalbkreis). Heute bleibt es freundlich mit viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf entstehen gelegentlich ein paar Quellwolken, diese bringen aber nur vereinzelt Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 Grad auf der Schwäbischen Alb bis 31 Grad am nördlichen Oberrhein. Überwiegend weht schwacher östlicher Wind. In den nächsten Tagen wird es ruhiger. Freitag, Samstag und Sonntag sind jeweils 13 bis 14 Sonnenstunden möglich bei Temperaturen zwischen 26 und 31 Grad. Die Wetteraussichten mit Sven Plöger aus der gestrigen SWR Aktuell-Sendung zum Nachschauen: Video herunterladen (37,5 MB | MP4)

6:29 Uhr Trend: Strom vom Balkon für die eigenen Elektrogeräte Habt ihr schon einmal was von Balkonkraftwerken gehört, mit denen man seinen eigenen Strom erzeugen und dann auch nutzen kann? Tatsächlich scheint das bei den gestiegenen Strompreisen ein gewisser Trend zu sein. Bis Ende Mai sind wohl fast doppelt so viele Anlagen in Baden-Württemberg angemeldet worden als im gesamten Jahr 2022, heißt es von den Netzen BW. Baden-Württemberg Private Stromerzeugung Deutlich mehr Balkonkraftwerke in BW installiert Den Kühlschrank direkt mit Solarstrom vom Balkon betreiben? Immer mehr Menschen in BW werden für diese preiswerte Alternative selbst kreativ. 6:00 Uhr Die DASDING Morningshow DASDING Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 9. Juni 2023 um 6 Uhr.

6:17 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Ab heute müssen sich Reisende von Stuttgart aus auf erhebliche Einschränkungen im Fernverkehr einstellen. Die Strecke zwischen Bad Canstatt und Waiblingen ist gesperrt. Hinzu kommen Bauarbeiten im Cannstatter Bahnhof.

einstellen. Die Strecke zwischen Bad Canstatt und Waiblingen ist gesperrt. Hinzu kommen Bauarbeiten im Cannstatter Bahnhof. In manchen Läden könnten die Schlangen heute lang werden. Denn die Gewerkschaft ver.di hat zum Streik im Einzel- und Großhandel aufgerufen - auch in vielen Städten in Baden-Württemberg.

aufgerufen - auch in vielen Städten in Baden-Württemberg. Im Überraschungsfinale der Basketball-Bundesliga kommt es heute zum ersten Duell zwischen den Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm. Die Telekom Baskets gehen als Favorit in die Serie, sind aber gewarnt. Schließlich hat Ulm in den Playoffs nacheinander Titelverteidiger Alba Berlin und Bayern München ausgeschaltet.