9:42 Uhr IAA: Bosch rechnet mit Umsatzwachstum Der Autozulieferer Bosch geht bei einem herausfordernden Marktumfeld in seiner Kernsparte Mobility von gut zehn Prozent Umsatzwachstum in diesem Jahr aus. Im vergangenen Jahr legte der Umsatz des weltweit größten Zulieferers trotz Chip-Mangel und lahmender Autoproduktion wechselkursbereinigt um zwölf Prozent auf 52,6 Milliarden Euro zu. "Insgesamt zeichnet sich für Bosch eine positive Geschäftsentwicklung ab, aber das Umfeld bleibt volatil und herausfordernd", teilte Bosch am Montag zur Automesse IAA in München mit. In Deutschland legen die Neuzulassungen zwar weiter zu, doch in der Autoindustrie trüben sich die Aussichten zunehmend ein, während der Nachfragestau der Corona-Pandemie abgebaut wird. Neben Elektromobilität sieht Bosch die Fahrzeug-Software als künftiges Wachstumsfeld.

9:34 Uhr Bayaz: Untenehmen sollen mehr in Start-ups investieren Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) fordert von der baden-württembergischen Wirtschaft mehr Investitionen in Start-ups. Man sehe mit Sorge, dass die Investoren sich durch die Krise mit Risikokapital zurückhielten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Vielen Start-ups aber fehle die Finanzierung. Häufig werde erwartet, dass der Staat die Anschubfinanzierung leiste, kritisierte er. Der aber komme zunehmend an seine Grenzen. "Und das ist eigentlich auch nicht unsere Aufgabe", sagte Bayaz. "Ich sehe zumindest auch unsere Investoren und Unternehmen, die auf sehr viel Geld sitzen, mit in der Verantwortung, sich in dem Bereich stärker zu engagieren." Zudem brauche es ein geeignetes Börsensegment für junge Unternehmen in Deutschland. "Der Börsengang sollte im Idealfall die Regel und nicht die Ausnahme sein", sagte Bayaz.

8:43 Uhr 17 Hasenpest-Fälle in Baden-Württemberg Den Gesundheitsämtern in Baden-Württemberg sind in diesem Jahr bislang 17 Fälle von Hasenpest gemeldet worden (Stand Ende August). Die kranken beziehungsweise verendeten Tiere wurden unter anderem in den Städten Freiburg und Karlsruhe sowie mehreren Landkreisen gemeldet, unter anderem Rastatt, Neckar-Odenwald, Esslingen, Emmendingen und Böblingen. Menschen können sich ebenfalls mit den Erregern der Hasenpest infizieren - etwa, wenn sie kranke oder tote Tiere anfassen. Nach Daten des Robert Koch-Instituts war dies in Baden-Württemberg in diesem Jahr bisher bei elf Menschen der Fall. Der Erreger kann beispielsweise Durchfall, Gliederschmerzen und Erbrechen auslösen, aber auch zu schweren Verläufen führen. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Friedrichshafen, am 4. September 2023 um 7:30 Uhr.

7:08 Uhr Antisemitisches Flugblatt: Ricarda Lang kritisiert Aiwanger Ricarda Lang, Bundesvorsitzende der Grünen aus dem Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd, hat Hubert Aiwangers (Freie Wähler) Umgang mit den Vorwürfen rund um ein antisemitisches Flugblatt kritisiert. "Es geht nicht um den 17-jährigen Hubert Aiwanger, sondern um den Umgang des 52-jährigen mit seiner Vergangenheit", schrieb Lang auf X, ehemals Twitter. Aiwanger "inszeniert sich als Opfer und übernimmt keine Verantwortung. Und wird dafür von Markus Söder belohnt", so Lang. Es geht nicht um den 17-jährigen Hubert Aiwanger, sondern um den Umgang des 52-jährigen mit seiner Vergangenheit. Er inszeniert sich als Opfer und übernimmt keine Verantwortung. Und wird dafür von Markus Söder belohnt.Das rüttelt an unserem demokratischen Grundkonsens. (1/2) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält trotz der Vorwürfe an seinem Stellvertreter Aiwanger fest. Gegen Aiwanger waren seit dem vergangenen Wochenende verschiedene Vorwürfe laut geworden. Am Samstag vor einer Woche hatte er zunächst schriftlich zurückgewiesen, zu Schulzeiten ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben, über das die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte. Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien "ein oder wenige Exemplare" in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz darauf erklärte Aiwangers älterer Bruder, das Pamphlet geschrieben zu haben.

7:01 Uhr Junges Paar greift Schwimmbad-Mitarbeiter an Nach dem Angriff auf Mitarbeiter des Miramar in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) prüfen die Betreiber mögliche Konsequenzen. Man arbeite ohnehin schon an einem neuen Sicherheitskonzept, heißt es in einer Mitteilung. Bei dem Angriff am Wochenende waren mehrere Mitarbeiter des Schwimmbads verletzt worden. Als Mitarbeiter ein junges Paar aus Ludwigshafen aufforderten zu gehen, weil man bald schließe, wurden die 19-jährige Frau und der 20-Jährige aggressiv. Sie besprühten die Bad-Mitarbeiter mit Pfefferspray und griffen sie an. Ein Bademeister wurde umgestoßen und zog sich beim Sturz eine Platzwunde am Kopf zu. Die anderen Mitarbeiter konnten das offenbar betrunkene Paar dann überwältigen und festhalten, bis die Polizei kam. In einer Mitteilung des Miramar heißt es, mit Blick auf die große Zahl der Badegäste gebe es dort sehr wenige Vorfälle. Weinheim Fünf Mitarbeiter angegriffen Besucher randalieren in einem Weinheimer Schwimmbad Zwei Gäste haben in einem Schwimmbad in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) randaliert, nachdem sie vom Personal zum Gehen aufgefordert worden sind. Dabei wurden fünf Bad-Mitarbeiter angegriffen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Mannheim, am 4. September 2023 um 6:30 Uhr.

6:36 Uhr BW: Bahnreisende sollen mehr Zeit zum Umsteigen bekommen Viele Bahnreisende kennen die Situation: Hektisch rennen Fahrgäste von einem Bahnsteig zum nächsten, um ihren Anschlusszug zu erreichen. Das soll sich nun ändern. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will für Bahnreisende in Baden-Württemberg den Anschluss verbessern: Die Umsteigezeiten im Nahverkehr würden wieder verlängert, sagte er der "Schwäbischen Zeitung" (Montagsausgabe). Bisher sollte mit möglichst kurzen Zeiten zum Umstieg ein möglichst schnelles Reisen ermöglicht werden. Baden-Württemberg "Mehr Luft im Fahrplan" Bahnreisende in BW sollen mehr Zeit zum Umsteigen bekommen Baden-Württemberg will die Umsteigezeiten für Bahnreisende künftig verlängern. Verkehrsminister Hermann kündigte eine entsprechende Initiative an. 20:00 Uhr Nachrichten, Wetter (ARD) SWR2 Über dieses Thema berichtete SWR2 am 3. September 2023 um 20 Uhr

6:33 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Die Sommerferien in Baden-Württemberg gehen langsam zu Ende. Nächste Woche beginnt wieder die Schule, doch bis dahin wird es nochmal spätsommerlich warm und sonnig. Die Höchstwerte erreichen heute 24 Grad auf der Ostalb und bis zu 31 Grad im Breisgau. Der Himmel bleibt häufig wolkenlos. Und so soll es auch in den nächsten Tagen bleiben. Hier gibt es die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (41,9 MB | MP4)

6:20 Uhr Polizei ermittelt: Steine und Schilder von Brücke auf B27 geworfen Unbekannte haben am Sonntagmorgen in Neckarsulm Gegenstände von einer Brücke auf die B27 geworfen - die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Zwei Autofahrer kamen mit einem Schrecken davon. Sie waren gegen 4:30 Uhr auf der B27 von Heilbronn in Richtung Mosbach unterwegs, als plötzlich mehrere Gegenstände von oben auf die Straße fielen. Unbekannte Täter warfen Steine, Verkehrsschilder und sogar Warnbaken von der Brücke. Dabei wurden die Windschutzscheiben beider Autos beschädigt. Zwei weitere Fahrzeuge nahmen Schaden, als sie über die Gegenstände fuhren. Weil die betroffenen Autofahrer schwer oder sogar tödlich hätten verletzt werden können, hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen versuchter Tötung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Kriminalpolizei Heilbronn bittet um Zeugenhinweise zur Aufklärung des Falls. Neckarsulm Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung Neckarsulm: Unbekannte werfen Gegenstände auf Autos Am frühen Sonntagmorgen entgingen mindestens zwei Autofahrer auf der B27 bei Neckarsulm knapp einem schweren Unfall. Unbekannte warfen Gegenstände von einer Brücke. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Heilbronn, am 4. September 2023 um 6:30 Uhr.

6:03 Uhr Wieder Brand in Kehl-Neumühl: Polizei prüft Zusammenhänge In Kehl-Neumühl (Ortenaukreis) ist am Sonntagabend in einem landwirtschaftlich genutzten Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden werde auf 200.000 Euro geschätzt. Weil es in Kehl-Neumühl zuletzt mehrfach gebrannt hat, spricht die Polizei von einer "auffälligen Häufung" und sucht nach Zusammenhängen. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Südbaden, am 4. September 2023 um 6:30 Uhr.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Beim ARD-Thementag #bahnfahren dreht sich heute alles um das Thema Bahn. Welche Erfahrungen haben die Menschen mit dem Bahnfahren? Wie steht es um das Schienennetz? Im Rahmen der Aktion konnten sich bei einer Umfrage auch Bürgerinnen und Bürger aus Baden-Württemberg äußern. Die Regierungsfraktionen von Baden-Württemberg ziehen heute eine Halbzeitbilanz der laufenden Legislaturperiode. Die Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) äußern sich am Vormittag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz und bewerten die Regierungsarbeit der vergangenen knapp zweieinhalb Jahre. Am Landgericht Rottweil beginnt der Prozess gegen eine 54-jährige Frau, die wegen Totschlags angeklagt ist. Ihr wird vorgeworfen, im Februar ihren 54 Jahre alten Ehemann bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Schramberg (Kreis Rottweil) mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Der Tod soll der Polizei als Suizid gemeldet worden sein. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte zur Tatzeit betrunken und dadurch vermindert schuldfähig war.