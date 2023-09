Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

9:57 Uhr Zahl der Arbeitslosen in BW im August gestiegen Hier noch die schon angekündigten Arbeitsmarktzahlen: Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im August gestiegen. Landesweit erhöhte sich die Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent auf 4,1 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit heute mitteilte. Demnach waren 258.895 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 15.025 mehr als noch im Juli.

9:42 Uhr Viele Lehrstellen in BW noch unbesetzt Kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind noch viele Lehrstellen unbesetzt. Darauf weist die Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald hin. Stellen seien noch in fast allen Handwerksberufen zu haben, sagte eine Sprecherin dem SWR. Konkret nannte sie die Bereiche Elektro, Metall, Kfz oder den Bau. Mehr Informationen zu den freien Lehrstellen von SWR-Reporterin Susanne Bessler zum Nachhören im Audio:

8:56 Uhr Sparen oder Geld ausgeben? Habt ihr eine Spardose zu Hause? Laut den Zahlen des Statistischen Landesamts haben die Menschen in Baden-Württemberg im Jahr 2021 im Durchschnitt täglich 12,30 Euro auf die hohe Kante gelegt. Damit landet BW bundesweit auf dem zweiten Platz - hinter Bayern mit 12,70 Euro. Den dritten Platz belegt Hamburg mit 11,60 Euro.

8:31 Uhr Nachrichten aus Deutschland und der Welt An dieser Stelle ein Blick aus Baden-Württemberg hinaus auf die Nachrichten aus Deutschland und der Welt: Deutschland hat der Ukraine zehn weitere Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 geliefert. Das steht in einer Liste der Bundesregierung zur Militärhilfe für das von Russland angegriffene Land. Demnach hat die Ukraine außerdem mehr als 13 Millionen Schuss Munition, ein Luftraumüberwachungsradar, ein Feldhospital, vier Schwerlastsattelzüge und 16 Aufklärungsdrohnen bekommen. In Norditalien hat es Medienberichten zufolge ein Zugunglück gegeben. Zwischen Mailand und Turin soll ein Zug sieben Menschen bei Gleisarbeiten erfasst und fünf von ihnen getötet haben. Der Zug soll mit Tempo 160 unterwegs gewesen sein. Jetzt müsse untersucht werden, wie das passieren konnte, hieß es. In der EU erkranken gerade immer mehr Menschen an Salmonellen. Jetzt wird geprüft, ob das mit Dönerspießen aus Polen zu tun hat. In Deutschland haben sich bisher elf Menschen infiziert. In neun anderen Ländern gibt es ebenfalls Salmonellenfälle. In Österreich ist nach einer Infektion sogar ein Mensch gestorben. Bei einer Befragung von Betroffenen hat sich ergeben, dass sie alle Hühner-Kebab von Dönerspießen aus Polen gegessen hatten. Über diese Themen berichtete DASDING am 31. August um 7 Uhr.

8:18 Uhr Adler Mannheim in der Champions League - BW-Derby im Handball Wir bleiben noch kurz beim Sport: Wie vorhin bereits kurz erwähnt, starten die Adler Mannheim heute Abend in die Champions League im Eishockey. Das Spiel gegen den HC Bozen aus Italien beginnt um 19:30 Uhr in Mannheim. Bereits um 19:00 Uhr geht es in der Handball-Bundesliga mit einem Baden-Württemberg-Derby los. Am 2. Spieltag treffen Frisch Auf Göppingen und die Rhein-Neckar Löwen aufeinander.

8:06 Uhr Neuer Stürmer für die TSG Hoffenheim Jetzt wird es sportlich: Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den zweimaligen deutschen Nationalspieler Mergim Berisha vom Ligakonkurrenten FC Augsburg verpflichtet. Wie die TSG gestern Abend mitteilte, unterschrieb der 25 Jahre alte Stürmer einen Vertrag bis 2027. Mehr Sportnachrichten aus der Sendung SWR Aktuell Sport zum Nachhören im Audio: Audio herunterladen (2,6 MB | MP3)

7:47 Uhr Sieben Wochen ohne Lebenszeichen: Familie sucht verzweifelt nach 79-Jährigem Kommen wir zu einem Vermisstenfall in Baden-Württemberg: Seit dem 11. Juli wird der 79-Jährige Nuh Pektas vermisst. Damals war er aus einer Senioreneinrichtung in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) einfach verschwunden. Seitdem setzt seine Familie täglich alles daran, ihn wiederzufinden. Langsam schwinden allerdings die Kräfte. Wir haben die Familie bei ihrer Suche begleitet:

7:21 Uhr Neue Ginkugel wird im Bodensee versenkt Alle Gin-Liebhaber aufgepasst! Im Bodensee bei Romanshorn in der Schweiz wird heute Vormittag wieder eine 800 Kilo schwere Kugel voller Gin versenkt. Ende 2022 war eine erste versenkte Gin-Kugel aus dem Bodensee verschwunden. Der Besitzer glaubt, dass die Kugel gestohlen wurde. Die Firma behauptet, dass der Gin ein besonderes Aroma bekommt, wenn er 100 Tage lang im See liegt. Eine Kugel voller Gin wird in den Bodensee herabgelassen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Fishgroup | Diana Strohmeier Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 31. August um 6:30 Uhr.

6:47 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Zeit für einen Blick aufs Wetter: Der Donnerstag startet trocken und mit herbstlichen Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad. Am Vormittag gibt es viel Sonnenschein in Baden-Württemberg, bis zum Nachmittag ziehen aber einzelne Wolken auf. Gegen Abend hin kann es im Westen des Landes vereinzelt regnen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 16 und 22 Grad - am wärmsten wird es am Rhein. Das Wochenende wird dann vorwiegend sonnig und warm mit Temperaturen bis zu 30 Grad. Hier gibt es die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (39,4 MB | MP4)

6:04 Uhr "Supermond" erhellte die Nacht Heute Nacht war ein sogenannter Supermond zu sehen. Dabei handelt es sich um ein Himmelsereignis, bei dem der Mond durch eine optische Täuschung besonders groß und hell erscheint. Auch in Baden-Württemberg konnte der "Supermond" bestaunt werden: Der "Supermond" am frühen Donnerstagmorgen am Himmel über Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis). SWR Patrick Seibert

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) setzt heute seine Sommerreise durchs Land fort. Am Bodensee und im Allgäu geht es um erfolgreiche Projekte und Zukunftsideen aktiver Bürgerschaft. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ist auf seiner Sommertour heute in Mannheim unterwegs - unter anderem auf der Bundesgartenschau. Die Adler Mannheim starten heute Abend in die Champions League im Eishockey. Das Spiel gegen den HC Bozen beginnt um 19:30 Uhr in Mannheim. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg gibt am Vormittag die Arbeitsmarktdaten für den August bekannt. Nach Einschätzungen von Experten dürfte die Zahl der Arbeitslosen im August im Vergleich zum Vormonat saisonüblich gestiegen sein.