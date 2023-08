Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

7:01 Uhr Schwere Gewitter: Rund 400 Einsätze in Freiburg Wir bleiben noch kurz beim Wetter: Die Freiburger Polizei hat mitgeteilt, dass wegen der schweren Gewitter gestern 140 Notrufe eingegangen sind. Feuerwehr und Rettungsdienste hätten rund 600 Einsätze abgearbeitet, hieß es. Allein in Freiburg seien es den Angaben zufolge knapp 400 Einsätze gewesen. Auch am Bodensee waren die Einsatzkräfte gefordert. Auf einem Campingplatz in Lindau in Bayern stürzten mehrere Bäume um, sechs Menschen wurden verletzt, einer davon schwer, wie ein Polizeisprecher dem SWR am Morgen sagte. Weil weitere Gefahr drohte, wurde der Platz geräumt. Rund 900 Menschen wurden in der Inselhalle in Lindau untergebracht und dort unter anderem von Helfern des Roten Kreuzes versorgt. Auch ein Zeltlager in Friedrichshafen ist evakuiert worden. Rund 300 Jugendliche und ihre Betreuer verbrachten die Nacht in einer Schule, verletzt wurde laut Polizei niemand. In Herdwangen-Schönach (Kreis Sigmaringen) musste das "Eine Liebe-Festival" für einige Stunden unterbrochen werden. In Freiburg ist infolge des Gewitters ein Baum auf ein Auto gestürzt. SWR Alexander Böttner

6:46 Uhr Wetterbericht: Auch heute wieder Unwettergefahr Nachdem wir bereits berichtet haben, wie das Wetter war und was es angerichtet hat, kommt nun ein Vorausblick: Heute zeigt sich in Baden-Württemberg zeitweise die Sonne, die Luft ist schwül. Doch schon in der Frühe kann es hier und dort einen Schauer oder ein Gewitter geben. Im Laufe des Tages entstehen dann immer häufiger Schauer und Gewitter. Dabei besteht Unwettergefahr durch Wolkenbruch, Hagel und Sturmböen. Es wird aber nicht überall gleich heftig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 Grad im Schwarzwald und 31 Grad am mittleren Neckar. Auch abseits der Gewitter frischt der Westwind spürbar auf. Hier gibt es die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (35,9 MB | MP4)

6:23 Uhr Unwetter über Teilen Baden-Württembergs im Video Die schweren Gewitter am Donnerstagabend haben für umgestürzte Bäume oder vollgelaufene Straßen und Keller gesorgt. Eindrücke aus Baden-Württemberg im Video:

6:12 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Erntebilanz: Erst zu nass im Frühjahr, dann zu trocken und heiß im Sommer - das Jahr 2023 ist für Landwirtinnen und Landwirte kein einfaches. Teilweise sorgte das Wetter für wochenlange Ernteunterbrechungen. Die Folgen für Qualität, Menge und Erntefortschritt bei Getreide und Raps stellt der Landesbauernverband heute in einer Pressekonferenz vor. Feuerwerksfestival: Heute Abend beginnt in Ostfildern (Kreis Esslingen) das dreitägige Feuerwerksfestival "Flammende Sterne". Internationale Pyrotechnikerinnen und Pyrotechniker zeigen ihr Können. In den vergangenen 18 Jahren waren Teams aus 27 Nationen zu Gast. Nach dem furiosen Saisonstart erwartet den VfB Stuttgart zum Auftakt des zweiten Spieltags am Abend eine große Herausforderung bei DFB-Pokalsieger RB Leipzig. Von bisher zehn Duellen mit den Leipzigern in der Fußball-Bundesliga haben die Schwaben noch keines gewonnen.

6:07 Uhr Strengere Regeln für Social-Media-Plattformen Heute treten strengere Regeln der EU für Social-Media-Plattformen in Kraft. Ihnen drohen hohe Geldstrafen, wenn sie nicht stärker gegen illegale Inhalte vorgehen - wie Desinformation oder Hassbotschaften. Für Nutzer und Nutzerinnen wird es zudem einfacher, solche Inhalte auf den Plattformen zu melden. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 25. August 2023 um 5 Uhr.