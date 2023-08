Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

8:18 Uhr Neue Corona-Impfstoffe wohl kurz vor der Auslieferung Die an die neuen Corona-Varianten angepassten Impfstoffe stehen offenbar kurz vor der Auslieferung. Das berichtet die "Ärzte Zeitung". Der Mainzer Hersteller BioNtech will seinen Impfstoff im September ausliefern - wenn die Behörden ihn zulassen. Die Impfung soll auch gegen die aktuell in Deutschland zirkulierende Variante EG.5 helfen. Auch das US-Unternehmen Moderna hat für den Herbst einen angepassten Corona-Impfstoff angekündigt.

8:03 Uhr Gemeindetag BW befürchtet Kandidatenschwund bei Kommunalwahlen Anfeindungen gegen Kommunalpolitiker in den sozialen Medien könnten nach Einschätzung des baden-württembergischen Gemeindetags viele davon abhalten, im kommenden Jahr für Gemeinde- und Stadtratswahlen zu kandidieren. "Ich weiß natürlich, dass es immer schwieriger wird, diese Listen zu besetzen, weil leider auch auf der kommunalen Ebene ein Mandat sehr schnell öffentlich wird - und auch über die sozialen Medien kommentiert wird", sagte Verbandspräsident Steffen Jäger der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Jäger beklagt zudem eine sinkende Wertschätzung von Menschen, die sich als Gemeinde- oder Stadträte engagieren. Gemeinde- und Stadträte sind immer häufiger mit Gewalt konfrontiert. Im vergangenen Jahr hatten die Angriffe auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Innenministerium im Juni mitgeteilt hatte, wurden im vergangenen Jahr 1.195 Beschäftigte Opfer von Gewalt.

7:38 Uhr Bregenzer Seebühne wird zur Großbaustelle Die diesjährige Saison der Bregenzer Festspiele ist kaum zu Ende - schon beginnen die Bauarbeiten. Bereits heute Morgen rollen die Baustellenfahrzeuge an, so der Kaufmännische Direktor der Bregenzer Festspiele, Michael Diem. Als Erstes werde eine seitliche Zufahrt zur Seebühne gebaut. Dann erfolge der Abbau des Bühnenbilds von "Madame Butterfly". Außerdem muss die Seebühne bis auf das Fundament zurückgebaut und saniert werden. Bis zum Probenbeginn im kommenden Jahr muss alles fertig sein und das neue Bühnenbild für den "Freischütz" stehen. Die Festspiele schätzen die Gesamtkosten der Bauarbeiten auf rund 80 Millionen Euro. Die Saison ging gestern Abend mit der letzten Vorstellung von "Madame Butterfly" zu Ende. Insgesamt haben rund eine Viertelmillion Menschen die Aufführung gesehen. Über die Bauarbeiten an der Seebühne berichtete SWR1 Baden-Württemberg heute Morgen um 5.30 Uhr.

6:55 Uhr So unterschiedlich erleben Menschen in BW die Hitze Heute wird es wieder heiß, sehr heiß. Da kann einem das Arbeiten schon schwerer fallen. Aber wenn ich das hier sehe, bin ich ganz still. Respekt! Video herunterladen (74,4 MB | MP4)

6:31 Uhr Umfrage: Homeoffice meist fest etabliert im Alltag Homeoffice hat sich nach dem Ende der Corona-Pandemie einer Umfrage zufolge in vielen Unternehmen fest etabliert. In 80 Prozent der Firmen der Informationswirtschaft arbeiten Beschäftigte mindestens einmal wöchentlich von zu Hause, wie aus einer Umfrage des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW hervorgeht. Die Umfrage liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Im verarbeitenden Gewerbe, das stärker ortsgebunden ist, sind es 45 Prozent. Die rund 1.500 befragten Firmen rechnen in den kommenden zwei Jahren zudem eher mit einer Ausweitung der Homeoffice-Nutzung als mit einem Rückgang. "Wie die aktuelle Verbreitung von Homeoffice im Juni 2023 zeigt, hält der mit der Pandemie gestartete Trend zur hybriden Arbeit ungebrochen an", erläuterte ZEW-Experte Daniel Erdsiek.

6:10 Uhr Das Wetter für BW: Es bleibt hochsommerlich warm Zum Start in die Woche bleibt es heiß, es gibt kaum Wolken am Himmel und die Temperaturen steigen wieder deutlich über 30 Grad. Im Bergland sind am Montag einzelne Schauer und Gewitter möglich. Abkühlung wird erst in Richtung Donnerstag erwartet, allerdings sind dann wieder Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Hier gibt es die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (51,9 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) informieren sich heute über die Höhlenrettung in Baden-Württemberg. Die Träger der Höhlenrettung im Land, die Höhlenrettung des Malteser Hilfsdienstes und die Höhlenrettung Baden-Württemberg, sind seit November 2019 als eigener Fachdienst im Katastrophenschutz ein Teil des Bevölkerungsschutzes. In Konstanz beginnt der Prozess gegen einen 50 Jahre alten Mann wegen versuchten Mordes. Ihm wird vorgeworfen, im März 2023 zwei Männer in einer Wohnung in Villingen-Schwenningen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt zu haben. In Lahr (Ortenaukreis) wird die neue deutsch-französische Lehrstellenbörse "FutureFinder" eröffnet. Mit ihr sollen elsässische Schülerinnen und Schüler und deutsche Ausbildungsbetriebe zusammengebracht werden.