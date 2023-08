BW-Newsticker am Morgen: Baumbesetzung, Lob für Fridays for Future, Autobrände geklärt

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

9:11 Uhr Bahnverkehr läuft nach Gewitter wieder Gerade ging es um die Gewitterschäden bei der Deutschen Bahn. Umgestürzte Bäume hatten seit gestern Nachmittag die Zugstrecke zwischen Günzburg und Augsburg blockiert. Der Fernverkehr zwischen Stuttgart und Augsburg wurde nach Angaben der Bahn über Aalen umgeleitet. Die Haltestellen in Ulm und Günzburg entfielen. Seit dem frühen Morgen läuft der Bahnverkehr aber wieder. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 18. August um 8:30 Uhr.

9:04 Uhr Baumbesetzung in der Karlsruher Innenstadt In der Karlsruher Innenstadt sollen insgesamt 50 Platanen gefällt werden. Für die Neugestaltung der Fußgängerzone sollen andere Bäume gepflanzt werden. Die Wurzeln der Platanen stellen laut Stadt das Problem dar. Daran gibt es aber Kritik: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren zunächst vier Aktivisten auf die Bäume in der Karlsruher Fußgängerzone geklettert und hatten dort in Hängematten die Nacht verbracht. In der vergangenen Nacht schloss sich ein weiterer Aktivist den Baumbesetzern an. Die Klimaschützer haben in rund fünf Metern Höhe Transparente in den Bäumen aufgehängt. "Karlsruher Platanen sollen bleiben" steht auf ihnen zum Beispiel. Wie lange sie die Bäume in der Karlsruher Innenstadt besetzt halten, steht noch nicht fest.

7:57 Uhr Reaktionen bei Instagram zur Gen Z Wow, da ging wirklich was ab - viele Kommentare haben wir von euch bei Instagram unter einem Post zur Gen Z in der Arbeitswelt bekommen. Ursprünglich wollten wir von euch wissen, was Unternehmen ändern sollen, um der Gen Z gerecht zu werden. Eure Meinungen dazu fallen sehr kontrovers aus. Ein Nutzer schreibt: "Die Jugend, möchte nicht mehr soviel arbeiten, lebt aber von den Errungenschaften, anderer Generationen und stellt Ansprüche, Kritikfähig sind auch viele nicht, weiß nicht wie das noch werden soll". Ganz anders sieht das eine andere Userin - sie lobt die Gen Z: "Ich, als Generation X, finde super wie die Gen Z den Laden mal aufmischt. Wie meine Generation , in Sachen Arbeit, erzogen wurde ist einfach nicht gesund. Selbst viele Gen X trauen sich jetzt mehr." Ganz egal, ob ihr selbst zur Gen Z gehört oder nicht - schreibt uns auch eure Meinung in die Kommentare!

7:38 Uhr Bad Wimpfen: Ursache für Autobrände am Talmarkt geklärt Im Juli waren auf einem Feld nahe des Volksfestes Talmarkt in Bad Wimpfen 16 Autos in Brand geraten. Neben dem offiziellen Parkplatz wurde auf einem Stoppelfeld illegal geparkt. Nun steht die Ursache für das Feuer fest, berichtet die "Heilbronner Stimme" - ein tiefergelegtes Auto. Die Fahrerin hatte das im doppelten Wortsinne heiße Gefährt auf das sehr trockene Getreidefeld gestellt - keine gute Kombination. Kurz nachdem die Frau ihren Wagen verlassen hatte, sollen laut Zeugen die Getreidehalme unter dem Fahrzeug zu brennen begonnen haben. Der 35-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung.

7:21 Uhr Bahnstrecke bei Ulm gesperrt Auf den Straßen sieht es heute früh - Stand jetzt - gut aus. Probleme gibt es aber bei den Zügen. Gestern Abend haben Gewitterschäden den Bahnverkehr in Baden-Württemberg beeinträchtigt. Nach einem Unwetter mit Sturmböen und Hagel ist die Strecke zwischen Ulm und Augsburg derzeit blockiert. Im Bereich zwischen Günzburg und Augsburg sei ein Baum auf die Gleise gestürzt, hieß es. Der Fernverkehr zwischen Stuttgart und Augsburg wird derzeit über Aalen umgeleitet. Die Züge halten demnach nicht in Ulm Hauptbahnhof und Günzburg. Ab wann die Strecke wieder freigegeben wird, sei noch unklar, teilte eine Sprecherin der Bahn dem SWR mit.

7:06 Uhr Tennisanlage geflutet Was soll denn das? Unbekannte haben eine Tennisanlage in Neresheim im Ostalbkreis geflutet. Wie die Polizei gestern Nachmittag mitteilte, drehten "Vandalen" mehrere Wasserhähne auf. Auf die beiden Plätze seien rund 70.000 Liter Wasser gelaufen. Die Polizei sucht Hinweise auf die Verursacher - der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro. Passiert ist das Ganze bereits in der Nacht zum Sonntag. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 18. August 2023 um 7:30 Uhr.

6:55 Uhr Hohe Spritpreise - das sind die Gründe Die Spritpreise in Baden-Württemberg sind derzeit so hoch wie seit Monaten nicht. Emotionen soll man ja eigentlich von Zeit zu Zeit herauslassen. An der Zapfsäule sollte man sich dann dennoch zurückhalten - auch wenn's derzeit schwer fällt: Der Tankwart um die Ecke kann nichts dafür. Der wichtigste Preisfaktor ist laut Bundeskartellamt momentan der hohe Rohölpreis. Auch die Urlaubszeit treibt die Preise an den Zapfsäulen in die Höhe. Das Auto sei immer noch das beliebteste Verkehrsmittel für die Reise, meldet wenig überraschend der Autofahrerverband ADAC. Drei Tipps zum Sparen und weitere Infos lest ihr hier:

6:46 Uhr Wettervorhersage für Baden-Württemberg Alle reden vom Wetter, ich dann auch: Nachdem sich eben dies in der Nacht beruhigt hat, steht uns heute ein sonniger Tag bevor, die Gewittergefahr ist gering. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen bis 29 Grad auf der Albhochfläche und 34 Grad im Markgräflerland. Morgen sind sogar bis zu 35 Grad drin. Hier gibt es die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (39,5 MB | MP4)

6:38 Uhr Obstklau am Bodensee Ärger am Bodensee: Dort gibt es viele sogenannte Hofläden, in denen man sich mit Obst versorgen kann und die Ware dann bezahlt, indem man das Geld in eine Kasse legt. Das läuft auf Vertrauensbasis, funktioniert aber nicht immer. Aufgebrochene Kassen, nicht bezahlte Ware, die Landwirte sind verstimmt, dass das früher etablierte System nicht mehr so funktioniert wie gewohnt. Was hilft? Automaten - die lassen sich nicht betrügen. Auch Kameras sind eine Möglichkeit, die schrecken die Übeltäter ab. Und wer legal sparen will, der achtet auf gelbe Bänder an Bäumen und Sträuchern - warum, kann man hier nachlesen:

6:18 Uhr Kirche im Doppelstockbus Den Kirchen laufen scharenweise die Mitglieder davon. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet. Die Gründe? Geld und unzureichende kirchliche Strukturen sind demnach wichtige Beweggründe einiger Menschen zum Kirchenaustritt. Viele der Befragten benötigen demnach die Institution nicht, um gläubig zu sein. Andere wiederum geben an, keinen Bezug mehr zum christlichen Glauben zu haben. Der evangelische Diakon Göran Schmidt plädiert nun dafür, die Menschen in ihrem Lebensalltag abzuholen. "Wir sitzen nicht mehr im Kirchengebäude und warten, bis jemand kommt." Von der Kirche betriebene Doppelstockbusse mit Café und Spielmöglichkeiten sollen auf Spielplätzen Berührungspunkte schaffen. Als weitere Orte für das bundesweite Programm "Kirche unterwegs" nannte der Karlsruher Diakon Schwimmbäder, Rastanlagen für Trucker und Golfplätze. Schmidt selbst ist für die badischen Campingkirchen zuständig, unter anderem gibt es welche am Bodensee.

6:06 Uhr Tierheime am Anschlag - Katzen leben im Büro Nicht mehr nur in den Sommerferien, sondern mittlerweile das ganze Jahr über sind viele Tierheime laut Landestierschutzverband Baden-Württemberg am Anschlag. Ein "Dauerbrenner", heißt es. Die Anfragen bei Tierheimen seien massiv angestiegen. Viele Einrichtungen seien voll, manche könnten keine Tiere mehr aufnehmen. So berichtet zum Beispiel das Tierheim Ludwigsburg, dass dort wegen Überfüllung Tiere im Pflegerzimmer und Büro untergebracht würden. Bei Katzen stehe man sogar kurz vor einem Aufnahmestopp. Während der Corona-Pandemie hätten sich viele Menschen Haustiere zugelegt, die nun lästig würden. Damals niedliche Welpen seien mangels entsprechender Kurse nicht erzogen und fingen nun an zu beißen. Andere Menschen könnten sich wegen steigender Kosten etwa für Tierärzte, Energie oder andere Ausgaben die Haltung nicht mehr leisten. Die Tiere würden dann überall ausgesetzt. Baden-Württemberg "Das Tier ist ein Konsumgut geworden" Tierheime in Baden-Württemberg vor dem Kollaps Katzen in Kartons abgestellt, ein Hund hinter Mülltonnen angeleint, Meerschweinchen am Waldesrand ausgesetzt: Immer häufiger entledigen sich Halter ihrer Haustiere auf unrühmliche Weise.

6:05 Uhr Lagerhalle abgebrannt Auf dem Gelände einer Recyclinganlage im Ortenaukreis ist am Abend eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Über Appenweier gab es eine große Rauchwolke. Das Feuer wurde im Verlauf der Nacht gelöscht. Verletzt wurde niemand. Und auch für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, hieß es. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 18. August 2023 um 6 Uhr.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Das Land Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr 2022 das nach eigener Aussage "in der EU- und bundesweit einzigartige Ökomonitoring-Programm" fortgeführt. Kurz gesagt: Es geht vor allem darum zu untersuchen, ob Bio-Produkte wirklich Bio sind. Heute werden die Ergebnisse vorgestellt. Vor dem Landgericht Heilbronn wird heute der Prozess gegen einen 31 Jahre alten Mann wegen Mordes und Totschlags fortgesetzt. Ihm wird vorgeworfen, Ende 2022 und Anfang 2023 zwei Seniorinnen im Raum Schwäbisch Hall getötet zu haben. Kommenden Sonntag vor fünf Jahren hat sich Greta Thunberg zum ersten Freitagsstreik vor das schwedische Parlament gesetzt. Daraus entstanden ist Fridays For Future. Daher wird uns das Thema heute in mehreren Facetten beschäftigen.