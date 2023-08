Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

6:05 Uhr Schock für die Fans: VfB-Kapitän Endo kurz vor Wechsel zum FC Liverpool Am Samstag beginnt für den VfB Stuttgart mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Soviel steht fest - aber ob dann noch der Kapitän der Mannschaft dabei ist? Laut Medienberichten aus England steht der japanische Nationalspieler Wataru Endo vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Die Gespräche mit dem 30-Jährigen seien demnach weit fortgeschritten, der Fußball-Bundesligist habe die Genehmigung für die Reise nach Liverpool erteilt, um den Transfer abzuschließen, schrieb das Portal "The Athletic" gestern Abend. Endo ist "unser Gesicht, ein absoluter Krieger" hatte VfB-Coach Sebastian Hoeneß erst kürzlich gesagt. Gut möglich also, dass der VfB so kurz vor Saisonstart seinen Leader verliert. Bald in England am Ball? Wataru Endo, Kapitän beim VfB Stuttgart, soll kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool stehen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

6:02 Uhr Mann stirbt bei Unfall mit Sportwagen auf der A8 Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 zwischen Basel und Karlsruhe ist gestern Abend ein Mann ums Leben gekommen. Auf Höhe Eimeldingen (Kreis Lörrach) kamen zwei Autos - ein Kleinwagen und ein Sportwagen, die in Richtung Karlsruhe fuhren - von der Straße ab und stießen zusammen. Laut Polizei verstarb der 59 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens noch an der Unfallstelle. Fahrer und Beifahrer des Sportwagens wurden leicht verletzt. Die Unfallsursache muss derzeit noch ermittelt werden. Die A5 war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.