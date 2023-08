Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

10:00 Uhr Auf (ein) Wiedersehen! Damit sind wir wieder am Ende unseres Newstickers am Morgen für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit - lasst euch nicht ärgern und habt einen schönen Tag! Morgen berichtet euch Oliver Linsenmaier im Newsticker, was gerade wichtig und wissenswert ist in Baden-Württemberg. Bis dahin könnt ihr euch rund um die Uhr über alle Themen aus Baden-Württemberg auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch in Radio und Fernsehen auf dem Laufenden halten.

8:57 Uhr Achtung Urlauber: Gotthard-Basistunnel weiter gesperrt Nach dem Unfall eines Güterzugs in der vergangenen Woche bleibt der Gotthard-Basistunnel auf unbestimmte Zeit für den Güter- und Personenverkehr gesperrt. Das haben die Schweizerischen Bundesbahnen SBB mitgeteilt. Ursprünglich sollte die wichtige Bahnstrecke morgen zumindest teilweise wieder freigegeben werden. Ein Passagierzug fährt in den südlichen Teil des Gotthard-Basistunnels in Pollegio, Schweiz. dpa Bildfunk picture alliance / Samuel Golay/EPA/dpa | Samuel Golay Im Schweizer Gotthard-Basistunnel war am vergangenen Mittwoch ein Güterzug entgleist. Dabei wurden die Gleisanlage und ein Sicherheitstor schwer beschädigt, teilten die SBB mit. Vermutlich habe ein technisches Problem an dem Zug mit 30 Waggons zu dem Unfall geführt. Die 57 Kilometer lange Doppelröhre verbindet die deutschsprachige Schweiz mit dem italienischsprachigen Kanton Tessin. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 15. September 2023 um 2 Uhr.

8:13 Uhr Ärger im Stadion: VfB senkt Promillegrenze Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will den Alkoholkonsum seiner Fans bei Heimspielen einschränken. Die festgeschriebene Promille-Grenze im Stadion werde von 1,4 auf 1,0 gesenkt, teilte der Verein mit. Das sei mit den Behörden vereinbart. Jetzt sollen also die Alkoholkontrollen am Einlass sowie im Stadion verstärkt werden. Wer über den zugelassenen Wert hinaus alkoholisiert ist, muss mit einem Stadionverbot rechnen. Hintergrund: In der abgelaufenen Spielzeit sei es wegen alkoholisierter Besucherinnen und Besucher zu auffallend mehr Einsätzen der Sanitäts- und Ordnungsdienste gekommen, so der VfB. Über dieses Thema berichtete SWR2 am 14. August 2023 um 17 Uhr.

6:38 Uhr Wieder ein Wolf im Kreis Esslingen gesichtet In Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) ist wieder ein Wolf in eine Fotofalle getappt. Nach Angaben des Umweltministeriums wurde das Bild am Samstag gemacht. Das wäre die dritte Wolfssichtung in der Region Stuttgart innerhalb von anderthalb Wochen. Ob es sich bei dem Tier immer um dasselbe handelt, ist noch nicht klar. Das erste Foto eines Wolfes im Landkreis Esslingen. Umweltministerium BW Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Stuttgart, am 15. August 2023 um 6:30 Uhr.

6:16 Uhr Das wird heute wichtig in BW Am Landgericht Heilbronn beginnt heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen Raser. Der damals 20-Jährige soll im vergangenen Februar mit seinem Auto in der Innenstadt mehr als doppelt so schnell gefahren sein wie erlaubt. Er rammte das Fahrzeug einer Familie. Dabei kam ein 42-jähriger Mann ums Leben, seine Frau wurde schwer verletzt. Das Tübinger Biotechnologie-Unternehmen CureVac klagt heute vor dem Düsseldorfer Landgericht gegen den Wettbewerber BioNTec aus Mainz und zwei seiner Tochterunternehmen. CureVac wirft BioNTec Patentrechtsverletzungen vor und will Schadenersatzansprüche geltend machen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. BioNTec weist den Vorwurf zurück. Heute ist Mariä Himmelfahrt. In Hirschberg-Leutershausen (Rhein-Neckar-Kreis) findet daher die traditionelle katholische Wallfahrt zur sogenannten Schwarzen Madonna, einer Marienfigur, statt. Zu einer Wallfahrtsmesse am Vormittag und einem Festgottesdienst am Abend werden mehrere Hundert Gläubige erwartet.

6:12 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Es bleibt schwül Heute geht das wechselhafte und schwülwarme Sommerwetter weiter. Zeitweise scheint die Sonne, im Laufe des Tages gibt es einzelne, örtlich kräftige Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 31 Grad zum Beispiel im Breisgau. Hier gibt es die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (35,2 MB | MP4)