Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Florian Barz.

7:28 Uhr Heute weltweiter Erdüberlastungstag Statistisch gesehen hat die Weltbevölkerung heute die für das gesamte Jahr zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen der Erde aufgebraucht. Heißt: Ab heute leben wir auf Kosten folgender Generationen. Ausgerechnet hat das die amerikanische Umweltorganisation Global Footprint Network. In Deutschland war der sogenannte Erdüberlastungstag übrigens schon am 4. Mai. Würden alle Menschen so leben wie wir, bräuchten wir umgerechnet drei Erden.

7:07 Uhr Kassiererin im Museum soll fast eine Millon veruntreut haben Apropos Schweiz: Heute beginnt am Basler Strafgericht ein Prozess gegen eine frühere Kassiererin der Fondation Beyeler in Riehen (Kanton Basel-Stadt). Die Frau soll jahrelang Eintrittsgelder des Museums für sich behalten haben. Insgesamt geht es um eine Summe von fast einer Million Schweizer Franken. Vorgeworfen wird ihr gewerbsmäßiger Diebstahl und mehrfache Veruntreuung.

6:55 Uhr Pistorius besucht Karrierecenter der Bundeswehr Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist gerade auf Baden-Württemberg-Reise. Gestern besuchte er das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Heute schaut er in Stuttgart vorbei - genauer gesagt im Karrierecenter der Bundeswehr. Denn neben Mängeln bei der Ausrüstung ist der Personalmangel aktuell das größte Problem der Truppe. Dazu passt eine aktueller Bericht des "Spiegel". Demnach haben sich zwischen Januar und Ende Mai 2023 sieben Prozent weniger Menschen bei der Bundeswehr beworben als im Vorjahreszeitraum. Allein in diesem Jahr fehlen der Bundeswehr nach eigenen Angaben rund 21.000 Soldatinnen und Soldaten.

6:39 Uhr Zehn Windräder bei Burladingen geplant Noch steht die Region Neckar-Alb ziemlich blank da, was die Zahl an Windparks angeht. Das will der Zollernalbkreis ändern: mit zehn Windkraftanlagen rund um Burladingen. Bis zum Jahresende soll die Genehmigung da sein - im Eilverfahren.

6:31 Uhr Schnappschildkröte in Achern untergetaucht Falls ihr noch nicht richtig wach seid, dann schaut euch mal diesen Film an. Es geht um eine Schnappschildkröte, die in einem Tümpel bei Achern (Ortenaukreis) lebt und sich nicht einfangen lassen möchte. Und sie ist bissig: Amerikanische Schnappschildkröten können mühelos Finger oder Zehen samt Knochen durchtrennen. Video herunterladen (449,9 MB | MP4)

6:10 Uhr BW-Finanzminister: "Müssen alle länger arbeiten" Rente mit 67? Das ist aus Sicht des baden-württembergischen Finanzministers Danyal Bayaz (Grüne) nicht mehr lange durchzuhalten. "Meine Generation muss sich auf längeres Arbeiten im Alter einstellen - auch wenn wir unseren Wohlstand halten wollen", sagte Bayaz der Deutschen Presse-Agentur. Er halte das für viele Berufe für zumutbar, weil sich die Arbeitswelt fundamental verändere. "Körperlich anstrengende Arbeit wird weniger, Wissensarbeit wird mehr", so Bayaz.

6:06 Uhr Was heute wichtig wird Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist heute erneut in Baden-Württemberg unterwegs. Am Vormittag besucht er das Karrierecenter der Bundeswehr in Stuttgart. Neben Mängeln bei der Ausrüstung ist der Personalmangel aktuell das größte Problem der Truppe. Die Sommerferien haben gerade angefangen, doch in Stuttgart geht es auch schon um den Herbst. Denn auf dem Cannstatter Wasen wird ab heute die Fruchtsäule aufgebaut. Die Fruchtsäule ist das Zeichen des Erntedanks und vor allem das Wahrzeichen des Cannstatter Volksfestes, das am 22. September auf dem Wasen beginnt. Eine klimafreundliche, emissionsarme Baustelle - die gibt es heute in der Tübinger Metzgerstraße zu sehen. Stadtwerke und ein Bauunternehmen wollen zeigen, welche Aspekte, Geräte und Maschinen dafür nötig sind, und welcher Beitrag mit einem solchen Baustellen-Setting auch für den Klimaschutz geleistet werden kann.

6:05 Uhr So wird das Wetter heute in BW Auch am zweiten Tag beweist der August, dass der Sommer in Baden-Württemberg durchaus wechselhaft und nass sein kann. Nach den Schauern und Gewittern der letzten Tage, bekommen wir weiterhin durchwachsenes Wetter. Zwiebellook und Regencape könnt ihr also getrost beibehalten - bei regnerischen 19 bis 24 Grad. Mehr Infos zum Wetter für Baden-Württemberg gibt es hier aus der Fernsehsendung von SWR Aktuell gestern Abend: Video herunterladen (39,3 MB | MP4)

6:04 Uhr Sind Lehrer faul? Empörung über Werbe-Kampagne des Landes Gut gemeint und doch völlig daneben: So könnte man die Kritik an der neuen Werbekampagne des Landes für neue Lehrkräfte zusammenfassen. Denn auf einem Plakat am Flughafen Stuttgart steht verkürzt zusammengefasst: "Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit, werde Lehrerin oder Lehrer!". Lehrerverbände sind empört und sprechen von einem Skandal. Die Kampagne beleidige alle Lehrkräfte. Das Kultusministeriums erklärte dem SWR hingegen, dass der Slogan bewusst gewählt worden sei, um Aufmerksamkeit zu erregen. Die Zahl der Rückmeldungen auf die Plakate sei überdurchschnittlich.