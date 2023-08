Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

7:01 Uhr Ehrenamtskarte startet - aber nur in vier Regionen Wer sich ehrenamtlich engagiert soll dafür Rabatt bei Museen oder Schwimmbädern bekommen - so die Idee der Ehrenamtskarte des Landes. Heute startet der Modellversuch in vier Regionen: dem Kreis Calw, dem Ostalbkreis und den Städten Freiburg und Ulm. In Freiburg müssen sich Interessierte allerdings länger gedulden, hier tüfelt die Stadt noch aus, wie die ehrenamtliche Arbeit datenschutzkonform nachgewiesen werden kann. Mit der Ehrenamtskarte gibt es landesweit freien Eintritt in viele Klöster und Schlösser des Landes. Außerdem gibt es Rabatte in Museen, Schwimmbädern, Ausstellungen oder im Theater.

6:40 Uhr Pforzheimer OB erfreut sich über "riesen Zuzug" Für Viele gilt sie jetzt nicht unbedingt als die schönste Stadt im Land - trotzdem erlebt Pforzheim zur Zeit einen regelrechten Bevölkerungsboom. Die Stadt profitiert aus Sicht von Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) von ihrer Lage zwischen den Großstädten Karlsruhe und Stuttgart. In den Ballungsräumen dort zögen die Mieten enorm an, zugleich gebe es dort nur wenig freie Fläche, sagte Boch. Das sei eine extrem gute Situation für Pforzheim, von wo aus viele Menschen in die anderen Städte pendelten. "Wir erleben einen riesen Zuzug", sagte Boch. "Allein im Jahr 2022 ist die Bevölkerung in Pforzheim um 1,8 Prozent gewachsen und damit deutlich stärker als im Landesschnitt." Knapp 128.000 Menschen lebten den Zahlen zufolge vergangenes Jahr in Pforzheim.

6:30 Uhr So wird das Wetter in BW Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung: In diesem Sinne sind heute vor allem Regenjacke, Schirm und Gummistiefel in Baden-Württemberg gefragt. Denn es ist Dauerregen angesagt, im Schwarzwald und in der Ortenau schüttet es teilweise heftig. Die Höchsttemperaturen sind mit 17 bis 23 Grad auch alles andere als hochsommerlich. Mehr Infos zum Wetter für Baden-Württemberg gibt es hier aus der Fernsehsendung von SWR Aktuell gestern Abend: Video herunterladen (38 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg gibt heute Vormittag die Arbeitsmarktdaten für den Juli bekannt. Nach Einschätzungen von Experten dürfte die Zahl der Arbeitslosen im Juli im Vergleich zum Vormonat nahezu unverändert geblieben sein. Im Juni dieses Jahres lag die Arbeitslosenquote bei 3,8 Prozent. Landesweit waren 238.477 Menschen arbeitslos gemeldet. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kommt heute nach Ulm und Dornstadt. Dort wird er sich den Sanitätsdienst der Bundeswehr am Standort Ulm genauer anschauen. Der kleine Fluss Brugga bei Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat ein Problem: Hier herrscht Krebspest. Heute wird ein Verbindungsbach leergepumpt und vorher die Fische abgefischt. Der Mühlbach wird trockengelegt, um ein Überspringen der Krebspest von der Brugga auf den Zastlerbach zu verhindern. Die für Menschen ungefährliche Pilz-Krankheit führt zum Massensterben der Dohlenkrebse.

6:08 Uhr 18-Jähriger wird aus Auto geschleudert und stirbt Tragischer Unfall vergangene Nacht: Auf der B10 bei Geislingen (Kreis Göppingen) ist am frühen Morgen ein 18-jähriger Autofahrer aus seinem Auto geschleudert worden und dabei ums Leben gekommen. Der Fahranfänger war nach Angaben der Polizei von Eislingen Richtung Ulm unterwegs. In einer Kurve habe er vermutlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren und schleuderte in den Gegenverkehr. Die Polizei geht davon aus, dass er zu schnell gefahren war. Der 18-Jährige, der nach Aussage eines Polizeisprechers wahrscheinlich nicht angeschnallt war, starb an der Unfallstelle. Der junge Mann war den Angaben zu Folge in einem Oldtimer unterwegs. Der Fahrer des anderen Autos erlitt einen Schock und kam aber ansonsten unverletzt in ein Krankenhaus. Der 18-jähriger Autofahrer starb laut Polizei noch am Unfallort. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marius Bulling

6:04 Uhr Prozess um Mehrkosten von Stuttgart 21 geht weiter Heute geht der Prozess um die massiven Mehrkosten für Stuttgart 21 weiter. Begonnen hatte der Prozess im Mai und geklagt hatte die Bahn. Sie will erreichen, dass sich das Land Baden-Württemberg, die Landeshauptstadt Stuttgart, der Verband Region Stuttgart und der Flughafen Stuttgart finanziell an den Mehrkosten für die Neuordnung des Stuttgarter Bahnknotens beteiligen. Die Deutsche Bahn, die offiziell Bauherrin von Stuttgart 21 ist, beziffert die Gesamtkosten für Stuttgart 21 derzeit auf 9,15 Milliarden Euro und hat zusätzlich einen Puffer von 640 Millionen Euro einkalkuliert. In einem Finanzierungsvertrag aus dem Jahr 2009 ist jedoch nur die Verteilung von Kosten bis zu einer Höhe von gut 4,5 Milliarden Euro geregelt - also gerade mal knapp die Hälfte. Wer die Mehrkosten von mehr als 4,5 Milliarden Euro trägt, ist derzeit unklar.