Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Wolfgang Lickert.

9:50 Uhr Was ist das für ein Tier? Unsere User diskutieren ... Ist es ein Löwe oder ein Wildschwein? Diese Frage hat nicht nur die Berlinerinnen und Berliner umgetrieben, sondern ganz Deutschland. Unsere Userinnen und User beschäftigt jetzt die Frage: Bär oder Pferd? Denn eine Elfenbeinskulptur aus der Steinzeit, die im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis ausgestellt ist, gilt jetzt dank eines kürzlich gefundenen Teilstücks nicht mehr wie die letzten 20 Jahre als Pferd, sondern als Bär. Viele unserer Follower auf Facebook haben da ihre eigene Sicht der Dinge ... 20 Jahre galt sie als Pferd, nun entpuppt sich die Elfenbeinskulptur vom Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren als Bär -...Posted by SWR Aktuell on Thursday, July 27, 2023

8:55 Uhr BASF macht deutlich weniger Umsatz und Gewinn Es läuft derzeit nicht gut für die BASF. Der Chemiekonzern aus Ludwigshafen hat im zweiten Quartal des Jahres deutlich weniger Umsatz und Gewinn gemacht. Das geht aus den heute veröffentlichten Halbjahres-Zahlen des Unternehmens hervor. Der Umsatz ging demnach um ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr zurück, der Betriebsgewinn brach sogar um mehr als die Hälfte ein. Das Unternehmen macht die geringe Nachfrage weltweit dafür verantwortlich. Die Ziele für dieses Jahr hatte die BASF deshalb bereits vor zwei Wochen deutlich nach unten korrigiert. Beim Ausblick rechnet die BASF immerhin mit keiner weiteren Abschwächung der Nachfrage in diesem Jahr. Die Kosten sollen weiter gesenkt werden, auch durch bereits angekündigte Einsparungen am Hauptstandort. Darüber berichtete SWR4 BW, Studio Mannheim, am 28.7.2023 um 8:30 Uhr

8:29 Uhr Vor genau zehn Jahren: Unwetter mit tennisballgroßen Hagelkörnern auf der Alb Mehr als 6.000 Einsätze der Feuerwehren, zahlreiche Verletzte und ein Schaden, der in die Milliarden ging: Heute vor genau zehn Jahren ging im Kreis Reutlingen ein Unwetter gigantischen Ausmaßes ab. Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen beschädigten unzählige Dächer und Autos. "Ich stand in Häusern, die Dächer komplett durchlöchert und der Regen ist in Strömen an den Wänden bis in die Keller gelaufen", erinnert sich Landrat Ulrich Fiedler (parteilos), der damals Oberbürgermeister in Metzingen war. Dass das Unwetter schon zehn Jahre her ist, sei schwer vorstellbar, so lebendig seien die Erinnerungen. "Mit dem Klimawandel werden extreme Unwetter wie vor zehn Jahren immer wahrscheinlicher. Wichtig ist, dass wir heute alle gemeinsam versuchen, die Erderwärmung so gering wie möglich zu halten", so sein Appell in Erinnerung an die damaligen Ereignisse. Reutlingen/Tübingen Autos und Häuser beschädigt, Ernten zerstört Vor zehn Jahren: Milliardenschaden durch Hagelsturm Er hinterließ eine Schneise der Verwüstung: Am 28. Juni 2013 zog ein gewaltiger Hagelsturm über die Region Neckar-Alb hinweg. Unzählige Häuser und Autos wurden schwer beschädigt.

8:05 Uhr Brand in Bruchsal: Ein Mensch verletzt, acht Bewohner über Drehleiter gerettet In einem Mehrfamilienhaus in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) hat es gestern Abend gebrannt - dabei ist ein Mensch verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, brach das Feuer im Keller aus. Durch die starke Rauchentwicklung im Treppenhaus waren den Angaben zufolge acht Menschen in ihren Wohnungen eingeschlossen. Sie wurden über eine Drehleiter gerettet. Sieben andere Bewohner des Hauses befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Freien. Ein Bewohner wurde ins Krankenhaus gebracht. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Darüber berichtete SWR4 BW, Studio Karlsruhe, am 28.7.2023 um 6:30 Uhr

7:33 Uhr Prozess um getötete Seniorinnen im Raum Schwäbisch Hall beginnt 72 Zeuginnen und Zeugen sind geladen, zwölf Verhandlungstage angesetzt: Heute Morgen beginnt vor dem Landgericht Heilbronn ein Prozess, der viel Beachtung finden dürfte. Es geht um den Fall von zwei im Dezember und Januar getöteten Seniorinnen in Schwäbisch Hall und Umgebung. Der Fall erschütterte eine ganze Region und machte vor allem älteren Menschen Angst. Des Mordes und des Totschlags angeklagt ist ein zur Tatzeit 31-Jähriger. Er soll die Frauen in ihren Wohnungen erschlagen haben und sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Ein Phantombild hatte die Polizei auf die Spur des Mannes gebracht. Heilbronn Angeklagter soll zwei Seniorinnen getötet haben Prozess gegen mutmaßlichen Mörder aus Schwäbisch Hall hat begonnen Im Winter wurden in Schwäbisch Hall und Umgebung binnen weniger Wochen zwei Seniorinnen getötet. Am Freitagmorgen startete in Heilbronn der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:22 Uhr Viele Grundsteuererklärungen in BW fehlen noch Eine Steuererklärung machen: Das schieben viele von uns wahrscheinlich hinaus, so lange es irgendwie geht. Entsprechend warten die Finanzämter in Baden-Württemberg ein halbes Jahr nach Fristende noch auf rund jede zehnte Grundsteuererklärung der Besitzerinnen und Besitzer von Häusern oder Eigentumswohnungen. Eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte, inzwischen seien 89 Prozent der sogenannten Grundsteuer B eingereicht worden. Die verlängerte Frist dafür endete bereits zum 31. Januar. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Neuberechnung der Steuer gefordert, weil die Sätze auf Daten aus dem Jahr 1964 beruhten. Große Probleme bekommen die Säumigen aber noch nicht mit dem Finanzamt: Wer seine Erklärung für die Grundsteuer B bisher nicht abgegeben hat, erhält in diesen Tagen ein Erinnerungsschreiben mit einem neuen Abgabetermin. Dann soll aber die Kulanzzeit enden. Baden-Württemberg Halbes Jahr nach Fristende Mehr als jede zehnte Grundsteuererklärung fehlt noch in BW Eigentlich hätten Grundstückseigentümer bis Januar ihre neuen Grundsteuererklärungen fertig haben sollen. Bisher war das Finanzamt kulant und hat Aufschub gewährt. Das könnte sich ändern. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Darüber berichtete SWR1 BW am 28.7.2023 um 6:30 Uhr.

6:50 Uhr BW-Minister lehnt Wassercent für Landwirte trotz Wasserknappheit ab In anderen Bundesländern müssen Landwirte eine Abgabe für die Entnahme von Grundwasser zur Bewässerung zahlen - Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) lehnt die Einführung eines Wassercents für Landwirte aber ab. Er argumentiert, die Landwirtschaft sei nicht das Hauptproblem bei der Wasserknappheit, da ein Teil des entnommenen Wassers wieder versickere. BW-Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) schließt eine solche Abgabe in Zukunft aber nicht aus, Rheinland-Pfalz wiederum plant bereits eine Abgabe auf Grundwasser ab Anfang 2024. Die Umweltverbände BUND und NABU sehen die Erhebung eines Wassercents als überfällig an: Die Stände der Grundwasserpegel in den kommenden Jahrzehnten würden nämlich sinken, während die Bewässerung durch die Landwirtschaft zunehmen werde. Baden-Württemberg Wasserverbrauch in der Landwirtschaft BW-Landwirtschaftsminister lehnt Wassercent für Bauern weiter ab Wasser ist im Sommern knapp. Damit auch Landwirte mehr bei der Bewässerung sparen, müssen sie in manchen Bundesländern eine Abgabe zahlen. In Baden-Württemberg weiter nicht. 20:15 Uhr Zur Sache! Extra: Wetter extrem - Wie der Klimawandel unseren Alltag verändert SWR Fernsehen

6:28 Uhr Schulen belastet: Mehr ukrainische Kinder und Jugendliche in BW Die Schulen in Baden-Württemberg sind jetzt schon sehr belastet, da es zu wenige Räume und Lehrkräfte für ukrainische Kinder und Jugendliche gibt. Nach den Sommerferien wird die Zahl der ukrainischen Schülerinnen und Schüler laut Prognosen um fast ein Viertel ansteigen: auf insgesamt etwa 40.000. Viele Familien haben beschlossen, dass Mütter und Kinder in Deutschland bleiben sollen, da der Krieg in der Ukraine andauert. Die Landesregierung hat 220 Millionen Euro für die nächsten Jahre bewilligt, um die zusätzliche Herausforderung zu bewältigen. Die steigende Zahl ukrainischer Schülerinnen und Schüler soll auf verschiedene Schularten verteilt werden, wobei die allgemeinbildenden Gymnasien eine wichtigere Rolle spielen könnten. Gleichzeitig steigt auch die Anzahl der Kinder von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern aus anderen Ländern. Baden-Württemberg "Jede Besenkammer wird genutzt, um zu unterrichten" Zahl der ukrainischen Schüler in BW steigt deutlich Schon jetzt sehen die Kommunen die Schulen am Anschlag. Es gibt zu wenige Räume und zu wenige Lehrkräfte für ukrainische Kinder und Jugendliche. Doch die Herausforderung wird noch größer. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:05 Uhr So wird das Wetter am Freitag: zunächst regnerisch, bis 27 Grad Das Wetter ist auch heute Morgen wieder regnerisch - besonders im Norden von Baden-Württemberg ist es trüb und nass. Im Süden des Landes bekommen die Menschen dagegen schon ein paar Sonnenstrahlen ab. Gegen Nachmittag soll das Wetter in Baden-Württemberg aber insgesamt etwas aufklaren - dann sind Temperaturen von bis zu 27 Grad möglich. Mehr zum Wetter heute und in den kommenden Tagen hier im Wetterbericht aus der Fernsehsendung von SWR Aktuell gestern Abend: Video herunterladen (36,7 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Der Fall erschütterte eine ganze Region, machte vor allem älteren Menschen Angst: Vor rund einem halben Jahr wurden zwei Seniorinnen in Schwäbisch Hall und Umgebung umgebracht. Ab heute muss sich ein zur Tatzeit 31-jähriger Mann vor dem Landgericht Heilbronn verantworten. Ihm wird vorgeworfen, die beiden älteren Frauen in ihren Wohnungen erschlagen zu haben. Afrika in Baden: Der Karlsruher Zoo eröffnet heute Nachmittag eine "Afrikasavanne". Die rund 4.500 Quadratmeter große Anlage soll Giraffen, Zebras und Vögeln wie Maribus ein neues Zuhause bieten. Die Tiere, die bislang in eigenen Gehegen untergebracht waren, sollen in den kommenden Wochen langsam an das gemeinsame Leben gewöhnt werden. Viele Pendlerinnen und Pendler im Großraum Stuttgart können aufatmen: Nach mehr als zwei Monaten endet heute die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen. Dann sind auf dem wichtigen Streckenabschnitt wieder S-Bahnen unterwegs, die Fahrgäste müssen nicht mehr auf den Schienenersatzverkehr ausweichen.