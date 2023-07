BW-Newsticker am Morgen: Mehr Straftaten im ÖPNV, was hilft gegen Personalmangel in Kitas?

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Nils Kraft.

Das war unser Newsticker für heute. Zwar erwartet uns - wie vorhin erwähnt - heute ein eher durchwachsener Sommertag. Aber auch das hat ja so seine Vorteile: So hat man nach Feierabend zumindest schon mal keinen Druck, in den Park, das Freibad, zum Badesee oder dergleichen zu gehen. Später einfach mal faulenzen, das wäre doch auch ein gutes Tagesmotto. Die nächsten Tage darf sich das aber gerne wieder ändern, da spreche ich sicher auch für die Schülerinnen und Schüler.

9:48 Uhr Kreis Sigmaringen: Heiratsantrag im Feld So langsam geht unser heutiger BW-Newsticker dem Ende zu. Da ist es höchste Zeit, nochmal auf eine positive Geschichte zu gucken. Und gucken ist hier auch das richtige Stichwort. Denn wer bei Ostrach (Kreis Sigmaringen) derzeit aufmerksam an den Getreidefeldern vorbeifährt, erkennt darin vielleicht eine romantische Botschaft: Einen Heiratsantrag von Landwirt Marco Zoll an seine Verlobte Anna Lendle. Im Dezember gab es bereits die erste Überraschung für Anna Lendle, erzählt sie. Damals bekam sie zu ihrem Geburtstag eine Ballonfahrt über die Region geschenkt. In die Luft ging es schließlich aufgrund der guten Wetterprognose recht spontan vor gut zwei Wochen. Dass während der Fahrt eine noch größere Überraschung auf sie wartete, ahnte sie nicht, so die 24-Jährige. Diesen Moment werde sie nie vergessen, sagte sie dem SWR. In großen Buchstaben ist auf dem Stoppelfeld zu lesen: "Anna, willst du mich heiraten?". Die Antwort lautete prompt "Ja!". Pressestelle privat/Lukas König

9:33 Uhr Debatte über Kooperation mit AfD - Kritik an Merz reißt nicht ab Die Diskussion um Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz zum Umgang seiner Partei mit der AfD auf kommunaler Ebene läuft seit gestern auf Hochtouren. Die Kritik an Merz reißt auch heute nicht ab. Der CDU-Politiker und ehemalige saarländische Ministerpräsident Tobias Hans zweifelte die Eignung von Merz als Kanzlerkandidat der Union an und attestierte dem Parteichef mangelnde Führungsstärke. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sieht Merz hingegen nicht als beschädigt an. Äußerungen von Merz im ZDF-Sommerinterview zum Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene waren von vielen als Aufweichung der klaren Abgrenzung der CDU zu der rechtspopulistischen Partei interpretiert worden. Merz nannte am Montag solche Vorwürfe abwegig und machte deutlich, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei gelte und es auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD gebe. Der Gemeindebund argumentierte in der Diskussion für Pragmatismus. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte den Funke-Medien, sollte ein AfD-Mitglied Bürgermeister werden, sei das eine demokratische Wahl. Wenn dann alle zum Beispiel für eine Schulsanierung stimmen würden, sei das keine Kooperation, sondern reale Sachpolitik im Sinne der Menschen.

9:23 Uhr Eisenbahn-Bundesamt lehnt Antrag der Umwelthilfe zur Gäubahn ab Bleibt die Gäubahn länger gesperrt als zunächst genehmigt? Darum geht es im Streit zwischen Eisenbahn-Bundesamt (EBA) der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Das EBA hat den Antrag der DUH als unbegründet zurückgewiesen, die wegen Stuttgart 21 notwendige Unterbrechung der Gäubahn auf Stuttgarter Stadtgebiet zu unterbinden. "Das haben wir auch nicht anders erwartet", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch heute Morgen. Die DUH habe bereits beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg Klage gegen das Eisenbahn-Bundesamt eingereicht. Die Klage richtet sich gegen das EBA, weil es die Pläne der Bahn laut DUH nicht fristgerecht abgelehnt hat. Als Gäubahn wird die Eisenbahnstrecke von Zürich über Singen nach Stuttgart bezeichnet. Ab 2025 sollen die Züge aber für mindestens sieben Jahre vorzeitig am Stadtrand von Stuttgart enden, Fahrgäste sollen dann mit S-Bahnen und Stadtbahnen weiter fahren. Die Deutsche Umwelthilfe hatte argumentiert, dass die Unterbrechung der Strecke wegen Umplanungen an anderer Stelle des Projekts länger dauere als ursprünglich genehmigt. Dem widerspricht das Eisenbahn-Bundesamt nun. "Die Planfeststellungsbeschlüsse setzen keine Dauer für die Unterbrechung der Gäubahn fest", sagte eine Sprecherin der Behörde.

8:57 Uhr Parken in Tübingen wird teurer In Tübingen wird das Parken am Straßenrand künftig teurer. Das hat der Gemeinderat gestern Abend entschieden. Die Parkgebühren in Tübingen steigen künftig in allen Zonen um 50 Prozent - egal ob man mit App, Münzen oder Karte bezahlt. Eigentlich sollten diejenigen belohnt werden, die eine Park-App verwenden, wer Münzgeld in den Automaten am Straßenrand wirft oder die EC-Karte nutzt, sollte mehr fürs Parken in Tübingen bezahlen. Das war der Plan von Oberbürgermeister Boris Palmer. Denn es koste die Stadt jährlich eine halbe Million Euro, die Automaten zu unterhalten und zu leeren. Dieses Geld wollte Palmer nach eigener Aussage sparen. Doch alle Fraktionen im Gemeinderat hatten ihre Zweifel, sein Vorschlag wurde abgelehnt. Nicht alle hätten für eine App genügend Datenvolumen, meinen die einen, andere sehen den Datenschutz gefährdet. Auch in der Tübinger Bevölkerung war Palmers Vorhaben umstritten.

8:46 Uhr Stuttgarts Grüne fordern kostenlose Abgabe von Sonnencreme Gibt's kostenlose Sonnencreme bald auch hier? Im Kampf gegen den Hautkrebs machen sich nun auch die Grünen im Stuttgarter Gemeinderat für die kostenlose Abgabe stark. In öffentlichen Gebäuden und anderen gut zugänglichen Orten solle es entsprechende Spender geben, forderte die Grünen-Fraktion. Die Grünen wiesen auf das Beispiel Niederlande hin, wo Menschen in diesem Sommer an Hunderten Orten kostenlos Sonnencreme erhalten können. Auf Festivals, in Schulen, Sportvereinen und Gemeinden werden Sonnencreme-Spender aufgestellt, damit jede und jeder sich ausreichend vor der Sonne schützt. Die Fälle von Hautkrebserkrankungen nahmen in den vergangenen 20 Jahren deutlich zu, wie die Grünen in der baden-württembergischen Landeshauptstadt mit Verweis auf das Statistische Bundesamt berichteten. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 25. Juli 2023 um 9:30 Uhr.

8:37 Uhr Osterburken bekommt kein DHL-Paketzentrum Die Stadt Osterburken im Neckar-Odenwald-Kreis bekommt doch kein Paketzentrum. Der Gemeinderat hat die Pläne der DHL-Gruppe am Abend mit knapper Mehrheit abgelehnt. Das Unternehmen wollte dort bis zu 400 Arbeitsplätze schaffen. Bürgerinnen und Bürger befürchteten unter anderem zu viel Lkw-Verkehr durch das Paketzentrum. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 25. Juli 2023 um 8:30 Uhr.

8:26 Uhr Starker Kinostart für "Barbie" und "Oppenheimer" in Deutschland Lange wurde nicht mehr so viel über Kino geredet - vor allem im Sommer. Die Starts der Blockbuster "Barbie" und "Oppenheimer" sind gerade eines der großen Gesprächsthemen - und vor allem die Frage, welcher von beiden die meisten Besucherinnen und Besucher anlockt. Gewonnen hat das Rennen am Eröffnungswochenende "Barbie". Den Film sahen sich knapp 619.000 Besucherinnen und Besucher an, wie das Marktforschungsunternehmen Media Control in Kooperation mit dem Analyst Comscore gestern mitteilte. Der Thriller "Oppenheimer" von Christopher Nolan zog rund 502.600 Besucherinnen und Besucher in die Kinos. Der Film um die berühmte Spielzeug-Puppe war nach Besucherzahlen aber nur der zweiterfolgreichste Start des Jahres in Deutschland. Noch mehr Menschen zog Anfang April "Der Super Mario Bros. Film" an (knapp 954.000). Beim Eröffnungswochenende werden die Tage Donnerstag bis Sonntag gezählt.

8:10 Uhr SPD-Generalsekretär fordert Mindestlohn auch bei Ferienjobs Wenn diese Woche die Sommerferien in Baden-Württemberg starten, beginnt auch die Hochsaison der Ferienjobs. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sich dafür ausgesprochen, die Ausnahme beim gesetzlichen Mindestlohn für unter 18-Jährige abzuschaffen und damit sicherzustellen, dass künftig auch Ferienjobber Mindestlohn erhalten. "Die Ausnahme beim Mindestlohn für unter 18-Jährige ist eine nicht begründbare Verzerrung", sagte Kühnert der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten": Durch eine Abschaffung könne auch mehr Gerechtigkeit für viele Ferienjobber hergestellt werden. "Die 16-Jährige, die im Biergarten Bierkrüge an die Tische bringt, leistet die exakt gleich wertvolle Arbeit wie der 20-Jährige, der das tut", sagte Kühnert. Der Mindestlohn sei eine Frage des Respekts für die geleistete Arbeit - unabhängig vom Alter. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 25. Juli 2023 um 7 Uhr.

7:55 Uhr Dürfen Selbstversorgerläden auch sonntags öffnen? Grüne und CDU im Landtag von Baden-Württemberg sind dafür, dass die autonomen Selbstversorgerläden auf dem Land auch sonntags weiter offen haben. Ein Bündnis aus kirchlichen und gewerkschaftlichen Organisationen hatte deren Schließung an Sonn- und Feiertagen gefordert. In Baden-Württemberg gibt es inzwischen rund 40 dieser sogenannten Tante-M-Läden. Dort kann man sieben Tage die Woche einkaufen, ohne Personal, einfach mit Karte bezahlen - und das auch sonntags. Wenn es nach Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz geht, soll das auch so bleiben. Die neuen Dorfläden böten eine ähnliche Grundversorgung für den täglichen Bedarf wie Tankstellen oder Kioske, sagte er dem SWR. Auch die Fraktion des Koalitionspartners CDU findet, die Läden seien ein Pluspunkt für die Lebensqualität im ländlichen Raum und sollten weiter auch an Sonntagen offen haben. Dazu müssten allerdings klare rechtliche Regeln geschaffen werden, sagte ein Sprecher dem SWR.

7:39 Uhr Aktuelle Verkehrslage: Staus auf der A7 und B14 Seid ihr gleich mit dem Auto unterwegs? Hier ein kurzer Blick auf die aktuellen Verkehrsmeldungen: Auf der A7 Würzburg Richtung Ulm zwischen Rothenburg ob der Tauber und Wörnitz gab es einen Unfall. Die rechte Spur ist blockiert, es staut sich auf zwei Kilometern. Und auf der B14 Backnang Richtung Stuttgart zwischen B29, Teiler B14/B29 und Fellbach-Süd müsst ihr noch mit 20 Minuten Verspätung rechnen. Die Unfallstelle ist hier geräumt, es gibt aber noch fünf Kilometer Stau.

7:25 Uhr Mehr Straftaten im Nahverkehr nach Ende der Pandemie Die Zahl der Straftaten in Bussen und Bahnen hat im vergangenen Jahr wieder stark zugenommen: Es gab einen Anstieg um ein Fünftel auf 64.439 Fälle, wie aus einer in Stuttgart veröffentlichten Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Fraktion hervorging. Unter anderem wurden 5.035 Fälle von Aggressionsdelikten, 3.133 Fälle von leichter Körperverletzung und 819 Fälle von Bedrohung erfasst. Mit dem Wegfall der notwendigen Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie seien im Jahr 2022 nicht nur das bisher normale Leben, sondern ein Stück weit auch Teile der Kriminalität zurückgekehrt. "Das vermehrte Zusammentreffen von Menschen hat zu mehr Tatgelegenheiten geführt." Die beiden Ausnahmejahre 2020 und 2021 seien daher kaum mit anderen Jahren belastbar vergleichbar. Vor der Corona-Pandemie, also 2019, waren es noch 66.660 Taten gewesen, wie das Verkehrsministerium weiter mitteilte. Hier beträgt der Rückgang im Vergleich zu 2022 den Angaben zufolge 3,3 Prozent. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 25. Juli 2023 um 6:30 Uhr.

7:15 Uhr Studie: Mietanstieg in Metropolen beschleunigt sich Zwar hat der Druck am Mietmarkt in deutschen Metropolen laut der neuen Studie insgesamt zugenommen. Doch man muss das Ergebnis differenziert betrachten: Im ersten Halbjahr kletterten die Angebotsmieten in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart und Leipzig im Schnitt um 6,7 Prozent, wie eine heute veröffentlichte Analyse des Immobilienspezialisten Jones Lang LaSalle (JLL) zeigt. Im Vorjahreszeitraum habe der Mietanstieg noch 3,7 Prozent betragen. Besonders stark legten die Angebotsmieten in Berlin und Leipzig zu, wo laut Studie prozentual zweistellige Zuwächse verzeichnet wurden. Auf der anderen Seite: In den übrigen Metropolen waren die Mietanstiege deutlich moderater, in Stuttgart gaben die Angebotsmieten sogar leicht nach. Angebotsmieten bedeuten noch keine Abschlüsse, manchmal weicht die vereinbarte Miete davon ab - das kommt aber seltener vor als beim Immobilienkauf. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 25. Juli 2023 um 6:30 Uhr.

7:08 Uhr Online verkauftes Spielzeug mit Schadstoffen belastet Nach Ansicht des Umweltverbands BUND überwachen die Behörden den Online-Markt für Kinderspielzeug nicht ausreichend. Im Internet gekaufte Produkte könnten hohe Konzentrationen gesundheitsschädlicher Chemikalien enthalten, die in der EU eigentlich verboten sind. Im vergangenen Jahr haben europäische Behörden bei stichprobenartigen Kontrollen über 200 Spielzeuge gefunden, die verbotene Schadstoffe enthielten. Und das Problem wächst: Die Zahl der gemeldeten Produkte ist in den letzten vier Jahren um 30 Prozent gestiegen. Eine aktuelle Studie der Europäischen Chemikalienagentur ECHA zeigt, dass sich rund 40 Prozent der Unternehmen, die Spielzeug online vertreiben, nicht an die in der EU geltenden Regeln für Chemikalien halten. Der BUND warnt: Immer mehr Internethandel bedeute immer mehr Schadstoffe. Dieser Markt werde nicht annähernd so gut kontrolliert wie der Ladenverkauf. Eine Analyse des Umweltverbands kommt zu dem Schluss, dass sich verschiedene Überwachungsbehörden in Deutschland auf Länderebene nicht ausreichend abstimmten.

6:58 Uhr "Identitäre Bewegung" hetzt in Stuttgart gegen Migranten Am Sonntagnachmittag sind drei Unbekannte auf das Dach des Inselbads in Stuttgart-Untertürkheim gestiegen und haben ein Transparent mit der Aufschrift "Remigration" angebracht. Laut Polizei brüllten sie zudem rechte Parolen und schmissen Flugblätter. Bereits wenige Minuten später waren sie wieder verschwunden. Offenbar stecken Mitglieder der Gruppe "Wackere Schwaben" dahinter. Laut einem Sprecher der Polizei ist das eine Untergruppe der rechtsextremen "Identitären Bewegung", die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

6:49 Uhr Kita-Gesetz: Was hilft gegen Personalmangel? Welche Maßnahmen können gegen den Personalmangel in den Kitas helfen? Die baden-württembergische Landesregierung setzt sich in diesem Zusammenhang für eine Öffnungsklausel im Kita-Gesetz ein. Demnach könnten die Fachkräfte bald noch stärker als bisher von Freiwilligendienstleistenden oder Mini-Jobberinnen und -Jobbern verstärkt werden. Aus Städten und Gemeinden kommt Kritik am Gesetzentwurf. Unter anderem ist der Städtetag dagegen, dass es für die Erprobung neuer konzeptioneller Ansätze in den Kitas eine zeitliche Befristung geben soll. Die Kommunen dringen zudem auf mehr Geld vom Land für die Entwicklung der Kitas.

6:34 Uhr Wetter in BW: Mehr Regen und manchmal Gewitter Heute ziehen teils kräftige Schauer durch Baden-Württemberg - es gibt auch vereinzelt Gewitter. Vom Hochrhein bis in die Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu zeigt sich zwischendurch auch mal die Sonne. Mit den Temperaturen geht es nach unten - sie liegen nur noch bei 16 bis 22 Grad. Mehr zum Wetter heute und in den kommenden Tagen hier im Wetterbericht aus der Fernsehsendung von SWR Aktuell gestern Abend: Video herunterladen (42,8 MB | MP4)

6:11 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Zum letzten Mal vor der Sommerpause wird Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) heute in einer Regierungspressekonferenz den Journalistinnen und Journalisten Rede und Antwort stehen. Dabei wird es wahrscheinlich vor allem um die Aufweichung der Betreuungsstandards in Kitas gehen. Bei einem Fachsymposium zu Kinder- und Jugendgesundheit in Stuttgart diskutieren Wissenschaftler und Forscher über die angespannte Situation in der Kinder- und Jugendmedizin. Insbesondere soll es um die überlasteten Kinderarztpraxen gehen. Mit dabei ist auch Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Die Zahl der Straftaten in Bussen, Bahnen und Zügen hat im vergangen Jahr in Baden-Württemberg wieder stark zugenommen: Ihre Anzahl stieg um ein Fünftel auf 64.439 Fälle, wie aus einer in Stuttgart veröffentlichten Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Fraktion hervorging.

6:05 Uhr Nabada in Ulm: Wasser von oben und von unten Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer haben in Ulm am Schwörmontag den traditionellen Wasserumzug auf der Donau, das Nabada, gefeiert. Dabei wäre die Veranstaltung wegen des Wetters beinahe abgesagt worden. Die Schwörrede von Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) wurde erstmals in der Geschichte des Schwörmontags ins Münster verlegt. Wie das ganze Spektakel vonstatten ging, könnt ihr im Artikel aus dem Studio Ulm nachlesen oder hier im Video noch einmal nachschauen: Video herunterladen (49,1 MB | MP4)