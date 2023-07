Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

6:16 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Es ist Zeit für einen Blick auf das Wetter in Baden-Württemberg: Heute gibt es einen Mix aus etwas Sonne und vielen Wolken. Teilweise kann es regnen und im Süden des Landes bilden sich örtlich auch Schauer und Gewitter. Die Temperaturen erreichen zwischen 20 und 26 Grad - unter anderem werden in Rottweil 23 Grad erwartet, in Ulm 24 Grad und in Rastatt 26 Grad. Mehr zum Wetter heute und am Wochenende hier im Wetterbericht der SWR Aktuell Fernsehsendung von gestern Abend: Video herunterladen (38,7 MB | MP4)

6:07 Uhr DAS FEST in Karlsruhe gestartet Gestern Abend hat DAS FEST in Karlsruhe begonnen. Mein Kollege Matthias Stauss war beim Auftakt dabei. Seine Eindrücke von vor Ort im Video: Video herunterladen (85,1 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in BW Eine Umfrage zur aktuellen Lage an den beruflichen Schulen soll heute in Stuttgart vom Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg vorgestellt werden. Dabei wird es auch um die Beschulung geflüchteter Menschen gehen. Der ADAC erwartet eines der staureichsten Wochenenden der Saison, auch in Baden-Württemberg. Denn: Die Sommerferien beginnen in vielen Bundesländern. Bis auf in Baden-Württemberg und Bayern sind ab heute bundesweit die Schulen zu. Dazu kommen Baustellen und der erste Rückreiseverkehr. Zu den schlimmsten Staustrecken gehört die A8 von Karlsruhe über Stuttgart nach München und Salzburg. Heute beginnen die "SWR Aktuell Sommerinterviews". Zum Auftakt interviewt Moderator Georg Bruder den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne).