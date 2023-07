Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, am heutigen Donnerstag von Jakob Fandrey.

8:29 Uhr Tödlicher Angriff auf Seniorin: Prozess gegen 15-Jährigen beginnt Der Fall aus dem Januar hat viele Menschen aufgewühlt - jetzt muss sich ein 15-Jähriger vor Gericht für die ihm vorgeworfenen Taten verantworten. Vor dem Landgericht Ellwangen beginnt heute der Prozess gegen den Jugendlichen, der ohne ersichtlichen Grund eine Seniorin in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) vom Rad gestoßen haben soll, sodass sie an ihren Verletzungen starb. Angeklagt ist er nach dem Angriff auf die 78-Jährige wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Das Motiv ist der Staatsanwaltschaft zufolge unklar, der Jugendliche und die Frau kannten sich demnach nicht. Wenige Tage vor dem Angriff auf die Seniorin soll der Beschuldigte der Staatsanwaltschaft zufolge einen Rollstuhlfahrer nach einem Streit umgestoßen haben. Laut Anklage soll er außerdem im Februar zusammen mit einem noch unter 14 Jahre alten Jungen auf einen am Boden liegenden Jugendlichen eingeschlagen haben. Aufgrund des Alters des Angeklagten findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

8:13 Uhr Aufräumarbeiten nach Sturmschäden gehen weiter Die erneuten Gewitter gestern Abend blieben ohne nennenswerte Schäden. Im Kreis Biberach mussten laut Polizei einige kleinere Straßen kurzzeitig wegen Überflutung gesperrt werden. Menschen wurden nicht verletzt. Derweil gehen die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter von Dienstagabend weiter. Viele Wälder hat der Sturm schwer getroffen. Die Stadt Konstanz etwa meldet Schäden im Lorettowald und auf dem Bodanrück. Auch im Bodenseekreis wurden in Waldgebieten rund um Friedrichshafen und Markdorf laut Landratsamt durch die heftigen Windböen etliche Bäume entwurzelt, viele Äste in den Baumkronen sind lose. Ein Mitarbeiter der Technischen Betriebe Konstanz räumt nach dem Unwetter auf. picture-alliance / Reportdienste Sebastian Gollnow

7:58 Uhr Mehrere Fahrzeuge in Karlsruhe ausgebrannt Sechs Fahrzeuge sind vergangene Nacht in der Karlsruher Waldstadt abgebrannt. Laut Polizei gingen zwischen 2:30 und 3 Uhr mehrere Anrufe ein, die von brennenden Autos an zum Teil verschiedenen Orten im Stadtteil berichteten. Verletzte gab es keine. Man gehe nicht von einer technischen Ursache aus, so die Polizei gegenüber dem SWR. Eine umfangreiche Fahndung sei eingeleitet worden. Die Feuerwehr musste in der Nacht sechs brennende Fahrzeuge im Karlsruher Stadtteil Waldstadt löschen. Thomas Riedel

7:44 Uhr Recherche: Städte reagieren auf Klimawandelfolgen Dürreresistente Baum- und Pflanzenarten, Begrünung mit Bäumen oder von Fassaden und Dächern, Aufforstung, Flächenentsiegelung und Gewässerrenaturierung - das sind Maßnahmen, mit denen die Land- und Stadtkreise auf Hitze, Dürre, Starkregen und Hochwasser reagieren. In Baden-Württemberg haben mehr als zwei Drittel (mindestens 70 Prozent) der Landkreise und kreisfreien Städte nach eigenen Angaben bereits Maßnahmen gegen Extremwetter getroffen. Das geht aus einer Recherche von "CORRECTIV", BR, NDR und WDR hervor. "Das Thema Klimawandelfolgen ist offenbar angekommen in den Kommunen. Das hat sich in den vergangenen Jahren verändert", so Susanne Bieker vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) in Karlsruhe.

Die Kinderbetreuung für Kleinkinder ist seit Jahren ein umstrittenes Thema. Eine Studie bringt nun interessante Einblicke im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Demnach wünschen sich Eltern in Baden-Württemberg für ihr unter dreijähriges Kind nämlich seltener einen Betreuungsplatz als in anderen Bundesländern. Aus einer Untersuchung des Bundesfamilienministeriums ging demnach jetzt hervor, dass der Anteil in Baden-Württemberg bei 44,7 Prozent liegt. Nur in Bayern waren es mit 42,4 Prozent noch weniger. Dennoch: Die Quote der betreuten Kinder unter drei Jahren habe in allen 16 Bundesländern unter dem Bedarf gelegen. Die dadurch entstehende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage betrug in Baden-Württemberg laut Studie 14,8 Prozentpunkte. Das bedeutet, 14,8 Prozent der Eltern, die ihre Kinder in die Kita geben wollten, fanden keinen Platz.

7:19 Uhr Verkehr in BW Über die Nachwirkungen der Unwetter vom Dienstag auf den Bahnstrecken haben wir ja bereits berichtet. Noch immer kommt es auf vielen Bahnstrecken in Baden-Württemberg zu Verzögerungen und Ausfällen, die Strecke Ulm-München ist nach wie vor gesperrt. Auch die Bahnstrecken Aulendorf - Leutkirch sowie Karlsruhe - Konstanz sind von Ausfällen betroffen. Zwischen Aulendorf und Friedrichshafen kommt es ebenfalls noch zu Verspätungen und Teilausfällen. Auf den Straßen ist die Lage dagegen ruhiger. Einzig auf der A8 bei Pforzheim staut es sich derzeit auf mehreren Kilometern. Wie es auf euerer Strecke aussieht könnt ihr hier nachschauen. Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

Zeit und starke Nerven brauchen Reisende, die am Wochenende über die Alb wollen. Die stark befahrene A8 benötigt neuen Asphalt - und wird daher ab heute Abend für mehrere Tage zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Auf der Strecke, die auch den Albabstieg einschließt, müssen Felsen gesichert und die Fahrbahndecke muss erneuert werden. Der Fernverkehr wird über die A7 und A6 umgeleitet, ansonsten wird auch eine Umleitung über Geislingen an der Steige und die B10, B313 und B466 eingerichtet.

6:58 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Das Wetter zeigt sich nach den Gewittern wieder etwas freundlicher. Zwar bringt eine Kaltfront Richtung Allgäu noch ein paar Schauer mit sich, sonst wird das Wetter aber wieder trockener. Viele Quellwolken sorgen zudem für Schatten. Mehr Infos gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend: Video herunterladen (38,4 MB | MP4)

6:32 Uhr 2.000 Betriebe in der Gastronomie bei höherer Mehrwertsteuer vor dem Aus? Stehen 2.000 Cafés, Bars oder Restaurants in Baden-Württemberg vor dem Aus? Diese Zahl nennt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Baden-Württemberg, wenn es um das Ende der Umsatzsteuer-Senkung auf Speisen geht. Denn Tausende Gastronomen würden um ihre Existenz bangen, heißt es weiter. Die erwarteten Schließungen würden vor allem die ländlichen Regionen treffen. "19 statt 7 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen bedeuten noch mehr Dörfer ohne Dorfgasthaus und noch mehr Gegenden, in denen Wanderer und Feriengäste unter der Woche kaum noch geöffnete Gastwirtschaften finden", so der Dehoga-Sprecher Daniel Ohl. Die Umsatzsteuer auf Speisen war während der Corona-Pandemie 19 auf 7 Prozent gesenkt worden. Ursprünglich sollte die Regelung Ende 2022 auslaufen, wegen der Energiekrise wurde sie aber um ein Jahr verlängert. Schon seit längerer Zeit läuft die Branche Sturm dagegen, dass die Maßnahme nun Ende 2023 endgültig auslaufen soll.

6:22 Uhr Das wird heute wichtig Vor dem Landgericht Ellwangen (Ostalbkreis) muss sich heute ein 15-jähriger Jugendlicher verantworten, unter anderem weil er im Januar eine Seniorin vom Fahrrad gestoßen haben soll. Diese starb an ihren Verletzungen. Die Anklage lautet Körperverletzung mit Todesfolge . Außerdem soll er weitere Menschen verletzt und Diebstähle begangen haben.

zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen (Kreis Göppingen) - und das für mehrere Tage. Erst am Montag soll der 30 Kilometer lange Streckenabschnitt wieder freigegeben werden. Hintergrund der Sperrung sind . Geplant sind Felssicherungen, zudem wird die Fahrbahndecke erneuert. Die EU-Kommission schlägt vor, Menschen über 70 alle fünf Jahre auf Fahrtauglichkeit zu überprüfen. Wie steht Baden-Württemberg dazu? Heute findet in Stuttgart die Auftaktveranstaltung zu kostenlosen Verkehrsfitness-Checks für Seniorinnen und Senioren statt, auch Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wird zu Gast sein.

6:08 Uhr Weitere Zugausfälle nach Unwetter Die Nachwirkungen des Unwetters am Dienstagabend sind allerdings noch immer zu spüren. An vielen Orten laufen die Aufräumarbeiten weiter - und auch Bahnkunden müssen weiterhin mit Beeinträchtigungen und Zugausfällen rechnen. Die DB Regio Baden-Württemberg richtet nach wie vor die Bitte an alle Zugreisenden, vor Fahrtantritt zu prüfen, ob die Züge auch wirklich fahren - es kann noch immer zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Immer noch gesperrt ist beispielsweise die Bahnstrecke Ulm-Augsburg-München. Das bedeutet beispielsweise für Menschen, die mit dem ICE von Stuttgart nach München möchten, dass dieser über Nürnberg umgeleitet wird. Einen Überblick über das Unwetter von Dienstagabend und die Folgen können Sie hier ansehen: Video herunterladen (81,1 MB | MP4)

6:03 Uhr Erneute Gewitter - bislang keine Meldungen über Schäden eingegangen Und apropos Gewitter: Gestern Abend hat es ja erneut den ein oder anderen heftigen Regenschauer mit Blitz und Donner gegeben. Vor allem rund um Oberschwaben, am Bodensee und in der Ecke um Biberach kam wieder viel herunter. So schlimm wie am Abend und in der Nacht zuvor war es jedoch wohl nicht, bislang hat uns die Polizei nicht über gravierende Schäden informiert.

6:01 Uhr Schwerer Unfall mit Rettungswagen - Mehrere Verletzte Ein Rettungswagen hat auf einer Einsatzfahrt am späten Abend in Mannheim ein Auto gerammt, wodurch mehrere Menschen verletzt wurden. Der Krankenwagen war mit Sirene und Blaulicht unterwegs, als er das Auto einer 70-Jährigen auf einer Kreuzung erfasste. Durch den Zusammenstoß wurde ein 58 Jahre alter Notfallsanitäter schwer verletzt, die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Das Auto der Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Ampelmast geschleudert. Ein dort stehender 17 Jahre alter Fahrradfahrer konnte sich durch einen Sprung von seinem Rad retten und kam ebenfalls mit leichten Verletzungen davon.