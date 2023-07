Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

9:21 Uhr Auch heute noch Regen und Gewitter Auch am Morgen nach den Unwettern gab es in manchen Regionen in Baden-Württemberg noch heftige Regenschauer und Gewitter. Beispielsweise auf der B312 bei Riedlingen (Kreis Biberach) kämpften die Autofahrerinnen und Autofahrer wieder mit heftigen Regenfällen. Vor allem zwischen Donau und Allgäu bleibt es heute ziemlich schwül. Und hier entstehen im Tagesverlauf wieder einige, teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit heftigem Starkregen. Über den Süden Baden-Württembergs zogen auch am Mittwoch Gewitterzellen hinweg und sorgen für nasse Straßen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Warnack

9:04 Uhr Porsche verkauft deutlich mehr Autos Springen wir kurz in den Wirtschaftsteil: Porsche hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Sport- und Geländewagen verkauft. Von Januar bis Juni wurden 167.354 Fahrzeuge ausgeliefert - rund 15 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres, wie der Autobauer heute in Stuttgart mitteilte. Der Absatz legte demnach weltweit zu. "Nach den ersten sechs Monaten können wir mit unserem Auslieferungsergebnis zufrieden sein", sagte Vertriebschef Detlev von Platen laut Mitteilung. In Europa und auf dem Heimatmarkt konnte die Porsche AG die meisten Zuwächse verbuchen. In Deutschland wuchs die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge im ersten Halbjahr um gut 24 Prozent. Im restlichen Europa verkaufte das Unternehmen, das mehrheitlich zum Volkswagen-Konzern gehört, rund 23 Prozent mehr Autos. Im wichtigsten Markt China betrug das Absatzplus etwa 8 Prozent, in Nordamerika rund 12 Prozent.

8:58 Uhr Rollerfahrer durchschlägt mit Kopf Heckscheibe von Auto Ein 49 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Ortenaukreis schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Mann in der Nacht zu heute in Kehl mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto am Straßenrand geprallt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe mit seinem Kopf die Heckscheibe des Wagens durchschlagen und sei dabei schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben roch der Mann nach Alkohol, weshalb ihm für einen Test Blut abgenommen wurde.

8:40 Uhr Extremisten vom Schöffendienst ausschließen? Alle Landtagsfraktionen mit Ausnahme der AfD wollen heute ein Gesetz verabschieden, das Extremisten den Zugang zum Schöffendienst erschwert. Künftig soll die Verfassungstreue der ehrenamtlichen Richter genauer überprüft werden. Grüne, CDU, SPD und FDP haben sich zusammengetan und ein Gesetz geschrieben und das sei nötig, sagen sie. Wie der SPD-Rechtsexperte Boris Weirauch gegenüber dem SWR ausführte, lauerten insbesondere rechtsradikale Gruppierungen auf ihre Chance und motivierten ihre Anhänger, sich als Schöffen zu bewerben. Dass sie dann auch ins Amt kommen, soll jetzt verhindert werden. Denn Extremisten hätten auf der Richterbank nichts zu suchen, so Weirauch weiter. Schöffen sollen künftig gewährleisten, jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung einzutreten. Sollte es daran Zweifel geben, wäre ihre Berufung nicht mehr möglich. Für hauptamtliche Richter gilt diese Vorgabe bereits, für ehrenamtliche in Baden-Württemberg soll sie noch vor September in Kraft treten. Denn dann steht die nächste Schöffenwahl an, und die Gewählten sind fünf Jahre im Amt.

7:53 Uhr Der Verkehr auf den Straßen Auf den Straßen tobt im Moment der übliche Berufsverkehr. Betroffen sind wie so oft vor allem die Einfallstraßen nach Stuttgart, beispielsweise die B14/B29 bei Fellbach, die B10 von Esslingen kommend, und die B10 bei Zuffenhausen. Auch auf der A8 und A81 am Dreieck Karlsruhe ist einiges los. Viel Geduld ist wie so oft auch auf der B31 bei Kressbronn gefragt. Auf der B27 bei Bodelshausen gab es einen Unfall in Richtung Tübingen, deshalb staut es sich hier in beide Richtung auf zwei Kilometer.

Wie die Lage auf den Straßen in eurer Region aussieht, seht ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:44 Uhr Blick über den Tellerrand: Nato-Gipfel in Litauen startet Beim Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius kommt heute zum ersten Mal ein Nato-Ukraine-Rat zusammen. Er soll ein Zeichen der Annäherung an die Ukraine sein. Zur Gründungssitzung am Mittag wird auch Präsident Selenskyj erwartet. Eine schnelle Aufnahme der Ukraine in das Militärbündnis ist derzeit dagegen nicht geplant. Es wurde kein Zeitplan für einen Beitritt aufgestellt. Zu den Bedingungen, die Kiew nach Ansicht der Mitgliedsländer noch erfüllen muss, zählen unter anderem Fortschritte im Kampf gegen die Korruption.

7:15 Uhr Bahnstrecke Ulm-Biberach gesperrt Wegen des Unwetters vergangene Nacht ist derzeit die Bahnstrecke Ulm - Biberach gesperrt. Feuerwehr und Polizei rückten zu vielen Einsätzen aus, vor allem wegen umgestürzter Bäume. Laut Polizei sind auf der Bahnstrecke Ulm - Biberach Bäume auf die Oberleitung gestürzt. Die Strecke ist daher im Augenblick gesperrt. Auf der A8 bei Ulm verursachte ein umgestürzter Baum mehrere kleine Unfälle mit leicht verletzten Personen. Laut Feuerwehr war die Autobahn schnell wieder frei.

7:03 Uhr Felder im Raum Heilbronn abgebrannt Großalarm gestern Nachmittag bei der Heilbronner Feuerwehr: Bei Heilbronn-Biberach sind aus noch unbekannter Ursache abgemähte Felder auf einer Fläche von 35 Hektar abgebrannt. Feuerwehr Heilbronn 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Bei den Löscharbeiten kam auch Unterstützung von den Kollegen aus Neckarsulm und Bad Friedrichshall sowie von Landwirten, die mit Wassertransporten aushalfen. Die Rauchwolke zog über die ganze Stadt und ein unangenehmer Brandgeruch lag am Abend in der Luft. Die Rauchwolke war weit über die Stadtgrenze hinweg zu sehen. Feuerwehr Heilbronn

6:32 Uhr Missstände bei Polizei in BW? Strobl sieht keinen Handlungsbedarf Im Rahmen der sogenannten Polizei-Affäre steht die Polizei im Land derzeit auf dem Prüfstand. Spitzenbeamte hatten am Montag in einem Untersuchungsausschuss des Landtags von gravierenden Missständen im Beförderungssystem der BW-Polizeispitze berichtet. Trotz dieser Schilderungen sieht Innenminister Thomas Strobl (CDU) keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Im Landespolizeipräsidium stehe immer alles auf dem Prüfstand. "Es ist mit ein Erfolgsgeheimnis der baden-württembergischen Polizei, dass wir uns ständig kritisch hinterfragen", sagte er am Dienstag. Im Mittelpunkt der Polizei-Affäre steht der Inspekteur der Polizei, der sich wegen Vorwürfen sexueller Nötigung vor dem Landgericht verantworten muss. Stuttgart Vetternwirtschaft und Drohanrufe Polizei-Affäre in BW: Strobl sieht keinen Handlungsbedarf BW-Innenminister Strobl will die Vorwürfe gegen das Beförderungssystem bei der Polizei im Land nicht bewerten. Man müsse die Verantwortlichen damit konfrontieren, sagte er. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:20 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Heute erwarten uns mal wieder etwas kühlere Temperaturen. Die Nacht hatte es, wie berichtet, ganz schön in sich: In vielen Regionen in Baden-Württemberg hat es ordentlich gestürmt, geregnet und gewittert - lokal hat es auch gehagelt. Der Morgen startet mit vereinzelten Regenschauern und Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad, in Nordbaden bleibt es sonnig. Am Nachmittag bleibt der Regen in den Kreisen Konstanz und Freiburg bis hoch zur Alb - auch gewittern kann es. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf Werte zwischen 23 und 30 Grad und der Wind ist schwach bis mäßig - abgesehen von den kräftigeren Gewitterböen. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend: Video herunterladen (37,9 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Bei der aktuellen Debatte im Landtag soll es heute um ein Cybercrime-Zentrum für Baden-Württemberg gehen. Beantragt hatte dies die CDU. Außerdem soll der Gesetzentwurf zum Schutz des Schöffenamtes vor Extremismus diskutiert werden. Zuletzt hatten offenbar politische Extremistinnen und Extremisten versucht, sich als Kandidaten aufstellen zu lassen.

. Fast drei Monate nach ihrer Eröffnung hatte die BUGA am Sonntag den einmillionsten Besucher empfangen. Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) startet heute ihre Gedenkstättenreise. Aras sucht den Austausch mit Ehrenamtlichen, die sich an unterschiedlichen Gedenkorten in Baden-Württemberg für die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen einsetzen.

6:05 Uhr Bus- und Bahnfahren im Raum Stuttgart wird teurer Der Verkehrsverbund VVS erhöht die Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr in der Region Stuttgart. Dies wurde gestern beschlossen. Die neuen Preise sollen ab September gelten und um durchschnittlich 7,5 Prozent steigen. Hintergrund sei vor allem die Entwicklung der Energiepreise bei Bahnstrom und Dieselkraftstoffen, die für bisher nicht gekannte Kostensteigerungen bei den Verkehrsunternehmen sorgten, hieß es vom VVS. Verstärkt worden sei diese Entwicklung durch steigende Material- und Personalkosten.