Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

10:03 Uhr Auf Wiedersehen! Es ist 10 Uhr und damit verabschiede ich mich wieder von euch. Habt einen schönen Tag! Und zum Schluss noch ein kleiner Trost zum trüben Wetter: Am Abend sollen die Schauer wieder abnehmen und nach Südosten ziehen. Morgen ist an dieser Stelle meine Kollegin Andrea Blocksdorf für euch da. Bis dahin könnt ihr euch auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch in Radio und Fernsehen auf dem Laufenden halten.

9:50 Uhr Wie wichtig ist Französisch-Unterricht? Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Montag mit einer Aussage über Französisch als zweite Fremdsprache für Aufregung bei Lehrerverbänden gesorgt. Es wäre wichtig, "dass die jungen Leute gut Englisch können". Nicht jeder müsse "ein bisschen Französisch können, und dann kann er noch nicht mal ein Eis bestellen, wenn er in den Urlaub geht", so der Ministerpräsident während des Festakts zur Deutsch-Französischen Freundschaft in Ludwigsburg. "In zehn Jahren wird sich jeder einen Knopf ins Ohr setzen - und der übersetzt das simultan, was da gesprochen wird." Lehrer- und Schülervertretungen betonten daraufhin die Bedeutung von Sprache für den kulturellen Austausch. Gestern hat Kretschmann seine Aussagen dann relativiert. Mein Kollege Henning Otte aus der Redaktion Landespolitik hat die Aufregung zusammengefasst: Video herunterladen (45,8 MB | MP4)

9:17 Uhr Prozess gegen mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg geht weiter Am Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart wird heute der Prozess gegen den mutmaßlichen "Reichsbürger" Ingo K. aus Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) fortgesetzt. Dabei soll die Familie seines Vermieters aussagen. Sie soll ebenfalls zur "Reichsbürger"-Szene gehören und mit Ingo K. einen sogenannten Selbstverwalterbauernhof betrieben haben. Ingo K. ist von der Bundesanwaltschaft unter anderem wegen mehrfachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der 55-Jährige soll im April 2022 durch den Rollladen seiner Mietwohnung auf 14 Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei geschossen haben. Ein Polizist erlitt dabei Schussverletzungen an beiden Beinen, ein weiterer Beamter wurde leicht verletzt. Boxberg Schüsse auf Polizisten "Reichsbürger"-Prozess: Bekannte aus Boxberg sagen aus Im Prozess um den mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg hat die Familie seines Vermieters ausgesagt. Auch sie sollen zur sogenannten Reichsbürger-Szene gehören. 14:00 Uhr SWR4 BW am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg

8:45 Uhr Es wird voller auf den Straßen in BW Der Berufsverkehr macht sich bemerkbar. Stockenden Verkehr gibt es derzeit vor allem auf der A8 München Richtung Stuttgart. Zwischen Wendlingen und Esslingen hat es einen Unfall auf dem Standstreifen gegeben. Es stockt auf sechs Kilometern. Fahrt vorsichtig! Außerdem wird es auf der B14 Backnang Richtung Stuttgart voll. Zwischen Waiblingen-Nord/Korb und Fellbach-Süd dauert es bis zu zehn Minuten länger als sonst. Und genauso lange ist die Verzögerung derzeit auf der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart: Da stockt es zwischen Ludwigsburg-Süd und Dreieck Leonberg über sechs Kilometer. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen findet ihr wie immer hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

8:32 Uhr Bundesregierung will Haushaltsentwurf beschließen Schauen wir kurz über die Landesgrenze nach Berlin: Dort will die Ampelkoalition heute ihren Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 und den Finanzplan bis 2027 beschließen. Vorausgegangen war ein monatelanges politisches Ringen. Streit gibt es unter anderem beim Thema Elterngeld. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) will den Kreis der Bezieher von Elterngeld verringern. Familien mit mehr als 150.000 Euro Jahreseinkommen sollen keinen Anspruch mehr haben. Eine gestern dazu gestartete Petition im Internet hat mittlerweile über 250.000 Unterschriften. Nach der jetzigen Vorlage schöpft Finanzminister Christian Lindner (FDP) die laut Schuldenbremse zulässige Neuverschuldung mit knapp 16,6 Milliarden Euro voll aus. Geplant sind Ausgaben von 445,7 Milliarden Euro für 2024, nach 476,3 Milliarden Euro 2023. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 5. Juli 2023 um 8 Uhr.

7:54 Uhr Was braucht man fürs Leben? Unsere Community diskutiert In der Schule lernen wir ja angeblich nicht nur für uns, sondern für das ganze Leben. Was man dafür aber braucht, ist schon immer nicht ganz eindeutig. Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg haben jetzt Kultusministerin Theresa Schopper und Sozialminister Manfred Lucha (beide Grüne) einmal erzählt, was sie gerne lernen würden. Dazu gehört: Wie mache ich meine Steuern? Wie repariere ich ein Auto? Was steht in der Politik an? Unsere Userinnen und User auf Social Media treibt das Thema ebenfalls um:

7:33 Uhr Frau wird bei Feuer in Tiefgarage verletzt Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Böblingen ist am späten Abend eine Frau leicht verletzt worden. Die 30-Jährige hatte laut Polizei in einem Auto geschlafen. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Die Tiefgarage und mehrere Autos wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund eine halbe Million Euro. Warum das Feuer ausgebrochen ist, wissen die Ermittler bislang nicht. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Stuttgart, am 5. Juli 2023 um 7:0 Uhr.

7:19 Uhr Neues nach Attacke mit Handgranate in Altbach Nach einer Explosion bei einer Beerdigung in Altbach (Kreis Esslingen) Anfang Juni hat die Polizei die Wohnungen von sechs Verdächtigen im Kreis Esslingen und in Stuttgart durchsucht. Dabei stellte sie Waffen und Drogen sicher. Ein 17-Jähriger wurde festgenommen, weil ein Haftbefehl in anderer Sache gegen ihn vorlag. Die Verdächtigen sollen einen Mann, der bei der Beerdigung eine Handgranate auf die Trauergemeinde geworfen hatte, verfolgt und schwer verletzt haben. Stuttgart/Altbach Polizei hat sechs Personen in Verdacht Hausdurchsuchungen nach Sprengstoff-Attacke von Altbach Im Zusammenhang mit der Handgranaten-Attacke auf eine Trauerfeier in Altbach hat die Polizei Wohnungen von sechs Verdächtigen durchsucht. Sie stellte Waffen und Drogen sicher. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Stuttgart SWR4 BW aus dem Studio Stuttgart

7:00 Uhr Wenig los auf den Straßen in BW Ein Blick auf die Straßen im Land: Noch ist es ziemlich ruhig. Auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost ballt es sich an der Baustelle. Dort stockt der Verkehr auf zwei Kilometern. Und besonders gut aufpassen solltet ihr auf der A8 München Richtung Stuttgart in Höhe Kreuz Ulm/Elchingen. Dort hat es am Morgen einen Unfall gegeben. Die Polizei warnt, es seien Menschen auf der Fahrbahn! Alle aktuellen Verkehrsmeldungen findet ihr jederzeit hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:47 Uhr Gesundheitsministerkonferenz: Proteste in Friedrichshafen erwartet Die Krankenhausreform dürfte heute das bestimmende Thema bei der Konferenz der Gesundheitsminister in Friedrichshafen werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bezeichnet die Reform als "notwendige Revolution". Die Länder befürchten, dass die Reform den Krankenhäusern wirtschaftlich schadet. Die Gewerkschaft ver.di hat für heute zu Protesten in Friedrichshafen aufgerufen, um auf die prekäre Lage der Kliniken aufmerksam zu machen. Friedrichshafen Gesundheitsminister tagen in Friedrichshafen Bundesgesundheitsminister Lauterbach verteidigt Klinikreform Am Mittwochnachmittag hat die Gesundheitsministerkonferenz in Friedrichshafen begonnen. Das zentrale Thema der Konferenz am Bodensee ist die bundesweite Klinikreform. 18:00 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR Fernsehen BW

6:12 Uhr Wetter in BW: Sommersturm "Poly" bringt Wind und kühle Luft Der heutige Tag hat es in sich, denn über die Nordseeküste fegt der Sommersturm "Poly" hinweg. In Baden-Württemberg bekommen wir davon auch etwas mit, denn es wird etwas kälter und im äußersten Norden ziemlich windig. Der Tag im Land startet mit Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad und viel Regen, der vereinzelt von Gewittern begleitet wird. Zum Nachmittag hin setzt sich in weiten Teilen des Landes aber wieder die Sonne durch und das Thermometer klettert auf bis zu 25 Grad. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend: Video herunterladen (36,3 MB | MP4)

6:03 Uhr "Gegen westliches Wohlstandsmodell": Palmer teilt gegen Neubauer aus Kaum zurück nach seiner vierwöchigen Auszeit vom Amt des Oberbürgermeisters von Tübingen, knöpft sich Boris Palmer (parteilos) die Klimaaktivistin Luisa Neubauer vor. In einem mehrere Seiten langen Brief, der in der "Welt" erscheinen soll, geht es um Neubauers Rede im Rahmen ihrer "Tübinger Mediendozentur". Palmer hält der "Fridays-for-Future"-Aktivistin Kritik an einem "fossilen" Lebensstil vor - in seinen Augen "nichts anderes als ein Frontalangriff auf das westliche Wohlstandsmodell". Der ehemalige Grünen-Politiker wirft Neubauer vor, sie verfolge einen falschen Ansatz in der Klimapolitik und beschwöre damit eine "neue Gegnerschaft" herauf.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Die Kliniklandschaft in Deutschland soll komplett umgebaut werden. Aber Bund und Länder sind sich in wesentlichen Punkten noch uneins. Die geplante Reform ist daher auch ein wichtiges Thema bei der heute beginnenden Gesundheitsministerkonferenz in Friedrichshafen am Bodensee. Dort wird am Nachmittag auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet.

soll komplett umgebaut werden. Aber Bund und Länder sind sich in wesentlichen Punkten noch uneins. Die geplante Reform ist daher auch ein wichtiges Thema bei der heute beginnenden am Bodensee. Dort wird am Nachmittag auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet. Der Landesseniorenrat thematisiert beim Landesseniorentag auf der Bundesgartenschau in Mannheim das Wohnen im Alter . Denn, so der Rat, der Bedarf an altersgerechten, barrierereduzierten und barrierefreien Wohnungen werde in den nächsten Jahren enorm steigen.

. Denn, so der Rat, der Bedarf an altersgerechten, barrierereduzierten und barrierefreien Wohnungen werde in den nächsten Jahren enorm steigen. Kaum ein Thema geht den Menschen so nah. Unter dem Titel "Wölfe im Schwarzwald - Das Ende der Kulturlandschaft?" geht es auch im SWR Studio Freiburg heute Abend (19:30 Uhr) um den Wolf und seine Wiederansiedlung im Schwarzwald. Zu der Podiumsdiskussion sind Gäste aus Politik, Land- und Forstwirtschaft eingeladen.