9:51 Uhr Urteil im Prozess um Messerattacke in Illerkirchberg erwartet Am Landgericht in Ulm wird das Urteil im Mordprozess von Illerkirchberg erwartet. Angeklagt ist ein 27-jähriger Mann aus Eritrea. Er soll im Dezember zwei Mädchen auf dem Schulweg im Alb-Donau-Kreis mit einem Messer angegriffen haben. Eine 14-Jährige starb. Das Urteil wird ab 10 Uhr erwartet, alle Infos dazu findet ihr dann auf www.SWR.de/bw.

9:13 Uhr Gestern keine Einigung im Prozess gegen BioNTech In der Verhandlung um einem etwaigen Impfschaden durch den Corona-Impfstoff von BioNTech hat es vor dem Rottweiler Landgericht gestern noch keine Entscheidung gegeben. Der 58-jährige Kläger Dietmar S. ist auf einem Auge nahezu blind. Das führt er auf seine kurz zuvor erhaltene Corona-Schutzimpfung mit dem BioNTech-Vakzin "Comirnaty" zurück. Der Impfstoff-Hersteller weist das zurück. Es gebe bei dem 58-Jährigen Vorerkrankungen, die für die Krankheit genauso ursächlich sein könnten.

9:04 Uhr Klausel gegen Kita-Krise: Eine Lösung? Vielleicht habt ihr die Erfahrung selbst schon gemacht: Es fehlen an allen Ecken und Kanten in Baden-Württemberg Erzieherinnen und Erzieher. Mancherorts wurden schon die Öffnungszeiten der Kitas gekürzt (in Tübingen zum Beispiel). Das baden-württembergische Kultusministerium will mit einer sogenannten Öffnungsklausel im Kita-Gesetz die Krise der Kindertagesstätten entschärfen. Das bedeutet, die Einrichtungen können dann von den gesetzlichen Personalvorgaben abweichen und Minijobber oder Freiwillige beschäftigen. Das Konzept des Kultusministeriums sieht vor, dass die Einrichtungen künftig individuelle, für sie passende Regelungen für die Betreuung der Kinder beantragen können. Insgesamt fehlen einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge in BW 57.600 Kitaplätze. Baden-Württemberg Mit Minijobs und Freiwilligen Öffnungsklausel für Kitas soll Personalmangel in BW lindern Es fehlen an allen Ecken und Kanten Erzieherinnen und Erzieher. Mancherorts wurden schon die Öffnungszeiten der Kitas gekürzt. Nun will das Ministerium weiter gegensteuern.

8:49 Uhr Die Community auf Social Media diskutiert über Stress Wie gestresst seid ihr gerade? "Die psychologischen Beratungsstellen werden förmlich überrannt. An manchen Standorten hat sich die Wartezeit vervielfacht", sagt der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks, Matthias Anbuhl. Dabei sei die Belastungslage heute "deutlich existenzieller" und "gravierender" als vor der Corona-Pandemie.

8:36 Uhr Zerschlagung als Lösung für Bahn-Schwierigkeiten? Na, nächste Bahnreise schon gebucht? In der Diskussion über Verspätungen, Ausfälle und Streiks bei der Deutschen Bahn fordern Fachleute nun von der Bundesregierung, den Bahn-Konzern zu zerschlagen. Es sei sinnvoll, das Unternehmen aufzuteilen: in einen gemeinwohlorientierten Teil, der sich um Infrastruktur und Sanierungen kümmert, und einen Transportsektor. Im Transportsektor müsse es mehr Wettbewerb geben, so der Vorsitzende der Monopolkommission - ein Gremium, das die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät. Dessen Vorsitzender Jürgen Kühling sagte der "Süddeutschen Zeitung" dazu: "Der Deutsche-Bahn-Konzern muss umgebaut werden."

8:01 Uhr Was macht ein Städtetagspräsident? Der Oberbürgermeister von Karlsruhe, Frank Mentrup (SPD), ist neuer Städtetagspräsident für Baden-Württemberg. Damit sitzt er als Vertreter der Städte bei Spitzengesprächen mit dem Ministerpräsidenten oder auch den Ministerinnen und Ministern am Tisch. Im Interview mit SWR Aktuell erklärt er, was seine Vorstellungen zum Heizen ohne fossile Energieträger in der Zukunft sind und wieso die Städte seiner Ansicht nach für Kinderbetreuung, Mobilität und Digitalisierung mehr Geld brauchen.

7:28 Uhr Koalition in Berlin will Kindergrundsicherung einführen Ein Blick nach Berlin: Die Bundesregierung will die sogenannte Kindergrundsicherung nach den Worten von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) bald auf den Weg bringen. Paus sagte der ARD, es gebe jetzt Klarheit in der Koalition. Zuletzt hatten Grüne und FDP darüber diskutiert, wie viel Geld dafür eingeplant werden muss. Die Familienministerin argumentiert, die Kindergrundsicherung sei eine wichtige Hilfe gegen Kinderarmut. Es sei nicht hinzunehmen, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwachse. Die Kindergrundsicherung soll alle bisherigen Leistungen wie das Kindergeld und den Kinderzuschlag bündeln. Sie ist eines der wichtigsten sozialpolitischen Projekte der Ampel-Regierung und soll den Plänen zufolge ab 2025 ausbezahlt werden.

7:07 Uhr SSB in Stuttgart dünnt Fahrplan aus In den vergangenen Tagen sind in Stuttgart vermehrt Stadtbahnen ausgefallen - unter anderem wegen Personalmangels. Ab heute wird deshalb der Fahrplan ausgedünnt. Dies teilte die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) dem SWR auf Anfrage mit. Von den Fahrplan-Reduzierungen könnten alle Linien betroffen sein und zwar täglich unterschiedlich, heißt es. Das bedeutet: Die tatsächliche Taktung der Stadtbahnlinien kann von den an den Haltestellen ausgehängten Fahrplänen abweichen.

6:37 Uhr Jugendliche wollen mehr politische Bildung Seit der Antike beschweren sich alte Menschen über junge Menschen: die Jugend sei unpolitisch und vergnügungssüchtig. Dass das damals so falsch war wie heute, haben Jugendliche gestern im Gespräch mit der baden-württembergischen Bildungsministerin Theresa Schopper (Grüne) klargemacht. Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg wünschen sich mehr politische Bildung im Unterricht. Sie wollen, dass regelmäßig aktuelle politische Themen im Unterricht aufgegriffen werden und dass sie besser auf praktische Dinge des Lebens vorbereitet werden - wie Steuern und Versicherungen. Außerdem halten sie Einblicke in mögliche Jobs für sinnvoll: "Eine Idee wäre beispielsweise, dass man Azubis oder Studenten einfach begleiten kann. So könnte man den Beruf realitätsnah kennenlernen", so eine Schülerin. Stuttgart Steuern, Jobs, politische Bildung Jugendliche in BW wollen mehr Vorbereitung aufs "echte Leben" Wie mache ich meine Steuern? Welche Berufe gibt es? Was steht in der Politik an? Junge Menschen in Baden-Württemberg wünschen sich eine bessere gesellschaftliche Bildung.

6:27 Uhr Wetter für BW: Ein Sonne-Wolken-Mix Die Verschnaufpause geht weiter - der aktuelle Sonne-Wolken-Mix bestimmt auch heute noch das Wetter. Im Norden von Baden-Württemberg scheint häufiger die Sonne und es bleibt trocken. Im Süden dominieren die Wolken. Insbesondere in Höhenlagen kann es regnen und am Nachmittag gibt es vereinzelt Gewitter. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 27 Grad. Die nächste Hitzewelle steht aber schon in den Startlöchern: Im Laufe der Woche verlagert sich ein Tief westlich von Irland und so kann aus Südeuropa sehr warme bis heiße Luft zu uns kommen. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend: Video herunterladen (40,4 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) wollen in der Regierungspressekonferenz die Biogasstrategie des Landes vorstellen.

die des Landes vorstellen. Im Fall des Messerangriffs auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) soll heute ein Urteil fallen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung fordern jeweils eine lebenslange Freiheitsstrafe für den 27-jährigen Angeklagten.

(Alb-Donau-Kreis) soll heute ein Urteil fallen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung fordern jeweils eine lebenslange Freiheitsstrafe für den 27-jährigen Angeklagten. Unter dem Motto "Wirtschaft trifft Kommune" kommen Tübinger Unternehmerinnen und Unternehmer aus Industrie, Handel, Dienstleistungsgewerbe und Handwerk mit den Spitzen aus lokaler Politik und Verwaltung zusammen. Wirtschaft und Politik wollen hier miteinander sprechen.