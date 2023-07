BW-Newsticker am Morgen: Steinmeier in Ludwigsburg, Corona-Impfstoffhersteller vor Gericht, Digitalisierung mangelhaft?

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Susanne Veil.

Noch eine Nachricht heute morgen aus der Wirtschaft: Gegen den Fachkräftemangel schlägt die Expertin Monika Schnitzer mehr Zuwanderung vor. Sie sitzt im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und beobachtet die vielen fehlenden Arbeitskräfte mit Sorge. Das neue Fachkräftegesetz gehe zwar in die richtige Richtung, aber die Bundesrepublik komme insgesamt nicht so voran, "wie wir könnten und müssten", sagt Schnitzler. Sie fordert mehr Anstrengungen für Wachstum in Deutschland: So dürften etwa Ausländerämter Einwanderer nicht abschrecken, sondern sie müssten Service bieten.

9:45 Uhr Bildungsministerin berät mit Jugendlichen Das Kultusministerium von Baden-Württemberg führt regelmäßig eine Jugendstudie durch, um zu erfahren, was junge Menschen in Baden-Württemberg bewegt und was sie von der Politik fordern. Dazu fanden unter dem Motto "Gehör verschaffen" wieder sechs regionale Jugendkonferenzen statt. Schülerinnen und Schüler haben hier mit Personen, die in der Bildungsarbeit, Berufsberatung und Lokalpolitik arbeiten, über ihre Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft geredet. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) lädt nun 50 Delegierte der Jugendkonferenzen ins Ministerium ein, um sich mit ihnen in Workshops über die Ergebnisse auszutauschen. Auch mit Sozialminister Manfred Lucha (ebenfalls Grüne) werden die jungen Menschen über die Möglichkeiten der Jugendbeteiligung sprechen.

9:43 Uhr Digitalisierung bei jungen Menschen: eure Meinung Eigentlich sind junge Menschen ja Digitalisierungsexpertinnen und -experten. Doch die Unternehmen in BW haben die Schulen im Land kritisiert, Schülerinnen und Schüler würden zu wenig auf Digitalisierung vorbereitet. Ich hatte euch gefragt, wo eurer Meinung nach junge Menschen digitale Kenntnisse erlernen sollten. Diejenigen, die abgestimmt haben, sehen das ähnlich wie die baden-württembergische Wirtschaft: Ihr findet mehrheitlich, dass die Schule digitale Kenntnisse vermitteln sollte. Nur 20 Prozent sind der Ansicht, dass Praktika und ersten Berufserfahrungen in Unternehmen der richtige Ort dafür seien. Und etwa 16 Prozent erklärten, die Eltern seien in der Pflicht.

8:56 Uhr Im Trend: Alkoholfreies gefällig? Noch eine Nachricht aus der Kategorie Feierabendbier: Die Menschen in Deutschland trinken immer öfter alkoholfreies Bier. Das sagt der Deutsche Brauer Bund. Nach dessen Angaben hat sich die Produktion von alkoholfreiem Bier seit 2007 mehr als verdoppelt. Mit weiter steigender Tendenz. Mittlerweile trinke beinahe jeder zweite in Deutschland gelegentlich Bier ohne Alkohol. 2022 wurden davon gut 670 Millionen Liter produziert. Dazu passt auch eine Nachricht aus unserem Nachbarbundesland mit großer Weintradition: Auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim durfte in diesem Jahr zum ersten Mal seit 600 Jahren auch alkoholfreier Wein ausgeschenkt werden.

8:45 Uhr Die Community diskutiert die Pflegereform Seit dem 1. Juli gibt es mehr Geld für Pflegebedürftige. Das ist Teil der Pflegereform. Aber nicht alle sind davon begeistert. Eine Betroffene aus Stuttgart kritisiert, dass der Beitrag zu gering sei. Auch ihr diskutiert darüber unter dem Post zum Thema auf unserem Instagram-Kanal. So äußert sich zum Beispiel diese Userin: "Hier stimmt wirklich so einiges nicht. Als ich meine Mutter auf dem Sterbebett pflegte, hatte ich finanziell nur noch einen winzigen Bruchteil von meinem Gehalt. Die laufenden Kosten bleiben aber gleich 😮. Da ist definitiv Verbesserungsbedarf. Nichts desto trotz bin ich dankbar meiner Mutter diese Zeit gegeben zu haben. Es war eine intensive, sehr wertvolle Zeit für uns beide 😍." Diskutiert mit:

Wir werfen einen Blick nach Berlin - für ein Thema, das alle betrifft, die in Zukunft möglichst ohne fossile Energie heizen sollen oder wollen: In dieser Woche soll das viel diskutierte Heizungsgesetz im Bundestag beschlossen werden. Den Auftakt der Beratungen bildet heute noch eine Anhörung im Klima- und Energieausschuss zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Dabei sollen sich Fachleute aus dem Handwerk, der Immobilienbranche, der Versorgungswirtschaft und dem Verbraucherschutz zum Thema äußern. Denn an vielen Details wurde zwischen den Koalitionspartnern von SPD, Grünen und FDP bis zuletzt gefeilt.

8:10 Uhr Frankreich: Die Lage scheint sich zu beruhigen Wir blicken nochmal in unser Nachbarland. Nach den tagelangen Unruhen in Frankreich scheint sich die Lage etwas zu beruhigen. Vergangene Nacht wurden knapp 80 Menschen festgenommen - deutlich weniger als in den Nächten davor. Präsident Emmanuel Macron hat nach einer Krisensitzung angekündigt, die Proteste politisch aufzuarbeiten. Die Regierung wolle nun sorgfältig die Gründe für die Gewalt betrachten. Dies sei eine langfristige Arbeit, hieß es. Auftakt dazu ist am Dienstag ein Treffen Macrons mit den 220 Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, von denen viele während der letzten Tage Zielscheibe von zum Teil äußerst gewaltsamen Attacken geworden sind. Diese haben dazu aufgerufen heute um 12 Uhr Flagge zu zeigen: Die lautstarke Mehrheit soll sich friedlich vor den Rathäusern versammeln. Wegen der Unruhen in Frankreich war am Samstagmittag auch der grenzüberschreitende Tramverkehr von Kehl nach Straßburg eingestellt worden - der läuft aber seit gestern Abend wieder normal. Aus Paris berichtet Julia Borutta:

7:25 Uhr Brand in Hochhaus in Ettlingen Wegen eines Feuers in einem Hochhaus in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) sind die Einsatzkräfte gestern mit einem Großaufgebot ausgerückt. Der Brand war laut Feuerwehr in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen. In dem Haus sind nach Polizeiangaben rund 90 Menschen gemeldet. Etwa 80 anwesende Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Der Brand konnte schließlich gelöscht werden, die betroffene Wohnung ist aber vollständig ausgebrannt. Brandursache war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Vermutlich habe sich ein Akku für ein Werkzeug beim Laden entzündet, so die Feuerwehr.

7:13 Uhr Wetter für BW: Es bleibt wechselhaft Heute wechseln sich in Baden-Württemberg weiterhin sonnige Phasen mit Wolken ab. Im Tagesverlauf wird es von Westen her generell wolkiger und später bilden sich in Baden und auf den Höhen örtlich Schauer. Dazu gibt es böigen Westwind. Die Temperaturen bleiben mit Höchstwerten von 19 Grad auf der Westalb bis 25 Grad in der Ortenau ähnlich wie in den vergangenen Tagen. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend: Video herunterladen (42,5 MB | MP4)

Schauen wir mal auf die schönen Künste: Denn es ist Großes passiert am Wochenende. Der diesjährige Ingeborg-Bachmann-Preis geht an Valeria Gordeev. Der Preis ist eine der wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschen Sprachraum. Dabei gibt es zwei Regeln: Die Autorinnen und Autoren lesen ihre unveröffentlichten Texte selbst vor und die Werke müssen im Original auf Deutsch verfasst sein. Die aus Tübingen stammende Autorin setzte sich bei den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt dabei also nun gegen elf Mitbewerberinnen und -bewerber durch. Gordeev arbeitet seit einigen Jahren an ihrem Debütroman, der sich unter anderem mit der russischen Gegenwart auseinandersetzt. Ihre Eltern wanderten Ende der 1970er Jahre aus der damaligen Sowjetunion aus. Der Literaturpreis, der an die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann erinnert, ist mit 25.000 Euro dotiert und wird von der Stadt Klagenfurt vergeben.

Na, hättet ihr heute gerne noch einen weiteren Tag Wochenende? Oder startet ihr voller Elan in die Arbeitswoche? Aus Umfragen wissen wir, dass eine Mehrheit der Beschäftigten eine Vier-Tage-Woche gut fände. In der Debatte darum hat sich der Städte- und Gemeindebund jetzt kritisch geäußert. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte, da wo Dienstleistungen angeboten werden, müsse das Personal auch da sein. Eine Vier-Tage-Woche sei höchstens in Teilbereichen möglich - beim Ordnungsdienst oder ÖPNV aber sicher nicht. In den vergangenen Monaten haben immer mehr Unternehmen in Deutschland eine Vier-Tage-Woche bei gleichem Lohn eingeführt, darunter auch die Gemeinde Mengen in Baden-Württemberg. Die britische Regierung dagegen hatte am Wochenende einer Behörde die Vier-Tage-Woche verboten - weil das Preis-Leistungs-Verhältnis für die Steuerzahler ihrer Meinung nach dadurch gefährdet werde.

Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg kennen sich aus Sicht der Industrie nicht genug mit der Digitalisierung aus, wenn sie in den Beruf starten. "Die Wirtschaft sieht bei der informationstechnischen Grundbildung der Schulabgängerinnen und Schulabgänger nach wie vor Defizite", sagte ein Sprecher des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) der Deutschen Presse-Agentur. Dieser Bildungsbereich müsse ausgebaut werden. Der Landesschülerbeirat fordert vor allem bessere Kenntnisse der Lehrkräfte. Diese seien dafür derzeit nicht ausreichend ausgebildet, erklärte eine Sprecherin. Oft hätten Schüler und Schülerinnen mehr Fähigkeiten im Umgang mit neuen Technologien als ihre Lehrerinnen und Lehrer.

In der Schule von Lehrerinnen und Lehrern 63,9%

Bei Praktika und ersten Berufserfahrungen in Unternehmen 19,5% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

Die Kliniklandschaft in Deutschland soll komplett umgebaut werden - doch Bund und Länder sind sich noch uneinig wie genau. Denn viele Krankenhäuser in Deutschland sind in finanziellen Schwierigkeiten, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat dafür die sogenannte Klinikreform vorgelegt. Die geplante Einteilung der Kliniken in drei Qualitätslevel lehnt Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) aber ab. Es gehe um das richtige Angebot am richtigen Ort mit richtiger Ausstattung. Die von Lauterbach geplante "Entökonomisierung" des Krankenhausbetriebs stoße auf große Zustimmung, sagte Lucha weiter. Den Ländern sei aber noch wichtig, dass ihre Kompetenzen bei der Krankenhausplanung gewahrt und gerade auch kleinere Kliniken in ländlichen Regionen erhalten blieben.

Trotz der am Samstag bekannt gewordenen Verschiebung des Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute zu den Feiern der deutsch-französischen Freundschaft nach Ludwigsburg. Das Staatsoberhaupt wird am Vormittag an den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Institutes (dfi) teilnehmen und ein Grußwort sprechen. Laurence Boone, die französische Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten, vertritt den Präsidenten ihres Landes. Macron hatte seinen Staatsbesuch am Samstag wegen der anhaltenden Krawalle in Frankreich verschoben. Nach den tagelangen Unruhen ist dort morgen ein Treffen mit mehr als 200 französischen Bürgermeistern geplant. In der vergangenen Nacht gab es in Frankreich deutlich weniger Festnahmen als in den vorherigen - die Krawalle scheinen etwas nachzulassen.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Trotz der Verschiebung des Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute nach Ludwigsburg kommen. Anlass sind die Feiern der deutsch-französischen Freundschaft. Vor dem Landgericht Rottweil findet heute ein Prozess wegen eines angeblichen Impfschadens gegen den Impfstoffhersteller BioNTech statt. Es ist einer der ersten Prozesse bundesweit dieser Art. Ein 58 Jahre alter Mann klagt gegen das Pharmaunternehmen und fordert 150.000 Euro Schmerzensgeld. Kultusministerin Theresa Schopper trifft heute 50 Jugendliche, um mit ihnen zu sprechen. Auch Sozialminister Manfred Lucha (beide Grüne) wird dabei sein. In Baden-Württemberg fanden sechs regionalen Jugendkonferenzen statt, dabei ging es um die Wünsche und Vorstellungen der Jugendlichen für die Zukunft. Nun wollen sich die beiden Minister mit Delegierten dieser Konferenzen austauschen.